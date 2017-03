"Există vreun tratament naturist pentru neuropatia diabetică?"

(Răspuns pentru GABI P. - Bucureşti, F. AS 1206)

"Mă chinuie aftele. Nu scap cu niciun tratament"

(Răspuns pentru MIHAIL, F. AS 1185)

Pentru a putea creşte nivelul de serotonină, tre­buie, mai întâi, să înţelegeţi ce este şi ce rol are în organism acest neuromediator chimic. Serotonina este extrem de importantă pentru buna func­ţionare fizică şi psi­hică a organis­mu­lui. Deşi acţiunea ei importantă se pe­trece la nivel cerebral, aproximativ 80-90% din cantitatea totală este pro­dusă la nivelul tractului intestinal, iar restul este sintetizat şi eliberat în creier, de glanda pineală.Pentru a putea sintetiza serotonina, organismul are nevoie de triptofan, un amino­acid obţinut din alimentele pe care le consumăm. Se­ro­tonina se lea­gă de buna func­­ţionare a organismului şi influen­ţează major mai multe funcţii ale aces­tuia, prin­tre care somnul, me­moria, tempera­tura, comportamen­tul sexual, proce­sul de învăţare, dispozi­ţia, ape­titul, sistemul endocrin şi vin­de­carea ră­nilor prin stimularea creş­terii anu­mitor tipuri de celule. Bineîn­ţeles, pen­tru dvs., ca persoană depre­sivă, serotonina joacă un rol foarte im­por­tant în instalarea bunei dispoziţii, reducerea anxietăţii şi stimularea sin­tezei de melatonină în glanda pineală, hormon care vă ajută să dormiţi. De aceea este important să ştiţi că există câţiva factori care pot creşte nivelul de serotonină, cum sunt lumina solară, activitatea fizică, masajul, rememora­rea unor eve­nimente fericite, alimen­taţia bogată în car­bohidraţi. Şi alimen­taţia are un rol extrem de important în sinteza sero­toninei. Unele alimente sunt bogate în triptofan, amino­acidul din care este produsă sero­tonina. Aces­tea sunt carnea de pui, de curcan, nu­cile, ba­nanele, produsele lactate, fasolea. În acelaşi timp, există şi alimente care conţin direct sero­tonină, cele mai bogate în acest sens fiind nucile, bananele, ananasul, kiwi, prunele şi roşiile.Din punct de vedere naturist, suplimentele care pot determina creşterea nivelului de serotonină, atât la nivel intestinal, cât şi la nivel cerebral, sunt 5-HTP, Rhodiola, Melissa, Sunătoarea, Resveratro­lul, în asociere cu complexul vitaminic B şi mag­neziul.O foarte bună acţiune calmantă asupra sistemu­lui nervos, dar şi asupra stimulării sintezei de sero­tonină, o are uleiul esenţial de lavandă, precum şi gemoderivatul obţinut din muguri de tei argintiu.În încheiere, doresc să menţionez că nivelul scă­zut de serotonină este asociat cu creşterea agresivi­tăţii, iritabilităţii, precum şi cu tulburările de somn şi de alimentaţie. Totodată şi producţia sub limită normală sau afectarea celulelor nervoase, care nu mai sunt capabile să reacţioneze la serotonină, pot duce frecvent la depresie, schimbări de dispoziţie sau chiar la tulburări de natură psihiatrică.Să auzim numai de bine!Neuropatia diabetică este o tulburare a sistemu­lui nervos care apare la pacienţii cu diabet zaharat, afectând peste 50% din bolnavi. La cei cu diabet de tip 1, neuropatia apare după circa 10 ani de la de­clanşarea bolii, iar la cei cu diabet de tip 2, se întâl­neşte frecvent chiar la momentul diagnosticării.Factorii de risc (care predis­pun) sunt: fumatul, lipsa de con­trol periodic al glicemiei, vârsta de peste 40 ani, hipertensiune arterială, boli de rinichi, supra­ponderalitate, consum excesiv de alcool.Există câteva moduri de a clasifica neuropatia diabetică. Ea poate fi senzorială (afectează simţu­rile), motorie (afectează capacitatea de mişcare), polineuropatie (afectând mai mulţi nervi) sau mononeuropatie (afectând unul sau câţiva nervi).