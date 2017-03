De urgenţă, faceţi analiza de laborator (copro­logică) pentru Helicobacter pylori. Această bacterie produce acid, ulcer gastric, duodenal, reflux gastro-esofagian, irită esofagul etc., iar în timp, ulceraţiile se pot transforma în forme grave.Tratamentul se face numai de către medicul spe­cialist şi constă într-o combinaţie de două anti­bio­tice puternice, timp de 10 zile, şi alt medicament pentru protejarea stomacului, esofagului, împotriva acidului, care se ia în continuare 6 săptămâni.* Sucul de broccoli (1/2 cană, zilnic) este efi­cient împotriva acestei bacterii, pe lângă trata­mentul care vi se va indica.* Respectaţi dieta. Evitaţi vinetele, roşiile, go­go­şarii, zarzavaturile şi fructele crude, carnea de porc, mezelurile, zahărul, dulciurile, cozonacul, pâinea dospită, proaspătă, brânza fermentată, lap­tele (după trei ore face acid), supa de carne (carne cu os). Folosiţi supă de legume (fără carne), carne de pui, de peşte (la cuptor), zarzavaturi fierte, la cuptor, iaurt, brânză de vaci, urdă, brânză ne­fer­men­tată, compot, ananas, banane. Se interzic ca­feaua, alcoolul, băuturile acidulate.* Împotriva acidului gastric se poate folosi unul din următoarele preparate: Stomach Forte (10 plan­te asiatice), tel. 0784/17.22.17. Acţionează în ulce­rul gastric, duodenal, esofagită, indigestie. Reduce aciditatea, protejează mucoasa gastrică şi esofagul, reface toate funcţiile digestive şi îmbunătăţeşte absorbţia nutrienţilor (cu condiţia să nu existe Heli­cobacter pylori); Dicarbocalm, Gaviscon, Cărbune medicinal asociat cu Chitosan. Ghimbirul sub for­mă de ceai micşorează riscul de apariţie a arsurilor la stomac. În ceai puneţi o linguriţă de scorţişoară.În urmă cu mulţi ani, m-am confruntat şi eu cu aceleaşi probleme, un zgomot ase­mănător cu briza mării sau un flu­ierat permanent în urechea stângă. Am mers la doctorul ORL-ist, care mi-a dat să fac 30 de şedinţe de fizioterapie (nu ştiu cum se numeşte exact) în conductul auditiv. După 30 de şedinţe, aveam aceleaşi simp­tome, nu mi se ameliorase deloc starea. Atunci am hotărât să-mi fac anali­zele. Când mi se extră­gea sân­ge din venă, în acel moment a înce­tat şi zgomotul pe care îl aveam de 6 luni. Părerea mea este să-i relataţi medicului cazul meu şi poate găseş­te o soluţie similară pen­tru a scăpa de acel zgomot din ure­che. Apelaţi, în Tecuci, la o clinică ORL care are secţie de recuperare cu aerosoli şi alte metode.În speranţa că v-am putut fi de folos, eu vă doresc însănătoşire grab­nică şi să trimiteţi o scrisoare pentru "Formula AS" cu veşti bune, de vindecare. Cu stimă şi respect,Bunica mea a avut asemenea dureri, ea fiind şi foarte în vârstă, 85 de ani, când cineva ne-a spus că ar putea-o ajuta doamna Elena Spânu, de la cabi­netul "Lacrima naturii", tel. 0785/81.27.51.Am mers cu ea acolo, i-a dat şi un tratament ţintit, dar i-a făcut şi nişte terapii cu aparatele pe care dânsa le are, iar acum mulţumim doamnei Elena, bătrâna merge încet, dar fără baston, nu se mai vaită nici de rinichi şi e mult mai vioaie.Mulţumim lui Dumne­zeu că se simte bine, dar mă bucur şi că pot să fiu de folos, datorită oamenilor de suflet de la "Formula AS".Mă grăbesc să răspund nelămuririlor dumnea­voas­tră, având în vedere că şi eu sufăr de schizofrenie de la o vârstă fragedă şi pentru că lui Dumnezeu îi place să ne ajutăm unii pe alţii. Vă aflaţi într-o cumpănă: la ce să apelaţi, pentru ca fiul dumneavoastră să se recu­pereze? De la bun început, aflaţi că schizofrenia e o boală nevindecabilă (cel puţin până în prezent), dar care poate fi ţinută pe linia de plutire, numai şi nu­mai cu ce vă doriţi mai puţin: medicaţia alopată, luată toată viaţa, spre a evita recidivele, la care adăugaţi, pentru liniştea sufletească, calde şi sin­cere rugăciuni către Dumnezeu. Aşa că găsiţi-vă un medic psihiatru bun, care vă va găsi schema de tra­tament.Specific: nu vă luaţi, Doamne fereşte!, după cei care se vor grăbi să vă recomande leacuri naturiste. Boala va reveni, se va agrava pe interior. E o linişte aparentă, care nu durează.