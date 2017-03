Spre deosebire de anul calendaristic, potrivit căruia un nou ciclu de 12 luni începe în toiul iernii, adică la 1 ianuarie, anul natural începe odată cu pri­ma zi de primăvară, numită şi echinocţiu, care e de regulă 21 martie. Astrologia (ca şi astronomia, de altfel) respectă această dată ca fiind începutul de an. În consecinţă, când vorbim despre planeta gu­ver­natoare a unui an, ne referim la una dintre cele şapte planete care-şi pune pecetea energetică asupra anu­lui respectiv, de la echinocţiul de primăvară al unui an şi până pe data de 21 martie a anului ur­mă­tor. Ce se întâmplă însă cu anul calendaristic? Pen­tru că miliarde de locuitori ai planetei sărbă­to­resc de peste două mii de ani, în noaptea dinspre 31 decembrie şi 1 ianuarie, un sfârşit şi un început, e ca şi când o parte din energia planetei, care urmează să intre la guvernare de echinocţiu, devine activă, la rândul ei. Se întâmplă la fel ca un interimat pen­tru un pre­şe­dinte. Este ales unul nou, dar cel care este în funcţie continuă încă o vreme, până când soseşte data pre­dării mandatului. În această pe­rioa­dă de interimat astrologic, se suprapun, practic, două energii: cea a pla­netei care-şi continuă domnia până de echinoc­ţiu, fiind cea dominantă, şi cea a planetei care ur­mea­­ză să ocupe această funcţie, care e secundară.Domnia lui Marte a început la echinocţiul de pri­măvară 2016, deci, anul acesta, energia planetei Marte este dominantă până pe 20 martie. Dar alături de ea se face simţită, deja, energia Soarelui. În drumurile lor prin zodiile succesive, planetele nu se simt la fel. În semnele pe care le stăpânesc, se simt ca omul la casa lui, se cheamă că sunt "în domi­ciliu". Marte are două domicilii (nu ne mirăm, la pu­terea lui), Berbecul şi Scorpionul. Dar în Berbec este cu adevărat la el acasă, căci aici este singurul stăpân, pe când Scorpionul este un domiciliu pe care îl împarte cu Pluton. Iar Marte şi-a preluat în forţă atribuţiile, în momentul în care a intrat în Berbec, adică pe 28 ianuarie, o dată la care ne vom mai întoarce. Dar până atunci să vedem...Printre planetele sistemului nostru solar, două întruchipează în mod special energia masculină. Prima este Marte, cea de-a doua, Soarele. E nevoie de două planete care să reprezinte principiul mas­cu­lin, pentru că fiecare reprezintă bărbatul în altă ipostază. Marte simbolizează energia bărbatului tânăr şi plin de energie, care porneşte la drum, pen­tru a vedea de ce este capabil. Marte presupune ac­ţiune, mers înainte, iniţiativă. Iar pentru tânărul care do­reşte să afle, din experienţă proprie, dacă are stofă de erou, orice provocare pe drum e o opor­tu­nitate de a-şi demonstra forţa şi curajul. Într-o con­fruntare directă cu un adversar sau în raportul cu ofiţerul care dă ordine în armată, bărbatul află dacă cine credea el în mintea lui că este corespunde sau nu cu realitatea de pe teren.Sunt şapte planete care îşi pasează, pe rând, guvernanţa anilor. În consecinţă, un an gu­vernat de Marte vine o dată la şapte ani. Pe perioada acestor ani se face simţită o puternică energie combativă precum şi o dorinţă pro­nunţată de desprindere de tre­cut, de formele care au ajuns perimate sau despre au­torităţi (persoane sau ins­tituţii), care exercită excesiv de multă putere. Şi pentru că aceste forme nu dispar de la sine, este nevoie de un efort eroic, marţian, de a le da la o parte şi de a in­tro­duce, la nevoie brutal, noul.Putem să îl asemuim pe Marte cu un ca­valer care par­­ticipă la turniruri, con­frun­­tându-se cu cei mai redutabili adversari, în aspiraţia sa de a-şi impune în final supremaţia. La finele fiecărui an marţian, începe un an solar. Soa­rele reprezintă cel de-al doilea principiu masculin. Să vedem în ce constă acesta.După cum ştim cu toţii, Soarele este centrul sistemului nostru solar. Dacă el nu ar exista, sistemul nostru solar ar fi