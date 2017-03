În atelier

La prima expoziţie organizată în Bucureşti

- Undeva, în subconştient, e posibil ca originile ardeleneşti şi, în mod special, cele ungureşti, să îşi fi spus cuvântul. În sufrageria bunicii de la Hune­doara, pernele de pe cana­pea sau şerveţelele erau bro­date cu tradi­ţio­nala lalea, specifică artei deco­rative ungureşti. Porţelanurile de Herend sau Zsol­nai, păstrate cu sfinţenie din generaţie în generaţie, sunt pictate, şi ele, cu trandafirii şi vegetaţia deli­cată, tipice manu­fac­turilor consacrate de por­ţelan un­gu­resc. Îmi amintesc că priveam cu fascinaţie dante­lele şi broderiile mo­no­gra­melor aşternuturilor albe, cu care bunica îm­brăca paturile special pentru noi, atunci când o vizitam. Ne spunea, cu căldură, că vor fi ale noastre când ne vom mărita. De atunci da­tează fascinaţia mea pentru monograme şi pa­siunea pentru volutele fine şi complicate ale dan­telelor lucrate cu mână răbdătoare şi sigură. Toate aceste mici minuni lucrate manual fie de bunica, fie de bunici ale bunicii noastre mi-au marcat copilăria. Fără să mi-o programez în mod special, le transmit şi le reproduc în manieră proprie în munca pe care o fac astăzi. Dantelele bu­nicii s-au aşezat cumva, peste ani, pe por­ţe­lanurile ne­poa­tei. Grija pentru detaliu, plăcerea de a descoperi dantelăria fină a plantelor, răb­darea de a căuta frumosul şi de a-l cultiva simplu, toate acestea de la bunica le-am moştenit. Bunica avea ceva din răbdarea, tena­citatea şi bunul-gust sigur ale vechilor meşteşugari, ale manufac­tu­rie­rilor de pe timpuri. Mare noroc am avut că am de­prins câte ceva din talentele ei! Cu timpul, mi-am dat seama că am pus pe porţelan şi o parte din spiritul bun şi cald şi artist al dragei me­le bunici.- La Hunedoara, în faţa ferestrei de la bu­că­tăria bunicii, înflorea în fiecare primăvară un măr sălbatic. Lumina caldă, de primăvară, şi mireas­ma acelor mici şi delicate flori îmi dădeau, încă de copil, o stare de bucurie pe care o retrăiesc cu aceeaşi intensitate an de an, odată cu primele raze de soare blânde şi calde. Amintirea primăvăratică a acelui măr sălbatic, înflorit prin minunea vieţii la fereastra bunicii, stăruie şi astăzi, înfloreşte în mine şi, apoi, pe porţelan. Inocenţa, curiozitatea şi capa­citatea nesfârşită de a te mira, de a surprinde detalii aparent anodine ale miracolului naturii - iată ce uneşte, consider eu, copilăria de artă şi de viaţa interioară a unui artist. Îmi place să cred că toate acestea sunt vii în mine, la fel de proaspete ca în anii în care o fetiţă subţirică privea cu ochi mari mărul înflorit de la fereastra bunicii. Pe atunci, trăiam totul cu o intensitate încă şi mai mare decât azi. Poate curăţia de copil mă făcea să descopăr sem­ne şi minuni la tot pasul. Încât tot ce mă încon­ju­ra mă făcea să cred şi să simt că am ni­me­rit într-o peşteră a lui Ala­din. O peş­teră de o frumuseţe fără seamăn, din care primăvara ţâş­nea de fiecare dată ca o simfonie bu­bu­itoare, cu corte­giul ei de flori, de gâze şi arome.- Am avut o copilărie destul de armonioasă, în care am simţit căldura şi dragostea celor din jur. Am părinţi care m-au încurajat şi mi-au dat în­credere în mine printr-un comportament simplu, acela de a mă fi supravegheat să fiu pe drumul cel bun, dar fără să mi-l impună vreodată. Bunica ne-a învăţat, pe mine şi pe sora mea, deprinderea de a meşteri cu pro­priile mâini şi ne-a educat, în modul ei simplu, dar autentic, gustul pentru frumos. Ne învăţa să privim un boboc de floare, o plantă pe care o creştea. În zilele în care avea bună-dispoziţie, scotea toată zestrea ei de aşternuturi brodate şi ne povestea cum şi de cine sunt făcute. În felul ăsta, înţe­le­geam un pic mai bine cum stă treaba cu arborele genealogic al familiei Wagner. Acum îmi dau seama că am avut şansa să primesc, în co­pilărie, o educaţie fără programă sofisticată şi am­biţii sterile, provenită din bun-simţ, din simplitate profundă: preţuirea pentru frumos, aplecarea pentru proporţie, pentru ar­mo­nie, toate venite din apropierea de natură. Mi-a folosit enorm mai târziu.