Un specialist de care România are nevoie

Comisia Europeană, locul de muncă al Ancăi Dragu Paliu

Mircea Cărtărescu a declarat, recent, că "gu­ver­narea lui Dacian Cioloş a fost ase­mănătoare cu cea a prim-miniş­tri­lor din ţările occidentale." Iar Liviu Avram, redac­tor-şef adjunct la Adevărul, spunea că anul 2016 a fost singura perioadă din viaţa sa de jurnalist post-decembrist, când nu a mai verificat zilnic Mo­ni­torul Oficial, pentru a descoperi ce ordonanţe de ur­genţă îşi mai "trage" executivul ca să fure. Sunt do­uă declaraţii scurte, care radio­gra­fiază în mic ceea ce a însemnat cabinetul Cioloş în mare: decenţă, profesionalism, bun simţ, adică normalitate.Obişnuiţi să fim ţepuiţi, minţiţi la fiecare cam­panie electorală, pentru a fi mai apoi dezamăgiţi în cursul guvernării, nu am băgat de seamă trecerea prin apele tulburi ale politicii româneşti a acestui cui­rasat al bunului simţ. Am crezut că e o navă în croazieră şi atât. Din păcate, la vot, nu am făcut nimic pentru a o trage la cheiul Dâmboviţei. Toc­mai de aceea este extrem de important ca măcar în ceasul al nouălea, să vorbim cu miniştrii fostului cabinet, pentru a afla care este secretul succesului pe care l-au obţinut într-o perioadă de timp foarte scurtă şi ce ar fi continuat să facă în condiţiile unui program de guvernare complet.- În viaţa fiecăruia dintre noi sunt zile mai bune, zile mai rele, dar este foarte important să ne păs­trăm atitudinea pozitivă, constructivă şi ci­vi­lizată. Un zâmbet ne încarcă pozitiv şi este un me­saj de pace pentru cei din jurul nostru, o «exter­nalitate pozitivă», cum se spune în economie. Aceasta este convingerea mea. Am avut şansa să mă nasc şi să cresc într-o familie veselă, echilibrată, care a căutat întotdeauna armonia. În general, sunt înconjurată de familie şi prieteni, oameni dragi, apropiaţi, ţinem unii la alţii, ne apreciem şi ne respectăm. Mai mult, am avut şansa să lucrez mereu în instituţii în care un comportament ne­ci­vilizat, brutal, fioros, nu era acceptat. Simt că oa­menii au uitat să râdă, să zâm­bească, să se destindă. Vă garantez că un om furios şi încruntat nu este mai efi­cient decât unul relaxat şi zâm­bi­tor. Ba dim­potrivă! Un om civili­zat trăieşte în armonie cu el însuşi, cu cei din jurul lui şi cu me­diul înconjurător. Un zâmbet este şi o mulţumire pentru că suntem, pentru că existăm. Zâmbetul nu dăunează şi nu costă bani.- Am luat decizia de a petrece câteva luni alături de familie. Şi am vrut ca fiul meu să termine anul şcolar în Bucureşti. Aşa că am amânat reîntoarcerea la Bruxelles, cu 6-7 luni. În momentul numirii în funcţia de ministru, lucram la Comisia Europeană, unde mă ocupam de dez­echi­librele macroeco­no­mice la nivelul Uniunii Europene. Cu siguranţă că pot sprijini România şi de la Bruxelles, pot repre­zenta cu succes ţara şi de acolo. Mă gândesc să mă implic într-un proiect pe termen lung, dar nu am luat o decizie. Finalul man­datului m-a prins fără un plan, deoarece în pe­rioada lui m-am con­cen­trat exclusiv pe imple­mentarea măsu­rilor pro­mise. Dar am încheiat cu succes man­datul de mi­nistru independent şi mi-am pus toată pri­ceperea pen­tru mai binele ţării mele. Cum, de altfel, am ju­rat la preluarea mandatului.