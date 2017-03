Dr. Cristina Pavel

- Influenţa anotimpurilor asupra vieţii noastre e evidentă, iar medicina tradi­ţio­nală pune accent pe armoni­zarea ritmului de func­ţionare a corpului cu ritmurile naturii. Fiecare sezon are un specific de temperatură, lumi­no­zitate, vânt, umiditate. În pre­zent, ne aflăm în plină tran­ziţie între iarnă şi primăvară - perioadă în care ziua începe să fie tot mai lungă şi temperatura exterioară creşte. Natura se pre­găteşte să revină la viaţă, seva circulă mai intens în arbori, insectele încep să iasă la soare. Este un moment ge­neral de reînnoire, de revenire la viaţă, în care fenomenele de creştere şi dezvoltare se accele­rează. Primăvara sunt favori­zate acumulările şi creşterile, deci este bine să în­tâm­pinăm acest sezon prin detoxifierea organis­mului, ca să nu se amplifice în noi fenomenele negative - inflamaţiile, infecţiile, tumorile etc. Cum orice organism are propriul bioritm, fiecare om ar trebui să ţină cont de punctele sale slabe din corp, pentru a lua măsuri să nu se îmbolnăvească.- Toate sistemele medicale ne oferă informaţii oarecum asemănătoare despre ce ar trebui să fa­cem pentru a fi energici şi sănătoşi în această peri­oadă. Se ştie că toată lumea e afectată de aşa-numita "astenie de primăvară". Deoarece în pe­rioada iernii ne-au lipsit alimentele proaspete, crude (cele de seră nu se compară cu cele crescute în pământ, afară, în aer liber şi soare), ne putem confrunta la începutul primăverii cu stări de oboseală accentuată, din cauza deficitului de vitamine şi minerale. În acest caz (mai ales dacă deficitul reiese şi din analizele de sânge), soluţia salvatoare e administrarea de suplimente alimentare bogate în fier, calciu, mag­neziu, vitami­nele B şi C. Recomand şi antioxidanţii naturali, bogaţi în vitamine şi minerale, cum ar fi siropurile din afine, cătină sau coacăze negre cu miere - câte trei linguriţe zilnic, luate cu apă, timp de o lună.La fel de bune vitaminizante şi mineralizante sunt produsele api­cole. Primul recomandat este polenul, care are un bogat conţinut de aminoacizi, vitamine şi minerale. Cel mai bun din punct de vedere terapeutic este polenul proaspăt, păstrat la congelator. Sunt indi­cate toate sortimentele de polen, cu mici nuanţe. * Polenul de salcie este printre primele tipuri de polen adunate de albine primăvara. El are un gust foarte plăcut şi nume­roase beneficii: reglator hor­mo­nal, recomandat pentru fertilitate (la ambele sexe), în caz de probleme cu prostata sau tulburări de menopauză; acest polen protejează ochii contra îmbătrânirii premature, stimulează imunitatea, pre­vine cance­rul. * Polenul de păducel şi polenul de trandafir protejează inima şi vasele de sânge şi ajută la normalizarea valorilor colesterolului. * Polenul de castan şi polenul de iarbă neagră protejează vase­le de sânge şi creie­rul, reglează flora diges­tivă, ajută la fixarea calciului în oase. * Pole­nul poliflor are multiple efecte de pro­tec­ţie, fiind reco­mandat mai ales oamenilor sănătoşi, pentru preveni­rea îmbolnăvirilor. Polenul proaspăt (se gă­seşte la firma Apiland din Baia Mare) poate fi administrat di­mineaţa (prefe­rabil după micul de­jun, pentru a fi mai bine tole­rat), în amestec cu miere ori dizolvat în iaurt sau suc de fructe. Doze: 2-3 linguri zilnic pentru adulţi şi 2-3 linguriţe pentru copii. Cura durează 30-60 de zile şi se poate relua du­pă o săptămână de pau­ză. Înainte de înce­perea cu­rei trebuie tes­tată tole­ranţa alimen­tară, iar cei alergici sau sensibili pot opta pen­tru păs­tură (3 linguriţe zilnic) sau alte produse apicole.Lăptişorul de mat­că este un excelent imu­no­stimulator acum, la ieşi­rea din iarnă, fiind reco­mandat în doze de 1-3 linguriţe zilnic, dimineaţa, timp de minimum o