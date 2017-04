(Preparatele pentru uz intern au fost prezentate în numărul trecut al revistei)- două linguri de plan­tă uscată şi mărunţită groscior se ţin la macerat, timp de 10 zile, în 500 ml oţet obţinut din vin. Ur­mează apoi fil­trarea şi condiţionarea în fla­coa­ne brune.- două linguri de plan­tă uscată şi mărunţită groscior se fierb îm­preună cu 100 ml ulei de floarea-soarelui, câteva minute, pe bain-marie, în flacoane de sticlă. Se lasă în repaus timp de 2 zile, după care se filtrează.Pentru mulţi dintre noi, venirea primăverii, cu beţia sa de flori şi arome, a încetat de mult să mai fie o bucurie. Sute de mii de români suferă în aceas­tă perioadă de alergii severe, provocate de polenul şi puful unor plante. Alergia se manifestă la nivelul pielii prin: urticarie, eczeme, mâncărimi locale sau generalizate. Aceste manifestări apar aproape instantaneu şi se manifestă fulminant timp de câteva ore până la câteva zile. Pentru vin­decare se vor folosi tratamente interne în asociere cu cele externe.- Trei-fraţi-pătaţi (Viola tri­color) - se fo­loseşte planta în­treagă. - Turiţa-mare (Agrimonia eupa­to­ria) - se vor recolta şi folosi doar părţile aeriene. - Creţişoara (Al­chemillae her­ba) - se foloseşte plan­ta re­coltată în timpul înfloririi. - An­ghi­narea (Cynara sco­ly­mus) - se folosesc flo­rile îmbo­bocite. - Plantele aromatice (mentă, bu­suioc, cim­bru, levănţică) - se utili­zea­ză ex­tremităţile tulpinilor parţial înflo­rite.se bea câte o cană, de două ori pe zi. Ceaiurile pot fi simple, dintr-o singură plantă, sau dintr-un amestec din plantele recomandate mai sus.se iau câte 30 de picături, de două ori pe zi.se ia câte o lingură, două 2 ori pe zi.Pentru uz extern se folosesc preparate din plante aromatice bogate în uleiuri volatile: men­tă, busuioc, cimbru, lavandă, roiniţă, iaso­mie.Pe piele se fac tamponări, frecţii, pensulaţii cu uleiuri terapeutice, oţeturi medicinale, tinc­turi, uleiuri volatile, loţiuni, paste sau pudre din plan­tele de mai sus.Boala ulceroasă are două vârfuri de mani­fes­tare în timpul anului: primăvara şi toamna. Ulce­rul este o inflamaţie a mucoasei stomacului sau a duo­denului, în care simptomul principal este du­rerea provocată de hiperaciditate. La ulcerul gas­tric, durerea este localizată în capul pieptului şi apare la 30-60 minute după masă, în timp ce în cazul ulcerului duodenal durerea apare la 2-4 ore după masă. Un indiciu în apariţia ulcerului este gastrita, în cazul căreia durerile apar înainte de fiecare masă şi trec imediat după ce am mâncat. Netratat, ulcerul va penetra mucoasa digestivă, devenind ulcer perforat cu hemoragie digestivă.În tratamentul preventiv şi curativ al bolii ulceroase se folosesc următoarele plante: varza, obligeana, lemnul-dulce, sal­câmul, iedera, găl­be­ne­lele, nal­ba, pătlagina.Se recomandă su­cul proaspăt de varză - câte 300 ml/zi, divizat în 3 reprize: dimi­neaţa, la prânz şi seara.(Acorus calamus) - se folosesc rădăcinile.se ia câte 1/2 linguriţă, de trei ori pe zi.se beau câte 3 căni pe zi.se iau câte 30 de picături, de trei ori pe zi, adăugate într-o cană de apă sau ceai de men­tă.se iau câte 3 lin­guri, de două ori pe zi, după masă.(Gly­cyrrhiza glabra) - se folo­sesc rădăcinile.se ia câte 1/2 linguriţă, de trei ori pe zi.se beau câte 3 căni pe zi.se iau câte 30 de pi­cături, de trei ori pe zi, adău­ga­te în puţi­nă apă.se iau câte 3 linguri, de două ori pe zi, după masă.(Robinia pseu­doacacia) - se folosesc florile.se beau câte 3 căni pe zi.se iau câte 30 de pică­turi, de trei ori pe zi, adău­gate într-o cană de apă sau ceai de mentă.se iau câte 3 linguri, de două ori pe zi, după masă.(Hedera helix) - se fo­losesc frunzele tinere.se beau câte 3 căni pe zi.se iau câte 30 de pică­turi, de trei ori pe zi, adăugate în puţină apă.se iau câte 3 linguri, de două ori pe zi, după masă.Farmacia FALTIS are spre comercializare ceai de iederă, tinctură şi vin de iederă.(Calendula officinalis) - se utilizează florile.se beau câte 3 căni pe zi.se iau câte 30 de picături, de trei ori pe zi, adăugate în puţină apă.se ia câte o lingură, de trei ori pe zi.(Althaea officinalis) şi(Plantago lanciolata) - se foloseşte planta întreagă, sub formă de macerat, din care se beau câte 2 căni pe zi.Nota farmacistului: Plan­tele menţionate mai sus se pot folosi singure ca atare sau în diferite combinaţii.