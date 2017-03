Sf. Serafim se călugăreşte

Rugăciune şi extaz

Marele postitor

Prietenul animalelor

Mort, în genunchi

Sfântul Serafim de Sarov

"În curând, alesule al Meu, vei fi cu noi"

Dintre toţi sfinţii ruşi, Serafim de Sarov pare a avea o strălucire aparte, de o statură duhovnicească necomparabilă cu nimeni şi nimic. Ascet, apostol şi prooroc al neamului său, în 1902, când a fost canonizat, toa­tă Rusia s-a adunat în Pustia Sarovului, la Di­veevo, însoţind procesiunea celor 24 de arhiman­driţi şi preoţi îmbrăcaţi în veşminte de aur şi nes­temate, dăruite chiar de Împărat. Cei care au participat la proce­siune povestesc că la miezul nopţii, din piepturile celor de faţă au izbucnit, pline de bu­curie, în plină vară, imnurile Paştilor: "Hristos a înviat din morţi". Sfântul însuşi prooro­cise toate acestea, cu 100 de ani în urmă. "În plină vară, se vor cânta imnurile de Paşti, spre po­menirea mea, dar această bucurie va fi de scurtă durată. Lacrimile şi prigoana vor fi pâinea voastră vreme de aproa­pe un veac. Viaţa va fi scurtă atunci şi îngerii abia vor avea timp să adune sufletele din închisori şi războaie." Plin de nelinişte profetică, Sfântul pre­văzuse desluşit, încă de la 1800, zilele înfricoşătoare care urmau să vină asupra ruşilor. "Va curge mult sânge, din cauză că unii se vor răscula împotriva Ţarului şi a familiei sale (...) Va trece mai mult de jumătate de veac şi atunci răufăcătorii îşi vor ridica sus capul. Asta se va întâmpla negreşit. Râuri de sânge vor înroşi pământul rusesc. Vor fi omorâţi mulţi nobili pentru Împărat, dar Domnul nu se va mânia până la capăt şi nu va îngădui ca pă­mântul rusesc să fie nimicit cu desăvârşire." Unui apropiat, mireanul Motovilov, părintele Serafim i-a zis: "Cred, tătucule, că a opta mie de ani va trece. Cred că va trece! Şi iată ce-ţi voi mai spune: toate vor trece şi se vor sfârşi. Şi toate mânăstirile vor fi distruse, dar pentru sărmanul Serafim, la Diveevo, va continua să se să­vâr­şească Jertfa cea fără de sânge şi imnurile În­vierii".Blând şi smerit, Sfântul Serafim de Sarov nu voia să înspăimânte pe nimeni. Anunţa doar vremurile ce va să vină, pentru a da oamenilor timp de pocăinţă şi de îndreptare a păcatelor.O anume ironie a întâmplării face ca Sfântul Serafim să fie astăzi cinstit, aşa cum se întâmplă la mânăstirea Rusicon din Athos, în icoane făţuite cu prea mult aur şi argint, migălite într-o puzderie de flori şi ornamente minuscule, stropite din belşug cu agate şi ru­bine purpurii. Pustnic şi ascet, părintele a trăit mult timp în sin­gurătatea pădurii, la adăpostul unei case modeste din bârne, cu o icoană într-un colţ şi un trunchi de lemn retezat în loc de scaun.Născut în 19 iulie 1759, într-o familie de negustori bogaţi din oraşul Kursk, Sfântul Serafim s-a apropiat de Dumnezeu prin câte­va întâmplări care l-au salvat mi­raculos de la moarte. Prima s-a petrecut la 7 ani, când copilul de atunci a căzut de pe o schelă ce înconjura clopotniţa bisericii, fără să pătimească nimic. La 10 ani, o boală necunoscută l-a adus la un pas de moarte. Ru­gându-se, mama Sfântului a primit în vis cuvintele Maicii Domnului. Şi într-adevăr, peste câteva zile, icoana Maicii Dom­­nului a trecut într-o pro­ce­siune pe străzile oraşului Kursk. În momentul în care icoana ajunsese în dreptul casei, s-a dezlănţuit o ploaie torenţială şi procesiunea s-a oprit. Atunci mama a ieşit cu copilul bolnav, care, atingând icoana, s-a tă­măduit pe loc.