Scene din "Baiadera"

Cea mai importantă companie japoneză de dans contemporan, Noism, a fost înfiin­ţată în 2004, de balerinul şi coregraful Jo Kanamori, după modelul marilor trupe de dans contemporan din Europa. Începând cu 2007, com­pania a avut reprezentaţii în unsprezece oraşe din opt ţări şi a fost onorată cu prestigiosul Premiu "Asashi Performing Arts", în 2008, pentru spec­tacolul "Nameless Hands - House of Dolls".Jo Kanamori, Director Artistic al "Noism", a studiat cu Maurice Béjart, la Şcoala "Rudra Béjart" din Lausanne. A dansat în cadrul Teatrului de Dans Olandez, în trupa baletului Naţional al Operei din Lyon şi a Baletului Gothenburg din Suedia. Kana­mori a revenit în Japonia în 2002. După o serie de proiecte răsplătite cu premii, în vara lui 2016, Ka­na­mori a pus în scenă "La Bayadère - Ţara ilu­ziilor", o adaptare modernă a cunoscutei capodo­pere de balet clasic "Baiadera". "La Bayadère" în interpretarea Noism a avut parte de o primire extra­ordinară din partea publicului, piesa originală fiind sublimată într-o lucrare care se raportează la socie­tatea modernă, istorie, religie şi etnie, după cum spun creatorii spectacolului. Aranjamentul sce­nic, costumele şi decorul din lemn aparţin arhi­tectului Tsuyoshi Tane, desig­nerului Yoshiyuki Miyamae, de la celebra casa de modă Issey Miyake, şi producă­toru­lui de mobilă Masaki Kondo, cu toţii colaboratori ai Noism.În preambulul turneului ro­mânesc al celebrei companii japoneze, crea­torul acestei tru­pe, coregraful Jo Ka­namori, ne-a acordat un interviu.- Dacă ne gândim că a fi adult înseamnă, raportat la via­ţa unui om sau la o meserie, o implicare socială de aproxi­ma­tiv trei-patru decenii, 100 de ani reprezintă cam trei ge­ne­ra­ţii. De aceea, îmi doresc ca această idee a mea, cea a unei companii de dans cu teatru propriu, să dureze cel puţin trei generaţii. Pen­tru ca o aseme­nea companie să prindă rădăcini în Japonia, pentru ca instituţia teatrului să fie con­dusă de experţi în domeniu şi pentru ca teatrul să nu fie doar o simplă scenă, cred că este nevoie ca acea idee şi acel entu­ziasm să fie dublate de o po­litică culturală. Aceasta are legătură şi cu faptul că arte precum baletul şi dansul modern au apărut în Japonia acum aproxi­mativ 100 de ani. Consider că noi, cei care trăim în secolul 21, trebuie să revizuim ultimii 100 de ani, pentru a putea privi înainte, la următorii 100 de ani, sub toate aspectele.- Fără îndoială, va dăinui. Dar impactul lui so­cial va depinde de felul în care coregrafii şi mai ales dansatorii se vor raporta la problemele societă­ţii. De aceea, de la dansatorii secolului nostru se cer nu doar calităţi fizice speciale, ci şi o capacitate deo­sebită de a transmite valorile sociale ale artei pe care o reprezintă. De asta depinde felul în care vom reuşi să transmitem generaţiilor următoare valoarea artei spectacolului, sortită dispariţiei, şi asta în­seamnă să se acţio­neze în direcţia unui concept, din­colo de propria per­soană.- Am început stu­diile de core­gra­fie la 18 ani, la şcoala lui Maurice Béjart. Acolo am învăţat dans, mu­zi­că şi teatru. Pri­ma mea lucrare a luat naştere în ca­drul unei clase de dra­­maturgie, pen­tru mi­ne creaţia în­sem­nând încă de la bun început o îm­binare perfectă în­tre teatru şi dans. Dacă ar trebui să menţionez un nu­me care m-a influ­enţat în ceea ce priveş­te dansul dramatic în care folosesc actori, atunci acela ar fi, fără îndoială, numele lui Béjart. Mentorii mei sunt Maurice Béjart, Jiri Kylian şi Ta­dashi Suzuki. Din păcate, cei care m-au impresio­nat cel mai adânc nu mai sunt printre noi sau sunt foar­te în vârstă. De aceea, nu mă interesează nimic din dansul contemporanilor mei şi prefer ca ceea ce fac eu să nu fie definit în acest sens.- În Asia, baletul şi dansul modern vin dintr-o cultură străină. Aşa cum s-a întâmplat adesea, cul­tu­ra pe care a dat-o Europa de-a lungul timpului a fost preluată parţial şi în ţările asiatice, în perioade diferite. Problema de pe scenele de dans din Asia este că au importat doar conceptul de "contempo­ran", fără să fi avut nici timpul, nici experienţa necesară de a-l aduce la maturitate.- Abilităţile fizice necesare oricărui balerin, puterea de înţelegere, sensibilitatea - sunt de la sine înţelese, dar cel mai important este să ai o minte des­chisă, care să se întrebe continuu "de ce dan­sez?" Asta înseamnă puterea de a trăi activ şi în acelaşi timp tăria de a deveni pasiv.- Mesajul este acela că există lucruri pe care nu trebuie să le uităm niciodată.- Nu. România este prima ţară europeană în care le prezentăm. Va fi, prin urmare, premiera lor eu­ropeană.- După cum au spus-o predecesori celebri, urmă­torul spectacol va fi cel mai bun.- Am auzit multe lucruri lăudabile despre Festi­valul Internaţional de Teatru de la Sibiu, dar nu cu­nosc aproape nimic despre România. M-aş bucura dacă aş putea afla câte ceva cu această ocazie.