- Aş continua cele trei proiecte majore: schim­barea paradigmei privind relaţia dintre stat şi cetă­ţean, transparenţa bugetară şi eficienţa cheltuirii banilor publici. Şi extinderea unui proiect mai spe­cial, de suflet: masa caldă în şcoli. Pe acesta l-am pus pe picioare în 2016, la nivel "pilot", în care am selectat 50 de şcoli din toată ţara. O să le iau pe rând:şi măsurile de debirocratizare şi simplificare trebuie să continue. Această relaţie a fost total ig­norată în perioada post-decembristă. Să ne amintim că până în 2016, puteam plăti aproape orice pe cale online sau cu cardul, mai puţin taxele şi impozitele către ANAF! De ce? Dintr-o ignorare totală a cetă­ţeanului, dintr-o nesocotire a timpului pe care cetă­ţeanul îl pierde în lupta cu birocraţia şi dintr-o proas­tă înţelegere a rolului statului în viaţa indi­vidului şi a companiilor. Statul trebuie să fie mereu preocupat de calitatea serviciilor pe care le oferă, aşa cum o face o firmă privată.- la capitolul acesta vă pot spune că în martie 2016, am publicat platforma de trans­parenţă bugetară, care arată cum cheltuie statul banii pu­blici, adică circa 13700 de instituţii, de la mi­nistere, parlament, până la primării, şcoli şi gră­diniţe, pre­cum şi 200 de întreprinderi de stat. Aceas­tă plat­formă trebuie extinsă şi în viitor, astfel încât să tre­cem de la bu­getul bazat pe metoda nu­merar sau cash, la me­toda bazată pe angaja­mente. Vom vedea ast­fel nu numai când se fac plăţile, dar şi când se încheie contrac­tele şi cum se derulează acestea. De exemplu, dacă o primărie încheie un con­tract pe trei ani, pentru construcţia unui drum lo­cal, pe plat­for­ma de trans­parenţă bugetară se va ve­dea când s-a sem­nat con­tractul, precum şi plăţile efectuate pe toa­tă perioada de derulare a lui, res­pectiv pe trei ani.pu­blic trebuie, de ase­menea, semnificativ îmbunătăţită, pentru a ob­ţine rezultate mai bune cu aceeaşi sumă de bani. Am finalizat primul raport în domeniul trans­porturi şi am lansat alte două analize pe sectoarele sănătate şi mediu. Obiectivul era ca în 6-7 ani, toate insti­tuţiile publice să treacă prin această analiză.- A fost o fumigenă aruncată pentru a distrage atenţia de la activitatea noului guvern, în special de la procesul întocmirii bugetului pentru 2017 şi de la măsurile din justiţie, dar şi o încercare de deni­grare a tehnocraţilor. Acuzaţia a fost un şoc. A fost un exemplu de manipulare şi dezinformare ce ar trebui inclus ca studiu de caz la facultăţile de ştiin­ţe politice şi jurnalism: o acuzaţie gravă şi uşor de înţeles, care nu poate fi respinsă decât cu ex­plicaţii complicate şi tehnice, pe care nu are nimeni răbdare să le înţeleagă. Totuşi, vreau să ofer aici o explicaţie simplă, a unui subiect foarte tehnic. În primul rând, poate ar fi util să reamintim nişte definiţii. Când vorbim de buget, trebuie să discu­tăm de venituri şi de cheltuieli, în oglindă. În 2016, politica bugetară prudentă a guver­nului Cioloş a avut ca rezultat un deficit al bugetului general consolidat de 2.41% din PIB, sub ţinta de 2,8% din PIB esti­mată la în­cepu­tul anului bugetar. Aceasta înseamnă că atât ve­niturile buge­tului general conso­lidat cât şi chel­tu­ielile au fost corelate în exe­cuţia bugetară. O aşa-zi­să "gaură" de 10 miliarde de lei ar fi trebuit să se re­flecte într-un deficit mai mare cu suma res­pec­tivă, adică 1.3% din PIB. Mai exact, dacă ar fi exis­­tat o "gaură" de 10 mi­liarde de lei, de­ficitul bugetar în 2016 ar fi ajuns la 4,1% din PIB, nu la 2.41% cât a fost anul trecut.