Îmbracă mai multe forme:* Neuropatia periferică - în care există tulbu­rări de sensibilitate şi slăbirea forţei musculare. Simptomele includ senzaţii de furnicături, arsuri, junghiuri, crampe, amorţeli, greutate la mers, pi­cioare "moarte". Pacienţii îşi pot pierde echilibru, împiedicându-se uşor, mai ales cu ochii închişi.* Neuropatia dureroasă acută - apare abrupt, cu dureri severe, agravate în timpul nopţii, aparent fără cauză.* Neuropatia vegetativă - afectează sistemul nervos vegetativ, deci acea parte "auto­mată" a sis­te­mului ­nervos, care controlează funcţii cum ar fi bătăile inimii, respiraţia, digestia, transpiraţia. Simp­tomele pot include dia­ree/constipaţie, greaţă şi vomă, dificultate în a înghiţi, tulburări de ritm cardiac, ameţeli, mai ales la ridicare, leşin, oboseală uşoară, difi­cultate în urinat, disfunc­ţie erectilă (25% dintre bărbaţi).* Transpiraţia excesivă - mai ales legată de anumite alimente picante sau, la po­lul opus, pielea uscată din cauza lipsei de transpiraţie.* Mononeuropatii - sin­drom de tunel carpian, radi­cu­­lopatie (dureri de-a lungul membrelor) sau lomboscia­tică, vedere dublă, ce rezul­tă din afectarea nervilor care controlează mişcarea glo­bilor oculari.* Amiotrofia diabetică - afectează oamenii de vârstă mijlocie, cu glicemie prost controlată. Afec­tează muşchii coapsei, făcând ridicatul de pe scaun un chin.Din punct de vedere naturist, ar putea fi de folos următoarele tratamente:* Controlul glicemiei este esenţial pentru pre­ve­nirea complicaţiilor. Astfel, este bine ca pacienţii să-şi respecte regimul şi tratamentul recomandat de medicul specialist.* Încetarea fumatului şi a consumului de alcool.* Exerciţiul fizic ajută la menţinerea unei glicemii bune, îmbunătăţeşte tonusul organismului, creşte fluxul energetic al corpului, ţine greutatea sub control, este bun şi pentru starea psihică. Cel puţin 30 de minute pe zi, 5 zile pe săptămână ar fi ideal.* Monitorizaţi tensiunea arterială şi trataţi hipertensiunea.* Dietă sănătoasă, conţinând multe legume şi vegetale, cereale, lactate (cu grăsime redusă), peşte, car­ne de pasăre. În plus, eliminaţi alimentele rafina­te din dietă şi mâncaţi porţii mici.* Consumaţi suplimente nutritive ce conţin vita­minele D, E şi B. Acidul alfa-lipoic este produs în cantităţi mici în corp, a fost găsit ca fiind util în tratarea neuropatiei diabetice pe termen lung.* Tehnici de relaxare: yoga, meditaţie, Qi Chong, Tai Chi.* Băi de picioare în apă călduţă, aproape de tem­peratura camerei. Atenţie! Pentru că mulţi pa­cienţi cu neuropatie au lipsă de sensibilitate, este bine să măsoare temperatura apei cu termo­me­trul!* Rugăciunea. Este din ce în ce mai evident fap­tul că, în zilele noastre, ne lipseşte mişcarea su­fle­tească. De mişcare fizică avem parte. Prin miş­care sufletească înţelegem acea dorinţă lăuntrică de a ne conecta la Dumnezeu. Primul pas este să aflăm de ce existăm, căci doar în această întrebare şi în împlinirea Voii Sale, aflate în răspunsul adevărat la această primă între­bare, pot fi posibile pacea interi­oară şi sănătatea fizică.* Plante medicinale, cum ar fi uleiul de pri­mulă, ceaiul de sunătoare, ardeiul iute.