inexistent. În jurul lui se învârt planetele, gravitaţia lui ţine totul în ordine, pe orbite bine definite. Soarele nu trebuie să de­mons­treze nimic nimănui, el este centrul tuturor lu­crurilor şi reprezintă cea de-a doua ipostază a ener­giilor masculine. El este bărbatul ajuns în depli­nătatea puterilor, care îşi cunoaşte valoarea şi în jurul căruia personajele de mai mică anvergură îşi ocupă, firesc, rolul în suită. Soarele este simbolul regalităţii, deci i se cuvine atât o suită, cât şi un loc central în tribuna turnirurilor, la care nu mai are nevoie să participe. Putem spune că este în juriu, ba mai mult, că reprezintă preşedintele juriului. Au­to­ritatea sa nu poate fi contestată decât de cineva care i-a egalat măcar performanţele. Până atunci este apanajul său să evalueze valoarea luptătorilor şi să-şi exprime autoritatea fără drept de apel, dar me­reu cu o doză regală de ge­ne­ro­zitate şi crea­tivitate. Puterea regală reală nu este niciodată mes­chină.Deoarece întotdeauna unui an guvernat de Mar­te îi urmează un an gu­ver­nat de Soare, pre­da­re de ştafetă care se pe­trece o dată la şapte ani, s-ar părea că a­ces­ta nu ar fi un eve­ni­ment atât de ieşit din comun. Ca să ne dăm seama de ce anul aces­ta com­binaţia celor do­uă energii de tip mas­cu­lin are un carac­ter de-a dreptul exploziv, e cazul să ne întoarcem însă la data de 28 ianuarie.Pe lângă faptul că Marte a intrat pe 28 ianuarie în Ber­bec, zodie în care pute­rea sa este ma­xi­mă, mai ales într-un an pe care-l stăpâ­neşte, la aceeaşi dată s-au mai întâmplat două eveni­mente astro­lo­gice sem­ni­fi­ca­tive. Primul dintre ele este Luna nouă, care s-a petrecut în Vărsă­tor, zodie care gu­ver­nează ţara noastră (Unirea Prin­cipatelor - 24 ianuarie 1859), deci, efectul Lunii noi a amplificat voinţa lui Marte de a o rupe cu trecutul. Luna nouă favorizează, la rândul ei, începuturile, iar Vărsătorul are de-a face cu mişcă­rile sociale, a căror finalitate se doreşte a fi crearea unei lumi mai bune, bazate pe principii morale novatoare, mai înalte. Nu este deci de mirare, că mişcările sociale au luat am­ploare, ca urmare a acestei combinaţii ener­getice, cărora li s-a adăugat un al treilea eve­niment astro­logic: în­ceputul anului Cocoşului de foc, potrivit astrologiei chineze. Şi în Europa, mai precis la ro­mani, cocoşul era consi­derat o pasăre prin care se ma­nifestă atât energia lui Marte, cât şi cea a Soa­relui. Motivele sunt simple şi clare. Dintre toate oră­tăniile din curte, cocoşul este cel mai bătăios, fiind înzestrat şi cu o creastă roşie, culoarea zeului Marte, pe care o regăsim şi pe coifurile soldaţilor romani. Luptele de cocoşi sunt cunoscute peste tot în lume, spre deosebire de luptele dintre gânsaci sau răţoi, ceea ce ilustrează, o dată în plus, caracterul răz­boi­nic, marţian, al cocoşului.La ce aspiră orice cocoş care se respectă? Păi, da­că ne gândim că cel mai tare strigă la răsăritul Soarelui, şi încă se cocoaţă pe ceva ca să facă salu­tul său mai impresionant, ne devine clar că el do­reşte să devină asemenea Soarelui. Iată o coin­ci­den­ţă semnificativă: în anul în care potrivit astrologiei occidentale, Marte îi predă ştafeta Soarelui, zodia­cul chinezesc vine cu o sinteză a energiei celor două planete, care se va face simţită pe parcursul urmă­torului an. În concluzie, pe mai tot parcursul anului as­trologic care urmează, adică echinocţiul de pri­măvară 2017 - echinocţiul de primăvară 2018, ener­gia celor două planete continuă să se manifeste împreună. Acest lucru duce la o contestare cvasi-permanentă a autorităţii existente (a Soarelui), de către forţele noi, care vor să se impună (reprezentate de energia lui Marte). Metaforic vorbind, toţi cava­le­rii care aspiră să devină regi îşi vor încerca no­ro­cul în acest sens. Dar acei puţini care vor ajunge în poziţia de forţă dorită nu vor putea spera că vor ră­mâne acolo o veşnicie, pentru că dorinţa de con­fruntare pentru validare marţiană va continua nea­bă­tută până pe 16 februarie 2018, când va lua sfârşit anul Cocoşului de foc. Focul este alt element care ac­centuează volatilitatea acestui an. Împăraţii chi­nezi se temeau de anii guvernaţi de semnele zo­diacale bătăioase (cum ar fi Cocoşul sau Dragonul), când acestea coincideau cu elementul foc, deoarece ştiau că riscul de revolte sau răscoale e mult mai pronunţat pe parcursul acestora. Se ştie doar că focul mistuie tot ce atinge şi că e aproape imposibil de prevăzut când şi cum va izbucni, în ce direcţie se va extinde şi ce pagube va provoca.