- Prognoza de creştere care stă la baza bu­getului este mult mai optimistă decât a oricărei alte ins­tituţii: FMI, UE, BNR, bănci, investitori. În situaţia în care creşterea economică va fi sub nive­lul acestei prognoze, veniturile pe care statul le va încasa vor fi mai mici. Ca atare, autorităţile (gu­vernul, parla­mentul) trebuie - fie să reducă chel­tuielile, fie să crească veniturile, fie să accepte un deficit bugetar mai mare sau o combinaţie a celor trei opţiuni. Fie­care dintre cele trei variante are dezavantaje care se resfrâng negativ asupra noas­tră, a tuturor cetă­ţenilor, dar mai ales asupra celor cu venituri mici. Ce ar însemna reducerea cheltu­ie­lilor? Statul are o serie de cheltuieli, împărţite ast­fel: salarii (apro­ximativ 65 mld lei), pensii (60 mld lei pensii publice şi 6 mld lei pensii speciale), cheltuieli pentru funcţionarea statului (40 mld lei, din care jumătate sunt fonduri pentru sectorul de sănătate), investiţii (20 mld lei), fonduri europene (14 mld). Dacă prognoza de creştere economică se dovedeşte a fi prea optimistă şi veniturile nu se în­casează, statul trebuie să decidă care dintre aceste cheltuieli vor fi reduse. Sau, statul poate decide creşterea veniturilor. Din ce se formează veniturile statului? Din taxele şi impozitele plătite de per­soa­ne fizice şi de firme, respectiv, impozitul pe venit, contri­bu­ţiile la pensii şi la sănătate, im­po­zitul pe profit, TVA, accize, taxe de mediu, taxe de pro­prietate etc. Ca atare, una sau mai multe din­tre aceste taxe şi impozite pot fi majorate pen­tru a creşte ve­ni­turile statului, ceea ce ar lovi în fir­me şi cetăţeni. A treia op­ţiune este ca autorităţile să decidă creş­te­rea defici­tu­lui bugetar, caz în care pot fi im­plicaţii pe două planuri: creşterea înda­torării ţării şi încălcarea regulilor europene, ceea ce poate aduce sancţiuni. Des­pre înda­to­rare, tre­buie spus că în perioada post-decem­bristă, Ro­mânia a avut an de an deficit buge­tar, adică statul a cheltuit mai mult decât a încasat, ajungând astfel la o datorie publică de 40% din PIB, respectiv cir­ca 320 mi­liarde lei. Pentru 2017, cheltuielile sunt mai mari decât veniturile cu 24 miliarde lei, care se vor aduna la datoria publică de 320 miliarde lei. Dar, la un moment dat, va trebui să plătim această da­torie. Desigur, copiii noştri vor plăti da­toria pu­bli­că pe care noi o acumulăm cu non­şalanţă. Ne vor întreba atunci ce-am făcut cu banii şi de ce am aruncat povara fisca­lă pe genera­ţiile viitoa­re, pe ei. Ce vom răspunde? Este ade­vă­rat că sunt ţări cu da­torii mai mari, dar nu trebuie să copiem exemple negative. Germania este de câţi­va ani pe surplus bugetar, adică nu cheltuie toate veniturile dintr-un an, ci foloseşte o parte pen­­tru reducerea da­to­riei publice şi dimi­nuarea poverii fiscale pen­tru gene­raţiile viitoare. Mai mult, în perioadele de creştere economică, statul tre­buie să facă eco­no­mii pe care să le folosească atunci când economia stagnează sau este în des­creştere. La o creştere economică de 4-5%, defi­citul bugetar al Ro­mâ­niei ar trebui să fie de maxim 1% din PIB (ce­lebrul MTO). În ceea ce priveşte regulile euro­pe­ne, avem o regulă fiscal-bugetară mai veche, care prevede un deficit bugetar de maxim 3% din PIB, indiferent de faza ciclului economic în care ne aflăm. Această regulă a fost recalibrată după criza economică şi s-a stabilit că acest deficit de 3% tre­buie atins numai în situaţia recesiunii eco­no­mice, iar în perioadele de creştere economică, bu­getul trebuie să fie în echilibru sau pe surplus. Dar abaterea de la această a doua regulă se sancţio­nează numai în cazul sta­telor din zona euro. Dacă deficitul va depăşi 3% din PIB, Uniunea Eu­ro­peană va cere măsuri cre­dibile de revenire sub limita maximă. În caz con­trar, UE poate aplica o amen­dă sau poate redu­ce fondurile europene alo­cate.