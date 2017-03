- Bucureşti (Scri­soarea: "La 19 ani, Oana mea mult dorită este imobilizată la pat", F. AS nr. 1254) - 2.000 lei.- Zimnicea, jud. Te­leorman (Scrisoarea: "Mă prăbuşesc cu fiecare zi care trece", F. AS nr. 1254) - 2.000 lei.- Bucureşti (Scrisoarea: "Am 27 de ani şi sunt ţintuită în­tr-un scaun cu rotile", F.AS nr. 1254 ) - 2.000 lei.- Brăila, jud. Brăila (Scrisoarea: "Vă rog, ajutaţi-mă şi pe mine", F. AS nr. 1256) - 2.000 lei.- loc. Bălţeşti, jud. Prahova (Scrisoarea: "Ne-a ars casa. Avem nevoie de acoperiş", F. AS nr. 1256) - 2.000 lei.