lună. Persoanele care răcesc uşor, sunt foarte slă­bite, anemice sau au probleme neuro-endocrine pot consuma doze mai mari: 4-5 linguriţe zilnic, cu condiţia să nu fie alergice.Primăvara, nu este de neglijat nici tinctura de pro­polis, care are multiple efecte de prevenire a îmbolnăvirilor. Se recomandă doze de 2-3 lingu­riţe zilnic, dizolvată în ceai, sau în amestec cu miere. De curând au apărut şi suplimente care con­ţin mai multe produse apicole, combinate uneori şi cu plan­te medicinale. Recomand fiolele buva­bile de tip Tonic apicol - câte una pe zi, timp de 10 zile, şi amestecurile Coctail apicol sau Vita­lizant-ener­gizant - câte 3 linguriţe zilnic, timp de o lună.Pentru cei care fac crize dureroase de stomac primăvara (se ştie că ulcerul se poate agrava în acest sezon), sunt recomandate curele cu gel de aloe - 3-4 linguri pe zi, sau cura cu argilă (dizol­vată într-un pahar cu apă) - câte trei doze zilnic. În această perioadă se pot bea ceaiuri antiacide (ceai de gălbenele, nalbă sau tei) - câte trei căni pe zi, mini­mum 3 săptămâni.- În medicina tradiţională chineză, regula de bază pentru acest sezon este "să ajutăm naşterea şi întreţinerea lăstarului vieţii", iar organele cores­pon­dente sunt Ficatul şi Vezica Biliară, care sunt foarte active în acest sezon. Ca ata­re, tre­buie să le protejăm şi să le aju­tăm să funcţioneze cât mai bine. Este un moment important, în care trebuie să eliminăm din corp substanţele toxice (inclusiv fumatul şi alcoolul), metalele grele, reziduurile me­ta­bolice, astfel încât să curăţăm fica­tul. În aceas­tă perioadă, medicina chineză ne recomandă să mâncăm multe verdeţuri cu gust acru, să fa­cem multă mişcare în aer liber, mai ales exerciţii de întindere controlată a tendoa­nelor (cum sunt exer­ciţiile de tai chi sau yoga) şi mişcări ale muşchilor oculari. Trebuie să ne ferim de stările de mânie şi irita­bilitate (care deranjează ficatul) şi să dăm dovadă de mul­tă răbdare.Din perspectivă chi­neză, tratamentele sunt axate şi pe plante depurative şi tonice hepato-bi­liare: păpă­die, coada-şoricelului, fumariţă, cicoare, ar­mu­rariu, măceşe. Pen­tru comoditate în ad­minis­trare, se pot folosi amestecurile de plante numite Meridian Ficat şi Vezică Biliară pro­duse la "Steaua Divină" - câte 3 capsule din fiecare, înain­te de mese, sau două linguriţe de tinctură, luate cu apă, după mese. Sunt recomandate şi su­plimen­tele cu Zeolit, Spirulină sau Chlorella (eli­mină metalele grele din organism) - câte 3 capsule zilnic, înainte de mese, timp de minimum 2 săptămâni.Persoanele care au deja probleme cu ficatul sau sunt sensibile la frig şi curent trebuie să ia măsuri de protecţie suplimentare, pentru a nu se confrunta cu situaţii mai serioase. Trebuie protejate mai ales zona spatelui şi a gâtului, atât prin haine călduroa­se, cât şi prin aplicaţii locale de creme şi uleiuri de masaj, cu efect de încălzire şi lubrifiere (cremă cu ardei iute, unguent cu propolis, muguri de plop, venin de albine). Pentru cei care deja au con­tracturi musculare se recomandă câteva şedinţe de acupunc­tură sau terapia cu venin de albine.- Medicina Ayurveda are principii de diagnos­tic şi de terapie diferite, însă recomandările pentru perioada de primăvară au elemente comune cu ce­lelalte tradiţii medicale. Pentru indieni, primăvara este anotimpul Kapha, caracterizat de umezeală, răcoare, fenomene de creştere şi dezvoltare. La începutul său există o perioadă de tranziţie, în care elementul prezent anterior (Vata dosha, principiul Aerului - caracterizat de frig, curent, vreme schim­bătoare, uscăciune) îşi scade treptat puterea. Per­soanele care sufereau deja de probleme legate de uscăciune excesivă a pielii pot suferi agravări în lunile februarie-martie. Tot acum, se pot agrava para­liziile şi astmul bronşic. Pentru protecţia contra uscăciunii, se recomandă masajele cu ulei cald, consumul de lactate, evitarea alimentelor uscate şi reci.