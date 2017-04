Visăm la ea, dar, mai des decât ar trebui, ne imaginăm că a fi şi a ne simţi tineri după 50 de ani trebuie să fie rezultatul unui leac miraculos. Adevărul, certificat şi de specialiştii americani în nutriţie, e că azi, tinereţea nu se mai măsoară în câte riduri avem, ci în cât de sănătoşi şi cât de în formă ne simţim. Iar factorii cheie care decid dacă la 50 de ani vom arăta de 42 sau, mai de­gra­bă, de 65, sunt hrana sănă­toa­să, activitatea fizică şi... su­pli­mentele naturale. Nu ne vor oferi acea tinereţe veşnică pro­misă în poveste, dar ne vor ajuta să îmbă­trânim frumos şi sănătos. Asupra câtorva supli­mente anti-aging, specialiştii americani s-au pus unanim de acord. Vi le prezentăm în rându­rile de mai jos. Din fericire, au pătruns şi pe piaţa ro­mâ­nească şi se găsesc cu uşurinţă în farmacii.E probabil cel mai puternic antioxidant pe care îl produce corpul omenesc, direct implicat în lupta împotriva radicalilor liberi. Un radical liber e un atom cu un electron liber, necuplat. Dacă aţi făcut chimie la şcoală, vă amintiţi că electronii stau în perechi. Când unul se pierde de perechea lui, ato­mul devine extrem de reactiv, căutând să-şi aco­pere valenţa (electronul lipsă) cu orice are la dis­po­ziţie. Cel mai adesea, acel ceva este chiar o ce­lulă a corpului, pe care în procesul respectiv o şi distruge. Numărul de celule distruse anual de radi­calii liberi e impresionant. Dacă am putea vizuali­za procesul, am vedea cum radicalii liberi ne mă­nâncă de viu organismul, organ cu organ, compro­miţând grav sistemul imunitar. Tocmai de aceea, lupta împotriva îmbătrânirii începe cu lupta împo­triva radicalilor liberi. Corpul nostru înlocuieşte şi repară de la sine celulele distruse, însă nu face faţă viciilor noastre şi calităţii îndoielnice a hranei. Aici intervine superoxid dismutaza, care întrerupe lanţul de formare a noi şi noi radicali liberi. Chris­tie Brinkley, celebrul model american, care la 63 de ani a pozat în costum de baie pentru revista "Sports Illustrated", jură pe SOD când vine vorba de felul în care îi arată corpul. Superoxid dismu­taza e foarte eficientă în lupta cu ridurile. Reface calitatea pielii, îi redă elasticitatea, culoarea şi to­nu­sul. E extraordinară în capacitatea ei de a recon­strui ţesuturile, e capabilă chiar să repigmenteze pielea în cazurile de vitiligo. Şi asta ar fi floare la ureche pe lân­gă celelalte efecte ale ei, cu ade­vărat remarcabile: este eficientă în toate tipurile de cancer, sus­ţine chimio şi radio­terapia, este un puternic antivi­ral, antibacterian şi antiinfla­mator, este un detoxifiant de vârf, e eficientă în Alzheimer şi Parkinson, menţine memoria trează şi protejează neuronii în cazurile de meningită, luptă cu reumatismul şi ateroscleroza.Considerat cel mai vechi şi mai ieftin medicament îm­po­triva îm­bătrânirii, banala as­pirină face bine prin simplul fapt că sub­ţiază sângele. Or, asta împie­dică formarea chea­gurilor şi a depunerilor pe va­sele de sân­ge, care în timp duc la pro­bleme cardiovasculare. O cir­culaţie bună înseamnă o irigare bună a tuturor orga­ne­lor, deci, un tonus şi o sănătate mai bu­ne. Dar aspirina are şi proprie­tăţi antican­cerigene absolut impresionante. Un studiu atestă că o aspirină luată în fiecare zi, timp de zece ani, reduce semnificativ rata mortalităţii pacienţilor cu cancer. Revista "The Lancet" a condus o serie de cercetări care au dovedit o remisiune cu 63% a bolii în cazul can­cerului de colon, cu 73% în cazurile de can­cer de esofag şi cu 62% în tipu­­rile de cancer stomacal. Şi totuşi, cu