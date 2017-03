Cămaşă bărbătească pe dos

Iarna la Bucea

Ştergar cu dantelă

Rochia de nisip a Liviei

Cuvertură cu ciucuri

- Încăpăţânarea mea vine din do­rinţa de a transpune sincer şi adevărat tot ceea ce alcătuieşte lumea în care m-am născut. Încerc ca pictura pe care o fac să fie vie. Asta presupune o par­tici­pare totală din partea mea. Eu nu mă simt plecat deloc din Bucea natală, satul meu din Apuseni, chiar dacă stau de zeci de ani la Zalău. Satul acesta este pentru mine un fel de Macondo, un loc magic de unde îmi trag seva. Am o serie de lucrări prin care am re­compus uni­versul acela, l-am recuperat şi l-am transpus pe pânză. În lumea de azi, a căutărilor frenetice, a rămâne tăcut şi uimit în faţa unor ţesături ţărăneşti, făcute cu trudă şi răbdare, pe parcursul unui an întreg, de la semănatul cânepii şi tunsul oilor, până la veşmântul croit, cusut, împletit, te poate aşeza pe un sens contrar vremurilor actuale. Dar pe mine nu asta mă interesează. Cele mai multe din ţesăturile pe care le-am pictat au fost făcute de bunicile soţiei mele, Livia, şi de mamele noastre. Am rămas cap­tivat de frumuseţea culorilor şi formelor materialului şi am acceptat rolul umil de a copia ce văd, în speranţa că astfel mă pot apropia mai mult şi pot înţelege o lu­me în care o familie întreagă era îm­brăcată de femeia, de mama care, odată cu lâna şi câ­nepa, împletea şi dorul, dra­gostea şi gândurile ei. E un omagiu, dacă vrei, adus dragostei şi înţelepciunii cu care fe­meile îşi alcătuiesc universul cas­nic, fa­milial. Am întâlnit destul de des în Ve­chiul, dar şi în Noul Testa­ment, ter­meni referitori la haină şi la îmbrăcare. Nu e vorba de ţesătura în sine, ci de o sta­re interioară care răzbate în afară. "Hai­­na" e o temă care mă pre­ocu­pă de mul­tă vreme. Am pictat un pu­lovăr tri­cotat de Livia cu fir de lână alb şi ne­gru,"Haina de iarnă". Am pictat şi o vestă făcută de mama şi am numit-o "Haina călduroasă". Mai am o haină, o manta de ce­ferist nou-nouţă, mai bine zis nefo­losită, pe care tatăl meu mi-a lăsat-o spe­cial să-mi fac un pal­ton. Încă nu mi-am făcut, dar ea va apărea în lucrarea "Haina fără umbră". Daniel, bă­iatul meu, mi-a cumpărat pantofi, Oana, fiica mea, mi-a dăruit că­măşi, Komi, prietenul meu, mi-a pro­mis haina rămasă de la fratele lui şi prie­tenul meu Nicolae. Văd că toată lumea vrea să mă îm­brace, din dragoste. De fapt, pre­zenţa unei fiinţe dragi te protejează ca un veşmânt.- Eu am vrut să mă fac pictor de la trei ani. Îmi amintesc că pe-atunci ve­nea la noi un om ca să cumpere lapte, şi de fiecare dată îmi cerea o bucată de hârtie şi un creion şi îmi desena tot felul de personaje şi de lucruri, până când mama îi pregătea oala cu laptele. Eram fas­cinat de desenele lui şi o rugam mereu pe mama să-l pună să-mi dese­neze câte ceva, căci mie îmi era ruşine să-l tot sâcâi. Eram uimit nu atât de miş­carea creionului pe hârtie, cât de lumea care se năş­tea din linii şi puncte în faţa mea. De atunci am ştiut că vreau să mă fac pictor. Nu cred că eu am ales pictura, ci ea m-a ales pe mine. Şi-apoi, aveam antecedente în familie. Unchiul meu, fratele mamei, a făcut pictura cu