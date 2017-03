Fiecare sezon are bolile lui. Primăvara, du­pă perioada aspră din iarnă, când orga­nis­mul a epuizat rezerva energetică şi imu­nitatea este scăzută, exact când natura înver­zeşte şi îşi regăseşte vigoarea, milioane de oameni sunt co­pleşiţi de boli. Principalele suferinţe ce apar cu o anumită intensitate primăvara sunt: bolile vi­rale ale căilor respiratorii superioare (răceala şi gu­turaiul), astenia de primăvară, ulcerul gastro-duo­denal şi alergiile.se prepară din plante, scoarţă de arbuşti şi copaci, seminţe, rădăcini, fructe, tescovi­nă. Plantele us­cate se pulveri­zea­ză foarte fin într-o râşniţă de măcinat cafeaua. Se adminis­trea­ză ca ata­re, câte un vârf de lingu­riţă de pulbere, luată de 2 ori pe zi, cu puţină mie­re, sirop sau suc natural.se prepară din frun­ze, flori şi plante aro­matice. Două linguri de plantă uscată şi mărun­ţită groscior se opăresc cu 250 ml de apă adusă la fierbere, se lasă la infuzat o jumătate de oră, după care se filtrează. Se îndul­ceşte după gust, cu miere.se face din tulpini de plante, scoar­­­­ţe, seminţe, fructe sau rădăcini. Se poate bea ca atare sau îndulcit. Patru linguri de plantă uscată şi mărunţită groscior se fierb la foc mic, timp de 15 minute, în 500 ml apă, într-un vas din inox sau emailat. Se are în vedere completarea apei evapo­rate la final. Se filtrează fierbinte prin tifon sau vată medicinală. Se îndulceşte după gust, ca şi infuzia.se obţine prin înmuierea pre­lun­gită a plantelor în apă rece. Două linguri de plan­tă uscată şi mărunţită groscior se lasă la în­muiat timp de 30 de minute, în 250 ml de apă, la tem­peratura camerei. Se îndulceşte după gust, cu miere.- datorită conţinutului în alcool, este forma farmaceutică cea mai stabilă, termenul de valabilitate fiind de până la 2 ani. Tot datorită alcoolului, şi extracţia principiilor active este cea mai bună, iar dozajul sub formă de picături este cel mai exact. Reţinerea unora de a folosi tincturile din plante medicinale, pentru că ar conţine alcool, nu este pe deplin justificată, având în vedere că într-o doză de 30 de picături de tinctură se găseşte doar 0,01 g alcool pur.2 linguri de plantă uscată şi mărunţită groscior se pun la macerat în 100 ml al­cool alimentar sau alt produs distilat, obţinut în gos­podărie, timp de 10 zile, agitându-se de 3-4 ori pe zi. Se filtrează prin tifon, după care se lasă la de­cantat în frigider, timp de 6 zile, pentru o deplină limpezire. Se trece uşor partea limpede într-un alt flacon, îndepărtându-se eventualul reziduu depus pe fundul vasului. Se păstrează în flacoane de sticlă sau plastic prevăzute cu dop picurător. Termenul de valabilitate este de 2 ani de la data preparării. Dacă se observă depuneri pe perioada păstrării, se agită flaconul înainte de utilizare.- patru linguri de plan­tă uscată şi tocată groscior se amestecă cu 1 litru de vin roşu adus la fierbere. Se lasă la macerat timp de 10 zile, agitându-se de 2-3 ori pe zi.O mărunţire prea fină a plantelor îngreu­nează filtrarea, iar vinul iese tulbure. După 10 zile, vinul se filtrează printr-un material textil, fără stoar­­cerea reziduului, şi se lasă la decantat 6 zile, sepa­rându-se partea limpede de reziduul depus la fundul vasului. Se va completa cu vin până la 1 li­tru. Se pune la păstrat în flacoane de culoare brună.Sunt foarte frecvente primăvara. Se deosebesc de gripă prin faptul că manifestările apar mai mult la nivelul nasului şi faringelui, sunt de intensitate mai mică, fără temperatură.Gripa, în schimb, afectează starea de sănătate a întregului organism, prin apariţia temperaturii, a fri­soanelor, a durerilor musculare, a tusei seci sau productive. De multe ori, pentru refacerea mai ra­pidă după o gripă, este necesar un repaus la pat de câteva zile.Nasul înfundat şi gâtul uscat sunt manifestările cele mai frecvente ale infecţiilor virale ale căi­lor res­piratorii superioare. Cauzele principale ale apa­ri­ţiei acestor boli sunt variaţiile bruşte de tem­pera­tură de la o zi la alta şi chiar în cursul aceleiaşi zile. Un factor secundar, dar important, este şi folosirea necorespunză­toare a îmbrăcă­mintei.Pentru combaterea infecţiilor căilor respi­ra­torii superioare sunt suficiente tratamente cu apli­caţie externă, iar intern - ceaiuri sau vinuri fier­binţi.