Înclinarea către credinţă s-a manifestat timpuriu. Încă din anii adolescenţei, Prohor - cum îi era numele de botez - trăieşte mai mult retras, în singurătate, adâncit în lectura cărţilor sfinte. La 19 ani, cu binecuvântarea mamei sale, se duce la mânăstirea Sarov, unde intră în călugărie, fiind repede acceptat şi iubit de monahi, datorită blândeţii şi bunătăţii sale. La 28 de ani, este primit în obştea sihăstriei, iar un an mai târziu este sfinţit ierodiacon. Urmează şase ani de slujbe neîntrerupte, în cadrul cărora ve­dea adesea îngeri cântând. Într-o zi, în timpul unei liturghii, după ce a binecuvântat asistenţa şi a rostit numele "şi-n vecii vecilor", în loc de a se retrage aşa cum cerea rânduiala slujbei, părintele Serafim a rămas ţintuit pe loc, nemişcat, cu totul absent. Înţelegând că s-a petrecut ceva neobiş­nuit, doi ierodiaconi l-au apucat de braţ şi l-au dus în spatele iconostasului. Serafim a rămas nemiş­cat trei ore. Revenindu-şi i-a explicat duhovni­cului: "M-a copleşit o lumină orbitoare, asemă­nă­toare unei raze de soare. Când mi-am întors ochii către această lumină nespus de frumoasă, l-am văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos în sla­va Sa, având înfăţişarea unui fiu al omului, în­conjurat de oştile cereşti: îngeri, arhangheli, heruvimi şi serafimi. Cât despre mine, am primit o binecuvântare specială". Setea de Dumnezeu îl îndeamnă însă să se retragă în pustie, pentru a fi singur cu rugăciunile lui. Cu aprobarea stareţu­lui, pleacă într-o pădure apropiată, unde va trăi ca sihastru mulţi ani. Dar cu cât se adâncea în inima pădurii, cu atât credincioşii veneau peste el. Ni­mic nu-i era de folos, nici măcar gestul de a aco­peri cu ramuri de copac urmele cărării ce ducea la coliba sa. Oamenii găsiseră o viclenie mult mai puternică, îi puneau în faţă pe copii, care strigau: "Părinte Serafim, miluieşte-ne!". Auzind glas de copil, părintele nu rezista şi, ieşind din mărăci­nişurile dese ale pădurii, se arăta oamenilor.A trăit mulţi ani în pădure, în nesfârşita Si­berie, printre brazi groşi de câţiva metri şi înalţi precum catargele celor mai mari corăbii. Cum scrie cărturarul bisericesc şi biograful său, prof. Serghei Nil, Sfântul Îl găsea pe Dumnezeu în simplitatea florilor, în animalele şi în păsăretul pădurii, cu care ştia să discute în limba lor. Blând şi răbdător, îmblânzea lupi şi urşi, şerpi şi jivine, iepuri şi vulpi, toate adunate în jurul colibei, ca în vremurile cele adamice, după cum dau mărtu­rie cei care l-au vizitat pe anahoret. "La miezul nopţii", povesteşte părintele Iosif, "vedeai la uşa lui tot felul de urşi şi alte animale. Terminându-şi rugăciunile, nevoitorul ieşea din chilie şi începea să le hrănească." Părintele Alexandru, un alt mar­tor ocular, l-a întrebat din curiozitate cum se poate ca acea bucată de pâine uscată, ce se afla mereu în traista părintelui Serafim, să sature atâta mulţime de animale. Zâm­bind, părintele i-a răspuns că tot ce e de preţ e puţin şi tot ce e pu­ţin e mult, moment în