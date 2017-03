Doresc să aflu dacă este vreun remediu alter­na­tiv pentru radioterapie, în cazul tumorilor maligne pe coloană. Mama mea are această boală şi face radioterapie la Institutul Fundeni. Vă mulţumesc!Bună ziua. Sunt un pensionar în vârstă de 68 de ani şi vă rog să mă ajutaţi şi pe mine să-mi găsesc vindecarea. În urmă cu un an, am început să urinez cheaguri de sânge, cu dureri mari. Mi s-a pus diagnosticul de prostatită şi am făcut tra­ta­mentul prescris de medicul de familie, dar fără niciun rezultat. Când dure­rile au devenit insupor­tabile, m-am internat la Urologie, unde mi s-a pus diag­nosticul TBC urinar. Am stat internat, am făcut tratament, dar nici acum, după aproape o jumătate de an de la externare, situaţia nu s-a schimbat în bine. De aceea apelez la cititorii revis­tei, cu rugă­mintea să-mi recomande un tratament cu care au obţinut rezultate. Vă mulţumesc.Sufăr de tinea cruris, care îmi tot apare în regiunea inghinală dreaptă. Am fost la dermatolog, am luat pastile, m-am dat cu creme. Mi-a trecut, dar peste câteva luni tot îmi apare. Aş vrea să ştiu dacă cineva a mai trecut prin aşa ceva şi cum a scăpat. Vă mulţumesc!Dragii mei Aşi, vă rog să mă ajutaţi! În urmă cu doi ani, după o perioadă neagră din viaţa mea (am trecut printr-un divorţ urât şi mi-am pierdut ambii părinţi într-un accident), am făcut o depresie psi­hică endoreactivă. Sub îndrumarea medicului am făcut tratament cu Tranxene şi Seroxat, dar nu am observat nicio ameliorare. Nu mai sunt sigură pe mine, mă izolez tot mai mult şi mi-e teamă să nu ajung să-mi fie teamă să mai ies din casă. Şi la ser­viciu mi-e tot mai greu să mă concentrez la ceea ce am de făcut. Sunt singură pe lume. Ce mă fac dacă-mi pierd şi locul de muncă? Îi rog pe toţi citi­torii care s-au confruntat cu această problemă să mă ajute cu un sfat. Cu mulţumiri,Îngerii mei păzitori,Vă doresc cea mai frumoasă, rodnică şi plină de binecuvântări primăvară!Ca tot omul, şi eu am mari probleme de sănătate: mă lupt cu glanda tiroidă din 1994. Am tot bătut drumul pe la uşile doc­torilor, în Constanţa, în Bucu­reşti. Mi-au dat iod, că aveam hipertiroidie. Am adunat toate bolile: osteoporoză, stenoză mi­trală, probleme mari cu circula­ţia sângelui. La o nouă in­ves­tigaţie, tiroida mea s-a schimbat din hiper în hipo. Vă implor, aju­taţi-mă cu sfaturi şi un tra­tament. Hipotiroidia îmi face mari neca­zuri: nu am guşă, am o moleşeală care mă sperie, obosesc foar­te repede chiar ne­fă­când nimic, am pof­­tă de mâncare cres­cută, pielea a înce­put să se usuce, veş­nic îmi este frig şi am momente când îngheţ, îndeosebi mâi­nile şi picioarele. Parcă pe zi ce trece mă îngraş şi nu am voie, din cauza inimii. Vă scriu ce medi­caţie mi s-a prescris: Euthyrox, Alpha D3, Betaloc-Zok, Nitromid. Dra­gii mei, vă implor aju­taţi-mă şi pe mine să nu mai iau în greutate. În spe­ranţa că voi primi de la dvs. sfaturi şi tratament naturist, că am 20 de ani de când mă îndop cu chi­micale de tot felul, vă mulţu­mesc anticipat. Tinctura de soc mă ajută să slăbesc? În genunchi la icoane vă mulţu­mesc tuturor celor care ne daţi sfaturi în toate nevoile. Fiţi bi­necuvântaţi şi iubiţi!Tatăl meu are o problemă care persistă de peste un an de zile: o tuse seacă, însoţită de mâncărimi în gât, şi este atât de răguşit, încât abia mai poate vorbi. A fost la medic, a urmat mai multe trata­mente cu antibiotic (Zanocin, Amoxiclav, Bara­ka etc.), a băut şi ceai de salvie, a luat ridiche albă cu miere de albine, suc de cea­pă - toate în zadar. Boala se ameliora pen­tru două-trei săptămâni, apoi re­venea. Vă rog mult să ne ajutaţi cu un sfat. Vă mulţumesc!Bună ziua. Vă scriu cu speranţa că mă puteţi ajuta. Problema mea este că în fiecare dimineaţă mă trezesc cu dureri la stomac. Mi-e greaţă (câteo­dată chiar vomit), sunt parcă şi puţin ameţită... După ce fac duş, mai stau puţin întinsă şi îmi revin. Aceste simptome se manifestă numai dimineaţa. Pe tot parcursul zilei nu mai simt niciun disconfort. Am fost şi la medicul de familie, mi-am făcut analize, dar toate au ieşit bine. Menţionez că am 30 de ani, nu sunt însărcinată şi nici nu am alte pro­bleme de sănătate. Ce poate fi? Mă puteţi ajuta cu un sfat? Cu mulţimiri,De mai mulţi ani sufăr de varice la membrele inferioare, pe care le-am şi operat de două ori. Acum mi-a apărut la piciorul drept, deasupra glez­nei, o pată brună-vineţie, cu margini nere­gulate. Am fost la medic şi mi-a pus diagnosticul der­matită Ocre. Îmi puteţi recomanda un tratament naturist pentru această afecţiune?Vă mulţumesc că existaţi!Mama mea suferă de o constipaţie agresivă şi e balonată întruna, fapt care-i creează o stare de dis­confort greu de descris. Are scaun o dată la 7-10 zile, şi asta în condiţiile în care ia aproape zilnic laxative. A fost la mai mulţi medici, a urmat medicaţia recomandată, dar din păcate, fără niciun rezultat. Vă rog foarte mult să o ajutaţi!