* Teiul - se întrebuinţează flo­­rile, grupate în inflo­rescenţe. * Socul - pentru in­fuzie, se folosesc florile. * Salcia - se foloseşte scoarţa pentru obţinerea de decoct, tinctură şi vin. * Nalba - se macerează florile şi rădă­cinile. * Lu­mâ­nărica - se utilizează florile şi frunzele pentru macerare.se bea câte o cană de ceai, de două ori pe zi.se beau câte două căni pe zi.se bea câte o ceaşcă, de două ori pe zi.* Găl­benelele - se folosesc flo­ri­le. * Coada-şoricelului - se folosesc ramifi­ca­ţiile tulpi­nii cu inflorescenţe. * Mu­şeţelul - se folo­sesc florile. * Plante aromatice (mentă, iasomie, roiniţă, busuioc, cimbru).Două lin­guri de plantă uscată şi mă­runţită groscior se pun într-un litru de apă dată în clocot. Deasupra vasului se apleacă capul şi se aco­peră cu un prosop, inspirând vaporii.Inhalaţiile cu plante aro­matice se pot face cu uleiul vo­latil obţinut din planta res­pec­tivă (5 picături) sau tinctură (20 de picături) de plantă aro­matică adăugate într-un litru de apă fierbinte.Un rol important în reuşita trata­mentului local în bolile căilor res­pi­ra­torii superioare îl are toa­letarea nasului. Spălătu­rile nasu­lui se pot face cu ceaiuri din plante, în care s-a adău­gat puţină sare de bucătărie, 1 gram la ceaş­­­ca de ceai. Adaosul de sare este necesar pentru a izo­toniza ceaiul, altfel spălăturile devin iri­­tante, iar mucoasa nazală are de su­ferit. De asemenea, spă­lă­turile se pot face cu ser fiziologic şi vitamina C. Prin duşurile nazale se ur­măreşte eli­mi­narea exce­su­lui de mu­cozităţi ce îm­piedică res­piraţia şi sunt un mediu prielnic dez­voltării bacteriilor patogene.Este forma farmaceutică cea mai folosită, deoarece se prepară uşor şi se administrează mult mai facil decât cele­lalte preparate. Instilaţiile se folosesc de regulă du­pă inhalaţii şi/sau spălături nazale. Acestea conţin substanţe vasoconstrictoare, antiiflamatoare, anti­bac­teriene, antialergice.Faţă de picătu­ri­le nazale, folosirea unguentelor nazale are avan­tajul că aderă pe mucoasa nazală, micşorându-se numărul de ad­ministrări la maximum două pe zi. De asemenea, un­guentele împiedică uscarea mu­coa­sei nazale prin efectul emolient al bazei de un­guent.Afectează atât adultul, cât şi vârstnicul. Este mai mult o stare patologică decât o boală. Se ma­nifestă prin oboseală, indispoziţie, insomnie, lipsă de vlagă, melancolie. Un rol major în combaterea asteniei de primăvară îl reprezintă folosirea în ali­mentaţie a plantelor verzi ce apar primăvara: leur­da, păpădia, ştevia, urzica, sub formă de sa­late, cior­be sau piureuri. Cura de primă­vară cu aceste plante este benefică datorită conţinutului în vita­mina C naturală, oligo şi microelemente.Alte plante utilizate în astenia de primă­vară sunt: saschiul, rozmarinul, cicoarea, cătina, mă­ce­şul, ginkgo biloba, ginsengul şi tescovina (amestec de coji şi seminţe rezultat prin procesarea strugu­rilor ro­şii sau negri pentru obţine­rea vinului. Este foarte boga­tă în resve­ra­trol, un antioxi­dant ce neu­tra­lizează radicalii liberi din or­ga­nismul aste­nic).Plantele recomandate mai sus se administrează în mo­dul următor:se beau câte 2-3 căni pe zi, după masă.se iau câte două linguri pe zi.se iau câte 30 de picături, de două ori pe zi, adăugate în puţină apă sau un ceai divers.Un roborant general recomandat în tera­pia asteniei de primăvară este un sirop energizant preparat de Farmacia Faltis ce conţine un extract moale din ginkgo biloba, tescovină, ginseng, sas­chiu şi cătină, încorporat în miere de albine.