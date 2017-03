› CRISTIANA PAŞCA PALMER - "Mă mândresc că sunt primul ministru al Mediului de după '90 care a adoptat o poziţie clară şi tranşantă în chestiunea folosirii cianurilor în mine

Parcul Văcăreşti, un mare succes al mandatului la Ministerul Mediului

Ministru al Mediului, Apelor şi Pă­du­ri­lor în Guvernul Cioloş, Cristiana Paş­ca Palmer s-a remarcat din primul mo­ment prin poziţia tranşantă în privinţa viitorului Roşiei Montane. Responsabilă peste un domeniu aflat în prim-planul sensibilităţii publice, Cristiana Paşca Palmer şi-a încheiat mandatul nu doar cu rezultate spectaculoase, ci şi cu o ieşire din scenă cu ecouri internaţionale, după ce a fost numită mâ­na dreaptă a secretarului general al ONU pe pro­bleme de bio­di­versitate. Aflată departe de In­ternet, într-o bine meritată vacanţă după un an greu şi îna­intea unei pro­vocări profesionale de top, a ac­ceptat un dialog cu noi... "pentru că iubesc «For­mula AS»". O dis­cuţie tonică şi francă, despre cum se vede România dinlăuntrul trebilor, despre ce se poate schimba, despre lucrurile pentru care trebuie să luptăm şi la ce putem îndrăzni să visăm.- Am primit cu mare bucurie şi onoare vestea că Secretarul General al ONU, domnul Ban Ki-moon, în consultare cu noul Secretar General, dom­nul An­tonio Guterres, au decis, la finalul unei com­petiţii foarte strânse, să-mi ofere această poziţie. Când am decis să intru în competiţia pentru acest post, am făcut-o nu din dorinţa de a-mi mai adăuga ceva interesant la CV, ci pentru că protecţia biodi­ver­sităţii şi conservarea naturii sunt domenii de care sunt profund pasionată, în care am lucrat mulţi ani, am experienţă atât academică, cât şi practică, şi în care ştiu că pot aduce o viziune proas­pătă. Aşa că, din multe puncte de vedere, câşti­ga­rea acestei poziţii a fost un vis de­ve­nit realitate.Pe de altă parte, procesul a fost foarte com­pe­titiv: 87 de candidaţi ex­trem de bine pregătiţi, cu ex­­pe­rien­ţă, mulţi dintre ei de ase­me­nea mi­niştri sau pe poziţii înalte în orga­nizaţii inter­na­ţio­nale. Am avut am­biţia să arăt că Ro­mânia poate câştiga astfel de com­petiţii şi mai ales că o femeie din România poate reuşi la acest ni­vel, în condiţiile în care, din pă­cate, ţara noastră nu e atât de vi­zibilă pe cât ar merita la nivel global. Ro­mâ­nia are oameni excep­ţio­nal de bine pre­­gătiţi, competenţi, dar care poate nu întot­deauna pri­mesc recu­noaş­­­te­rea pe care o merită. Vreau ca prin a­ceas­tă mică victorie să aduc un oma­­­giu ro­mânilor de cinste şi de onoa­re, care activează atât în ţară, cât şi în dias­po­ra, şi să contribui la creş­­terea presti­­giu­lui României în lume. E unul din felurile în care îmi place să-mi arăt iubirea faţă de ţara mea.- Voi coordona, la nivel global, politica Na­ţiu­ni­lor Unite în privinţa conservării naturii. Acest lu­cru este stabilit printr-un tratat internaţional, numit Convenţia Internaţională pentru Conservarea Bio­diversităţii, la care au aderat 191 de state. Pen­tru a-mi îndeplini rolul, am la dispoziţie o echipă de aproximativ 130 de persoane din 40 de ţări ale lumii, care îşi are baza la Montreal, în Canada, un­de voi avea şi eu biroul. Cât priveşte alegerea mea, cred că a contat pe de-o parte faptul că am multă expertiză tehnică, dar şi politică, în acest domeniu şi că munca mea a avut rezultate concrete, vizibile. Când am lucrat la Comisia Europeană, am condus politica şi programele de biodiversitate ale UE la nivel global. Atunci am creat cea mai mare ini­ţiativă de protecţie a biodiversităţii la nivel global, un sistem care fi­nan­ţează cu 1 miliard de euro con­ser­varea naturii în ţă­rile în curs de dezvol­tare. Apoi, cred că au contat ex­pe­rienţa mea inter­naţională în do­menii legate de con­servarea naturii, cum ar fi dez­voltarea durabilă, eco­nomia verde, dar şi ex­pe­rienţa de negociator in­ter­naţional, inclusiv în pro­gra­me şi iniţiative ONU. Nu în ultimul rând, bi­neîn­­ţeles, experienţa politică, dar şi de ma­nagement, ca ministru, unde, de ase­me­nea, am lăsat în urmă re­zultate concrete. Faptul că premierul Dacian Cioloş m-a încurajat şi susţinut în acest demers a însemnat foarte mult pentru mine.