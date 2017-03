Dacă vă aflaţi într-una din ţările scandi­na­ve şi vă prinde răceala pe drum, nu vă miraţi dacă pentru bronşită sau tuse sunteţi "tra­tat" de localnici cu unul-două pahare de suc proaspăt de coacăze. Foarte bogate în vitamina C, ele ajută la reducerea simptomelor infecţiilor respiratorii.Praful deşertului şi temperaturile mari pun la încercare pielea africanilor. Ex­trem de popular, remediul care ur­mează promite vindecarea acneei, a roşeţii şi mâncărimii care o în­soţesc, lăsând în scurt timp o piele fără cusur. Scorţişoara este un puternic antiinflamator şi antibacterian, iar mierea are şi ea proprietăţi antibacteriene, hidratante şi regenerante. Amestecaţi 2 linguri de miere cu o lingură de scor­ţişoară pulbere, aplicaţi pasta pe zona afectată şi lă­saţi preparatul şi peste noapte, protejat de un tifon.De secole, în Iran, preparatele din trandafiri sunt nelipsite din arta culinară, înfrumu­seţare, parfumerie şi sănătate. Pen­tru tratamentul bronşitei şi astmului aveţi nevoie de două linguri de pe­tale proaspete sau uscate de tranda­firi cu parfum intens, de la care înde­părtaţi partea albă de la bază. Peste ele turnaţi o cană de apă clocotită, lăsaţi la infuzat 15 minute, apoi strecuraţi. Eficient este şi dacă lăsaţi peste noapte la macerat 4 linguri de petale de tran­dafiri, într-o cană de apă călduţă, iar a doua zi stre­curaţi lichidul. Se beau 2-3 căni pe zi din ceaiul sau maceratul astfel preparate, adăugând şi o linguriţă de miere. Vindecătorii iranieni mai recomandau şi dulceaţă de trandafiri - 2-3 linguri pe zi, pentru afec­ţiuni pulmonare.Casele indiene sunt de obicei aprovizionate cu condimente şi plante aromatice, folosite la gătit zi de zi, dar şi pentru ameliorarea bolilor. Kadha este o băutură în care ierburile se fierb timp înde­lun­gat, în apă sau lapte, pentru a le extrage toa­te substanţele. Sunt mai multe reţete de kadha, iar alegerea plantelor variază în funcţie de afecţiunea de care suferiţi.Kadha pentru răceală, gripă şi tuse - aveţi nevoie de o lingură de ghimbir uscat şi mărun­ţit, o lingură de piper negru măcinat, pe care le puneţi la fiert pe foc mic, în două căni de apă, până ce amestecul scade la jumătate. Strecuraţi şi adăugaţi, când ceaiul e călduţ, o linguriţă de miere. Amestecaţi bine. Beţi 2-3 căni pe zi.Kadha pentru stimularea digestiei şi creşterea imunităţii - aveţi nevoie de o linguriţă de ghimbir uscat şi mărunţit, o linguriţă de cardamom verde măcinat, o linguriţă de scorţişoară pulbere, o lingu­riţă de piper alb măcinat, pe care le puneţi la fiert, pe foc mic, în două căni de apă, timp de 4-5 minute. Adăugaţi o linguriţă de miere şi ames­tecaţi bine. Beţi 2-3 căni pe zi.Kadha pentru diabet şi nivel crescut al glicemiei - se prepară dintr-o linguriţă de se­minţe de schinduf măcinate, o lingu­riţă de turmeric pulbere, pe care le puneţi la fiert, pe foc mic, în 400 ml lapte, timp de 5 minute. Beţi câte o cană în fie­care dimineaţă.Kadha împotriva febrei - două linguri de frunze de bu­suioc mărun­ţite şi 5 cuişoare zdrobite se pun să fiarbă cu două căni de apă, la foc mic, până amestecul scade la ju­mă­tate. Se adaugă un vârf de cuţit de sare. Se beau 2 căni pe zi, timp de 2-3 zile.Unul dintre cele mai populare remedii împotriva răcelii, folosit de americani, este salvia. Uşor amăruie, puternic aromată, ea are darul de a pune pe fugă bacteriile şi vi­rusurile, de a elimina toxinele, de a dezin­flama. De asemenea, scade rapid febra. Pa­cientul trebuie să stea în pat şi să bea 4-5 căni de ceai cald de salvie pe zi.Se aplică pe zona afectată suc proaspăt stors din plantă, sau comprese cu decoct sau ceai de coada-şoricelului.Făina de orez e un remediu tradiţional în fe­lurite afecţiuni, datorită proprietăţilor ei antiin­flama­torii, de curăţare, purificare, albire şi re­generare a pielii. Se presară făină de orez sau se amestecă cu puţină apă şi se aplică pe zona afec­tată. Se lasă să acţioneze una-două ore. Mamele thailandeze pudrează cu făină de orez pielea copiilor mici, în cazul mâncă­rimilor şi iritaţiilor.Umpleţi un vas cu două căni de apă clo­cotită, în care amestecaţi o lingu­ră de flori de muşeţel, un baton de scorţişoară, 3 cui­şoare, coaja rasă de la o lămâie sau o portocală. Lăsaţi să stea 10 mi­nute, stre­curaţi-l şi adăugaţi "un strop" de coniac grecesc Metaxa şi o linguriţă de miere. Se beau trei căni pe zi. Înlătură germenii răcelii, relaxează şi dezinflamează gâtul iritat.Cunoscut încă de pe vremea vechilor egipteni, coriandrul este un stimulent pentru digestie, creşte pofta de mâncare şi elimină balonarea şi colicile intesti­nale. Se beau 2-3 căni de ceai pe zi, pre­parat dintr-o linguriţă de seminţe de coriandru mărunţite, peste care se toarnă o cană de apă clocotită. Se lasă la infuzat 5 minute, apoi se strecoară. Tratamentul se face câte 3 săptămâni, cu pauză 2 săp­tămâni, apoi se poate relua.Folosită pe scară largă în prepa­ratele culinare asiatice, pulberea găl­buie de turmeric (curcuma) are şi foarte multe utilizări medicinale. Printre ele se nu­mără şi efectul rapid în tratarea diareei: o ju­mătate de linguriţă de pulbere de tur­meric se ames­tecă cu puţină apă sau suc de fructe, ori se ia sub formă de capsule.Utilizat de mii de ani în medicina tradiţională asiatică, astragalus este o plantă ce se regăseşte în compoziţia multor leacuri tradiţionale chinezeşti. A fost descoperit în urmă cu 4.500 de ani, de Shen­nong, întemeietorul medicinei chineze tradiţionale şi creatorul a sute de leacuri din plante. Când vine vorba de protecţie împotriva răcelii, gripei, astmu­lui, bronşitei şi alte afecţiuni respiratorii, sau de tra­tarea lor, astragalus este campionul. Are efect anti­inflamator, antibacterian şi antiviral şi, de ase­me­­nea, apără organismul împotriva efec­telor cau­zate de stres. Astragalus e un duşman al tumorilor can­­ceroase, cărora le încetineşte evoluţia, şi un sprijin pentru pacienţii care luptă cu can­cerul, slă­biţi în urma chimioterapiei sau radioterapiei, pe care îi ajută să se recu­pereze mai repede şi să trăias­că mai mult. De la astragalus se foloseşte rădăcina, sub formă de capsu­le, tablete, tictură, ceai, decoct.