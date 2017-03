Sunt o fidelă cititoare a publicaţiei "Formula AS" şi recunosc cu sinceritate că, de câte ori am avut o problemă de sănătate, am căutat soluţii în paginile acestei reviste minunate. Sănătatea este bunul cel mai de preţ şi ţin să vă mulţumesc întregii redacţii pentru că existaţi şi ne daţi posibilitatea să primim şi să oferim sprijin, încredere şi speranţă de însă­nătoşire, atunci când suntem bolnavi.Am fost diagnosticată cu mastoză chistică în anul 2008 şi, după încercări repetate, mi-am dat seama că tratamentul oferit de medici este total inefi­cient. Problema era că aceste chisturi creşteau progresiv, iar eventualitatea unei intervenţii chirur­gi­cale nu era o soluţie. Din experienţa altor cunoş­tinţe, am aflat că acestea se refac destul de repede. Anul trecut m-am confruntat cu o situaţie foarte dificilă, am avut un control din minister la serviciu, stresul a fost foarte mare, iar dimensiunea unuia din­tre chisturi ajunsese la 7 cm. Eram extrem de îngrijorată. Am mers la Mânăstirea "Radu Vodă" şi m-am rugat la Sfântul Nectarie, iar ajutorul bunului sfânt nu a întârziat să apară. A doua zi am aflat reţeta pe care v-o transmit acum şi dumneavoastră: 200 g frunze de urechelniţă crudă, 400 g miere de albine şi o lingură cu vârf de scorţişoară.Frunzele de urechelniţă se mărunţesc cu ajutorul unui blender sau se toacă mărunt cu cuţitul şi se adaugă mierea şi scorţişoara. Acest amestec ar tre­bui să stea la macerat 5 zile, însă eu eram atât de speriată, încât am luat o lingură chiar de la început, adică din momentul în care am făcut acest preparat. De fapt, se ia o linguriţă pe stomacul gol, dimi­neaţa, cu 30 de minute înainte de masă, timp de 30 de zile, dar nu mai mult. După încă 4 zile, chistul de 7 cm se redusese la ju­mă­tate, apoi s-a redus mai lent, iar la sfârşitul lunii de tratament, a ajuns la 5 milimetri şi a rămas aşa. Medicul, însă, a precizat faptul că aceste chisturi ma­mare, când ajung sub 1 cm, nu mai reprezintă un pericol. O fostă colegă de facultate a urmat acest tratament, a ob­ţinut aceleaşi rezultate şi îmi poves­tea uimirea medicului care o urmărea pe­rio­dic şi care a ţinut să scrie această re­ţe­tă probabil pentru a o transmite şi altor paciente.Vreau să mai adaug doar faptul că această plan­tă, "urechelniţa", care la noi, în Mehedinţi, creşte pe acoperişul caselor (în zona Munteniei creşte prin grădini), era folosită şi de bunica mea, care mânca, din când în când, câte o frunză sau două din aceas­tă plantă. Nu mi-a spus niciodată de ce, eram doar un copil pe vremea aceea, însă ea o nu­mea "bu­ruiană pentru femei". E o plantă frumoa­să şi chiar plăcută la gust.Vă doresc ca bunul Sfânt Nectarie să vă ajute să vă faceţi bine!* Durerile ca de febră mus­cu­lară apar în urma unei diete dez­echi­li­bra­te, a deshidratării, a efor­tului pre­lun­git, în special în lunile ianua­rie-apri­lie, septem­brie-decem­brie, când se accen­tuează deficitul de calciu, mag­neziu şi vitamine.* Un tratament ar trebui să cu­prin­dă calciu + magneziu + vita­mina D3. Calciul acţionează doar în pre­zen­ţa fierului, zincu­lui, fosfo­rului, a vitaminelor A, C, E, B com­plex (toa­te B-urile), seleniu, siliciu, mangan, bor.Cereţi sfatul medicului pri­vind unul din produsele: * Mag­neziu + B1 + B6 + B12 + acid folic (produs "Doppel Herz", Germania), con­form prospec­tu­lui. * Calciu + Mag­neziu + Zinc + Seleniu + D3 + man­­gan (produs "Doppel Herz", Germania). * Multimi­nerale cu multivitamine (Farm. Centrum).* Pentru probleme articulare: Flexagen Forte (conţine colagen, condroitină, acid hialuronic, glu­cozamină, Boswellia, ghimbir, vitamina C, cupru, man­gan) - 3 luni, înlătură durerile articulare, redă mo­bilitatea, sănătatea sistemului osteo-articular, anti­inflamator.Foarte multe persoane au această problemă. Vă sfătuiesc să beţi ceai de gălbenele, alternativ cu ceai gastric, şi să luaţi şi capsule Extract purificat răşină Mumie, câte 0,2-0,5 g (în func­ţie de greutate), în combinaţie cu un pahar de suc de varză sau cartofi cruzi, de două ori pe zi, pe stomacul gol, cu 1/2 oră înainte de masă. Se fac minimum 2-3 cure a 30 de zile, cu 10 zile pauză. Evitaţi mâncarea iute sau picantă care iri­tă stomacul şi respectaţi regimul alimentar. Să­nătate!Cu 8 ani în urmă, am suferit şi eu de durerea provocată de ciocurile la călcâi (osteofite). Eram pe munte şi, la o călcătură normală, am simţit deo­dată o durere ascuţită la călcâiul stâng. M-am descălţat imediat, crezând că am călcat peste vreun cui, dar nu era niciun fel de rană. Din acel moment, timp de peste două luni, am mers numai pe vârful piciorului stâng, deşi în acest interval de timp vizi­tasem patru doctori şi am folosit diverse unguente şi fierturi cu plante, toate cu efect zero. Al cincilea doctor, Marius Uscatu din Bucureşti, la con­sul­taţie, m-a invitat să stau în poziţie verticală, pe un plan înclinat (circa 35 de grade). M-am urcat pe planul respectiv, dar am căzut imediat pe spate. Doctorul, bă­nuind că o să cad, a stat în spatele meu şi m-a prins în braţe. Explicaţie: ten­doanele picioa­relor deveniseră atât de rigide, încât nu se mai compor­tau ca un arc cilindric (elastic). Ca trata­ment, mi-a trimis pe e-mail un desen cu respectivul plan încli­nat, pe care mi l-am făcut singur şi pe care mă urcam de 4-5 ori pe zi, timp de câte 3-4 minute. Pentru zilele în care eram la serviciu, îmi confec­ţio­nasem o pereche de papuci cu talpa foarte groasă, de 4-5 cm, talpă care se ter­mina exact unde trebuia să înceapă tocul (călcâiul nu atingea pământul). Mergând astfel, sim­ţeam durerea provocată de întinderea ten­doanelor care, cu trecerea timpului, se calcifiaseră. Aceste exer­ciţii fizice durează mai multe luni, dar rezultatele sunt... spectaculoase.Doctorul M. Uscatu m-a atenţionat să NU accept niciodată tratamentul cu raze X, deoarece expunerea ar fi de lungă durată, deci extrem de nocivă.