- Atmosfera unui loc sau a unui moment este ceea ce azi îmi poate reveni în minte. Dar şi peisaje sau oameni. Dealurile dimprejurul Devei sau Hu­nedoarei, călătoriile cu părinţii în Munţii Apu­seni, unde vara făceam drumeţii şi culegeam afine din pădurea în care mirosea dumnezeieşte a brad şi a tot soiul de plante. Tot în Apuseni, iar­na mergeam la schi, şi îmi amintesc de albul in­finit al zăpezii aşternute peste dealurile domoale. Tot albul acela neatins, perfect, sclipea din loc în loc, în lumina soarelui. Asta parcă îmi dădea curaj să îi cer mamei să mă lase să schiez fără căciulă şi fără beţe. Eram fericită când, în zile cu soare, asta îmi era permis. Copilăria nu este un refugiu pentru mine. Este un teritoriu care există, e viu în sufletul şi amintirea mea. Şi coexistă foarte bine cu matu­ri­tatea, cu experienţa de viaţă şi de creaţie. Copilul din mine a rămas, fără să-mi fie ruşine cu asta. Dim­potrivă, e o binecuvântare.- Decorurile porţelanurilor mele vin dintr-o lume foarte personală. Florile şi temele vegetale, de pildă, eu le studiez în detaliu. Observ plantele şi arhitectura lor, înainte să le pun pe porţe­lanurile mele. Iar meşteşugul pe care îl fac este pictura tradiţională pe porţelan, peste glazură, cu culori speciale, care se ard la 850 de grade. Este un meş­tesug pe care am început să îl descopăr în urmă cu optsprezece ani. Mai întâi, pe când eram în fa­cul­tate, la Universitatea de Artă, am des­coperit sin­gură o tehnică. Dar ea era la în­demâna tuturor, pentru că lucram cu nişte culori de hobby. Adică, nişte cu­lori pe care le folosesc cei care nu sunt pro­fesionişti. Sunt culori pe care le poţi arde într-un cuptor de acasă, la 200 de grade. Apoi, după o vreme, am cunoscut şi ceramişti profesionişti, şi mi-am dat seama că aş putea să fac lucrări mult mai rafinate estetic. Or, pentru asta, totul e determinat de ca­litatea culorilor. Şi aşa am trecut la teh­nica tradiţională de pic­tură pe porţelan şi ceramică. Încetul cu încetul, am în­ceput să o descopăr sin­gură. Dar eu continuu să învăţ şi astăzi, pe măsură ce îmi propun noi şi noi teme de decor. Porţelanul este cea mai primi­toare gazdă a temelor florale. Este un mate­rial parcă anume făcut să-l explorezi, centimetru cu centimetru, aşternând, cu pensula, flori tot mai esenţializate, ner­vuri delicate, grădini imaginare. Am ob­servat, în ani, că jocul acesta al vege­talului cu porţelanul a devenit tot mai sofisticat în atelierul nostru, cu o balanţă pe care ne străduim să o ţinem între ri­goare, precizie şi ima­ginaţie. Florile şi toate motivele ve­getale pe care le aşter­nem în decorurile por­ţe­lanurilor şi biju­teriilor din porţelan ale casei Wagner sunt, de fapt, o metaforă a ideii de fru­mos, de iubire, de bucurie de a fi, de cre­dinţă în bine şi în mai bine.- Ideea îmi încolţise în minte în Franţa, în urmă cu vreo opt ani. Mă dusesem acolo de câteva ori ca să văd manufacturile lor celebre de porţelan de mare tradiţie. Mai ales la Limoges şi la Sèvres. Şi tot umblând prin depozitele de obiecte de por­ţelan, am descoperit blancurile bijuteriilor. Blancuri înseamnă obiectul alb, modelat, dar nepictat încă; porţelanul alb, nu matriţa. Şi în acele manufacturi de toate mărimile de la Limoges, am văzut nişte mici secţiuni dedicate bijuteriilor. Am descoperit inele, pandantive, brăţări. Erau încântătoare! Mie, până atunci, nici nu-mi trecuse prin minte că aş putea să fac bijuterii de porţelan. Făceam doar ceşti şi obiecte pentru ceai şi cafea, şi, eventual, obiecte decorative. Dar după cele descoperite la Limoges, au început să-mi vină ideile. Am adus blancuri în atelier, le-am importat din Franţa şi am început să le decorăm. Şi totul a mers bine. Tot universul şi poveştile de pe ceştile şi ceainicele de porţelan le-am trecut şi le-am pictat mai miniatural, pe bijuterii. Şi peisajele mele fantastice, şi florile. Şi au ieşit nişte bijuterii de o minuţiozitate extremă, cu o fru­museţe specială. Să descoperi într-o bijuterie o poveste, povestea unei flori de pildă, mi se pare foarte frumos. Aşa am început să fac bijuterii care erau doar din porţelan pictat manual.