* Stimularea electrică transcu­tanată şi iono­fo­reza sunt alte tehnici recomandate. Seamănă, într-un fel, cu băile galvanice. Prin aceste tehnici, curenţii electrici sunt transmişi prin corp şi pot aju­ta la ameliorarea simptomelor. Cei care au stimu­lator cardiac vor trebui să anunţe medicul îna­inte de a face aceste proceduri. Curenţii pot interfera cu funcţiile stimulatorului.* Acupunctura este o metodă excelentă pentru tratarea neuropatiei diabetice. Lucrările pe care le-am publicat atât în ţară, cât şi în străinătate, au demonstrat eficacitatea acestei metode de trata­ment. Acupunctura echilibrează energiile organismului şi deblochează canalele din organe.* Homeopatia este o altă metodă excelentă. Me­dicamente precum - Arsenicum album, Aurum metallicum, Capsicum, Causticum, Cuprum metal­li­cum, Hypericum ar putea fi de folos. Însă, un tra­tament individualizat primează.* Tratamentele pentru problemele speciale, cum ar fi cele gastrice sau disfuncţia sexuală, ar trebui adaptate pentru fiecare situaţie.Deoarece neuropatia diabetică este o com­pli­caţie severă a diabetului zaharat, putând duce la multe alte complicaţii, cum ar fi ulcerele de picior şi amputaţii (pe care le vom discuta în alt articol), sau probleme cardiovasculare, este necesar să vă adresaţi medicului de specialitate!Vă urez succes!Precedată de apariţia unor vezicule foarte dure­roase la nivelul cavităţii bucale sau organelor geni­tale, aftoza este o afecţiune recidivantă (în general de cauză necunoscută), ce se prezintă la început sub forma unor ulceraţii "cât un bob de mei" ce se pot mări până la 10 mm, au culoare gălbuie cu inel roşu-carmin şi margini nete.Se localizează predilect pe vârful limbii, faţa in­ternă a buzelor, marginile limbii, asociindu-se une­ori cu ulceraţii cutanate dureroase pe scrot, perineu, faţă şi nivelul organelor genitale la femei (aftoză bipolară Touraine - Boala Behcet).Cu toate că etiologia bolii nu este elucidată pe deplin, se vor urmări cu atenţie factorii ce duc frec­vent la apariţia aftelor (consum de ali­mente alte­rate), eliminându-se pe rând.* Eliminaţi factorii de natură psihică (an­xieta­tea, stresul, supărările, stările imunodepre­sive etc.).* Eliminaţi fumatul, alcoolul, alimentele condi­mentate, vinetele, roşiile, muştarul, piperul, ardeiul iute, şvaiţerul, brânza, laptele, mierea, căpşunile, nucile, alunele, migdalele, băuturile acidulate, îngheţata, bananele, grepfruitul etc.Tratament - consumaţi tablete efervescente cu multivitamine, 1 tabletă pe zi, ce conţin vitamina B12, zinc, fier.Seara, înainte de culcare, clătiţi gura cu bicar­bonat de sodiu (1 linguriţă/50 ml apă sau cu apă de gură "Ossidenta"/Sensodyne.În 3-10 zile, boala ar trebui să dispară. Un efect extraordinar se poate obţine rapid (24 ore) cu ceai concentrat de salvie.Consolidaţi-vă urgent imunitatea cu Carotenoid Complex, Zinc Complex (Herbagetica), Xyliacer Tabs, Immunity Stem, Vitamina C organică.Dacă apare o recidivă, imediat faceţi ceai con­centrat de afin şi busuioc (3+3 linguriţe/600 ml apă), clătiţi gura, scuipaţi, apoi aplicaţi glicerină boraxată, din 3 în 3 ore, pe zonele afectate.Când puseele sunt foarte puternice, la reco­man­darea medicului se pot folosi preparate pe bază de cortizon şi unguente pe bază de tetraciclină. Alte produse eficace: Tantum Verde, Aftibloc, Aftolizol.La farmacie se poate prepara următoarea reţetă: Nitrat de argint 0,5-2%, albastru de metil 1%, xilină 1-2%, aspirină pulbere.După vindecare, 2-3 luni, preventiv, consumaţi suc de Aloe Vera. Multă sănătate!