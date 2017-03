Eram la un moment de răscruce din viaţa mea conjugală. Ceva intervenise între mine şi soţul meu. Mi-aş fi dorit enorm şi aş fi dat orice să se repare lucrurile, să se reţeasă vraja de la început! Am crezut întotdeauna în minuni. Şi, pentru că pen­tru mine iarna este anotimpul copilăriei, cu ilu­ziile create din jocul dantelei ţurţurilor atârnând sub acoperişuri, tocmai într-o zi de iarnă s-a în­tâm­plat acel miraj mult aşteptat. Am ieşit, îm­preună cu soţul meu, în oraş, şi, deşi am trecut de vârsta a doua, m-a tras cu săniuţa, ca pe un copil, pe dru­mul spre centru, unde riscam să fim văzuţi de multă lume cunoscută. Trecând pe lângă un mic magazin, am zărit ceva roz în întunericul modest al singurei încăperi. Curioasă, m-am oprit, şi am descoperit că era vorba despre o umbrelă roz-transparentă. Prin­tr-un impuls de moment, am dorit-o cu ardoare. Nu aveam bani la mine. De obicei, soţul meu nu prea îmi făcea daruri. De data aceasta, însă, miracolul a continuat. Am primit în dar ciu­datul şi atrăgătorul obiect. Mai departe, am auzit o muzică ce-mi amin­tea de copilărie, dintr-un ma­gazin de specialitate ce-şi făcea reclamă la casete. Am recunoscut vocea gutural-voalată a lui Nat King Cole. Am şovăit mult până să îndrăznesc să spun că-mi doresc acea casetă. Şi iarăşi, mi­nunea a funcţionat. Soţul meu mi-a dăruit fără ezi­tare şi acest mic cadou. Am fost copleşită de fericire întrea­ga zi.După sărbătorile de iarnă, m-am dus la ser­vi­ciu cu un nou tonus şi cu senti­mentul de împlinire, pe care numai aceste sărbători şi darurile care se fac în timpul lor ţi le pot oferi. Treptat, zăpada a în­ceput să se topească, au început ploile de pri­măvară şi eu, o mare iu­bitoare de accesorii, am început să-mi port cu mân­drie şi graţie fe­minină umbreluţa roz. Mi se părea că toată lumea întoarce capul pe stradă după mine şi că umbrela mea roz degaja bună-dispoziţie şi încântare în jurul meu.Într-o seară, am fost nevoită să plec de la ser­viciu pentru cinci minute la librăria din apropiere, pentru a căuta un dar potrivit pentru fetiţa mea. M-am întors în grabă şi, la închiderea progra­mului, mi-am dat seama că nu mai aveam obiectul îndrăgit. M-am amăgit, în mod copilăros, că a doua zi dimineaţă mă voi duce la librărie şi voi lămuri lucrurile. Dar, vai!, nu a fost aşa. Libră­reasa, îm­preună cu toţi cei ce lucrau acolo, au negat că ar fi văzut sau atins preţiosul obiect. Am suferit cumplit. Parcă pierdusem o frântură de noroc, odată cu amuleta mea trandafirie.Peste câtva timp, în aceeaşi librărie, a fost or­ga­nizată o expoziţie de pictură. Cum sunt mare amatoare de artă şi frumos, mi-am făcut timp să intru să o vizitez. Şi, iarăşi, elementul magic s-a in­sinuat în cenuşiul vieţii. Am desluşit umbrela mea roz pictată într-un tablou, reprezentând o natură moartă, pe o măsuţă, lângă o vază cu flori...