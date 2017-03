Din când în când, fiecăruia dintre noi i se întâmplă să aibă câte un episod de dia­ree banală. Neplăcerile sunt provocate, de obicei, fie de pătrunderea unor bacterii şi viruşi în sistemul nostru digestiv, fie de faptul că ali­mentele înghiţite nu sunt digerate complet şi încep să fermenteze în interiorul colonului, fie de schim­barea bruscă a alimentaţiei. Organismul reacţionea­ză, trimiţând mari cantităţi de lichid în intestin, ceea ce subţiază scaunul într-un mod neplăcut.În majoritatea cazurilor, diareea dispare de la sine, după o zi sau două. Dacă se prelungeşte, cor­pul riscă să se deshidrateze şi poate pierde nutrienţi esenţiali. Poate că vi s-a recomandat vreodată, când aţi avut diaree, să beţi sucuri de fructe, Cola trezită sau răcoritoare energizante pentru sportivi, prefera­bil diluate cu apă. Iată şi explicaţia: aceste băuturi ajută la compensarea pierderilor de mine­rale şi carbohidraţi. Este necesar ca, după o diaree isto­vitoare, organismul să-şi refacă rezervele.Şi încă un sfat util: până când intestinul se linişteşte, mulţumiţi-vă, pentru câteva zile, cu un meniu de cruţare, compus din alimente, poate nu atât de tentante, mai degrabă neutre ca gust, dar care vă vor menaja intestinul deja iritat. De exem­plu: banane, mere, biscuiţi crocanţi, orez fiert, pas­te, pâine albă. Aceste alimente neagresive conţin totodată şi o mare cantitate de fibre, care se îmbibă cu lichid în colon, mărind volumul scau­nului.Există o serie întreagă de remedii naturale pentru combaterea diareei. Toate conţin, cel puţin una (dacă nu chiar o combinaţie) din următoarele substanţe: taninuri, pectină şi mucila­gii.Datorită taninurilor, anumite ali­men­te produc un efect astringent, adică strâng ţesuturile, aderă la mucoa­sele inflamate ale intestinului şi scad secreţiile acestora, împiedică absorbţia toxinelor şi eventualele hemoragii capilare. Fibrele solubile de pectină fac să crească volumul conţinutului intes­tinal şi calmează tractul digestiv. O altă categorie importantă de fibre sunt mucila­giile. Mărindu-şi considerabil dimensiunea prin înmagazinarea de lichid, ele formează un strat pro­tector pe pereţii intestinului şi reglează tranzitul, în ambele sensuri, deoarece fibrele alimentare au o acţiune duală: sporesc consistenţa unui scaun prea moale, dar în acelaşi timp, pot servi şi ca remediu eficient contra constipaţiei.Dacă vă aflaţi în situaţia de a lupta cu diareea, vă îndemnăm să căutaţi ajutor la alimentele pre­zentate mai jos.Atât coaja, cât şi pulpa fructelor sunt foarte bogate în pectină, pentru care motiv merele (mân­cate întregi sau rase) au fost dintotdeauna prezente în medicina populară, ca leac predilect pentru dia­ree. Însă pectina din mere este capabilă, în egală măsură, să vindece şi constipaţia, deoa­rece înmoaie moderat scaunul. Se poate spune, fără exagerare, că un măr pe zi poate face minuni pentru digestia dvs., normalizându-vă tranzitul intestinal.Unul dintre remediile astringente bune de folosit în diaree este şi ceaiul, comercializat în obişnuitele pliculeţe. Data viitoare când veţi avea tulburări digestive, încercaţi să ieşiţi la liman cu o cană de ceai - simplu, fără niciun fel de adaos de alte plante sau mirodenii. El conţine multe tani­nuri, care dau consistenţă conţinutului intestinal şi întâr­zie defecaţia.Revista "Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition" a publicat rezultatele unui studiu realizat în anul 1989, cu 41 de copii care sufereau de o diaree provocată de bacterii sau viruşi. La aceia dintre ei cărora li s-a administrat 1,5 g de carob (pulbere de roşco­ve) pe kilo/corp, simpto­mele au dispărut total, după numai două zile. Ca­robul a accelerat nor­­­malizarea scau­nu­lui, a tempe­raturii şi greu­tăţii corporale şi totodată a oprit vărsă­turile.Micile boabe vineţii vă ajută contra diareei, deoa­rece sunt foarte bogate în taninuri şi pectină. Iar în situaţia dată, afinele uscate funcţionează mai