"Aciditatea din stomac mi-a iritat esofagul"

(Răspuns pentru MARIANA - Bucureşti, F. AS nr. 1248)

Pe lângă lipoproteinele cu densitate joasă (LDL) şi lipoproteinele cu densitate mare (HDL), trigliceridele sunt o altă for­mă de lipide din sânge, care, în esen­ţă, reprezintă o sursă importantă de energie.Practic, trigliceridele sunt grăsimi formate din mai multe tipuri de acizi graşi, care se regăsesc în organismul uman, fie în sânge, fie în ţesutul adipos. Sursa acestora este reprezentată, în mare parte, din gră­simile pe care le consumăm, 95% dintre toate gră­simile alimentare fiind triglice­ride. În cazul trigliceridelor, trebuie amin­tit însă şi faptul că anumite deprin­deri zilnice pot determina creşterea în exces a acestor lipide sanguine. Alimentaţia bogată în grăsimi ani­male sau carbohidraţi, viaţa seden­tară, consumul de alcool, făină şi alimente cu conţinut mare de zahăr, sunt factori care contribuie la depă­şirea valorii normale a trigli­ce­ride­lor, peste 150 mg/dl. Mai mult, unele persoane pot avea o predis­poziţie genetică pentru un nivel ridicat al lipidelor sanguine (coles­terol, tri­gliceride). Totodată, boli precum hipotiroidismul, diabetul, insufi­cienţa renală, dar şi admi­nistrarea unor medicamente uzuale (ex. anti­concepţionale, corticoste­roizi etc.) pot influenţa negativ nivelul lipi­delor sanguine, situaţie care aduce după sine creş­terea riscului de apariţie a aterosclerozei, insufi­cienţei coronariene, infarctu­lui miocardic sau a unor alte manifestări patologice, cum sunt stea­toza hepatică şi pancreatita. În linii mari, schim­barea stilului de viaţă este primul pas pentru com­baterea hipertrigliceridemiei sau a hiperco­lestero­lemiei, iar dacă acest lucru nu este suficient şi ni­velul lipidelor sanguine rămâne ridicat, se impune, bineînţeles, administrarea de medica­mente.Schimbarea stilului de viaţă presupune o con­dui­tă alimentară care vizează: reducerea aportului de grăsimi (carne grasă sau extrem de procesată, gălbenuş de ou şi produse lactate integrale), con­sumul de alimente bogate în fibre solubile (tărâţe de ovăz, fasole, mazăre, orez, orz, citrice, căpşuni, mere), consumul produselor din soia (compuşii con­ţinuţi de soia, numiţi izoflavone, imită hormonii umani care reglează nivelurile lipidelor sanguine), consumul mai multor alimente cu antioxidanţi (majoritatea fructelor şi legumelor), evitarea al­coolu­lui, fumatului şi efectuarea de exerciţii fizice cu regularitate. Dacă modificările stilului de viaţă nu sunt suficiente pentru a scădea nivelurile lipi­delor sanguine, se poate recurge la instituirea unui tratament medicamentos, care, de la caz la caz, presupune administrarea de statine, sechestratoare de acizi biliari, sau niacină (acid nicotinic). Acesta din urmă, deşi face parte din complexul vitaminic B, are un efect favorabil pe trigliceride, dar şi pe HDL şi LDL-colesterol.Din punct de vedere al medicinei naturiste, combaterea dislipidemiilor se realizează cu remedii capabile să vină în completarea terapiilor alopate, precum Resveratrolul (se poate administra şi sub formă de ulei din sâmburi de struguri), uleiurile de coacăz-negru (reduce substanţial nivelul triglice­ridelor), de nucă, de şofrănel, de germeni de grâu, de sâmburi de caise, de in etc., dar şi prin adminis­tratea de lecitină, chitosan, goji sau extract din seminţe de grapefruit.