- Armonia unei echipe se creează prin sinergia ideilor. În cazul guvernului Cioloş, sinergia idei­lor a avut la bază obiectivul comun de a construi pentru ziua de mâine. Fiecare dorea să aplice cele mai bune principii şi să fixeze cele mai moderne obiective în domeniul său de acti­vitate. Foarte important a fost rolul premierului, care s-a dovedit a fi un adevărat lider. Nu numai că ne-a motivat şi inspirat, dar a reuşit să ne facă să gândim con­ver­gent şi să ne păstrăm optimis­mul, chiar şi când ne-a fost greu. Şi este meritul lui incon­tes­tabil de a fi format o echipă bună, func­ţio­nală, în numai câteva zile! Trebuie să vă spun că eu nu îl cu­noş­team pe domnul Cioloş înainte de a-mi propune funcţia de ministru al fi­nanţelor. Ne intersectasem la un eveniment gro­zav, or­ganizat de dumnealui în calitate de co­misar euro­pean, o conferinţă despre Delta Dunării, care l-a avut ca invitat special pe dom­nul Ivan Paţaichin. M-a impresionat discursul dum­nealui, se vedea că este sincer, că îi pasă. Erau şi foarte mulţi străini în sală, cuceriţi de comisarul român şi de marele sportiv român. Când căuta un ministru de finanţe, cred că a primit mai multe re­ferinţe po­zitive despre mine din partea câtorva per­soane de încredere, apoi am avut o discuţie tele­fo­nică şi a doua zi am venit la Bucureşti. În ace­laşi avi­on, am mers cu doam­na Cris­tiana Paşca Pal­mer, ministrul me­diului. Nu o cunoşteam, dar am avut o bă­nuială că vine la Bucu­reşti şi că vom fi colege! Cred că aceas­tă sinergie se intu­ieşte, se recunoaşte ime­­diat.Îmi amintesc prima în­­tâl­nire cu toţi colegii, în pre-ziua audierilor. Îi şti­am pe câţiva dintre miniş­tri. Am făcut un tour de table în care fiecare s-a pre­zentat; a fost foarte util, încercam să ţin minte numele fiecăruia! Dar era atâta energie, atâta opti­mism şi încredere în for­­ţele noastre şi în faptul că am luat decizia co­rec­tă.- Domnul Cioloş este un om extrem de echi­li­brat, înţelept, cu un bun simţ aproape nefiresc pen­tru zilele noastre! Are o gândire strategică, vede toate implicaţiile unor măsuri şi, în acelaşi timp, are viziunea practică asupra implementării pro­iectelor. Reuşeşte să transmită o energie dina­mică, creează rapid coeziune în acţiunile echi­pei, ge­ne­rează viziune comună, ceea ce asigură, de fapt, succesul unui proiect. Un adevărat cata­li­zator, dar, cel mai important, un suflu impre­sionant de firesc, de naturaleţe şi de echilibru, spe­cific ardele­ni­lor. Au fost multe momente în ca­re nu îmi venea să cred cât de bine se poate stă­pâni, cum îşi păs­trează calmul! Şi muncea foarte mult! Citea sute de pagini în fiecare zi. Domnul Cioloş este genul de om care sigur rămâne în cartea de isto­rie!