toate avantajele ei, aspirina are şi efecte adver­se. Reversul medaliei e că subţierea sân­gelui pe care o induce poate duce la sân­ge­rări prelungite, în cazul unor afecţiuni. Dacă sunteţi pre­dispuşi la pierderi de sânge, consultaţi totdea­una medicul. Sau evitaţi-o şi înlocuiţi-o cu...Un antiinflamator la fel de redutabil ca aspi­rina, dar lipsit de efecte adverse. Este un foarte bun supliment pentru tinereţea sis­temului digestiv, ajută la menţinerea vederii până la vârste înaintate, subţiază sângele, previne for­ma­rea cheagurilor, ajută la irigarea corectă a creie­rului. Problema curcuminului constă tocmai în celebritatea lui, în faptul că e unul din cele mai efi­ciente extracte naturale cunoscute, cu rezultate în atât de multe afecţiuni, încât pe cartea lui de vizită nici nu i-ar în­căpea toate calităţile. E antitumoral, imunosti­mu­lator, antiviral, antibacterian, antifun­gic, anti­oxidant, antidepresiv şi lista ar putea continua la nesfârşit. Un lucru e cert, curcuminul e şi... anti-aging. În cantităţi foarte scăzute (3-5%), se găseşte în mod natural în turmeric, un condiment cu gust asemănător curryului.Asemănată adesea cu spirulina, chlorella e tot o algă, unul dintre primele organisme apărute pe pământ şi cea mai mică totodată, corpul ei fiind compus dintr-o singură celulă. Chlorella e, pro­babil, şi cea mai verde vieţuitoare de pe pământ, căci cantitatea de clorofilă pe care o conţine, de la care îşi trage şi numele, este impresionantă. Dar pe lângă clorofilă, chlorella mai conţine un ade­vărat cocktail de substanţe anti-aging: vitamine, minerale, antioxidanţi, acizi graşi esenţiali şi ami­noacizi. Dintre ei, acizii graşi esenţiali sunt în mod special importanţi pentru menţinerea sănătăţii şi a tonusului pielii. Consu­mul regulat de chlorella re­face epiderma şi ţesutul muscular şi măreşte viteza de reînnoire a celulelor îmbătrânite din organismul uman. Cât despre clorofila pe care o conţine, efec­tul ei de curăţare şi detoxifiere a organismului este remarcabil. Este unul din puţinele suplimente ca­pa­bile să elimine metalele grele din organism (in­clusiv mercurul). Chlorella are grijă şi de creierul nostru. Repară ţesutul neuronal, alcalinizează organismul şi întăreşte considerabil sistemul imu­nitar. Dar ceea ce face din ea o vedetă a su­pli­mentelor sunt acizii ei dezoxi­ri­bonu­cleic şi ribonucleic care sunt capabili să rejuveneze ADN-ul şi ARN-ul uman. Stu­diile au demonstrat că pielea pa­cienţilor care au consu­mat timp de două luni hrană bogată în ADN şi ARN arată mai tânără, mai lu­minoasă şi mai sănătoasă. (O alter­na­tivă de hrană bogată în ADN şi ARN, dar mult mai săracă decât chlo­rella, sunt sardelele). Chlorella mai e numită şi alga inte­ligentă, pentru că ştie să selecteze toxinele dintre alţi compuşi şi nutrienţi şi să le elimine, ori­unde le-ar găsi instalate în corp. Pe scurt, be­ne­ficiile anti-aging ale chlorellei sunt nenumărate. Dacă sunteţi în căutarea unui produs care să înce­tinească marşul timpului asupra organismului, care să cu­reţe eficient urmele toxice ale procesului digestiv şi să purifice sângele, chlorella e cea mai bună alegere.Pare o glumă ca banala vitamină C să fie tre­cută pe lista cu produse anti-aging de vârf, dar dacă ne gândim că majoritatea serurilor şi creme­lor anti-îmbătrânire se fac cu vitamina C, o să îi dăm crezare. Vitamina C este substanţa principală de care organismul are nevoie pentru a putea pro­duce colagen şi elastină, cele două proteine care ţin pielea întinsă, proaspătă şi sănătoasă. Fără des­tulă vitamina C, pielea începe să se lase, să-şi piardă elasticitatea, să facă riduri şi să se păteze. E uşor să