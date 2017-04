Totuşi, o întâmplare deosebită licăreşte din timpul trecut, o poveste adevărată din lumea tăcerii.Am avut un acvariu mare şi frumos. Zilnic, stă­team ore în şir lângă el, urmărind cu privirea jocu­rile şi culorile nespus de frumoase ale peştişorilor. Între ei, trăiau şi doi scalari. Ştiam că vieţuiesc în pe­rechi, că-şi sunt credincioşi pân' la moarte, că au sen­timente cu mult mai pu­ter­nice decât cele ome­neşti... Aşa a-nceput şi po­vestea de dragoste dintre scalarul şi scălăriţa mea. Se iubeau nespus, înotau alături, atingân­du-şi trupurile cu gingăşie, şi poate că ar fi trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi, dacă n-aş fi primit în dar, într-o zi, o altă scălăriţă, nea­gră, cu voal. Nespus de frumoasă şi graţioasă, a cres­cut într-o zi cât alţii în şap­te, de­ve­nind prin­ţesa ac­va­riu­lui. Când ie­şea la plim­ba­re, peş­ti­şorii cei­lalţi se re­tră­geau, fer­­­me­caţi de un­du­irile ei în­so­ţite de vă­­luri. Dar far­me­cele ei nu i-au vrăjit doar pe peşti, ci şi pe dom­nul scalar, ca­re a început să-i facă ochi dulci. Luni la rând, am privit, în­cre­menită de emoţie şi uimire, drama care se pregătea. Bă­nuitoare şi foarte geloasă, soţia scalarului a în­ceput s-o lo­vească pe prinţesa cea neagră, înzecindu-şi atenţiile faţă de consortul sperjur, pe care îl săruta şi de care nu se mai despărţea o clipită. Dar nimic n-a putut să-l reţină pe necredinciosul iubit, care până la urmă a părăsit-o, căsătorindu-se cu prinţesa. Nefericită şi tristă, peştişica abandonată nu mai mânca nimic, nu mai ieşea la plimbare în largul apei şi slăbea, slă­bea... Până când, într-o zi, ve­nind acasă de la ser­viciu, m-am confruntat cu o dramă: prinţesa cea frumoasă era moartă. Zăcea pe fundul acvariului, cu vălurile negre strânse pe lângă corp. Sinucidere? Crimă? N-am să ştiu niciodată, cert este că din clipa aceea, scalarul soţ n-a mai avut nicio clipă de linişte. Se agita, o căuta peste tot, încet la început, apoi tot mai repede şi mai disperat. Când a înţeles că prin­ţesa nu mai este în acvariu, s-a lipit cu botul de zidul de sticlă, încercând parcă să o caute în necu­noscutul aflat la marginea lui. Însă iubita lui nu era nici acolo. Simţindu-mi prezenţa, a venit spre locul din care îi urmăream suferinţa şi s-a uitat fix la mine, intuind - probabil cu al şaselea simţ - că sunt sin­gura care ştie ceva despre dispariţia subită a dragei lui. Cum să-l ajut? Am început să-i spun cu­vinte blânde, de mângâiere, suferind alături de el. Între timp, ob­ser­vând că rivala a dis­pă­rut, scă­lă­riţa a­ban­­donată şi-a re­înnoit o­fer­ta de îm­păcare, pu­­nân­du-şi la bă­taie toa­tă se­duc­ţia. De­geaba! Tot mai trist şi tot mai îndurerat, scalarul s-a retras într-un colţ al ac­variului, a refuzat să mănânce, s-a făcut stră­veziu şi într-o zi a murit. Peste câteva zile, s-a mutat în raiul cu peşti şi biata fostă soţie a lui...V-am spus o poveste întocmai aşa cum s-a în­tâmplat. La fel ca lumea noastră, cea omenească, lu­mea necuvântătoarelor e plină, şi ea, de fericire şi suferinţă. Ba, uneori, sentimentele lor le întrec în pro­funzime şi frumuseţe pe cele omeneşti.