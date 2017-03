În primăvara lui 1970, bunicului meu i-a murit calul. Îl chema Cucu, era un cal cuminte şi frumos. S-a forţat prea mult la muncă şi "s-a aprins ". A fost dus la veterinar, unde a şi căzut. Pentru a se ridica, dar şi ca să-i treacă boala, acesta i-a făcut trei injecţii. În scurt timp, Cucu a plecat acasă pe picioarele sale, dând impresia că nu mai are nimic. Dar odată ajuns în grajd, s-a aşezat în paie şi a murit.Venea vara, apoi toamna, şi câmpul aştepta să fie muncit. Aşa că bunicului îi era necesar un cal, un ajutor de nădejde. Voia unul din neamul celor cu gâtul scurt, deoarece ştia că aceştia trag. A că­u­tat atât la târ­gurile din jur, cât şi la ce­le dinspre Cons­tanţa. Pe Doi­na (botezată astfel după o prietenă de-a mamei) a gă­sit-o la Cruce, în Călugăreni, la un ţigan. A­vea puţin pes­te un an şi era atât de blândă, încât copiii se jucau cu ea fără frică. Fusese adusă de la Lugoj, de către geambaşi. După lungi negocieri şi un preţ destul de mare pentru acel timp, bunicul i-a devenit stăpân. Nu exista în satul nostru cal care să o depăşească în frumuseţe şi mândrie pe Doi­na. Ceea ce o particulariza era steaua albă din frunte. Pe stradă era iute ca vântul. Dacă aveai vreo pălărie pe cap trebuia să alegi dintre a o ţine cu mâna sau a o da jos, altfel riscai să rămâi fără ea. Iar dacă vedea cai, alerga după aceştia. Bu­nicul presupunea că la Lugoj stătuse în herghelie şi de aceea căuta cu disperare compania seme­nilor săi. De la muncă nu dădea înapoi, fie vară, fie iarnă. Pe viscol, când trebuia să-l ducă pe bu­nicul meu la piaţă, înainta cu greu, cu capul înapoi şi pieptul înainte. Ştia că totul depinde de ea. Inteligentă şi prietenoasă, a luminat şi copi­lă­ria mea. Când aveam 21 de ani, Doina murise deja de trei ani, la vârsta de 31 de ani. Îmbătrâ­ni­se, se mişca greu, iar bunicul ştia că i se apro­pie sfâr­şitul.Costică a fost cumpărat de la un obor dinspre Alexandria. Era tânăr şi n-avea deloc răbdare. În ultimul an de viaţă, Doina l-a învăţat să tragă că­ruţa, l-a mai domolit un pic. În vremea din urmă însă, ea stătea culcată în grajd şi nu mai putea nici măcar să mănânce. Când veneai la ea, ridica capul şi apoi îl punea la loc. A murit într-o noapte de vară, de bătrâneţe, în grajd. De atunci, bunicul a muncit alături de Costică.Pe tot parcursul vieţii, cunoaştem o mulţime de oameni, mângâiem o mulţime de animale. Pe unii îi păstrăm cu plăcere în suflet, lăsându-i să alcătuiască temelia acestuia. La temelia sufle­tu­lui meu stau şi clipele frumoase dăruite de Doina.