beneficiem de vitamina C, din fructe şi legu­me, dar pentru a ne bucura de bene­fi­ciile ei asupra pielii, e ne­voie de o cantitate de minimum 1 g. A­van­tajul e că, odată con­sumată, Vitamina C ajută şi la pierderea în greutate. Vindecă mai repede orice zgârietură, rană, coş sau iritare a pielii şi în­lă­tură urmele fumatului activ şi pasiv.E absolut necesară organismului pentru a pro­duce energie. Dar dacă la tinereţe corpul o produce în cantităţi suficiente, cu vârsta, producţia ei înce­pe să scadă. O dată cu ea, şi performanţa fizică, aspectul şi tonusul muscular. O cantitate insufi­cientă de CoQ10 poate genera disfuncţii celulare, fiind asociată cu bolile de inimă, cu apariţia cancerului, a diabetului şi a bolii Parkinson. Un mare beneficiu pe care CoQ10 îl aduce ţine de sănătatea sistemului cardiovascular. Medicii îl consideră suplimentul nr. 1 în bolile de inimă. Mai puţin ştiut însă e faptul că CoQ10 protejează sis­temul nervos şi apără organismul de bolile dege­nerative (de Alzheimer, Parkinson, demenţa senilă etc). Este extrem de eficientă în sindromul burnout şi în oboseala cronică, protejează şi reface neuro­nul şi creşte capacitatea de memorare. CoQ10 este şi un foarte bun protector al pielii, mai ales după vârsta la care tenul începe să sufere de uscăciune. După 30, 40 de ani, merită consumată zilnic.A făcut vâlvă din clipa în care dermatologii au dat în vileag că acidul lipoic (sau Alpha Lipoic Acid) e secretul de frumuseţe al fostei prime doamne a Americii, Michelle Obama. La scurt timp, celebrul dermatolog Nicolas Perricone, auto­rul cărţii Forever Young, i-a dedicat un capitol în­treg acestei substanţe care se găseşte în mod natu­ral şi în organismul uman. De ce? Pentru că acidul lipoic e un antioxidant atât de puternic încât îşi ara­tă beneficiile nu doar la interior (unde apără mitocondriile de radicalii liberi şi întârzie semni­ficativ procesele de îmbătrânire, echilibrează şi ajută la funcţionarea optimă a sistemului nervos), ci şi la exterior, unde îşi demonstrează în egală măsură valenţele de luptător împotriva oxidării celulare. Acidul lipoic este de 400 de ori mai pu­ter­nic decât Vitamina E şi Vitamina C combi­nate (ambele fiind recunoscute ca antioxidanţi de vârf). Are efecte remarcabile când e aplicat direct pe piele, în loţiuni, creme sau seruri. Înlătură în timp record cearcănele şi pungile de sub ochi, reduce um­flăturile, roşeaţa şi rugozităţile, cal­mează faţa şi, în timp, îi uniformizează textura şi culoarea, făcând fondul de ten aproape inutil. ALA e cam­pion la reducerea ridurilor fine şi la micşo­rarea porilor. Şi fiindcă reglează producţia de oxid ni­tric, care controlează fluxul de sânge care irigă pielea, are darul de a transforma tenul obosit şi tern într-unul radios şi strălucitor.Pe vremuri, unele mame îşi obligau copiii să ia zilnic câte o lin­gură de ulei de peşte. Ade­vă­rată oroare pentru cei mici, uleiul sau untura de peşte era se­cre­tul de viaţă lungă, moştenit de la bunici şi străbunici. Azi, spe­cia­liştii le-au dat dreptate mame­lor: nu există aliment pe pământ care să conţină o canti­tate mai mare de acizi graşi Omega 3 ca uleiul de cod. Lista beneficiilor lui e nesfâr­şită: apără de degradare sistemul cardio­vas­cular, reduce infla­ma­ţia din corp în cazul bolilor cronice, reduce riscul de cancer, diabet şi atac de cord, păstrează sănătatea încheieturilor şi arti­cula­ţiilor celor care practică spor­turi şi la vârste înain­tate, iar în cazul ar­tritei, e consi­derat supliment obli­ga­to­riu. Efectele anti-aging îşi arată puterea şi când vine vorba de creier. Acizii graşi Ome­ga 3 joacă un rol esenţial în neu­ro­plasticitate, permiţând