care s-a apro­piat de el, ca o confir­mare, un urs imens care ţinea în labe un fagure cu miere. Părintele i-a mul­ţumit, după care a întins fa­gurele musafi­rului, aşa cum cere legea os­pi­talităţii ţără­neşti. Ca Isaac Sirul, Sfântul Serafim credea cu toată forţa lui că dragostea nu poate fi rânduită şi mă­surată. "O inimă adevărată se aprinde de dragoste pen­tru toată făp­tura, pentru oa­meni, pentru păsări, pentru animale şi chiar pentru de­moni. Cu alte cuvinte, pentru toate făp­tu­rile." Ca orice sfânt, nimic rău nu-l atingea. Nici vipe­rele care dădeau ocol casei, nici colţii sălbăticiunilor.Mare postitor, Sfântul Se­rafim se hrănea doar cu pâine uscată. Cu timpul, a renunţat şi la ea, cul­ti­vând în grădina din spatele chiliei sfeclă şi car­tofi pentru animale, iar pentru sine o iarbă numită iarba-ca­prei. "O culeg şi o pun într-o oală mică", zice el zâmbind, "adaug puţină apă şi o aşez pe plită. Dintr-însa se face ciorbiţă bună. O usuc apoi şi iar­na mă hrănesc cu ea, iar fraţii se în­trea­bă ce bunătăţi mănânc. Eu îmi bucur trupul cu iarba-caprei, dar nu spun nimănui de mâncarea mea."Întărit de rugaciune şi post, Sfântul Serafim a petrecut trei ani precum stâlpnicii de odinioară. Timp de o mie de zile s-a rugat în genunchi pe o piatră de granit, iar când, spre sfârşitul vieţii, cineva a găsit piatra şi i-a adus-o, Sfântul a zis: "Simeon Stâlpnicul a stat 47 de ani în picioare pe un stâlp. În comparaţie cu el, ce-am făcut eu?".Nimeni nu va şti vreodată cum a trăit el ani de zile în postul mâncării şi, mai ales, al tăcerii. Îşi tăiase cu bună ştiinţă orice legătură cu lumea. Când i se întâmpla să întâlnească pe cineva în pădure, cădea în genunchi, cu faţa la pământ, şi ră­mânea aşa, în această poziţie, până când tre­cătorul se îndepărta. O dată pe săptămână, dumi­nica, un călugăr aducea puţină hrană. Atunci, părintele deschidea uşa şi, cu ochii plecaţi, sco­tea o tavă pe care pustnicul aşe­zase o bucăţică de pâine sau pu­ţină varză, pentru a-i arăta călu­gă­rului ce să aducă duminica ur­mă­toare.Răbdarea de care a dat dovadă şi puterea cutremurătoare a aspi­raţiei sale nesfârşite către Divin i-a făcut pe unii din fraţii săi să afir­me că fapta sa întrece puterile ome­neşti. El a atins acea stare de îndumnezeire pe care puţini si­haştri au dobândit-o în întreaga istorie a Bisericii creştine. În tim­pul rugăciunii, concentrarea sa de­venea atât de intensă, încât rămâ­nea timp îndelungat nemişcat în faţa icoanelor şi căr­ţi­lor duhov­niceşti, doar contemplând ex­taziat slava lui Dum­nezeu.De ce şi în ce îm­prejurare a întrerupt Sfântul acest canon al tăcerii, asta nu vom afla niciodată. Trebuie să fi avut po­runcă de Sus. Oa­menii aveau nevoie de cuvânt şi de întă­ri­re. Proorocirile lui trebuia să ajun­gă la urechile şi su­fletul celor în­cercaţi. Trebuia să stră­bată veacu­rile şi să anunţe vremea cea din urmă a îndreptării, a lacri­mi­lor şi a mântui­rii. Ostenit pe din afară de post şi rugăciune, părintele arăta la 50 de ani ca un bătrân gârbovit. Nevrând să se trufească, a ascultat îndemnul călugărului tânăr, care îi aducea mân­carea. Nu a vrut să-l lase fără răspuns. Sprijinindu-se în toiag, tâ­rându-şi cu greu picioarele bol­nave de varice, părintele mergea în în­tâmpinarea unei nevoinţe din cele