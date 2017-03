Dr. Carmen Nonn

- Când se foloseşte ceva în exces, fără control, indife­rent cât de bun este acel lucru, la un moment dat nu mai dă rezultatul dorit. Exact aşa s-a în­tâmplat şi cu antibioticele. Au trecut mai bine de o sută de ani de când au apărut pri­mele medica­mente chimice. Înainte de 1913, ne tratam în principal cu produse naturale, sub diverse forme (ceaiuri, de­cocturi, tincturi, pulberi, uleiuri esenţiale etc.), aces­tea având în componenţă sute sau mii de sub­stanţe chimice naturale. Fitocom­plexul ce caracte­rizează plantele medicinale a fost în mare parte uitat sau ignorat, în timp ce noi şi noi substanţe chimice de sinteză, printre care şi cele cu rol antimicrobian, au fost create în laborator.Încrederea lumii medicale în noile antibiotice de sinteză era atât de mare încât, în urmă cu circa 50 de ani, se anticipa că datorită noilor antibiotice, într-un interval de timp nu prea îndelungat, majo­ritatea infecţiilor vor dispărea. Acum, însă, se în­tâmplă exact pe dos: antibioticele îşi pierd eficaci­tatea, din cauza instalării şi răspândirii rezistenţei în rândul agenţilor patogeni. Astfel, au apărut nu­meroase tulpini multirezistente de germeni gram pozitivi şi negativi, unele dintre acestea devenind imune la toate antibioticele disponibile în prezent!Semnale de alarmă vin şi din partea Organi­zaţiei Mondiale a Sănătăţii, care, într-un raport din 2012, privind rezistenţa la antibiotice, avertiza cu privire la creşterea rezistenţei microbiene a tot mai multe specii de bacterii, virusuri, fungi şi paraziţi - o problemă care a devenit o adevărată ameninţare asupra stării de sănătate a populaţiei la nivel global.- Fitoterapia, plantele medicinale condiţionate în diverse forme (ceaiuri, tincturi sau capsule) sunt de un real folos pentru întreţinerea sănătăţii apara­tu­lui urinar. Dintre reţetele complexe elaborate de echipa de cercetare din cadrul Laboratoarelor "Fa­res Bio Vital" recomand în primul rând Ceaiul Diu­rosept, care conţine frunze de merişor, de mes­teacăn, codiţe de cireşe, muguri de plop, coada-calului, fructe de ienupăr, rizomi de pir, mătase de porumb, flori de lavandă, plante cu efect diuretic, anti­inflamator, dezinfectant, antispastic şi de elimi­nare a acidului uric. Tinctura Diurosept este reco­mandată în infecţii şi inflamaţii ale căilor urinare, iar Tinctura şi Soluţia de uleiuri esenţiale Rena­lex au eficienţă în litiaza reno-urinară, având efecte antispastice, litolitice, antiinflamatoare şi diuretice. Ceaiul V pentru prostată şi vezică (re­ţeta farma­cis­tului Andrei Farago, fondatorul firmei noastre în 1929) este benefic în infecţii şi infla­maţii uri­nare, microlitiază urinară şi prostatite.- Într-adevăr, Biomicin urinar A20 este un an­ti­bac­terian natural redutabil, pentru combaterea in­fec­ţiilor şi inflamaţiilor tractului genito-urinar, ba­zat pe uleiuri esenţiale, care sunt cele mai con­cen­trate extracte din plante medicinale. (De exemplu, din 200 kg de cimbru se obţine doar un litru de ulei esenţial!) Un ulei esenţial este compus din zeci de substanţe chimice de sine stătătoare, care se absorb foarte repede în organism şi a căror combinaţie îi dă proprietăţi terapeutice extrem de utile: antimi­crobiene (antibacteriene, antivirale, antifungice), antiparazitare, antispastice, antiinfla­ma­toare, antili­tiazice, imunostimulatoare etc. Din cauza patolo­giei tot mai frecvente, a recidivelor şi a efectelor ad­­verse ale antibioticelor de sinteză relatate de con­sumatori şi ţinând cont de faptul demonstrat că ule­iurile esenţiale au cel mai ridicat potenţial tera­peu­tic, echipa Fares a creat acest nou remediu na­tural îm­potriva infecţiilor urinare - Biomicin urinar A20.