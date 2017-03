Caut ajutor să-mi salvez fiica, o tânără sensi­bilă şi inteligentă care a fost perfect normală până în urmă cu 7 ani. În vârstă de 30 de ani, are o sufe­rinţă psihică gravă, care a făcut-o să se izoleze şi să trăiască în lumea ei. A urmat mai multe scheme de tratament, dar fără rezultate. A fost văzută de mai mulţi psihiatri care au făcut încercări, dar fără reuşită.Anii trec şi medicamentele nu o ajută! Vă rog să-mi spuneţi dacă ne puteţi ajuta cu vreo infor­maţie privind vreo terapie alternativă sau cu un specialist pentru sindrom discordant. Sunt dis­pusă să fac orice, să merg oriunde în lume, numai să-i găsesc leacul.Vă mulţumesc, cu respect,Acum o săptămână, mama mea a fost diagnosticată cu cancer la sto­mac. A fost operată şi i s-a tăiat o par­te din stomac. Medicii mi-au spus că operaţia a decurs bine şi nu o să mai aibă probleme, dar mă tem foar­te mult să nu revină cancerul. Boala ma­mei mi-a distrus liniştea şi nici nu vreau să mă gândesc că o pot pierde pe mama. Are doar 54 de ani!Vă rog din suflet să îmi spuneţi ce tratament naturist să urmeze pentru a fi sigură că boala nu recidivează. Cu mulţumiri,Sunt o cititoare fidelă a revistei dvs. şi vă rog să mă ajutaţi să-mi sal­vez mama. A fost diag­­nosticată acum şase luni cu tumoră de coadă de pan­creas şi me­tastaze hepatice. După chimio­terapie, tumora la pancreas s-a stabilizat, dar de metastazele de pe ficat nu a scăpat. Ce sfaturi ne pu­teţi da? Aştept cu nerăbdare un răspuns. Vă mulţumesc.Mă numesc Silvia, am 20 de ani şi sunt stu­dentă. De curând am făcut două crize de spas­mofilie şi de atunci am o stare generală proastă: stări de vomă şi leşin, tulburări digestive, in­somnie, simt o pre­siune în cap. Am făcut ana­lizele prescrise de medicul de familie şi au ieşit bune. Totuşi, am consultat un medic specialist de la o cli­nică privată şi acesta m-a diagnosticat cu distonie neurove­geta­tivă. Urmez tratamen­tul pre­scris - cu Seda­tif şi Calmoplant - dar starea mea s-a ame­liorat foarte puţin. Vă rog să-mi spuneţi ce aş mai putea face. Aştept un răspuns şi vă mul­ţumesc anticipat.La doar 4 luni, fetiţa mea a fost diagnosticată cu reflux gastro-esofagian. Acum are 2 ani, stările de vomă s-au rărit, dar nu mănâncă aproape nimic. Îmi puteţi recomanda un tratament naturist pentru creşterea poftei de mâncare? Cu mulţu­miri,Fiicei mele, în vârstă de 15 ani, i s-a pus diagnosticul de mielo­poli­neuropatie cronică şi a ajuns să fie depen­dentă de însoţitor. Boala se manifestă astfel: nu are stabilitate la mers, la cel mai mic efort îi tremură membrele, are picioarele ca de ghea­ţă, de la talpă până la ge­nunchi. Cu toate trata­mentele re­comandate de medicii neu­rologi, fiica mea nu se simte deloc bine. Îi rog pe cei care ştiu vreun tratament naturist pentru aceas­tă boală să ne anunţe prin intermediul re­vis­tei.Vă scriu cu spe­ranţa că mă veţi ajuta într-o problemă de sănătate. Priete­nul meu suferă de hernie hiatală, diagnostic pus acum patru luni. Practic, nu poate mânca, pentru că stomacul lui nu suportă nimic. Are arsuri, stări de vomă, înghi­te cu dificultate şi spune că îl doare gâtul atunci când mâncarea coboară pe esofag. Îi rog din suflet pe cei care cunosc vreun remediu na­turist sau alo­pat, prin care se poate evita operaţia, să ne răs­pundă pe adresa redacţiei. Vă mulţumesc.