mai împovărătoare - să re­vină în lume şi să renunţe la li­niştea pădu­rii, la aerul îmbălsă­mat de răşină, la vietăţile cele mărunte şi cân­tătoare din sălaşul copacilor, în schimbul mi­siu­nii divine de îndru­mare spirituală a oame­nilor pe calea mântuirii. La 60 de ani, Serafim e numit stareţ. Încărcat cu darurile sfinte ale marilor pu­teri dumnezeieşti, numele său se răs­pândeşte cu repeziciune în întreaga Rusie şi astfel mii de pele­rini încep să-l viziteze, căutând sfatul înţelept al sfântului. Puterea înţelegerii sale pătrundea până în adâncul inimii celor care-l vizitau, care pri­meau răs­punsul înainte de a-i mărturisi nevoin­ţa. Toţi plecau cu o mare bucurie şi uşurare sufle­tească după între­vederea cu Sfântul Serafim, care mărturisea cu umilinţă: "Când vine cineva la mine, vine ca la un slujitor al lui Dumnezeu. Ce-mi porunceşte Domnul ca unui rob al Său, aceea eu îi transmit celui care doreşte să se folosească. Lucrez cum vrea El. N-am voinţă proprie".Pe mulţi, Sfântul îi vindeca prin puterile sale spi­rituale, aşa cum istoriseşte principesa Sahaeva despre fiul ei grav bolnav. Părintele Serafim, îna­in­te de a începe să se roage pentru sănătatea lui, i-a spus: "Tu, bucuria mea, roagă-te şi mă voi ruga şi eu pentru tine, însă stai aşa, fără să te în­torci şi să te uiţi în altă parte". Bolnavul a stat aşa mult timp, dar după o bucată de vreme n-a mai putut răbda şi s-a uitat să vadă ce face părintele. Uitân­du-se, l-a văzut pe Părintele Serafim stând în văz­duh, rugându-se şi, speriindu-se de neobiş­nuita ve­dere, a strigat. Du­pă ce şi-a terminat rugă­ciu­nea, Părin­tele Serafim s-a apropiat de copil şi i-a spus: "Iată, acum tu vei spu­ne tu­turor că Pă­rintele Se­ra­fim se roa­gă în văz­duh. Domnul te va mi­lui, dar tu să nu spui despre aceasta nimănui, pâ­nă în ziua mor­ţii mele".Părintele Serafim cu­noş­tea ceasul morţii sale şi se pregătea pentru marea tre­cere. "Viaţa mea se scur­tea­ză. Trupul meu este mort în toate, dar duhul meu e ca şi cum s-ar fi năs­cut ieri", spunea el. Încă o dată, Sfân­tul se va învred­nici de vi­zita Fecioarei Ma­ria, care a fost o prevestire a fericitu­lui său sfârşit: "În curând, alesule al Meu, vei fi cu noi". Bucuros peste fire ca i s-a ridicat ascul­ta­rea, şi-a părăsit închisoa­rea benevo­lă a chiliei şi a ple­cat în pă­dure, raiul şi viaţa lui. Într-o dimineaţă, în jurul orei şase, Părintele Serafim a fost găsit în chi­lia sa în genunchi, în faţa icoanei Maicii Dom­nului, cu capul descoperit şi cu Evan­ghelia, pe care obişnuia s-o citească, în faţa lui. Îşi avea mâinile încrucişate pe piept, iar faţa lui era li­niştită şi se­nină. Dormea? Încetişor, fraţii au vrut să-l tre­zească. Dar ochii lui nu s-au mai deschis. În ge­nunchi, în faţaÎmpărătesei sale din ceruri, ador­mise pentru totdeauna.Părintele Serafim a cerut să i se pună pe piatra de mormânt următoarea inscripţie: "După ce nu voi mai fi printre cei vii, veniţi la mormântul meu: cu cât mai des, cu atât mai bine. Orice aţi avea pe suflet, orice vi s-ar întâmpla, veniţi la mine ca şi când aş fi viu şi, îngenunchind pe pământ, vărsa­ţi-vă tot amarul pe mormântul meu. Spuneţi-mi totul şi vă voi asculta. Aşa cum îmi vorbeaţi în viaţă, la fel să o faceţi şi acum. Pentru că eu tră­iesc şi pu­rurea voi fi".