Concert în închisoare. Imagini greu de crezut

Tânăr şi generos, cu colegii de trupă

Un mare eveniment

O scenă mare, plină cu ecrane, aparatură, instrumente şi, mai ales, cu artişti ce cântă timp de două ore, din toată inima, pentru cei ce au greşit şi îşi ispăşesc pe­deap­sa.În toamna lui 2014, trupa Pro Musica se re­unea la Sala Filarmonicii din Timişoara pentru primul concert, după 20 de ani de absenţă. Bucuria de a fi împreună, de a face muzică şi de a programa lucruri noi i-a purtat mai departe pe veteranii rockeri. Şase luni mai târziu, în mai 2015, avea loc acest concert inedit, din curtea penitenciarului timişo­rean din stra­da Popa Şapcă. Filmul documentar al eveni­men­tului, DVD-ul "Live in Prison", a fost lansat în Ti­mişoara, la începutul acestui an, şi la Bucureşti, în ul­timele zile ale ier­nii. Într-o lume muzicală domi­nată de himere, compromisuri şi de motto-ul "mer­ge şi aşa", profe­sio­nalismul şi dă­ru­irea bănăţenilor iese la suprafaţă ca un stindard bun de urmat.L-am rugat pe Ilie Stepan, ini­ţia­torul ideii şi liderul acestei trupe fondate în ur­mă cu 43 de ani, să ne povestească des­pre acest nou eveniment, mar­ca Pro Musica.- Ideea de a cânta acolo ţine de crezul nostru artistic, anume că arta, în speţă muzica, trebuie să pătrundă peste tot unde se află oameni, în toate zonele societăţii. Şi în spaţii convenţionale, săli de concerte, dar şi în spaţii închise, greu accesibile. Eu prezentasem două din discurile trilogiei "Lumina" în penitenciar, însă la nivel de discuţii, audiţii, pro­iecţii. Când i-am pro­pus directorului închisorii, domnul chestor Ioan Băla, să facem un concert ade­vărat, a spus că ne va pune la dispoziţie tot ce avem nevoie, şi atunci a început munca. Proiectul a fost gândit în cele mai mici amănunte. Ne-am lovit la început de prejudecăţi, obstrucţii ale unor insti­tuţii private şi, mult mai supărător, instituţii de stat, pe aju­torul cărora mizam, însă am mers mai departe. Pregătirea a fost minu­ţioasă, în penitenciar nu intri nici măcar cu un cablu, cu un şurub, fără aprobare, iar noi am montat scena timp de 2 zile, cu ecrane, cu toată logistica unui concert rock în aer li­ber. Au fost momente în care, ase­menea unui alpi­nist, am simţit că ne oprim un pic, apoi coborâm, în­să nu am re­nunţat. Nu am mers acolo pentru a avea succes sau a stabili un record. Am mers sim­plu, pentru a da bineţe creştinească celor din închi­soare. De aceea, fil­mul începe cu un citat din Evan­ghelia după Ma­tei: "În tem­niţă am fost şi aţi venit la Mine". Cei închişi acolo nu au fost teleportaţi din alte sfere, ei sunt pro­dusul societăţii în care trăiesc. Şi îşi is­păşesc pe­deapsa, nota de plată la zi, la mi­nut, la oră. Acolo nu se scriu cărţi pentru a ieşi mai re­pede şi nu se aşteaptă ordonanţe de ur­gen­ţă, date la ora unu noaptea, pentru a scăpa de răspunderea greşelilor comise.- Au îmbrăţişat-o fără nicio reţinere, ceea ce pentru mine a însemnat foarte mult. Sunt mo­men­te în viaţa unui artist, mai ales când este vorba de o trupă ce face o muzică ce nu se împacă foarte bine cu dictatura financiară în care trăim, în care acesta are nevoie de recunoaştere. Altfel, îţi vine să te opreşti. Încrederea pe care o primesc de la colegii de trupă, prietenia şi aprecierea cu care am fost pri­miţi la lansarea de la Bucureşti sunt astfel de mici eve­nimente perso­nale, ce au o mare importanţă şi ne ajută să continuăm.- Aici ne-am aflat în zona apelor necunoscute. Au fost aproape 700 de spectatori, deţinuţi obiş­nu­iţi, deţinuţi ce au avut per­misiunea să aibă alături membri ai familiei, şi au petrecut concertul îm­bră­ţişaţi cu soţiile, copiii şi câţiva prieteni de-ai noştri invitaţi. Spec­tatorii puteau aplauda, cânta, dar nu aveau voie să danseze, să se ridice de pe scaune. Ne-a fost greu la început. Simţeam că unii nu mai fu­seseră niciodată la concert, nu mai ascultaseră rock, însă vedeam cum bat ritmul, cum devin atenţi la piese ca "Epitaf" sau "Baladă pentru doi sol­daţi". Însă nu-i aveam "în mână". Declicul s-a pro­dus la momentul solistei noastre, Dana Borteanu. De