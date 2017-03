În Copenhaga

Cerere în căsătorie

Mi-a atras atenţia felul în care vorbea şi pro­funzimea cu care m-a fixat cu privirea preţ de o clipă. Un chip oval, luminos, în contrast cu părul brun, prins în coadă de cal, şi un zâmbet abia ghicit în colţul buzelor. Privirea ei pătrunzătoare trans­mitea înţelepciune şi o linişte neobişnuită, de parcă era deţinătoarea unui secret care îi aducea pace, iar pacea ei interioară se revărsa acum şi asupra mea. Mi-a stârnit pe loc cu­rio­zi­tatea. I-am spus unde lucrez şi că aş vrea să vor­bim des­pre liniştea ei su­verană, pe care mulţi o cau­tă, dar pu­ţini o găsesc.- Vreau să ştii că "For­mula AS" e revista mea pre­ferată. Am crescut cu ea în casă, o citeşte şi mama şi sora mea şi eu. Mi-a fost de folos în multe privinţe. Mi-a deschis ochii pe direcţii atât de importante în viaţă... Spi­ritualitatea, cre­din­ţa, cul­tura, medicina alter­na­tivă, holistică. Din păcate, am descoperit lu­crurile as­tea după ce m-am îm­bol­năvit de en­do­me­trioză. Liniştea despre care vrei să vorbim e răsplata unei lungi suferinţe.În urmă cu patru ani, Gabriela spunea familiei şi prietenilor săi că vrea să plece din ţară, că Ro­mânia nu poate să-i ofere ceea ce îşi doreşte. Aşa se face că vorba aceea - "Ai grijă ce-ţi doreşti că s-ar putea să ţi se-ntâmple" - s-a materializat pen­tru ea, în ianuarie 2013. A susţinut un concurs, iar "premiul" - a cărui fericită câştigătoare a fost chiar ea - a însemnat un contract pe perioadă ne­de­ter­minată, pe un post de manager în planificare fi­nan­ciară la Copenhaga. Iat-o aşadar, trei săp­tămâni mai târziu, căutându-şi fericirea, locul şi norocul, pe pământ danez: "Gabriela, două valize verzi şi un laptop roşu", după cum îşi zugrăveşte chiar ea, cu fină autoironie, portretul de proaspăt "expat". Au urmat săptămâni întregi de acomodare în care făcea eforturi uriaşe să se adapteze la tot ce-i oferea nou acea ţară: limbă, oameni, cutume, climă şi reguli noi. "Job-ul era foarte solicitant; nu mai lucrasem în acel domeniu înainte. Acolo lucram şi în weekend-uri, în perioadele de ra­portare fi­nan­ciară, iar managerul meu direct era o persoană foarte dificilă. Încetasem să-mi aparţin". Timpul pe care nu-l petrecea la birou îl petrecea studiind daneza, plimbându-se ori făcând cumpărături. "Am avut norocul să am doi colegi români, un băiat şi o fată, cu care mai ieşeam. Ea era o fostă colegă de gim­naziu. Lo­cuiam într-o zonă foarte frumoasă a ora­şului. Îmi plăcea să ies (cu o vecină din Spa­nia) la plim­bare, la cafea... Dar mă sim­ţeam singură. Tot mai singură. Ceea nu am găsit în România nu am aflat nici în Danemarca şi nu aveam să aflu nicăieri, în afara propriei mele fiinţe. Drumul ducea înspre mine, dar eram complet deconectată de sinele meu. Trăiam într-un haos in­terior. Nici măcar nu ştiam să-mi as­cult ini­ma... Ceream confirmări şi răs­punsuri din afară, iar mâhnirea su­fletească avea să se reflecte curând în plan fizic."În scurt timp, lucrurile s-au schim­­bat. "Absenţa familiei, job-ul nesatisfăcător, schim­bările în lanţ au adus cu sine nopţi nedormite, fră­mân­tări şi multe întrebări fără răspuns. Mă simţeam tot mai singură şi izolată, fără ieşire din­tr-un la­birint în care intrasem de bună voie. Iar într-o zi, o durere crâncenă la menstră, din august 2013, m-a trimis urgent la medicul de familie din Co­penhaga. I-am cerut trimitere la ginecolog, dar, din păcate, în ţările nordice eşti trimis foarte, foarte greu la me­dicul specialist. Aşa încât mi s-a spus să mai aştept o lună, două. Noroc că în oc­tom­brie am venit la Bucu­­reşti, în con­ce­diu, şi am făcut un con­trol la Medlife, unde mi s-a spus tranşant: chist en­do­­metriozic de 