neu­­­ro­nilor să se adapteze cerin­ţelor şi să funcţioneze optim. Însă partea frumoasă e că avanta­jele uleiului de peşte se văd mai ales pe faţă, chiar dacă nu-l aplicăm extern. O lună de con­sum regulat trans­formă vizibil aspectul tenului, pentru că Ome­ga 3 stimulează celu­lele să-şi reca­pete capa­citatea (pe care cu vârsta o pierd) de a reţine apa. Ridurile fine dispar, tenul e lumi­nos, hidratat şi repulpat. Persoanele care con­sumă re­gu­lat ulei de peşte au parte de mai puţine riduri şi pete datorate radiaţiilor UV. Uleiul de peşte e rare­ori folosit în creme, datorită mirosului neplă­cut şi a faptului că poate râncezi foarte uşor. Dar consu­mul intern e suficient. Suplimentarea cu ulei de peşte e necesară şi pentru că, deşi sunt vi­tali pentru buna funcţionare, organismul uman nu poa­te pro­duce Omega 3."Să îmbătrâneşti ca vinul" e o ex­presie care se potriveşte de minune aces­tui polifenol extras din sâmburii şi din coaja strugurilor, despre care studiile sus­ţin că e capabil să măreas­că cu mulţi ani durata vieţii. E un anti­tumoral ex­cep­ţional, un redutabil anti­oxidant (de 20 de ori mai puternic decât vitamina C şi de 50 de ori mai puternic ca vitamina E) şi un foarte bun protector cardiovas­cular. Reduce semnificativ riscul apari­ţiei bolilor bătrâneţii şi a pierderilor de me­morie şi îşi arată beneficiile şi la categoria beau­ty. Fiindcă îmbu­nătăţeşte vizibil calitatea pielii, e recomandat pen­tru reducerea celulitei şi a aspectului us­cat şi flasc al pielii, căreia îi redă elasti­ci­tatea, tonu­sul şi stră­lucirea. Teoretic, resveratrolul se gă­seşte în stru­guri negri, vin roşu, fructe de pădure, chiar şi în arahide. Prac­­tic, ar fi nevoie de 170 de pahare de vin roşu, pentru a putea beneficia de cantitatea de resve­ra­trol necesară pentru a vedea toate aceste efecte. De aceea, în cazul lui, supli­mentarea e preferabilă.Iubitorii de fitness sunt familiarizaţi cu ea, o folosesc în timpul antrenamentelor pentru abilita­tea ei de a produce energie, topind depozitele de grăsime din organism. E un element nutritiv pe care, în condiţii normale, îl produc rinichii şi fica­tul. Cu trecerea timpului însă, capacitatea de a-l sintetiza scade considerabil. Una din proprietăţile carnitinei, ignorată adesea de sportivi, este capa­citatea ei de a acţiona încă de la primele semne de distrugere a neuronilor, cauzate de radicalii liberi. Cine vrea să aibă o memorie redutabilă şi la 90 de ani trebuie să ia în calcul şi carnitina. Nu e doar un anti-aging excepţional, ci şi un protector cu re­zultate excelente în cazurile de scleroză multi­plă, Alzheimer, Parkinson, paralizie şi senilitate.Se spune că bătrâneţea se tră­dează la mâini. Oricât am reuşi să ţinem ridurile departe de faţă, cu vâr­sta, venele de pe mâinile noastre se îngroaşă, se sco­fâlcesc, de parcă cine ştie ce vier­me al­băs­trui şi-ar fi găsit culcuş sub pie­le. Vedetele de la Hollywood i-au venit de hac cu hesperidină, un bioflavo­noid spe­cific, care se găseşte în coa­ja ci­tricelor. Hesperi­dina îm­bu­­nătă­ţeşte fluxul sangvin şi înce­ti­neşte îmbătrânirea, reduce infla­ma­ţia venoasă, riscul apariţiei varice­lor şi fragilitatea pereţilor capilari (la bă­trâneţe, capilarele sparte devin atât de inestetice pe obraz!). În mod nor­mal, într-o linguriţă de coa­jă de lămâie şi porto­cală uscată se găseşte o canti­tate suficientă de hes­peridină, pentru a beneficia de cali­tăţile ei. Specia­liştii ne avertizează însă că citri­cele de pe piaţa europeană au coaja îmbibată de pesticide. Dacă nu sunteţi siguri că portocalele pe care le cumpăraţi sunt bio, cel mai bine e să recurgeţi la un su­pli­ment.