- Sunt destul de zgârcită cu laudele, în general, dar, încercând să fiu cât se poate de obiectivă, con­sider că Guvenul Cioloş a făcut foarte multe lucruri pozitive pentru România. Rezultatele sunt cu atât mai de apreciat, cu cât am evoluat într-un context cu totul şi cu totul aparte, din punct de vedere politic şi social. Cu excepţia premierului şi a încă doi colegi, niciunul dintre noi nu mai fuseserăm într-o poziţie ministerială înainte şi nu aveam experienţă politică. Acest lucru a venit cu avantajul că am avut inde­pen­denţa să acţionăm cu bună credinţă, motivaţi doar de ceea ce este cel mai bine pentru ţară şi pentru do­meniul respectiv, fără a avea niciun fel de obligaţii faţă de grupuri sau interese politice. A fost un guvern de oameni in­tegri, foarte bine pregătiţi profesional şi îndrăznesc să spun, de adevăraţi patrioţi, oameni care au pus dorinţa de a-şi servi ţara mai presus de bu­năstarea şi confortul personal. Nu regret nicio se­cundă că m-am angrenat peste noapte într-o ase­me­nea aven­tură, care pentru mulţi a părut complet ne­bunească. A fost un an în care a trebuit să fac foarte multe sacrificii la nivel personal: familia a avut cel mai mult de suferit, dar am avut norocul unui soţ ex­trem de înţelegător şi de răbdător, care m-a susţinut şi a acceptat să fim separaţi, iată, mai bine de un an, pentru ca eu să-mi îndeplinesc o dorinţă veche şi pregnantă de a-mi servi ţara şi a-i da înapoi un pic din experienţa şi cunoştinţele pe care le-am adunat în peste 20 de ani de carieră. Cum şi el este un om a cărui întreagă activitate profesională de până acum a fost pusă în slujba ţării sale - şi care a pre­supus inclusiv sacrificii pentru familie, m-a înţeles şi sus­ţinut. A fost un an în care am învăţat enorm, în care am crescut şi m-am dezvoltat ca om, în care am avut mari satisfacţii, dar şi multe dezamăgiri şi frustrări, un an foarte special!- Eu sunt un om de acţiune, îmi place să rezolv probleme şi să văd rezultate concrete în urma muncii mele. Tocmai de aceea, am ţinut neapărat să las negru pe alb, scris pe hârtie, un raport despre ce am realizat ca ministru al Me­diu­lui, Apelor şi Pădurilor. Raportul se numeşte "Manifest pentru Ro­mânia Verde - 400 de zile de man­dat tehnocrat de mediu" şi poate fi găsit pe pagina mea oficială de Facebook. Am vrut să las o măr­turie clară, de la "sursă", pentru cine e interesat să ştie faptele reale şi vrea să înţe­lea­gă mai bine cu ce se confruntă domeniul pro­tecţiei mediului în România. Am vorbit deschis, la fi­nal, despre problemele pe care le-am găsit la pre­luarea mandatului şi despre cum am încercat să le rezolv. Nu am făcut-o la început, pentru că nu am vrut să fiu acuzată că mă vaiet de "greaua moşte­nire", însă, pot spune acum că a fost un an extrem de dificil, în special din cauza contextului în care a fost nevoit să funcţioneze guvernul teh­nocrat (parlament ostil, biro­cra­ţie, sistem administrativ opac, rezis­tent la orice formă de schimbare, aş­teptări uriaşe ale publicului). Cum­va, am anticipat că va urma o pe­rioa­dă în care se va încerca să se dis­torsioneze sau manipuleze în mod negativ activitatea noastră, a "teh­no­craţilor". Tocmai de aceea, am vrut ca faptele să rămână clar docu­mentate. Sigur, în măsura în