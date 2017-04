Mă adresez revistei dvs. cu rugămintea de a mă ajuta să-mi salvez băiatul, bolnav de cancer la creier, printr-un tratament naturist sau de altă natură. Primele manifestări ale bolii au constat în vedere dublă şi fixitate la ochiul drept. Am fost cu el la medic şi i s-a prescris tratament cu Hidro­cortizon. Dar în loc să dispară aceste simp­tome, i-a amorţit obrazul drept. I s-a făcut apoi un exa­men de rezonanţă magnetică, unde s-a evi­denţiat un proces tumoral la nivelul trunchiului cerebral. În această perioadă au apărut şi uşoare tulburări de echilibru (mâna şi piciorul stâng nu răspun­deau comenzilor). S-a intervenit chirur­gical dar nu a fost posibilă desprinderea completă a tumo­rii. Starea fiului meu nu s-a ameliorat: are tul­burări de echilibru (se deplasează greu, susţinut de ambele părţi), de înghiţire şi dificultăţi de vor­bire. Acum urmează un tratament radiote­rapeutic, dar fără a se observa până în prezent o ameliorare a stării sănătăţii lui. În speranţa că mă veţi putea ajuta, vă mulţumesc şi vă doresc să­nătate.Aş dori un sfat medical pentru mătuşa mea care a fost operată, acum patru luni, pentru schimbare de valvă la inimă, deoarece fusese diagnos­ticată cu stenoză mitrală. Tot în tim­pul controlului i s-a descoperit şi hipertensiune pulmonară moderată. După operaţie, timp de trei luni totul a fost în regulă, dar acum reţine din nou apă în corp, i se umflă picioarele şi respiră greu (menţionez că pentru eliminarea apei ia Furosemid şi Diu­rex, iar pentru hipertensiunea pul­monară face tratament cu Re­vatio). Medicii i-au spus că din punct de vedere al inimii totul este în regulă. Mă poate ajuta cineva cu un sfat în legătură cu hipertensiunea pulmo­nară? Ştiţi un alt tratament pentru eliminarea apei din corp?Vă mulţumesc! Cu drag,Vă mulţumesc pentru sfaturile pe care le gă­sim în paginile revistei dvs. Fiica mea, în vârstă de 28 de ani, suferă de fibromatoză mandibulară agresivă. Dacă cineva ştie un tratament care să nu implice rezecţia mandibulei, îl rog să mă con­tacteze la telefonul 0743/83.81.12.Cu mult respect,Vă rog din suflet să mă ajutaţi şi pe mine într-o mare problemă. Am 35 de ani, îmi doresc foarte mult un copil şi nu-l pot avea. Până acum am pier­dut 6 sarcini, toate până în 7 săptămâni. Am fost la medici în oraşul meu, am făcut multe analize la Iaşi şi Bucureşti, dar răspunsul nu mi l-a dat nimeni. Analizele mele şi ale soţului meu sunt toate bune. Nimeni nu ştie care e cauza. Vă rog să-mi recomandaţi un medic de specia­litate, o clinică sau un tratament care a avut efect în cazul altor fe­mei care au trecut prin coşmarul prin care trec eu acum.Vreau să devin ma­mă, vreau să am un co­pil sau chiar mai mulţi. Vă rog, ajutaţi-mă! Vă mulţumesc şi aştept răs­puns în paginile revistei.Vă rog din suflet să mă ajutaţi cu un sfat. Am un băieţel de un an, care a fost diagnosticat cu lim­fangiom chistic submandibular încă de la naş­tere. A suferit prima operaţie la doar 5 luni, apoi nu i s-a dat nici un trata­ment, medicii spunând că pentru acest diagnostic nu există. În iunie, băie­ţelul meu trebuie să su­porte o nouă intervenţie chirur­gicală. Vă rog din su­flet să mă ajutaţi cu un tratament, astfel încât copilaşul meu să nu mai fie nevoit să trea­că prin aceste ope­raţii riscante. Vă mul­ţu­mesc.Vă scriu în speranţa că mă veţi putea ajuta, aşa cum aţi ajutat atâţia oameni bolnavi care v-au scris până acum de-a lun­gul anilor. Am cistită cronică cauzată de infecţii urinare repetate cu Kleb­siella. Afecţiunea se manifestă printr-o usturime continuă la nivelul uretrei, nu doar la urinare. Am încer­cat nenu­mărate trata­mente cu anti­biotice, dar nu au dat rezul­tate. Am făcut şi autovaccin luat din tul­pi­na proprie de Kleb­siella, dar tot de­geaba. Medicii mi-au spus că nu am nicio malfor­maţie sau altceva care să între­ţină infecţia uri­nară. Am încercat şi un tratament homeo­pat - în zadar. Cum pot scăpa de această bac­terie ne­norocită? Vă rog, daţi-mi o speranţă!Văzând cu câtă omenie îi ajutaţi pe cei aflaţi la necaz, îndrăznesc să vă cer şi eu ajutorul: am un nepoţel în vârstă de 3 ani care nu merge şi nu vorbeşte. Diagnosticul pus este rahitism carenţial şi retard psihomotor. Tratamentul prescris de me­dici nu a produs nicio ameliorare. Dacă există ci­neva care a trecut printr-o situaţie asemănătoare, îl rog să ne dea un sfat. Dumnezeu să vă aibă în pază!Caut un cămin de bătrâni care să fie situat la o altitudine de cel mult 400 de metri, înconjurat de păduri, pentru a locui acolo în se­zonul cu călduri tropicale, timp de 2-3 luni. Îi rog pe cei care au cu­noştinţă de un asemenea loc să-mi scrie pe adresa revistei, dându-mi mai multe amănunte şi un număr de telefon. Multe mulţumiri!