În ultima vară a mamei mele, aveam într-un ghiveci primit în dar un crin frumos, maiestuos şi alb. Cu trecerea timpului, s-a înmulţit, făcând atâţia puiuţi, încât nu au mai avut loc în vas. Am fost nevoite, eu şi mama, să-i scoatem şi să-i replantăm pe toţi, şi astfel au rezultat 21 de ghi­vece cu câte un bulb de crin alb. Erau prea mulţi. Am decis amândouă să-i ofe­rim prietenilor şi cu­noş­tin­ţelor noastre....După aproape o lună, mama s-a stins fulgerător. De atunci, când mă întâlnesc cu câte un apropiat şi-mi spune: "Carmen, a în­florit crinul de la voi!", o lacrimă îmi în­flo­reşte în colţul o­chiu­lui şi mă gândesc că, de câte ori vor înflori, îmi voi aminti cu câtă dra­goste i-am oferit eu şi mama celor dragi.Când m-am mutat din Bucureşti într-un oraş de munte, fosta proprietară a aparta­men­tului (în care am locuit un timp) mi-a lăsat amintire doi pui de cactus de la cei pe care îi avea. Pe unul l-am dăruit unei prietene, celălalt mi-a rămas. Fără să-i dau importanţă, îl udam şi observam că se înal­ţă.Au urmat apoi câteva mu­tări: în acelaşi oraş şi înapoi la Bucureşti; îl luam cu mine pe bietul cac­tus ca pe orice bagaj. Mi-a spus cineva că nu este bine să-l ţin în casă, pentru că nu poartă noroc, ci aduce ghinion, dar n-am renunţat la el. Vara, îl aşezam pe balconul locuinţei actuale, la soare şi, când îl atingeam, mutându-l de ici-colo, mă înţe­pa rău, şi i-am zis cu ciudă "Ţeposul". Dar creştea în continuare, chiar dacă nu-l tratam cu atenţia cuvenită. Până într-o zi, când mi-am spus că n-o fi atât de urâcios, doar este şi el creat de Dum­nezeu. Şi mi-am propus să-l iubesc. I-am mân­gâiat braţele lungi care au vibrat uşor.Se spune că necuvântătoarele nu sunt recep­tive la sentimente, dar ele simt şi-şi întorc, într-un fel, recunoştinţa. Credeţi-mă, au graiul lor, felul lor specific de a se manifesta!Am început să-i mângâi deseori crengile ţe­poa­se, să-l întreb de ce este aşa posac şi, într-o bună zi, am observat că ţepii nu mai erau atât de ascuţiţi, s-au rotunjit, coaja verde devenise stră­lucitoare. Când mâna mea atingea crengile, puii şi frunzele mici, delicate, de pe margini tre­murau ca la adierea unui vânt de primăvară. Şi dacă le strân­geam uşor în palmă, tot nu înţepau. "Ţe­po­sul" nu mai era ţe­pos.A simţit că l-am îndrăgit şi m-a răsplătit. A crescut tot mai mult, îndreptându-se spre lumină şi soare. A devenit un copăcel suplu şi, probabil, vrea să ajungă până la tavan. S-o fi visând şi el printre rudele lui din ţările calde, cu pământ nisipos; totuşi, se pare că îi place şi compania florilor autohtone, tronând impunător între ele.Şi, cu cât îl mângâi şi-i arăt că-mi este drag, se face mai frumos.Se simte ocrotit. Dintr-un simplu "obiect", mi-a devenit prieten!Mă întreb: dacă plantele necuvântătoare răs­pund afecţiunii, oare de ce nu sunt la fel şi oa­me­nii? Dragostea, afecţiunea, prietenia nu pot fi co­man­date sau cumpărate. Ele vin din interior, spon­tan, sau nu vin niciodată."Ţeposului" îi vorbesc uneori, întrebându-l ce s-a întâmplat cu ţepii lui, cum de s-a schimbat aşa, cât are de gând că mai crească? Crenguţele lui, mlă­diţele lăturalnice freamătă când îi spun că e greu şi trist pe lume... parcă ar aproba: "da, da, aşa e lumea. Împacă-te cu ea şi cu viaţa. Vezi ce fru­mos sunt eu? De ce nu te bucuri?".Aşa a devenit cactusul un tovarăş al sin­gu­rătăţii mele, un interlocutor tăcut, blând şi sen­sibil.Prietenul meu nu se mişcă şi nu vorbeşte, dar simte. Afecţiunea lui îmi alungă singurătatea.