În a doua perioadă (lunile aprilie-mai) se pot agrava bronşitele cronice, sinuzitele şi tulburările de digestie. Pentru a echilibra influenţa acestui se­zon asupra corpului, pe toată perioada trebuie luate măsuri de încălzire, ceea ce presupune folo­si­rea condimentelor în alimentaţie, mai ales a celor verzi: ceapă şi usturoi verde, care ne prote­jează şi de ră­ceală. Bineînţeles, se pot folosi şi alte condimente: piper, ghimbir, muştar, ardei iute - în doze mai mici sau mai mari, după cum le suportă fiecare.În perioada de umiditate cres­cută se recomandă exerciţiile fizice regulate, realizate perseverent, chiar până obosim, expunerea la aer cald şi uscat (saună uscată) sau băile fierbinţi.La persoanele mai corpolente, cu afecţiuni res­piratorii cronice (bronşită cronică, sinuzită, rinită cronică) şi mult mucus în corp, există pericolul ca aceste probleme să se agraveze. De aceea, ele ar trebui să nu con­sume primăvara lactate sau alimente foarte grele, consistente, ule­ioase. Pentru a preveni agravarea fenomenelor inflamatorii cro­nice din sfera ORL se pot face pro­ceduri de eliminare şi detoxifiere spe­cifice terapiei ayurve­dice, numite generic Pancha Karma. Sunt reco­man­date în mod special proce­durile de elimi­nare pe cale nazală (Nasya), în care se instilează în nări câteva picături de macerat de ulei şi plante medi­cinale dezobstruante şi antiin­flamatoare. Pen­tru reechilibrare se pot face proce­duri expectorante de tip Vamana, sub îndrumarea unui specialist în medicină ayurvedică.Primăvara se pot agrava şi durerile articulare, mai ales dacă ne expunem la frig şi la curent. Pentru aceste probleme se începe tot cu regimul de deto­xifiere, care este ales diferit, de la o per­soană la alta. După purificările de la începutul tratamentului, unele dureri pot dispărea în pro­porţie de 70-80%, mai ales la persoanele tinere.Pentru a concluziona, la începutul primăverii este bine să "reîncărcăm bateriile organismului" cu enzime şi vitamine din crudităţi, cu suplimente de­toxifiante şi tonice, precum şi cu produse api­cole (miere, polen, păstură, lăptişor de matcă).- În calendarul ortodox, începutul primăverii coincide cu postul Paştelui - cel mai lung şi mai as­pru din an, în care timp de şapte săptămâni se con­sumă numai alimente vegetale. Pe lângă valoa­rea sa religioasă, acest post este important şi pen­tru sănătate. E demonstrat ştiinţific faptul că orga­nis­mul uman este mult mai bine adaptat la restricţiile alimentare decât la excesele de hrană. O mulţime de boli moderne sunt cauzate de supra­alimentare. Atât remediile naturale din plante, cât şi unele medicamente îşi fac mult mai bine şi mai rapid efectul dacă sunt administrate după o perioadă de pregătire prealabilă, care a inclus şi detoxifierea sau postul. Contrar unei convingeri greşite, larg răspân­dite în materie de alimentaţie, noi nu avem nevoie de cantităţi mari de hrană, ci de alimente de calitate cât mai bună, în cantităţi mai mici, dar care să fie consumate liniştit (şi mestecate bine!), pentru a putea fi digerate rapid.În 2016, cercetătorul japonez Yoshinori Ohsu­mi a luat Premiul Nobel pentru medicină, pentru des­co­perirea mecanismelor celulare reparatoare ce se de­clanşează în timpul privării organismului de hra­nă. Concluzia studiilor lui este următoarea: "Oa­menii care mănâncă mai puţin, mai sănătos şi fac mai multă mişcare trăiesc mai mult decât cei care mănâncă excesiv la fiecare masă şi nu au perioade de repaus alimentar". Aşadar, ar trebui să nu ne facem din hrană un scop în sine. Una, două mese pe zi sunt suficiente în perioada de primăvară, iar dacă apare foamea, putem să mai luăm o gustare sau să bem mai multe lichide calde (compoturi, cea­iuri preparate din fructe uscate sau macerate la rece