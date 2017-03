Mă numesc Marcel, sunt un pensionar cu vâr­sta de peste 65 de ani şi locuiesc în oraşul Breaza, judeţul Prahova. În toamna anului trecut, m-am hotărât să profit de ocazia ce s-a ivit (deşi nu stă­team bine cu sănătatea), să merg într-un pelerinaj organizat de parohia noastră pe la mânăstirile din nordul Moldovei. În timp ce ne aflam la mânăs­tirea Putna, am simţit că ceva nu este în regulă cu mine şi am mers să mă liniştesc puţin, pe o bancă din incinta mânăstirii. Trecând pe lângă mine un părinte din mânăstire, privindu-mă, s-a oprit şi m-a întrebat dacă mă simt bine şi dacă mă poate ajuta cumva. I-am mulţumit pentru grijă şi i-am explicat în câteva cuvinte că nu mă simt prea bine, deşi tra­tamentul l-am respectat întocmai. Ascultându-mă cu mare atenţie şi lumină (Dumnezeu să-L bi­necu­vânteze) m-a întrebat dacă pe lângă tratamentul recomandat de medic, mai folosesc şi altceva, mai ales plantele medicinale, că şi dânsul, la rându-i, având probleme, le foloseşte cu mare încredere şi cu rezultate bune. Şi apoi mi l-a recomandat pe domnul Radu Costel, un tămăduitor pe care dânsul l-a cunoscut prin intermediul revistei "Formula AS" şi apoi personal, mai ales că este din acelaşi judeţ cu mine. Înainte de a pleca, părintele m-a sfătuit să apelez cât mai curând la acest domn, lăsându-mi numărul de telefon. I-am urmat, fără preget, îndemnul. Ascultându-mă cu multă răbdare la telefon, d-l Radu Costel mi-a recomandat o pri­mă cură de ceaiuri care se compunea din două părţi: cura cu ceai din lemn-galben (15 zile), apoi cura cu două ceaiuri din rădăcini de plante, a câte 10 zile fiecare, după care se face 10 zile pauză. Obţinând plantele prin curierat rapid, după primele 35 de zile de cură am simţit o îmbunătăţire a sănătăţii mele şi, prinzând încredere, nici acum nu mă lipsesc de ele, iar medicaţia recomandată de medic am redus-o cu 50% în prezent.Am sfătuit şi alte cunoştinţe să apeleze la ajutorul d-lui Radu Costel şi, având rezultate bune, am dobândit încredere să-l recomand pe această cale şi cititorilor dumneavoastră. Numărul de tele­fon la care poate fi contactat este 0720/16.06.91.Mulţumesc lui Dumnezeu că existaţi, stimată "Formula AS", că ne ajutaţi în sănătatea noastră. Mulţumesc şi mă rog pentru sănătatea şi lumina părintelui Ignatie de la mânăstire. Mulţumesc domnului Radu Costel pentru leacurile sale date de Dumnezeu.Vă mulţumesc pentru ascultare. Doamne ajută!