Camil Ressu, şi mama a vrut foarte mult ca eu să-l urmez în cariera de pictor. Ea a fost cea care a insistat şi m-a sprijinit enorm şi după ce tatăl meu a murit, în timp ce eram în clasa a noua. Am început artele plastice la Oradea mai întâi, apoi am venit la Cluj. În timp, când am crescut, lucrurile s-au mai filtrat şi am început să-mi caut subiecte de desen şi pictură în lumea care mă înconjura, dar n-am putut uita niciodată de locul în care m-am născut. Am înţeles că, uneori, frumosul stă dincolo de simpla, aparenta înfăţişare a unor lucruri. Am să-ţi spun ceea ce mi-a zis mama odată. "Măi Ghiţă, tu ştii care a fost cea mai mare bucurie şi cea mai mare supărare din viaţa mea? Uite, când ţi-am făcut ţie molitva, adică atunci când ai avut 40 de zile şi te-am dus la biserică să-ţi citească preotul, atunci a fost cea mai mare bucurie din viaţa mea, iar când a murit tatăl tău şi a trebuit să-i găsesc loc de mor­mânt, atunci a fost cea mai mare durere din viaţa mea." M-a marcat profund ceea ce mi-a spus mama şi de multe ori m-am gândit apoi că soarta unui artist este să sur­prindă şi să redea tocmai aceste trăiri grave, unice, aproape irepetabile, să le gă­seas­că un corespondent în lumea cu­lorilor. Totul se reduce, la urma ur­mei, la felul în care ştim să jucăm şo­tronul vieţii, în­tre dragoste şi moarte.- În lucrările cu acest titlu am recompus, din panouri separate, şura din gospodăria mamei, cu toate obiectele şi detaliile ei, cu toată poezia lor. N-am uitat nimic. Am pictat pe pânză, în mă­rime naturală, un perete al şurii noastre, care era făcut din grinzi de lemn. "Şura" e compusă din zece pân­ze, care alăturate redau în dimen­siu­ne naturală acest perete. Ce să spun despre pictura "Şura" pe scurt? Am vrut să o pictez într-un anume mod, o ştiam doar foarte bine, dar a ieşit cu totul altfel. Când am pictat-o, parcă era însufleţită, am comunicat cu ea într-un mod subtil, care mi-a rea­min­tit detalii şi întâmplări din copilăria trecută. Am lucrat de di­mineaţă până seara, ca şi cum aş fi fost sub influ­enţa unui dicteu automat. Pictam fără să mă duc pe un drum cunoscut, totuşi. Pic­tam ceea ce credeam că înseamnă pen­tru mine locul acela. Eu cred că a fost o inspiraţie de la Duhul Sfânt. După ce am terminat lucrarea, am plecat la Zalău şi am revenit în Bucea peste două săptămâni. Când m-am dus la şură, încă o vedeam destul de colorată, dar după alte două săptămâni, misterul s-a dus, am văzut-o normal, ca pe orice altă şură din sat, aşa cum o vede oricine - un simplu perete din bârne de lemn. Magia trecuse din realitate în pictura mea.- Satul nostru este situat pe drumul dintre Cluj şi Oradea, lângă Munţii Pădurea Craiului. Nu a fost cooperativizat, oamenii au rămas proprietari ai pământului, acesta nefiind confiscat de stat. Faptul că au fost stăpâni ai pământului lor le-a modelat un sistem de gândire mai sănătos şi mai responsabil. Sătenii creşteau animale multe, mai ales vaci. Noi, totdeauna am avut vaci, până în 1999. Când zic "noi", mă refer de la strămoşi încoace. Desenam mult vaci, îmi umpleam şi eu timpul până ele păş­teau. Am avut şi un catalog, "Fânul", cu ocazia unei expoziţii personale de la Bucureşti. "Îngerul vacilor" face parte din mitologia acelui loc