Şi ca să vă daţi seama cât de importante sunt me­dicamentele, aflaţi că eu am născut un copil, iar în timpul sarcinii, pentru a nu afecta copilul, am în­trerupt toate medicamentele, ca după aceea, să fac o recădere totală, necesitând spitalizare de urgenţă, plus tratament medicamentos. E important ca bă­iatul să se simtă, în familie, înţeles. Şi plimbările în aer liber îl vor ajuta, ca şi un somn, noaptea, corespunzător.Acum, eu mă simt pe linia de plutire, cu medicamente şi mers regulat la bise­rică (e bine ca şi fiul dvs. să aibă un bun duhovnic la care să se spovedească, uşu­rându-şi, astfel, sufletul, împreună cu sfânta împărtăşanie).Cu aceste sfaturi, închei într-o notă optimistă, încurajându-vă prin faptul că unele persoane (străine) nici nu bănuiesc că am ceva psihic, şi încă atât de grav, mă consideră, fapt îmbucurător, perfect nor­mală.Multă sănătate şi Doamne ajută!Cu mult drag,Colesterolul este o substanţă esen­ţială, necesară bunei funcţionări a orga­nismului, care se găseşte în membrana celulară şi în ţesuturi. Cea mai mare parte a colesterolului este produsă de ficat şi, într-o proporţie ceva mai mică, provine din alimentaţie. El îndeplineşte numeroase funcţii în organismul nostru: este implicat în producerea unor hormoni, a vitaminei D, are rol în meta­bolis­mul vitaminelor liposolubile (A, D, E, K), precum şi rol protector al fibrelor nervoase.Există două tipuri de colesterol: LDL colesterol, sau colesterolul "rău", asociat cu incidenţa crescută a afecţiunilor arteriale, atunci când există valori cres­cute, şi HDL colesterol, sau colesterol "bun", cu rol în prevenţia bolilor arteriale. Acestor două tipuri de colesterol li se adaugă trigliceridele, care provin din grăsimile alimentare şi care sunt depozitate în ţesutul adipos.Valorile mari ale colesterolului şi ale triglice­ri­delor în sânge reprezintă un factor de risc major în apa­riţia afecţiunilor cardio-vas­culare. Pot apărea: ate­ro­scleroza (depunerea de gră­simi şi colesterol pe pe­reţii arterelor), angina, acci­dentul vascular cerebral sau atacul de cord. Factorii care pot duce la hipercoles­tero­lemii sunt multipli: alimenta­ţia bo­gată în grăsimi, zaha­ruri rafi­nate, alcool, fumat, sedenta­rism, dar şi unele afecţiuni asociate, ca de ex.: diabet, afecţiuni renale, hepatice, ale tiroidei sau chiar inflamaţii ori factori genetici. Este reco­mandat, deci, un regim ali­mentar echi­librat, sărac în gră­simi animale, bogat în le­gume, fructe, cereale, evita­rea fac­torilor de risc. De un real fo­los este produsul INO­CELL (1 capsulă, de 2 ori pe zi, timp de 3 luni) cu rol în protejarea şi regenerarea fi­ca­tului, dar care se adresează şi sănătăţii sistemu­lui circulator, prin normalizarea colesterolului şi trigliceridelor. Stu­diile clinice au arătat că reduce valorile acestora, după o dietă bogată în colesterol, şi în acelaşi timp, menţine limitele normale, atunci când este admi­nistrată o dietă săracă în grăsimi. Este, de aseme­nea, recomandat să protejaţi funcţia cardio-vascu­lară, aceasta fiind una din principalele afecţiuni produse de hipercolesterolemii. Puteţi administra Coenzima Q10 DUAL, formulă unică, cu micro­particule de coenzimă Q 10 cu efect rapid şi, în acelaşi timp, efect de durată, imprimat de forma clasică de Coenzima Q10 (1 capsulă pe zi, 3 luni) care, de asemenea, poate normaliza coleste­rolul şi tensiunea arterială.Vă trasmit un număr de telefon şi o adresă de lângă Arad, unde se confecţionează încălţăminte ortopedică pentru copii: telefon: 0257/27.80.63. Adresa: str. Pescăruş nr. 1, Sânicolaul Mare.Vă sfătuiesc să luaţi legătura telefonică în prealabil. În cazul că nu sunteţi mulţumită de răs­puns, sau aveţi incertitudini, vă transmit numărul de telefon şi adresa unei unităţi specializate: Med-Orto Janto SRL, Arad, str. Şt. Augustin Doinaş nr. 32, tel. 0257/22.83.32.Vă doresc sănătate multă la fetiţă.Dacă vă mai pot fi de folos cu ceva, nu ezitaţi să mă contactaţi la tel. 0752/59.69.54.