acolo s-a creat o reacţie extraordinară şi restul concertului a rămas la o cotă înaltă de empatie. Toate concer­tele au o tensiune a lor, însă aici, între zi­duri, tensiunea, stările, emoţiile, şi po­zi­tive şi negative, se amplifică, aerul devine din ce în ce mai rarefiat. Şi acum îmi este greu să vorbesc, să descriu stările pe care le-am trăit pe acea scenă. Însă cel mai im­portant este că spectatorii, "locatarii" ace­lui spa­ţiu, au înţeles că pentru ei s-a în­tâm­plat totul în acea seară, pentru ei s-a ridicat scena şi s-a cântat. Poate nu toţi au înţeles muzica, însă cei mai mulţi s-au sim­ţit, pentru două ore, oameni liberi. Aceste ore de libertate au fost darul nostru pentru ei.- Da, şi e extraordinar. De-a lungul anilor, fie­ca­re dintre noi am avut alte proiecte, am făcut alte mu­zici, însă iubirea cea mare a rămas, pentru fie­care, Pro Musica. Avem doar 7-8 concerte pe an, abia le aşteptăm, pentru bucuria de a fi împreună o săptămână, de a repeta şi a urca pe scenă. Vrem să cântăm, în această primăvară, după mulţi ani, la Bucureşti, şi ne gândim foarte serios la un album cu muzică nouă, în perioada ur­mă­toare. Va fi foarte greu, pentru că aştep­tă­rile sunt foarte mari, însă avem curajul să ne apucăm de lucru.- Simpla dorinţă de a cânta. Dorinţa aceasta ce vine din suflet, de a-i mulţumi lui Dumnezeu pentru acea bucată de talent pe care mi-a dat-o. Unii au pu­terea să salveze vieţi prin forţa sau prin pri­ce­perea lor, eu îmi pot ajuta semenii prin muzică. Îi mul­ţumesc lui Dumnezeu că nu am ajuns robul ba­nilor, lucru care m-ar fi făcut să ratez toate aces­te ex­pe­rienţe simple, lumeşti, pe care le-am trăit. Din tine­reţe am dus o viaţă mai austeră, cumpătată, chiar şi atunci când am câştigat mulţi bani. Nu m-au tentat banii câştigaţi pe munci artistice în care nu cred, nu am compus muzică, nu m-am înhămat la producţii doar de dragul banilor. Cineva, acolo sus, a avut grijă de mine să nu mă las cotropit de mirosul ba­nilor. Sigur, se spune că nu au miros, însă atunci când te prind în aromele lor, cu greu mai ieşi. Mai sunt, din când în când, întrebat dacă nu mă de­ran­jează faptul că puteam avea mai mare popu­laritate. Mi-ar fi plăcut, dar nu mă deranjează asta, nu am regrete, dacă aş face-o, aş fi încorsetat şi nu m-aş mai putea gândi liniştit la următoarele pro­iecte.- Dictatura comunistă, cea care punea pre­siune asupra acestei muzici prin cenzura textelor, a apa­ri­ţiilor scenice, a fost acum înlocuită de dictatura financiară, poate mai feroce. Tinerii se pot îmbrăca azi cum vor, pot spune ce vor, îşi pot urma ideile. Însă atunci când trebuie să dai bani grei pentru aparatură, instrumente, sa­la de repetiţii, şi vezi că nu te promovează ni­meni, nu există emisiuni de mu­­zică rock, lucrurile devin din ce în ce mai apă­sătoare. In­vazia kitsch-ului, valoarea discutabilă a membrilor ju­rii­lor din emisiunile-concurs de mare succes fac ca tinerii să se orienteze spre alte genuri de muzică. Însă cei ce vor să cân­te azi rock trebuie să ştie că nimic nu se naşte din ni­mic. Cu 45 de ani în urmă, umbla miliţia după noi pe stradă să ne taie pletele şi blu­gii. Am lup­tat, am scor­monit cu mâi­nile pentru a deschide un drum pe care ei pot păşi acum. Noi nu le punem sta­vile, ci îi aş­tep­tăm, îi în­curajăm să nu renunţe. Rock-ul nu a creat idoli falşi, vedete de mu­ca­va. Nu s-a în­clinat în faţa siste­mului. De aceea, sunt mândru să mă consider mu­zician rock. Rock-ul este o formă de protest a unei gene­ra­ţii, nu împotriva altei generaţii, ci îm­potriva ta­relor şi a lucru­rilor care nu funcţio­nează în so­cie­tatea în care acea generaţie trăieşte.- Nu vreau să spun cuvinte mari sau să fo­losesc clişee. Este doar convingerea mea de a transmite mai de­parte energia mu­zi­cală. Mu­zi­ca a ră­mas şi me­se­rie, şi hobby, o ma­re bucurie pen­tru mi­ne. Da, am în­că­run­ţit mai re­pe­de ca alţii, însă în in­te­rior cred că am ră­mas tânăr. E o sta­­re de spirit care mi se arată, nu fac eforturi să o gă­sesc. Şi, atât timp cât o pot duce cu mine mai de­par­te, nu ezit să o fac.