9 cm pe ovarul stâng. Operaţie. Eu, însă, am sperat în­tr-o mi­nune şi am plecat din ţară, cu o pun­gă de remedii na­turopate de la dr. Pavel Chirilă. Psi­hic, însă, eram des­tul de jos: îmi era frică de operaţie, începusem să nu mai pot dormi noaptea. Eram panicată. Sunt sigură că endo­metrioza a fost agra­vată de stres".Frica a pus stăpânire pe inima fetei, centimetru cu centimetru. Era captivă într-un stup furios de gân­­duri negre şi nu vedea por­tiţă de scăpare. Nu ştia ce să facă. "Aşteptam ajutor de la sora mea, de la pri­eteni... M-am aban­donat, fără să fiu con­şti­entă că ge­neram, prin modul ne­gativist de gândire, ceea ce avea să urmeze. Crăciunul l-am petrecut la o co­legă. Eram aşa slăbită, că nu mai puteam că­lători în Ro­mânia".În 8 ianuarie 2014, a fost operată de ur­genţă, ca urmare a unor complicaţii. "Le sunt recu­nos­cătoare me­dicilor de la Spi­talul Uni­versitar din Co­pen­ha­ga, unde am fost tratată exemplar. În Danemarca exis­tă un program naţional dedi­cat femeilor cu endo­me­trioză, în care intri au­tomat când ţi se pune acest diagnostic".La o lună după acea intervenţie, în­soţită de sora ei, a revenit acasă. "În avion, înainte de aterizarea la Bucureşti, am trăit emoţii atât de puternice, cum nici nu ştiam că sunt capabilă să simt. Am plâns de bucurie. Am plâns în hohote şi, cu fiecare hohot de plâns, simţeam cum mă eliberez de tot ghemul de frici pe care l-am adunat în su­flet, în timpul petre­cut departe. Trăisem lec­ţia străinătăţii şi nu mi-o mai doream".Au urmat luni la rând, în care Gabriela s-a lup­tat cu sine să-şi revină. Spaima care o copleşise pe parcursul bolii lăsase urme. Dar pas cu pas, şi-a regăsit echilibrul şi a început să caute răspunsuri în interior. A învăţat într-un mod dur lecţia ar­mo­niei cu sinele, aşa cum am învăţat, din păcate, mulţi dinte noi. "Dar nu am considerat boala ca pe o pe­deapsă, spu­ne ea. Nicidecum! Mi-am dat sea­ma că epi­sodul dureros al bolii m-a ajutat să mă re­descopăr şi să devin Gabriela de acum, cea cu poftă de via­ţă, zâmbitoare, bucuroasă de fiecare nouă zi. Ga­briela care nu se mai plânge când plouă zile în şir. Am învăţat să fiu recunoscătoare pentru ceea ce sunt şi ceea ce am. Pentru sora mea, care e cu nouă ani mai mare ca mine şi cu care am o relaţie extraordinară, pentru mama, pe care o iubesc mult şi căreia îi sunt recunoscătoare pentru tot ce a făcut pentru noi. Privind retro­spectiv, mi-am dat seama că, în ciuda bolii, nu m-am întrebat şi nici nu am întrebat Divinitatea: "De ce eu?". Am ac­cep­tat, pur şi simplu".Gabriela a păşit pe calea terapiilor alternative şi caută vindecarea recidivei bolii ei cu multă în­ţe­lepciune în înţelegerea că echilibrul min­ţii şi al inimii aduc şi echilibrul sănătăţii. A fă­cut terapie cranio-sacrală, a început să practice yoga, să acorde mai multă atenţie naturii, sim­ţu­rilor şi ges­turilor mici. A devenit mai credincioasă şi, cu fie­ca­re zi, s-a mai apropiat cu un pas de sufletul ei. Prac­tică ceea ce se cheamă în limba engleză "mindfulness" - acel exerciţiu de prezenţă con­ştientă în orice moment.În decembrie 2016, şi-a dat demisia din cor­po­raţia în care a lucrat şapte ani şi a decis să fondeze Asociaţia - "S.O.S. Endometrioza", lucru care s-a concretizat în urmă cu două săptămâni, când a primit cu bucurie actele - statutul juridic al noii sale asociaţii.Îmi povesteşte cu emoţie cum l-a cunoscut, anul trecut, pe logodnicul ei, Călin, care i-a cerut mâna de curând. Se pregătesc de nuntă şi dorinţa lor cea mai fierbinte este să zămislească împreună un prunc. "Aveam emoţii că, la cei 37 de ani câţi am şi cu complicaţiile prin care am trecut, dacă va veni, va fi o minune de la Dumnezeu", spune Ga­briela. "Dar avem încredere că iubirea vindecă şi face probabilul posibil!".