care cineva mai este interesat astăzi să cunoască faptele şi datele reale, căci se pare că din ce în ce mai mult tră­im în era "ştirilor false şi a fap­telor alternative". Abia când am aşternut totul pe hârtie am realizat cât de multe am reuşit să facem. Asta mi-a dat un sentiment de mare satisfacţie.Sunt foarte, foarte mândră de tot ce am reuşit să realizăm. La final, când am tras linie, pot spune ca am îndeplinit ceea ce m-am angajat să fac în programul de guvernare în proporţie de 200%! Pe scurt, am realizat tot pachetul de măsuri pentru în­ceperea unei reforme profunde în domeniul fo­restier (legislaţie mult mai severă, Inspectorul Pă­durii, o nouă abordare în sistemul informatic de gestionare a domeniului forestier, Gărzile Fores­tiere etc). Am pornit o reformă în domeniul de­şeurilor şi am deblocat un sistem gripat de fraude fiscale, incompetenţă şi lipsă de viziune. În do­meniul biodiversităţii şi conservării naturii, am creat cadrul legal pentru înfiinţarea Agenţiei Na­ţio­nale a Ariilor Protejate. În plus, am venit cu idei noi şi cu viziunea economiei verzi, inspirată şi din activitatea mea anterioară în acest domeniu. Am creat zece noi programe de finanţare prin Fondul de Mediu, programe de antreprenoriat în eco-turism şi eco-business. Dacă ar fi să dau câteva exemple de iniţiative individuale cu rezultate de succes şi dacă luăm aprecierea publică din ţară şi din străinătate ca unitate de măsură, aş spune că înfiinţarea Parcului Natural Văcăreşti s-a bucurat de mare succes. Apoi, ordinul prin care am stopat vânătoarea de carnivore mari (urs, lup, râs), specii ocrotite prin lege, şi care a făcut multă vâlvă în presa internaţională. Am văzut co­mentarii de la or­ganizaţii din alte ţări, în care România era dată ca exemplu pozitiv de curaj în a aplica legea şi a nu cădea pradă lobby-ului şi intereselor foarte pu­ternice ale comunităţii vânătorilor. De o mare apre­cie­re s-a bucurat şi sistemul informatic pe care l-am creat (SUMAL, Inspectorul Pădurii) pentru a elimina posibilitatea tăierilor ilegale de lemn în Ro­mânia. Aprecierea a venit chiar de la En­vironmental Investigation Agency, un ONG foarte pu­ternic, cu sediul la Washington, care monito­ri­zează tăierile de pădure peste tot în lume şi care în Ro­mânia a contribuit la expunerea cazului Schweig­hofer. Poate cea mai însemnată recunoaştere că ceea ce am făcut pentru pădurile României am făcut bine este faptul că s-a închis situaţia de "infringement" pe care Comisia Europeană o des­chisese împotriva României, din cauza ma­nagemen­tului defectuos al sectorului forestier, situaţie pe care am găsit-o când am preluat mandatul. Din prima parte a mandatului, mă mândresc şi cu faptul că sunt primul ministru al Mediului, din cei peste 20 care s-au perindat din 1990 încoace, care a adoptat o poziţie clară şi tranşantă, în chestiunea folosirii cianurilor în mineritul auro-argentifer. Ul­terior, guvernul, pe baza argumentelor prezentate de mine şi luând în calcul şi considerente eco­no­mice, a decis să instituie un moratoriu în folosirea cianurilor în minerit. Mai sunt multe alte rezultate concrete cu care mă mândresc şi îi invit pe cititorii dvs. să parcurgă "Manifestul pentru România Verde", un material pe care am încercat să îl scriu într-un limbaj nebirocratic, care să facă lectura plăcută pentru oricine citeşte.