deosebit ca­re este satul meu. La vârsta de zece-unsprezece ani, am plecat din sat la şcoală, şi în anii aceia am trăit cele mai profunde stări şi emoţii din viaţa mea. Nu era tristeţe mai mare decât momentul acestor des­părţiri,când memoram cu­­lori, mirosuri, sunete, şi nici bucurie mai mare decât re­găsirea lor. Până la "mu­tarea" finală de care nimeni nu scapă - e vorba, desigur, des­pre moarte, pe care bu­nicul meu o numea "sin­gura drep­tate pe lumea as­ta", avem parte de-a lun­gul vieţii de mu­tări mai mici, dintr-un loc în altul. Nu poţi şti care mu­tări sunt câşti­gătoare pe ter­men lung şi care nu. Mu­tarea te scoate din mediul tău, îţi prileju­ieşte noi com­pa­raţii, te poţi vedea în ra­port cu alţii, iar aceştia te în­ţeleg în felul lor. Oricum, iei cu tine pe unde te duci tot ce ţine de zestrea magică a locului în care eşti născut. "Îngerul vacilor" are locul lui foarte clar. Ar fi multe de vorbit despre locul copi­lăriei mele şi nu sunt în stare să epuizez totul în câte­va fraze.- Când îmi aleg un motiv sau un proiect pentru pictură trebuie să mă sur­prindă cu ceva. Să găsesc în el ceva ce mă atrage. În cazul proiec­telor mai ample, printre care se nu­mără şi pro­iectul "Document", cel al bisericilor de lemn, trebuie în­depli­nite două condiţii: să fie ofertante din punct de vedere plastic şi să aibă un potenţial mare de conexiuni ide­atice. Bisericile vechi de lemn sunt foarte frumoase. Aproape toate au fost pictate în interior, unele şi în exterior. Pictura însă, în mare parte, a fost afectată de intemperii. Prima bise­rică pe care am pictat-o a fost din satul Păuşa, judeţul Sălaj. Lucrarea "Păuşa" este compusă din un­spre­zece pânze de mari dimensiuni. A doua e "Ciucea-Găl­pâia" şi redă bol­ta naosului din biserica aflată la Mu­zeul Octavian Goga din Ciucea, ju­deţul Cluj, care a fost adusă din satul Gălpâia, judeţul Sălaj. Pictura este uriaşă, are cinci metri înalţime şi şaisprezece lungime şi e formată tot din panouri de pânză alăturate. În cadrul pro­iec­tului "Document", am realizat şi ex­poziţia "Po­ves­tea mutării", având ca temă mutarea bisericii de la Găl­pâia la Ciucea. Toate sunt lucrări de mari dimen­siuni, pentru care am muncit mult. Biserica de la Pă­uşa a fost pictată de Ion Pop din Românaşi. Am lu­crat două luni ca să pot re­produce pictura ei ex­terioară. Am vrut să reproduc exact ceea ce a făcut un meşter cu sute de ani îna­inte. O vară în­treagă am stat în preajma acestei bi­serici, încercând să re­tră­iesc stările prin care a trecut pic­torul Ion Pop. A fost, cu adevărat, un experiment. Bisericile au o în­cărcătură deosebită şi această experienţă m-a marcat profund.- Văd că ne întoarcem iar la sat şi asta îmi place. Satul meu e înconjurat de dealuri cu păduri de fag şi mesteceni. Prin el trece Crişul Repede. Pe dealul din faţa casei, sunt porţiuni de păduri şi păşuni. Pri­măvara se văd din loc în loc cireşi sălbatici înfloriţi. Par nişte horbote de mătăsuri, pierdute printre cei­lalţi copaci. Iarna pare un peisaj asiatic pictat în tuş. Îmi place iarna. Siluetele copacilor în tonuri de gri închis se desenează parcă cu peniţa în haşuri dese, pe griul rece al zăpezii. Norii pictaţi cu o pensu­lă moale, mai degrabă în tonuri cal­de, se adună. Începe