Începând cu echinocţiul de primăvară, Soarele, "regele", se va apuca să facă ordine prin­tre multele schimbări iniţiate de Marte, dar neduse la bun sfâr­şit. Marte demolează structurile învechite dar nu vine neapărat cu un plan constructiv, cu structuri noi, mai adecvate. Aici intervine însă Soarele, care este atât creativ, cât şi un excelent organizator. Pe măsură ce haosul declanşat de Marte începe să fie ordonat de Soare, se poate interveni tot mai puţin asupra schimbărilor pro­duse, chiar dacă ar mai fi necesare nişte ajustări. Din punctul acesta de ve­dere, este bine că energia marţiană continuă să acţio­neze în planul secund.Sub influenţa dominantă a Soarelui, fiecărui semn zodiacal i se vor amplifica trăsăturile: Taurii vor fi mai Tauri ca oricând, la fel şi Gemenii şi toate celelalte zodii. Trebuie să ne aşteptăm, deci, ca oamenii cu care avem de-a face să se arate din ce în ce mai mult cu adevăratul lor chip. Acesta este un câştig, pe de-o parte, pentru că îi vedem şi înţele­gem mai bine cine sunt, dar poată să presupună şi un disconfort, pentru că oamenii vor fi tot mai puţin dispuşi să fie concilianţi sau să ajungă la soluţii de compromis. Iar de aici se pot ivi conflicte. De câş­tigat vor avea semnele mutabile (Gemeni, Fecioa­ră, Săgetător şi Peşti), care sunt mai flexibile şi mai adaptabile ca celelalte zodii. Cei care vor să îşi păstreze bunele relaţii cu cei din jur, pot să le ia drept exemplu sau le pot solicita ajutorul.Soarele guvernează zodia Leului, aşa încât Leii vor fi cei mai întăriţi în structura personalităţii lor şi vor dori să strălucească şi să se impună cu toate atributele regalităţii, în special în perioada dintre 23 iulie şi 22 august. În aceeaşi perioadă, însă, şi anume, pe 21 august, are loc şi o eclipsă solară to­tală. Aceasta dă tonul pentru noi rivalităţi şi schim­bări în raporturile de putere, pentru că Marte şi Soarele se regăsesc în acelaşi semn al Leului, am­bele planete căzând sub umbra eclipsei.Imediat după 28 ianuarie, la noi în ţară, unde în gene­ral se consideră că socie­ta­tea civilă pe care "noi o vedem şi nu e", a de­mons­trat, din plin, că exis­tă prin uria­şele manifestaţii de stra­dă. Mai mult, a dat do­vadă de o remarcabilă forţă de mobilizare, în­soţită de o atitudine de un înalt civism. Majori­ta­tea societăţii civile s-a raliat în jurul unui preşedinte născut sub semnul Gemenilor, care a venit să tragă semnalul de alarmă în privinţa unui act legislativ, celebra Ordonanţă de Urgenţă născută sub numărul fatidic 13. Preşedintele Iohannis şi-a exprimat public şi explicit temerea că adoptarea acestei OUG s-ar putea constitui într-o adevărată ameninţare la adresa statului de drept, iar oamenii l-au crezut şi l-au sus­ţinut. Forţa străzii a fost con­testată, foarte anemic, de susţinătorii unei coaliţii conduse de un Scor­pion, pe numele său Li­viu Drag­nea. Astfel a pornit un dans care continuă şi azi şi care poate reizbucni cu vigoarea iniţială fie în preaj­ma, fie du­pă eclipsa totală de Soare din 21 august. Ceea ce poa­te duce la o nouă situaţie ten­sionată nu este, de fapt, con­frun­tarea dintre un preşedinte şi un lider al majorităţii parlamentare, ci înţelegerea faptului că o societate civilă născută unde­va pe par­curs între fenomenul Piaţa Uni­ver­sităţii şi mişcarea #rezist nu mai poate accepta forme ale puterii care nu o mai exprimă.Dincolo de Ocean, un alt preşedinte născut sub zodia