bine de­cât cele proaspete. Merită reţinut şi faptul că, potrivit unor studii, afinele pot reduce şi riscul de apariţie a cancerului de colon.Acest fruct biblic este deseori întrebuinţat pen­tru a trata diareea. Seminţele cu sucul dulce-acrişor contribuie la legarea şi formarea scaunului. Coaja se mănâncă foarte rar, ca atare, deşi în ea se găsesc deosebit de multe taninuri, care de asemenea dau con­sistenţă conţinutului intestinal. Este inclusă în unele sucuri de rodii şi mere - n-ar fi rău să le căutaţi şi să le beţi.Morcovul fiert linişteşte tractul digestiv şi nor­malizează scaunul diareic. În acelaşi timp, el furni­zează organismului nutrienţii pierduţi în cursul bolii. Nu strică să-l folosiţi şi preventiv. De pildă, locuitorii din zona munţilor Apalaşi (Ca­nada) obişnuiesc să adauge întotdeauna un morcov în cratiţa în care îşi prepară o mâncare de fasole. Ast­fel, ei se asigură că nu vor avea de-a face cu urmă­rile mai puţin plăcute ale consumului de legu­mi­noase, cum sunt balonările şi gazele intestinale.Legumele modeste numite mai sus vă oferă un aport preţios de prebiotice - substanţe care favori­zează înmulţirea bacteriilor "bune" din flora in­testinală, împiedicând astfel diareea. Pe lângă aceas­ta, prazul mai are şi acţiune antiseptică. Iar stu­diile realizate de cercetătorii indieni au pus în evidenţă faptul că asocierea usturoiului cu un preparat pro­biotic (compus din culturi vii de bacterii "bune") ajută eficient digestia şi îmbunătăţeşte asimilarea mineralelor, ceea ce reprezintă un mare avantaj, mai ales după un episod grav de diaree.Există şi alimente care provoacă haos în intes­tin. Reduceţi consumul sau eliminaţi-le complet din meniu, dacă vă confruntaţi cu o diaree cronică.- Derivatele din lapte conţin lac­toză, un zahăr natural pe care numeroase persoane sunt incapabile să-l digere normal. Totuşi, chiar şi cei care au intoleranţă la lactoză pot mânca iaurt, fiindcă în el se găseşte o cantitate minimă de lactoză, comparativ cu alte produse lactate.- Da­că vă place să mergeţi la restaurant, fiţi atenţi să nu comandaţi mâncăruri ca, de exemplu, "lasagna" sau "quiche", despre care ştiţi că sunt pregătite încă de dimi­neaţă şi reîncălzite în momentul când vi se aduc la masă. Ele sunt mai vulnerabile la atacul bacteriilor decât cele proaspăt pre­parate şi servite fierbinţi.- Pot pro­voca diaree şi balonări, deoarece conţin fructo­ză care, înghiţită în cantităţi prea mari, ajunge ne­di­gerată complet în colon, unde începe să fermen­teze.- Sorbitol, manitol, xilitol, eritrit, tagatose - aceştia sunt îndulcitorii sintetici care substituie de regulă zahărul în unele tipuri de gumă de mes­tecat şi bomboane. Sunt greu digerabili şi, la fel ca fructoza, pot fermenta în intestinul gros, cu con­secinţele de rigoare. Dacă suferiţi frecvent de diaree şi v-aţi deprins să folosiţi gumă de mestecat "cu zero zahăr" şi alte produse "light", ar fi mai prudent să reveniţi la cele îndulcite tradiţional.- Ea aduce servicii incontestabile sănătăţii şi, printre altele, protejează tractul diges­tiv, sporind capacitatea lui naturală de apărare con­tra bacteriilor patogene. Totuşi, dozele mari - şi în special administrarea regulată a unor supli­mente cu concentraţii de 500-2.000 mg de vitamină C - pot provoca tulburări gastrointestinale.Iată câteva plante care vă pot fi de un real folos în prevenirea sau tratarea diareei.(Trigonella foeum-graecum) - În proporţie de până la 50%, seminţele acestei plan­te se compun din mucilagii care, după ce au ajuns în intestin, absorb apă şi îşi măresc volumul. Însă aveţi grijă să nu luaţi mai mult de 2 linguriţe de schin­duf odată, fiindcă puteţi avea dureri abdominale.(Agrimonia eupatoria) - Este valoroasă pentru conţinutul ei ridicat de taninuri. Preparaţi-vă o infuzie din 2-3 linguriţe de frunze.(Plantago ovata) - Şi ele oferă o cantitate mare de mucilagii, care con­tribuie la tratamentul diareei prin mărirea de volum a scaunului. Dar atenţie: alergicii şi astma­ticii ar tre­bui să le întrebuinţeze cu prudenţă.