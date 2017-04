Stimată doamnă, toate simptomele dvs. sunt date de spasmofilie. Am şi eu această boală, dar după doi ani de chin, în care m-am plimbat pe la vreo 20 de medici, am ajuns să-mi stăpânesc sin­gură suferinţa, urmând un tratament relativ simplu: calciu+magneziu+zinc (natural). Se găseşte în far­macii, luaţi o tabletă pe zi, dimineaţa. Dacă faceţi tratamentul doar periodic, crizele vor reveni, dar dacă luaţi tabletele permanent, nu mai aveţi pro­bleme. Pentru spasmofilie, bilă şi ficat, luaţi de asemenea, de 3 ori pe zi, cu 15 minute înainte de mese, câte 1-2 linguriţe de tărâţe de grâu, înmuiate în apă, şi beţi borş cât se poate de des. Datorită con­ţinutului în calciu, magneziu şi vitaminele B, tărâ­ţele de grâu şi borşul vă vor ajuta foarte mult în toate afecţiunile pe care le aveţi.Doresc să vă răspund, fiind şi eu o cititoare fidelă a revistei de mulţi ani. Mă bucur să vă pot fi de folos, aşa cum şi mie mi-a fost de mare folos răs­punsul cititorilor. Şi eu am avut multe, multe probleme din cauza paraziţilor, până când am auzit de un cabinet din Bucureşti şi am făcut nişte pro­ceduri terapeutice cu un aparat special cu electro­terapie pentru electrocutarea lor şi un tratament naturist cu Antiparasitis şi Candimis-Candicaps. Cu această ocazie, am scăpat şi de paraziţi, dar şi de dureri de cap, de ameţeli, vedere înceţoşată, pre­siune craniană şi vărsături, lipsa poftei de mân­care. Nu mai am stare de greaţă, nu mai simt goluri în abdomen, am un somn profund şi odihnitor. Mă simt foarte bine.Mă ofer să vă ajut şi, dacă doriţi, puteţi să mă contactaţi să vă dau mai multe lămuriri.Cu multă dragoste vă îmbrăţişez pe toţi şi vă doresc sănătate multă.* Pelada este o afecţiune a pielii constând în pier­­derea părului de la barbă, cap, corp, în arii bine circum­scrise, ne­tede, de formă rotundă, cu evoluţie rapidă şi extindere progresivă. Cauza este ne­cunos­cută, dar specialiştii suspec­tează o proastă funcţio­nare a meca­nismelor de apărare a orga­nis­mului, o imunitate scăzută cu o ca­renţă de minerale şi vitamine. În special în ianuarie-aprilie, septem­brie-decem­brie această carenţă de minerale şi vitamine se accen­tuează.* Dr. Carl Mindell, în "Biblia vi­taminelor", indică în tratarea peladei Biotină, Inozitol, B com­plex (B1-B12), vitamina C, acid folic, multi­mi­nerale. Biotina face parte din B com­plex, este adjuvant împotriva că­de­rii părului şi a cheliei, ajută la vin­decarea bolilor de piele. Inozitolul se găseşte împreună cu Colina în Le­citină, împiedică căderea părului şi apariţia eczemelor. Multimi­neralele trebuie să cuprindă şi zinc (vezi la Farm. Mul­timinerale cu Multivi­ta­mine, de ex. Centrum sau alte pro­duse). Se menţionează că Inozitolul şi Colina se vor lua zilnic, multi­mine­ralele şi mul­ti­vitaminele zilnic, B complex de două ori pe zi, vitamina C şi acidul folic - zilnic. Vezi prospectele.* În Asul Verde nr. 61 (2009) s-au publicat următoarele remedii împotriva peladei:- Patru-cinci căţei de usturoi se acoperă cu oţet alimentar de 9° şi se lasă la macerat până când cra­pă coaja usturoiului. Se aplică soluţia pe locul afec­tat, insistând şi dincolo de marginile peladei. Se acoperă cu o pânză şi dimineaţa se spală cu apă caldă. Se continuă 7-10 zile.- Căţeii de usturoi se crestează (sau se zdrobesc să lase zeamă) şi se freacă locul afectat. Se acoperă cu o pânză până dimineaţa (sau 24 de ore). Se repetă 7-10 zile.- O reţetă din 1968, aparţinând celebrului prof. dermatolog Longhin Scar­lat: se va prepara la far­ma­cie, după ce consultaţi un medic, farmacist, privind posibile alte denumiri ac­tuale: Nitrat de policarpină - 1 g, Amoniac - 5 ml, Esenţă de tere­bentină - 25 ml, Alcool 60° - 125 ml. Se aplică pe locul afectat, iar o dată pe săptămână, pe toată suprafaţa bărbii, capului. Se acoperă cu o pânză 40 de minute, apoi se spală cu apă caldă.* Cantităţi egale de oţet de mere şi spirt medi­cinal se aplică pe locul afectat.