- Într-un fel, nu ar trebui să mă tem că actuala guvernare va încerca să întoarcă tot ceea ce am făcut bun, asta dacă ar fi să mă iau după câteva luări de poziţie foarte declamative ale unor parla­mentari PSD. Chiar liderul partidului spunea că pentru PSD, protecţia pădurilor e o prioritate, mai ales că pădurile sunt şi domeniu de securitate na­ţională. M-aş aştepta să fie con­sec­venţi cu pro­priile declaraţii, care sper că nu au fost doar pentru a amăgi alegă­torii în cam­panie, şi să continue linia începută de noi. Am lăsat lucru­rile foarte clare în do­meniul pădurilor, cu ra­port clar de activitate detaliat şi cu măsurile care trebuie continuate ca să se avanseze cu re­forma sectorului fores­tier. Pe de altă parte, semnalele informale pe care le primesc sunt că există o presiune uriaşă din partea multor actori (economici, asociaţii pro­fesionale, po­li­ticieni) de a anula sau slăbi multe din măsurile reformatoare adoptate de echipa mea, legate de OUG 51, dar şi de sistemul informatic SUMAL, care, aplicat corect, va elimina posibi­li­ta­tea tăierilor ilegale în România. Nu pot decât să sper că, totuşi, factorii decidenţi înţeleg că rolul lor este să adopte mă­surile cele mai bune pentru in­teresul Româ­niei şi al tuturor românilor, şi nu pentru a servi interese de grup sau de partid şi că par­tidul majoritar îşi va onora cu cinste promisiu­nile din campanie.- Participarea mea la proteste, ca un om obişnuit, a fost ceva firesc, care ţine de exerciţiul paşnic al dreptului meu cetă­ţe­nesc de a fi în dezacord cu unele decizii ale guvernanţilor care consider că afectează bu­nul mers al ţării mele şi al sta­tului de drept. M-a emoţionat profund să văd atât de mulţi români ieşind în stradă şi exprimându-şi paşnic şi deo­sebit de creativ nemulţu­mirea. Asta a arătat că democraţia în România există şi creşte într-o zi cât la alţii în trei, precum Făt-Frumos. Sincer, după anul pe­tre­cut ca ministru, când am in­teracţionat în special cu ad­ministraţia publică, eram destul de neîn­crezătoare că o schimbare profundă mai e posibilă în Ro­mânia, tocmai pentru că am văzut de aproa­pe caracatiţa lipsei de valori şi a incom­pe­tenţei, sufocând aproape complet eşaloanele de bază şi structurile fundamentale ale statului. Însă oamenii care au ieşit în stradă mi-au redat speranţa că încă nu e totul pierdut. Apoi, a mai fost un motiv de ordin senti­mental, care ţine de faptul că în '89, am participat la pro­testele din 21 şi 22 decembrie, apoi la "Golaniada" din Piaţa Universităţii. Aveam 21 de ani şi eram ani­mată de vise şi idealuri despre cum va fi Ro­mânia după căderea comu­nis­mului şi voiam să mă implic activ în reconstrucţia ţării. Atunci am trăit unele din cele mai intense emoţii din viaţa mea. Acum, 27 de ani mai târ­ziu, mărşă­luind alături de zeci de mii de români prin ger, am simţit din nou aceeaşi soli­daritate şi căldură extraor­dinare, sufletul viu al naţiei pulsând la unison cu spe­ranţe şi vise renăscute pentru un viitor în care de­cenţa, competenţa, bunul simţ şi corectitudinea să fie măsura lucrurilor în ţara noastră. Prin protestele din 2017, România a ajuns din nou pe prima pagină a atenţiei internaţionale, de data asta admirată, cu capul sus şi cu mândrie. Românii au redat onoarea numelui României acolo unde liderii şi politicienii au eşuat!- Încă nu ştiu care sunt intenţiile fostului premier. Dar ştiu că el, ca şi mine şi ca şi mulţi alţi foşti colegi miniştri, este un patriot profund, care iubeşte foarte mult România şi doreşte ce e mai bun pentru ţară. Din acest punct de vedere, sper că se va implica în continuare şi îşi va pune întreaga experienţă, talentul şi buna credinţă în slujba ţării. În ceea ce mă priveşte, în următoarea perioadă va trebui să-mi onorez angajamentul pe care l-am luat de a servi Naţiunile Unite. Felul în care voi servi Ro­mânia de acolo este să îmi fac treaba cu pro­fesionalism, seriozitate şi dăruire. O bună perfor­manţă a mea în această poziţie, care să fie apre­ciată de cele 191 de state membre, se va răsfrânge indirect, dar inevitabil, şi în creşterea prestigiului internaţional al României.Vă mulţumim pentru interviu şi vă dorim mult succes la ONU!