În final, aş aminti două remedii care intervin direct în blocarea sintezei hepatice de trigliceride, şi anume produsul Korill şi usturoiul, consumat ca atare, pe stomacul gol.Să auzim numai de bine!Medicina ayurvedică şi cea chineză consideră că hiperaciditatea gastrică este o manifestare a perturbării elementului subtil foc prezent în făptura noastră, ceea ce poate determina senzaţii de arsură în diverse părţi ale corpului. În cazul particular al hiperacidităţii gastrice, este vorba de o perturbare a focului digestiv, situaţie care poate fi determinată de multiple cauze, dintre care menţionez:* Stări frecvente de mânie, furie, nemulţumire, revoltă, neacceptare, criticism; perfecţionism exagerat, com­petitivitate, incapacitate de a ierta, asumarea mai multor responsabilităţi decât cele la care fiinţa noastră ar putea face faţă în mod armonios, ran­chiuna, gelozia, sau alte tipuri de emoţii "fierbinţi", in­clusiv impunerea voinţei noas­tre celorlalţi, dar şi atunci când alte persoane ne impun să fa­cem ceva cu care nu suntem de acord.* Consumul excesiv de ali­­mente picante (iuţi), acre sau sărate.* Consumul alimentelor care conţin aditivi alimentari (cum ar fi mezelurile, poten­ţatorii de gust gen "vegeta", mar­garina), a celor excesiv preparate termic sau care sunt vechi, fermentate, a sucurilor din comerţ acidulate, dar şi a celor care conţin arome sintetice, a alimentelor afumate, prăjite, a alcoolului, precum şi tutunul.* Consumul alimentelor care conţin fibre alimentare dure, cum ar fi tărâţele de grâu, pot de­ter­­mina prin efect mecanic, iritarea mucoasei gastrice şi apariţia ulterioară a hiperacidităţii.* Consumarea alimentelor sau lichidelor care sunt prea fierbinţi.* Consumul alimentelor "acidi­fiante", cum ar fi carnea şi dulciurile concentrate.* Combinarea nepotrivită a ali­men­telor la aceeaşi masă, cum ar fi consumul de dulciuri sau de fructe după o masă compusă din alimente gă­tite; laptele dulce cu carne sau cu legume etc.* Servirea mesei în grabă, fără a fi bine meste­cată mâncarea sau, în timp ce se vizionează emi­siuni TV sau se ascultă ştiri, se vorbeşte la telefon sau se foloseşte calculatorul; dacă în timpul mesei apar discuţii neplăcute, stări tensionate.* În cazul în care după o masă copioasă, per­soa­na se întinde în pat sau chiar adoarme, apare mult mai frecvent refluxul gastro-esofagian, cu sen­zaţia de arsură pe esofag şi, uneori, până în cavi­tatea bucală.* Consumul de alimente înainte ca masa ante­rioară să fi fost complet digerată.* Expunerea excesivă la temperaturi foarte ridicate.* Mesele neregulate, dar şi somnul excesiv sau insuficient.* Administrarea unor medicamente de sinteză.De aceea, pentru a rezolva această problemă, este necesar să se evite toţi aceşti factori care pot genera perturbări, prin adoptarea unui mod de viaţă echilibrat, a unei alimentaţii cât mai simple şi sănă­toase, respectând regulile corecte de combinare ale alimentelor; cultivarea unor stări psihice pozitive şi dezvoltarea capacităţii de adaptare la situaţiile care apar în viaţă. Fără respectarea acestor sfaturi, remediile naturiste, singure, nu vor fi suficient de eficiente pentru a rezolva neplăcerile cauzate de hiperaciditatea gastrică.Ca remedii naturale, sunt utile maceratele la rece din plante emoliente, cum ar fi: rădăcina de nalbă, pătlagina, florile de tei şi salcâm, combinate cu plante cicatrizante şi astringente, cum ar fi: răchitanul, frunzele de zmeur, sunătoarea.Consumul, dimineaţa, pe stomacul gol, a 2 lin­guri de seminţe de in, pătlagină sau chia, care vor fi înmuiate de seara în apă, ajută la crearea unui mucus protector la nivelul mucoasei gastrice.De asemenea, sunt eficiente preparatele care se găsesc în comerţ sub formă de capsule, cum ar fi: Gastroprotect sau Stomac Sănătos.În cazul în care problema nu se rezolvă după urmarea acestor sfaturi, este necesar să se admi­nistreze un tratament individualizat.