- După doi ani, am făcut un curs de bi­juterie clasică, din metale. Am învăţat cum se montează o piatră, am deprins abc-ul unui bijutier tradiţional. Asta mi-a folosit ca să-mi dau seama de toate etapele creaţiei unei biju­terii mai sofisticate, având în centru por­ţe­lanul, pentru a proiecta mai precis acea bijuterie. Am început, aşadar, să proiectez, să fac designul unor bijuterii din porţelan mon­tate în aur, argint şi pietre preţioase sau semi­preţioase. Montajul în aur şi argint îl facem cu ajutorul unor meşteri bijutieri. Designul biju­teriei, mixajele dintre por­ţe­lan şi mate­rialele preţioase, pictura porţe­la­nului le rafinez şi proiectez permanent. Mi se în­tâm­plă să port o piesă în minte luni, uneori ani, până s-o desenez în detaliu pe hârtie. Odată însă ce-am proiectat-o, nu mă las până nu o văd realizată, indi­ferent de dificultăţile tehnice. Multe din bijuteriile pe care le creez sunt mici tablouri în sine, cu teme grafice transpuse din porţelanul nostru "art de la table", pe porţelanul de bijuterie. Asta cred că dis­tin­ge brandul nostru, Wagner Arte Frumoase şi Po­veşti. Dorinţa mea este ca bijuteriile noastre să fie nu doar fru­moase, ci şi trainice. Ele se pot trans­mite de la o generaţie la alta, aşa cum făceau şi bunicii noştri cu noi.- Aşa e. Aurul şi platina mi le procur în stare lichidă, vin în nişte sticluţe maronii, şi se comportă ca o cerneală. O iei uşor pe pensulă şi începi să-ţi faci caligrafia. Sau se poate lucra şi cu peniţa. Se poate pune pe porţelan şi cu peniţa sau cu pensule extrem de fine. Totul cere o minuţie extremă. Por­ţelanul are o suprafaţă extrem de lucioasă. Şi asta cere un gest foarte bine controlat al pensulei, care alunecă pe porţelan, un gest precis al pictorului care iubeşte mi­niatura şi e extrem de răbdător. Răbdarea este o meserie aparte, pe care trebuie să o înveţe un decorator pe porţelan. Asta pe lângă precizie şi rigoare, evident. Clienţii noştri sunt fascinaţi de miniaturile pe pe bijuteriile şi obiectele noastre din por­ţelan. Uneori, făcute doar din aur sau din platină.- Bijuteriile eu le fac, de la cap la coadă. Pe când obiectele de porţelan por­­nesc de la conceptul meu, dar le exe­cută meşterii noştri.- Pentru mine, primăvara e mai de­grabă o stare. E anotimpul meu preferat. An de an mă bucur ca un copil de primii boboci, de primii ghiocei şi toporaşi, de primele raze blânde şi calde de soare... Primăvara înfloresc şi prind viaţă pro­iec­tele mele. Şi, da, poate părea un cli­şeu, dar ăsta e adevărul: primăvara re­nasc copilul şi artistul din mine.- De la ai mei am moştenit mai degrabă un soi de încredere de sine, de libertate de a alege. Am fost lăsată liberă să aleg. Nu mi-a fost impus nimic, ni­cio­dată. Asta m-a făcut să nu mă blochez, să trec de la proiecte la fapte, de la idee şi schiţă la rea­li­zarea lor. Des­chi­derea către frumos ne-a insuflat-o în mod spe­cial bunica. Am preluat, din tot uni­ver­sul ei de obiec­te şi lucruri făurite manual, migala şi gustul pentru miniatural, pe care astăzi le trans­mit, în fe­lul meu, prin lucrările ce poartă marca Wagner. Încerc să combin rigoarea perfec­ţio­nistului care sunt, cu fantezia şi deschiderea spre frumos. Îmi pla­ce să-i văd pe oameni că se bucură de creaţiile Wagner Arte. Şi sper ca primăvara să fie un anotimp etern în sufletul meu şi în mica noastră ma­nu­fac­tură.