din plante purificatoare, pentru ficat şi vezica bilia­ră: sunătoare, mentă, turiţă-mare, coada-şoricelului, brusture, păpădie, rosto­pască - se prepară la rece, se strecoară şi se beau între mese, uşor încălzite). Chiar şi apa poate fi băută călduţă, mai ales dacă afară este încă frig. Cei care au imu­nitatea scăzută şi fac infecţii repe­tate, precum şi cei cu probleme meta­bolice (diabet, gută, obezitate) vor fi surprinşi de efectele benefice rapide ale postului! Ar putea chiar să con­state cu surprindere că organismul lor func­ţionează mult mai bine, că se simt plini de energie şi că rezultatele analizelor de sânge le ies acum mult mai bune.Alimentaţia în această perioadă trebuie să ţină cont de tranziţia dintre anotimpuri şi să valorifice mai ales crudităţile care încep să apară în pie­ţe. Cum spuneam, ficatul şi vezica biliară sunt cele mai sensibile în acest sezon, iar lor nu le plac ali­men­tele grele, grăsimile în exces, pră­je­lile şi alcoolul. În schimb, sucurile proaspete, acrişoare, vor fi bine primite. Putem începe dimi­neaţa cu un mic dejun ce conţine 1-2 pahare cu suc de por­to­cale (cu sau fără adaos de grepfruit, lămâi, manda­rine, pomelo), în care punem o lingură de miere şi una de polen. Dacă stomacul este sensibil la crudităţi, putem prepara un mic dejun din fulgi de cereale (recomand fulgii de ovăz) cu miere şi fruc­te uscate rehidratate (stafide, smochine, curma­le, prune, merişoare, coacăze, goji) sau proaspete (mere, banane), la care adăugăm 1-2 linguri de păs­tură. Toate acestea pot fi mâncate şi cu iaurt natural. Medicina Ayurveda recomandă şi ea consumul de cereale, mai ales grâu integral şi secară. O idee bună este consumul de terciuri calde, asemănătoare cu mămăliga, preparate din diverse tipuri de făină: grâu integral, mei, secară, hrişcă sau diverse combinaţii ale lor. Este foarte bine ca terciurile să se consume calde, ime­­diat după preparare, de­oarece după ce se ră­cesc nu mai au aceleaşi efecte terapeutice.La prânz, putem mân­ca borş sau ciorbă de verdeţuri (urzici, lobodă, morcov, sfeclă, cartofi etc.) şi o mâncare uşoară din orez sau hrişcă, dacă dorim să scădem în greu­tate. Dacă, însă, suntem prea obosiţi sau slăbiţi, avem nevoie de o mân­care ceva mai consis­tentă, bazată pe legumi­noase: supă de linte cu adaos de chimen şi ustu­roi, mâncare de năut sau fasole, ciuperci (preparate la cuptor, nu prăjite!) cu umplutură de legume sau cu brânză şi condimente.Primăvara este un anotimp bun şi pentru con­sumul de germeni, mai ales cei de grâu, lu­cernă, varză roşie, broc­coli, schin­duf. Conţin foarte multe minerale şi fibre, scad coles­terolul excesiv şi prote­jează organismul de instalarea bolilor grave.Primăvară este sezonul crudităţilor, mai ales al ver­deţurilor. Urzicile, salata, ri­dichile, leurda, cea­pa verde, pătrunjelul, loboda, spanacul trebuie să fie nelipsite din alimen­taţia noastră. Am pu­tea spune că urzica este "plan­ta sezonului", pe care nu trebuie să o ratăm, pentru că are un conţinut bogat de minerale, dar şi un efect puternic energi­zant şi de curăţare a sângelui.Ca sursă de grăsimi sănătoase putem folosi ule­iurile presate la rece, pe care le adăugăm în salate, în supe şi ciorbe, la sfârşitul preparării mâncării. O altă sursă de grăsimi sănătoase o reprezintă semin­ţele oleagi­noase: nucile, alunele, migdalele, fisti­cul, caju-ul şi toate celelalte tipuri de nuci şi alune pot fi adăugate în salatele de legume sau în gustările energizante dintre mese.Pentru persoanele aflate în convalescenţă se recomandă lactate în cantităţi moderate - mai ales brânză proaspătă, iaurt, chefir sau lapte bătut.Pâinea cea mai bună este cea din făină integrală, bogată în fibre. Dulciurile cele mai sănătoase sunt fructele uscate rehidratate şi mierea naturală. Este de preferat să nu mai consumăm deloc zahăr alb rafinat!