să ningă tot mai des, cu fulgi tot mai mari. O linişte ca la începutul lumii se aşează peste sat. Totul e atât de alb, încât nu ştii dacă fulgii cad sau satul se urcă spre cer. După ce s-au dus norii, o lumină scânteietoare îţi răneşte ochii şi-i faci tot mai mici. Albul pare de­săvârşit. Umbrele de un albastru de spirt decupează zăpada. Îmi amintesc că am stat odată mult timp culcat pe sanie şi am privit cristalele îngheţate ce străluceau în toate culorile pe o întindere mare de zăpadă. Satul meu s-a schimbat mult în ultimul timp, s-a construit, clădirile sunt luminate noaptea, arată altfel faţă de vremurile trecute. Dar mai demult se vedeau parcă mai bine stelele.- Am avut mare noroc cu familia mea şi cred că acesta se datorează în principal soţiei mele, Livia care i-a crescut şi pe copiii noştri, Oana şi Daniel, în iubire şi înţelegere. Pe Livia am cunoscut-o în 1977 la Cluj, la "Arta jucăriilor", unde pictam amândoi globuri de sticlă pentru Crăciun. I-a plăcut şi ei pictura şi, pe parcursul anilor, a devenit un critic bun al picturilor mele. Câteodată, mai pictăm împreună icoane pe sticlă şi ne amintim de vremea când pictam globuri. Oana şi Daniel au şi ei simţul de a vedea o lucrare bună, nu pictează, dar Oana se perfecţionează ca graphic designer, iar Daniel se ocupă de galeria de artă "Galeria Ilea", pe care am deschis-o la Cluj, pe stra­da Petru Maior nr. 13. În galerie sunt expuse şi promovate lucrările mele. De asemenea, el planifică participarea la diferite târ­guri de artă, precum şi va­lorificarea lucrărilor mele pe piaţa de artă. Spri­­jinul soţiei şi al co­pii­lor mei contează e­norm, nu doar moral, dar fără aju­torul familiei nu puteam realiza efec­tiv proiectele impor­tan­te. Le mulţu­mesc. Sun­­tem cu ade­vă­rat o echi­pă.- Eu nu fac altceva decât pictură, dar e greu să ajungi în cercul admi­şi­lor. Trebuie să ai un cura­tor, la noi de-abia a în­ceput să funcţioneze acest sis­tem. Marketin­gul de artă e complicat, e vorba de bani, şi sunt mulţi bani în joc. Tre­buie să intri în­tr-un sis­tem care să te scoată la târguri, la expoziţii. Dar trece timp până vinzi ceva. Or, de cele mai multe ori, artistul e căsă­torit, are copii, nu poate sta doar în turnul lui de fildeş. Am avut noroc din acest punct de vedere, ai mei, familia, m-au înţeles şi m-au ajutat întotdeauna în munca mea. Cei care sunt necăsătoriţi riscă tot pe o carte şi rămân cel mai adesea singuri până la sfârşit.- Cu Komi sunt prieten din clasa a şasea, de când ne-am cunoscut, adică de 46 de ani. Multe s-au scris şi se vor scrie des­pre prietenie, dar întotdeaudea ceva scapă. Eu spun doar atât: fiecare om ar tre­bui să aibă un Komi al lui. Titlul ex­po­ziţiei noastre este "Vână­toare de fluturi". Se pa­re că arta sea­mănă mult cu un fluture. Ve­dem în ea ceea ce nu este. Am auzit de cu­rând că albastrul din aripile fluturelui nu e albastru, ci e numai o iluzie optică, apă­­rută sub influenţa luminii. Se în­tâm­plă uneori, mai rar, ca aşternând niş­te culori pe pânză, ele să prindă via­ţă. Să fie doar o iluzie? Dar chiar dacă cei care văd lucră­ri­le noas­tre nu vor găsi niciun fluture în această ex­poziţie, îi sfătuiesc să nu re­nunţe, ci să caute. Ce este arta, dacă nu întruparea unei iluzii?