* "Medicina Naturală", 2002, Eugen Giurgiu, Maria Popa:- Se crestează coaja verde a nucilor şi zeama respectivă se aplică de 3 ori pe zi. Nu se spală locul, se continuă tratamentul până la vindecare.- Tinctură de hrean. (Orice tinctură se prepară cu alcool alimentar de 60-70°. Se lasă la macerat 10 zile.)- Făină de muştar amestecată cu apă, pusă între două pânze şi aplicată de mai multe ori pe zi.Sunaţi la tel. 0788/35.12.81, la d-l Mircea Bo­can, inginer chimist din Alba-Iulia şi rugaţi-l să vă trimită argilă specială care curăţă organismul de toxine. Iar dvs. e bine să folosiţi apă plată al­calină (Dorna) şi nu veţi mai avea probleme cu apa ce trece prin conducte de metal. D-l ing. vă va trimite şi instrucţiunile de folosire la argilă.Multă sănătate!Pentru osteopenie, sunaţi la d-na doctor Da­nie­la Ene din Bucureşti, tel. 021/222.35.50 int. 215, 0799/66.19.97 la Spitalul Clinic "Sfânta Maria" (B-dul Ion Mihalache 37-39, sector 1, Bu­cu­reşti). Spuneţi că sunteţi din Mara­mureş. Am aflat de d-na doctor din revista "For­mula AS" nr. 1203 în care e publicat şi apelul dvs. Dânsa e medic şi poate să vă explice şi termenii medicali.Încă o dată, multă sănătate!Alături de tratamentul prescris de medic, se poate urma unul din trata­mentele de mai jos:* Ulei de somon, conţine Omega 3. Să se înceapă cu câte şase capsule de 1200 mg pe zi, câte două pastile la fiecare masă. Să conţină vita­mina E, ca să nu râncezească.* Sunătoare capsule 1800 mg pe zi. Să se evite expunerea la soare. Se administrează sub supra­veghere medicală. Se poate folosi şi sub formă de infuzie. O linguriţă de sunătoare la o cană de apă clocotită. Se beau trei căni pe zi.* Ulei de in proaspăt, câte două linguriţe pe zi, în prima lună, şi apoi câte o lingură.Dieta să fie formată din fructe, legume, cereale inte­grale, peşte alb, seminţe. Din meniu să se scoată produsele din grâu, carnea, grăsimile saturate, bău­turile acidulate. Toate formele de zahăr, alcoolul, cafeaua, alimentele prăjite.Sunt necesare odihna din plin, mişcarea, mersul pe jos sau altă activitate. Seara, îna­inte de culcare, să se maseze creştetul capului cu palma. Apoi să se bată uşor locul acela cu degetele. Produce relaxare şi somn.Să se evite situaţiile de stres şi să se aibă în vedere optimismul care aduce soare, lumină şi voie bună. Cereţi sfatul medicului în legătură cu cele menţionate mai sus.Vă doresc multă sănă­tate!Vă propun o reţetă de cremă pentru rana la picior, care se prepară la farmaciile cu labo­rator. Reţeta conţine: Nitrat de argint - 1 g, Balsam Peru - 10 g, Vaselină (lanolină) - 100 g; costă 45 de lei. Crema se aplică după ce se dezinfectează rana cu apă oxigenată şi se aşteaptă să se usuce locul, apoi se pune crema, care trebuie să acopere şi marginile rănii. Se bandajează cu pansamente sterile. Crema se aplică o dată pe zi.Pentru circulaţie se administrează: Vessel-Due - 1 pastilă, de 2 ori pe zi, timp de 3 luni, şi Tiolin complex - 1 pastilă pe zi.Coenzima Q10 în ulei de cătină ("Hofigal") - 1 pe zi, Ganoderma, Omega 3, 6, 9.În fiecare zi se tămâiază camera. Se citeşte Acatistul Maicii Domnului Vindecătoarea şi Izbăvitoarea şi Acatistul Sfintei Xenia şi al Sfintei Filofteea.Pentru că este Postul Mare, se ţine post, şi bol­na­vul trebuie spovedit şi împărtăşit.Până se închide rana, locul trebuie ferit de con­tactul cu apa. (Apa sapă rana!)Între degete se pune Baneocin, pulbere.Partea piciorului neafectată de nicio rană se unge cu o cremă care să intensifice circulaţia periferică (Untul-pământului şi petrol, de la "Viva­natura"), în fiecare zi.După vindecarea rănii, piciorul trebuie să fie masat cu cremă pentru circulaţie, măcar două zile, şi se continuă cu medicamente pentru circulaţie: L-Arginine 1000 mg (1 pe zi), Gymnema Sylvestre 400 g, Coenzima Q10.Soţul meu s-a vindecat de rană după 6 luni de tratament, deoarece era veche de doi ani.Multă sănătate şi nu uitaţi că, prin rugăciune, post, spovedit şi împărtăşit, toate medicamentele îşi vor face efectul.Cu stimă, respect şi multă consideraţie pentru toată echipa "Formula AS". Vă mulţumim că exis­taţi!