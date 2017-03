Munca în faţa compu­te­rului, aerul uscat din ca­me­rele încălzite, petrece­rile pre­lungite ori statul înde­lun­gat la televizor - toate astea obosesc ochii. Ca să-i readuceţi în formă ma­ximă, recurgeţi la una dintre soluţiile ur­mătoare:* aşezaţi-vă podul palmelor peste pleoa­­pele închise, exercitând o pre­siune uşoară, apoi mişcaţi-le către ca­pă­tul din exterior al ochiului;* deosebit de eficientă e tehnica lin­gu­riţelor: două linguriţe se bagă câteva minute în conge­la­tor, apoi se aplică cu partea bombată peste pleoa­pe. Şi com­presele reci cu apă de tran­dafiri au un efect recu­perator.* Puneţi sub ochi, al­terna­tiv, com­prese cal­de şi reci, lăsându-le pe fie­care în parte să ac­ţio­neze vre­me de trei mi­nute. Ul­tima com­pre­să să fie rece.* Puneţi sub pleoa­pe pliculeţe de ceai in­fu­zate şi apoi răcite.* Cuburile de ghea­­ţă fac şi ele mi­nuni.Combinaţia dintre vitaminele A şi E are un efect puternic asu­pra zonelor cu pie­le subţire din jurul o­chi­lor. Adăugaţi cu pi­peta în crema dvs. obiş­nuită cinci pi­că­turi de vita­mi­na A ule­ioasă şi cinci pi­că­turi de vita­mi­na E (spargeţi două capsu­le gelatinoase), apoi apli­caţi-o sea­ră de seară pe zonele cu pro­bleme.* Mâncaţi cât mai puţin sărat cu pu­tin­ţă. Sarea adună apa în ţesuturi şi pleoa­pele se umflă.* Lămâile împrospătează privi­rea - muş­caţi, pur şi simplu, dintr-o lămâie cu­ră­ţată de coajă şi glandele la­crimale se vor activa, lim­pezind ochii.* Zeama de varză acră, băută pe stomacul gol, eli­mină apa şi "aprin­de" pri­vi­rea.* Cearcănele accen­tua­te indică a­de­­sea o lipsă a fie­rului din organism. Con­­sul­taţi medicul şi recurgeţi la întă­ritoare cu fier.* Ochii mici şi inexpre­sivi trădează ade­sea lipsa de somn. Cine doar­me 8-9 ore pe noapte are totdeauna ochii stră­lucitori.Aplicarea unui fard de ochi po­tri­vit con­tribuie enorm la expresivi­ta­tea pri­virii. De obicei, se alege o nuanţă înrudită cu culoa­rea ochi­lor, dar exis­tă şi alte rafinamente:* Ochii de culoare foarte închisă (căprui sau negri) suportă contraste: nu­anţe de roz, de lila sau aurii.* Ochii albaştri sunt puşi în va­loa­­re dacă pleoa­pele se far­dează în to­nuri de maro (scorţişoară), te­ra­cotă, cu­pru şi ar­gin­tiu.* Ochii des­chişi la cu­­­loare cer to­nuri fine: gri pal, în­tins şi pe pleoa­pă, şi pe ar­cadă.* Ochii verzi se ar­monizează cu to­nu­rile de maro (blânde).