- Biomicin urinar A20 conţine ulei esenţial de şovârv, ulei esenţial de ienupăr, ulei esenţial de scor­ţişoară şi ulei esenţial de cimbru, toate având un larg spectru antimicrobian. Uleiul de şovârv combate bacteriile, fungii, chiar şi virusurile, fiind util în aria urinară. Alături de uleiul esenţial de cim­bru, au fost cele mai studiate uleiuri pentru aceste efecte, având un spectru antibacterian foarte larg. Uleiul esenţial de ienupăr este extras din fructele de ienupăr, recunoscute ca remediu antiseptic şi diu­retic încă din Antichi­ta­te nu numai de către greci şi romani, ci şi de că­tre barbari. Pe lângă mulţi alţi medici din isto­rie, Paracelsus l-a folosit pentru bolile de rinichi. Datorită compoziţiei sale, uleiul de ienupăr sti­mu­lează irigarea orga­nelor urinare, având un bun efect diuretic şi acvaretic (diureză fără pierdere de ele­ctroliţi); totodată, op­ti­mizează contracţiile muscula­turii netede la nivel urinar. Studiile ştiin­ţifice in vitro au dovedit efec­tele ule­iului esenţial de scor­ţi­şoară în comba­terea fungilor şi bacteriilor, iar uleiul esenţial de cimbru este trecut în farma­co­­pee de multe decenii (în Ger­ma­nia, spre exemplu, există pe piaţă încă din anii '70 produse care conţin ulei esenţial de cimbru!). Can­titatea în­semnată de timol din compoziţie îi conferă aces­tui ulei o eficientă acţiune antibac­teriană cu spectru foarte larg.- Uleiurile esenţiale pe care le folosim în proce­sul de producţie sunt pure, 100% naturale, achizi­ţionate de la producători de încredere. Noi le anali­zăm încă o dată gazcromatografic, pentru a avea certitudinea calităţii. Utilizăm doar uleiuri esenţiale obţinute prin metode clasice: antrenare cu vapori de apă, respectiv presare la rece.- Principiile active din compoziţia unei plante se completează unele pe altele, acestea fiind res­ponsabile de complexitatea proprietăţilor curative ale plantelor medicinale. În reţetele noastre ţinem cont de sinergismul lor, pentru a creşte eficienţa pro­dusului. Se ştie că toate componentele din ulei acţionează mai eficient împreună, decât un singur compus izolat. Astfel, bacteriile nu pot dezvolta rezistenţă la uleiurile esenţiale, cum se întâmplă în cazul preparatelor de sinteză, care sunt formate dintr-o singură substanţă activă. În cazul capsulelor Biomicin urinar A20, acţiunea sinergică a uleiurilor din compoziţie contribuie la combaterea bacteriilor localizate la nivelul tractului genito-urinar (atât fe­minin, cât şi masculin), sporind spectrul de acţiune. De asemenea, elimină inflamaţia şi senzaţiile ne­plă­cute apărute la urinare, crescând calitatea vieţii pacientului.- Tratamentul cu Biomicin urinar A20 se adre­sează în special infecţiilor de tract urinar inferior, respectiv cistitele. Pentru infecţiile urinare mai se­vere, recomandăm Biomicin urinar A20 ca trata­ment de întreţinere sau în asociere cu tratamentul alopat, pentru reducerea perioadei de administrare, prevenirea apariţiei candidozei şi împiedicarea dezvoltării de tulpini rezistente la medicamentele de sinteză.- Rezultatele studiilor noastre sunt foarte bune, aromatogramele realizate arătând sensibilitate pen­tru germenii testaţi: E. Coli, Klebsiella, Proteus etc.- În perioada de tratament a infecţiilor şi a in­fla­maţiilor căilor urinare se recomandă evitarea consumului de produse lactate, dulciuri cu zahăr alb, făină albă, grăsimi şi pră­jeli. Sunt de preferat ali­mentele uşor de digerat: su­pe calde de legume; zarza­vaturi, legume şi fructe cru­de, sub formă de suc, coapte sau fierte. Consumul de lichide (cea­iuri, supe, sucuri proaspăt stoarse din fructe sau compoturi îndulcite cu miere) favorizează diu­reza, previne stagnarea germe­ni­lor în vezica urinară şi reduce numărul acestora prin diluarea urinei şi eli­minarea ei.- Optimismul şi încrederea în tratamentul ur­mat ajută organismul să răspundă mult mai bine la orice terapie. Pe de altă parte, biodisponibilitatea pentru sub­stanţele vegetale naturale este crescută, fără a fi nevoie ca organismul să se adapteze şi să recunoască substanţele xeno­biotice (străine vieţii), ceea ce-i insuflă şi mai multă încredere bolnavului, rezultatul fiind eficienţa crescută a terapiei. Bineînţeles, aici vorbim despre remediile naturale de calitate, corect dozate, care nu au reacţii adverse sau efecte secundare.