Sub cohorta de obiceiuri ale anilor 1990-2000, când legile şi co­rup­ţia nu aveau ni­mic în co­mun, iar par­tidul tăia şi spânzura în amărâta ţară scoasă rui­nată din dictatură, se­na­torul, care nu-şi dă sea­ma de câtă anti­patie se bucură, a făcut mişcarea! A încercat o mică pedeserizare a Justiţiei, vi­sând să suspende, pentru o lună, o mare parte din corpul de legi. Pe scurt, potrivit unuia dintre amendamentele sale, con­dam­nările la 10 ani ar trebui să fie tă­iate la jumătate! Toţi condamnaţii pen­tru luare şi dare de mită, trafic de influ­enţă şi abuz în serviciu vor fi graţiaţi! Exact pedepsele pe care partidul, prin liderii lui deja cu­noscuţi, anunţase că nu le va atinge în cadrul legii graţierii. Văzând că OUG 13 a căzut sub pre­siu­nea mulţimii, şeful co­misiei de justiţie din Senat s-a învrednicit să repare pier­derea, crezând că publicul nu va fi atât de vigilent încât să înţeleagă "re­scrie­rea" sa. Se ştie ce a urmat şi cum s-au le­pădat de el, ca de Satana, liderii pe­se­dişti: Dragnea, Grindeanu, Toader şi cei­lalţi. Fost avocat al senatorului Că­tălin Voicu (un pesedist condamnat la 7 ani de închisoare pentru trafic de in­fluenţă), precum şi autorul scandalo­sului poiect de modificare a Codului de Procedură Pe­nală, în favoarea celor ares­taţi pentru corupţie, Şerban Ni­co­lae ar fi dorit gra­ţierea integrală a fap­te­lor de corupţie. Ni­cuşor Constan­ti­nescu, Călin Popescu Tă­riceanu şi Adrian Severin ar fi fost doar câţiva dintre beneficiarii legii domnului avo­cat. Proiectul său de lege e simplu, dar amendamentele sunt urâte: vrea să gra­ţie­ze luarea de mită, darea de mită, tra­ficul de influenţă, abuzul în serviciu, conflictul de interese, spălarea de bani, evaziunea fiscală, infracţiunile vamale şi navale, precum şi toate pedepsele pre­văzute în Legea 78/2000, privind prevenirea, desco­perirea şi sancţio­na­rea faptelor de co­rupţie. Exact câmpul de luptă al DNA! Dintre liderii care s-au opus direct acestei acţiuni mur­dare s-a remarcat deputatul Liviu Drag­nea, preşedintele Camerei. Cu toate neca­zu­rile juridice personale, preşe­dintele Ca­merei Deputaţilor a reuşit să fie calm şi raţional, blocând cu succes ori­ce suspiciune. "Nu susţin graţierea fap­telor de corupţie", a afirmat lim­pede. "Nu vreau să sfâşiem ţara. Mă opun pentru că nu sunt sluga nimă­nui!" Din fericire, discutarea pro­pu­nerii lui Şerban Nicolae nu va mai avea loc; autorul a renunţat, dându-şi seama cât de toxică ar fi fost iniţiativa sa. Jocurile nu sunt însă făcute. În ultima vreme, PSD pozează într-un partid cu multe voci. Democraţie internă. Cu toate că şeful are o idee, membrii o pot ig­nora. Şi viceversa. Alte măşti, a­ceeaşi comedie.