- Sper că acest an tehnocrat, la care am par­ticipat şi eu, ca ministru, va avea o continuare pe scena politică. Şi îmi doresc să fie aşa, deoarece se simte nevoia unei schimbări a discursului po­litic. Primesc zilnic acest mesaj din partea prie­te­nilor sau a oamenilor pe care îi întâlnesc pe stradă. E nevoie de responsabilitate, de implicare şi de transparenţă, de comunicare. Nicio măsură nu va bucura toţi membrii societăţii, dar trebuie ca po­liticienii să explice de ce au luat o anume de­cizie. Iar guvernul Cioloş a reuşit să transmită acest me­saj, că se poate guverna cu bună credinţă, trans­parenţă, profesionalism. Dom­nul Cioloş a lansat deja platforma România 100, o platformă civică, dar care va aborda şi teme politice. Sunt convinsă că vor exista unii membri ai cabinetului Cioloş ca­re se vor implica în această mişcare. Mi-ar plă­cea să contribui şi eu. Dar nu mi se părea co­rect să fac un pas în politică în timpul mandatului. Am venit ca mi­nis­tru independent şi am considerat a fi incorect să ader la un partid în timpul man­datului. Am lucrat echidistant cu toate forţele po­litice din România, conform man­da­tu­lui asumat.Am început multe proiecte în care am crezut cu toţii şi care, odată implementate, ar genera o schimbare reală, pe termen lung, ar da o direcţie clară, de dezvoltare armo­nioasă şi echilibrată. Este esenţială însă viziunea responsabilă, dorinţa de a genera impact pozitiv pe termen lung. Şi sunt mul­te de enumerat aici, de exemplu, pachetul an­ti­sărăcie, protecţia pă­du­rilor, transparenţa folosirii banilor publici, debiro­cra­tizarea etc. Acestea sunt re­formele necesare eco­no­­mi­ei ro­mâneşti, pentru a deveni mai competitivă, pen­tru a crea locuri de muncă, pentru a atrage in­ves­tiţii şi a genera o creş­tere reală a nivelului de trai.- Eu cred în viitorul României! Avem ingre­dientele necesare unei dezvoltări durabile. Avem şi obligaţia faţă de copiii noştri să le predăm o ţară mai frumoasă, mai bogată. Nu una sărăcită şi îm­povărată de datorii. Dar există pericole şi capcane pe care trebuie să le evităm, altfel nu putem cons­trui acea Românie pe care o dorim pentru copiii noştri. Cele mai mari pericole sunt populismul, manipularea, dezin­formarea şi pierderea lup­tei cu corupţia. Populismul este o plagă a socie­tăţii actuale, nu numai în România. Este o armă le­tală, promo­vată ca panaceu universal prin in­ter­me­diul manipulării şi dezinformării. Trăim o pe­rioadă în care suntem asaltaţi de informaţii, pe diferite canale de comunicare, şi ne este greu să distingem ştirile adevărate de cele eronate sau de dezinformările voite. Am trăit pe pielea mea re­zultatul manipulării în mass media. Pur şi simplu, porţi o luptă inegală cu manipularea şi dezin­for­ma­rea. Soluţia este una care ţine de morală, astfel încât noi toţi să refuzăm să facem parte din ase­menea planuri nefaste. Cât despre corupţie, este dovedit faptul că sărăcia este rezultatul corupţiei. Un stat corupt nu reuşeşte să aloce resursele în mod eficient, iar cei care au acces la putere o exer­cită în folos personal. Cea mai periculoasă atitu­dine, dar din păcate deja prezentă, este aceea în care oamenii consideră că este normal ca gu­ver­nanţii să fure, cu condiţia să dea ceva şi popo­rului. Nu! Furtul nu trebuie tolerat! Trebuie să ce­rem oamenilor politici să ne spună cum va arăta Ro­mâ­nia în 10 ani, în 20 de ani. Stă în mâinile noas­tre, ale fiecăruia dintre noi, să încercăm să antre­năm o schimbare pozitivă şi responsabilă în men­talitate, în comportament, în atitudinea celor din jur faţă de viitorul ţării.