Doamnei Gabriela FIREA, primarul general al CapitaleiDoamnă primar general,Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucu­reşti, instituţie de tradiţie şi elită a învăţă­mântului superior românesc, este supusă unei constante poluări fonice, care împiedică deru­larea normală a procesului didactic şi academic. În urma amenajărilor urbanistice din Piaţa Univer­si­tăţii, spaţiul din zona statuilor, aflat în faţa clădirii-simbol a Universităţii, a devenit, treptat, spaţiu de desfăşurare a unor evenimente de divertisment, de tipul târgurilor şi festivalurilor. Prin această scri­soare deschisă, redactată de către noi, profesorii Facultăţii de Istorie, vă semnalăm efectul negativ pe care această transformare îl are asupra desfă­şurării procesului didactic.Activitatea didactică a Facultăţii de Istorie se desfăşoară de luni până vineri, în intervalul orar 8-20, şi sâmbăta, între orele 8-16, şi include cursuri, seminarii, consultaţii, cercuri ştiinţifice şi con­fe­rinţe. De asemenea, studenţii au la dispoziţie sala de lectură a bibliotecii de specialitate, deschisă luni-vineri, între 8-19 şi sâmbăta 8-14.De câteva zile, suntem în imposibilitatea de a ne desfăşura activitatea, din cauza poluării so­no­re constante create de "Festivalul Iubirii", or­ga­ni­zat în acest moment în Piaţa Universităţii. Repe­ti­ţiile, con­certele, fondul muzical ambiental acoperă orice altă acţiune desfăşurată în facultate, făcând impo­si­bilă activitatea noastră didactică şi deter­mi­nând o stare de stres şi agitaţie atât în rândul stu­den­ţilor, cât şi al profesorilor. Este o situaţie cu ca­re ne-am confruntat şi în cursul anului trecut, cu oca­zia unor evenimente similare, şi pe care am sem­na­lat-o prin numeroase plângeri la Direcţia de Me­diu a Pri­mă­riei şi la Poliţia locală, rămase fără rezultat.Vă solicităm luarea de urgenţă a măsurilor de in­terzicere a oricăror activităţi sonore desfă­şu­rate în timpul săptâmânii, până în ora 20.00 şi sâm­bă­ta, până în ora 16.00 şi, prin aceasta, respec­ta­rea actului educaţional pe care Universitatea din Bucureşti îl are ca misiune încă de la fondarea sa, în 1864.Conf. dr. Florentina Niţu, decan, Conf. dr. Ioan C. Opriş, prodecan, Conf. dr. Cristina Gudin, prodecan, Lect. dr. Alin Victor Matei, prodecan, Prof. dr. Mirela Mur­­gescu, director Departamentul de istoria românilor şi a sud-estului european, Lect. dr. Daniela Zaharia, di­rector Departamentul de istorie antică, arheologie şi is­toria artei, Lect. dr. Manuela Dobre, director Departa­men­tul de istorie universală şi relaţii internaţionale, Prof. dr. Bogdan Murgescu, director al Consiliului Stu­diilor Universitare de Doctorat, Universitatea din Bucu­reşti, Prof. dr. Viorel Panaite, director Şcoala doctorală de istorie, Prof. dr. Andrei Pippidi, membru cores­pon­dent al Academiei Române, Prof. dr. Adrian Cioroianu, ambasador delegat permanent al României pe lângă UNESCO, Conf. dr. Simona Corlan Ioan, Prof. dr. Mo­nica Chicideanu, Prof. dr. Ecaterina Lung, Prof. dr. Mi­hai Sorin Rădulescu, Prof. dr. Miron Ciho, Prof. dr. An­tal Lukacs, Conf. dr. Valentin Bottez, Lect. dr. Matei Ghe­­boianu, Lect. dr. Andrei Sora, Lect. dr. Silvana Ra­chie­ru, Lect. dr. Radu Nedici, Lect. dr. Marian Coman, Prof. dr. Sarolta Solcan, Prof. dr. hab. Florin Müller, Prof. dr. Carol Capita, Lect. dr. Alexandru Mironov, Conf. dr. Ion Bucur, Prof. dr. Mihai Retegan, Lect. dr. Ale­xandrina Liţu, Lect. dr. Liviu Damian, Lect. dr. Bog­dan Antoniu, Lect. dr. Dragoş Zaharia, Asist. dr. Cosmin Ioniţă, Prof. dr. Alin Ciupală.