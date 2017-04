Romanul francez din secolul 21 ar părea în ge­neral cam vlăguit dacă n-ar fi scriitorii emi­graţi din alte părţi ale lumii sau din fostele co­lo­nii, stabiliţi în ţara acestei mari tra­diţii literare. Ei aduc subiecte noi inspirate din spaţiile de origine, un stil împrospătat de metisajul cultu­ral, racorduri la o istorie, geo­gra­fie, mentalităţi mai puţin cu­nos­­cu­te în Occident. Laureatul Nobel Gao Xing­jian, Andreï Makine, Ta­jar Ben Jelloun, Amin Maaluf, Boualem Sansal, Kamel Daoud sunt pri­mele nume care îmi vin în minte dintr-o listă mult mai lungă, ce o include şi pe Marie Ndiaye. Am să vă spun pe scurt po­vestea ei, fiindcă are le­gă­tură cu volumul pe care vi-l reco­mand. Născută în 1967 în Franţa dintr-un tată senegalez şi o mamă franţuzoaică din zona rurală, Marie a moştenit pielea neagră şi trăsă­turile tatălui care şi-a abandonat soţia şi cei doi copii mici şi s-a întors în Senegal, de unde n-a mai vrut să ştie de ei. Crescută în mici loca­lităţi de provincie unde mama ei era învăţătoare, Marie şi-a des­co­perit devreme pasiunea pentru lite­ratură. A început să scrie povestiri de la 12 ani, imi­tând autorii îndrăgiţi, iar la 17 ani a avut cu­rajul să trimită manuscrisul unui roman mari­lor edituri pariziene. Editura Minuit i l-a publicat şi aşa a început o carieră literară ce în­sumează azi 11 romane şi cărţi de povestiri (plus câteva piese de teatru jucate cu succes), distinse cu premii importante. La 33 de ani, când avea deja trei copii - s-a măritat foarte tânără cu un francez şi el ro­mancier, dar mai puţin cunoscut - a primit Pre­miul Fémina, iar la 42, chiar pentru "Trei fe­mei...", râvnitul Goncourt. Datorită unor burse de cre­aţie, a locuit perioade mai lungi în Spania, Italia, Olanda, Germania, SUA, unde cărţile i-au fost tra­duse şi recompensate cu alte premii de prestigiu. V-am rezumat biografia ei şi fiindcă mi se pare semnificativă pentru şansele de reuşită ale unor oameni înzestraţi într-o ţară ce preţuieşte cultura (şi fratele Mariei a ajuns un cunoscut pro­fesor universitar de istorie la Paris). Că în cazul acestei scriitoare mulatre nu e vorba de o de­mons­trativă "corectitudine politică", am putut aprecia citind "Trei femei puternice". Care nu e propriu-zis un roman (azi termenul a devenit atât de lax încât acoperă tot soiul de structuri), ci e alcătuit din trei nuvele distincte, cu personaje şi intrigi diferite, unite doar prin faptul că femeile titulare sunt metise sau africane, că viaţa lor se întinde până la sfâşiere între Franţa şi Senegal şi că fiecare are de luptat cu o suferinţă până la limita su­portabilului (prin curajul cu care sondează cru­zimea, o alătur pe Marie Ndiaye de prozatoarea americană Joyce Carol Oates). În prima povestire sunt de recu­nos­cut elemente autobiografice, o sa­tisfacţie de a se putea răzbuna fictiv pe tatăl care a abandonat-o. Alter-ego, Norah e o avocată pa­ri­ziană mulatră, al cărei tată senegalez s-a întors în ţara lui, ră­pin­du-şi fiul de lângă mama fran­ţu­zoai­că. După ce şi-a construit prin propriile forţe un statut social, Norah, la rândul ei mamă şi par­te­neră de viaţă a unui neamţ stabilit la Paris, e che­mată în Senegal de tatăl detestat, pentru a-l apăra pe fratele ei bănuit de crimă. Personajul crud, nemilos, egoist şi vanitos care e acest tată, felul cum se reflectă el în ochii fiicei şi am­bi­gu­itatea ce înconjoară crima sunt descrise cu un su­flu romanesc ce te ab­soarbe în turbion. În a doua nuvelă, "femeia pu­ternică", tot o negresă, Fanta, apare doar prin in­termediul soţului ei blond, Rudy Descas, cu care s-a căsătorit la Dakar, unde ambii erau profesori de liceu. Nevoit să se întoarcă în Franţa în urma unei tragedii de care nu e vinovat, Rudy, care-şi iubeşte până la obsesie soţia, suferă pentru de­clasarea, ratarea, viaţa umilitoare pe care o poate oferi Fantei la o periferie din Bordeaux. În sfârşit, cea de a treia parte şi cea mai dură e po­ves­tea ti­nerei africane sărace Khady Demba, că­reia îi moa­re soţul la 3 ani după căsătorie, iar fa­mi­lia aces­tuia o alungă, sugerându-i o emigraţie clan­­des­­­tină în Franţa. Terifianta epopee a tinerei e axa­tă pe singurul lucru care-i dă putere să îndure lu­crurile oribile ce i se întâmplă: siguranţa pro­pri­ei identităţi. Fiecare dintre cele trei părţi are câ­te un final deschis, câte o emblemă simbolică şi alu­necări stranii în suprarealitate. Dar ce m-a în­cântat mai mult e scriitura, felul ei atât de ori­gi­nal de a vorbi despre complexitatea relaţiilor fa­mi­liale, despre vampirism psihic, despre resem­nare, iertare şi demnitate. Mai ales asta m-a con­vins că, dincolo de discriminarea pozitivă, Marie Ndiaye îşi merită toate premiile.