Gemenilor, pe numele său Donald Trump, genera un act legislativ privitor la limitarea imi­gra­ţiei pe teritoriul Statelor Unite. Ţi­nând cont că preşedintele american s-a născut cu ascendentul în Leu (gu­vernat de Soare), peste care tro­nează Marte, ne putem aştepta din partea sa la o atitudine pro­vocatoare, dacă nu chiar războinică, pe perioada între­gu­lui interval. Şi în cazul său, prin­cipalul oponent politic este un Scor­pion, şi anume sena­torul democrat Hillary Clinton. Ca şi la noi, pre­şe­dintele este exponentul repu­bli­canilor, care sunt de dreapta, în timp ce Clinton îi reprezintă pe de­mo­­cra­ţi, cu orientare de stânga. Şi în Sta­tele Unite lumea a ieşit în stradă pentru a contesta un gest politic şi legislativ pe care l-a considerat in­com­patibil cu spiritul democraţiei americane. E vorba despre legea imi­­graţiei, îndreptată specific împo­triva celor provenind din ţări de credinţă islamică. Nici în SUA con­fruntările pe această temă nu sunt în plină desfăşurare şi este greu de întrezărit un rezultat sau o soluţie în viitorul apropiat.În Rusia, ţară în care la 40 de mi­nute o femeie moare ca urmare a violenţei domestice, aceste agre­siuni au fost parţial scoase de sub incidenţa codului penal. Evident că, de când violenţa domestică a intrat parţial în lega­litate, incidenţa aces­tor agre­siuni a crescut conside­rabil. Cele două parlamentare care au iniţiat acest proiect de lege au ţinut să onoreze principiul mar­ţian, spunând că "pentru o femeie e mai puţin deranjant să vadă un bărbat bătându-şi soţia decât un bărbat umilit de o femeie". Cel mai şocant fapt l-a constituit ati­tudinea Bisericii Orto­doxe Ru­se, care a susţinut adop­tarea acestei legi.Ca şi armata, po­li­ţia este, la rândul ei, guvernată de Marte. Tot după 28 ianuarie, nu­me­roase cadre de poliţie din Brazilia au in­trat într-o gre­vă prelungită, ceea ce a dus la o proliferare a actelor de vio­lenţă şi la anar­hie. Jafurile, tâl­hă­riile şi cri­me­le au crescut la cote alarmante. Estimarea vieţilor pierdute după primele şase zile de grevă a fost de circa o sută. Presa din întreaga lume a descris eve­ni­mentele din Brazilia ca fiind consecinţele unei crize institu­ţionale prelungite, generate de co­rupţie.Pe 4 februarie, Roma a fost împânzită de afişe împotriva Papei Francisc. Afişele ridicau o serie de acuze împotriva nonconformistului Papă, începând cu înlăturarea unor preoţi, acţiuni împotriva unui ordin franciscan şi decapitarea Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta. Acest din urmă act ilus­trea­ză cum nu se poate mai bine confruntarea dintre energia lui Marte, reprezentată de Cavalerii de Mal­ta, şi cea a Soarelui, reprezentând Papalitatea. Papa Francisc a cerut demisia Marelui Maestru al Ordi­nului, Matthew Festing, numind în locul său un "de­legat pontifical", până la alegerea unui nou Ma­re Maestru. Din punct de vedere legal, Papa nu este îndreptăţit să intervină în structura Ordinului, de­oarece acesta este un ordin religios laic şi su­veran. În întreaga existenţă a Ordinului de Malta, iniţial numit Ordinul Sfântul Ioan de Ierusalim, fondat în 1048, nu s-a întâmplat ca vreun Papă să intervină în modul de funcţionare a acestuia.Acestea sunt doar câteva exemple care ne pot ajuta să ne imaginăm ce forme neobişnuite pot îmbrăca conflictele, confruntările şi rivalităţile în­tre diversele tipuri de auto­ritate consacrate şi forţele venite să le conteste. Arena este deschisă energiilor de tip masculin; există puţină înţelegere şi toleranţă pen­tru cei mai slabi. Anul as­trologic, care începe la echi­nocţiul de primăvară, îi stăpâneşte pe cei puter­nici, pe regi şi persoanele aflate în înalte funcţii de autori­tate. Noul an astrologic le permite celor mai puternici să ajungă la vârf, dar nu le garantează sub nicio formă dăinuirea. În paralel, so­cie­tatea civilă are timp să îşi perfecţioneze mijloa­cele de luptă pen­tru cauze ce me­rită susţinute într-o manieră cons­tructivă, paşnică.