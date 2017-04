"Sufăr de prurigo dermohipodermită cronică"

(Răspuns pentru CONSTANTIN ITU - Cugir, F. AS nr. 1252)

"Caut un leac pentru reducerea trigliceridelor"

(Răspuns pentru DUMITRU - Cugir, F. AS nr. 1254)

Suferinţa dvs., care vă afectează de când eraţi mică, cred că este cauzată de o colită de fer­men­taţie, pentru care vă propun următorul tratament.Alimente recomandate (medicamente, în cazul bolii dvs.): orez vechi de un an, grâu, orz, mei, legume verzi fierte cu condimente carmi­na­tive (care scot ga­zele din sto­mac: coriandru, fe­nicul, ana­son), iaurt, brânză, supă de fa­sole, ceai verde, ca­fea, usturoi, ceapă, praz, pă­trunjel, anason, sparanghel, flori vegetale, apă fiartă de băut, rodii, stafide, curmale.Alimente interzise (le veţi considera otravă pentru sufe­rin­ţa dvs.): carne, ouă, mâncare grasă, lapte, băuturi alcoolice, oţet, fructe acre, tuberculi, în­gheţată, sucuri reci de fructe, condimente iuţi, zahăr, melasă, prune, mâncăruri grele.Este foarte indicat pentru eliminarea balonării şi a gazelor. Se masează câte 10 minute zonele de reflex ale stomacului, duodenului, pancreasului şi intestinului subţire. Dacă nu dispuneţi de planşe cu zonele reflexogene, vi le pot trimite prin poştă (comunicaţi-mi adresa).Pentru eliminarea toxinelor din corp (în propor­ţie de 87%), trebuie să beţi o cantitate de 90 litri de apă distilată (vreme de 6 luni, cât ţine tratamentul). În momentul în care începeţi terapia, veţi înlocui apa pe care o consumaţi (apă plată, apă minerală, apă de izvor) şi sucurile (Cola, Pepsi etc.) cu apă distilată. Veţi bea numai apă distilată, în funcţie de necesităţile organismului, adică beţi când doriţi şi cât doriţi şi vă opriţi când aţi băut 90 de litri.Timp de două luni, veţi lua două linguri de Apisan-Forte pe zi, una dimineaţa pe nemâncate şi a doua ca desert, după masa de prânz. Pentru Api­san-Forte, veţi folosi numai lingură de lemn. În con­tinuare, veţi lua câte o lingură de Apisan-Forte pe zi, dimineaţa, pe nemâncate, timp de patru luni.Reţete naturiste, concepute de ing. Valeriu Popa- O linguriţă de seminţe de anason şi o linguriţă de miere se fierb în 200 ml apă, timp de 10 minute. Se răcesc şi se strecoară. Se iau 2 linguri pe zi.- O linguriţă de pelin şi o linguriţă de miere se fierb în 200 ml apă, timp de 10 minute. Se răcesc şi se strecoară. Se iau 2 linguri pe zi.- Se pun seara în apă seminţe de pătlagină. Peste noapte se formează o masă gelatinoasă. Se ia dimineaţa o lingură, înainte de micul dejun.- O linguriţă de seminţe de mărar se fierbe 15 minute, cu o cană de apă. Se strecoară şi se bea lichidul fierbinte.- Se beau 3 căni de infuzie de leuştean pe zi, cu o jumătate de oră înainte de masă.- Se infuzează 3 fire de leuştean proaspăt sau uscat, în 3 căni de apă clocotită, 5-6 minute, apoi se strecoară şi se bea neîndulcit.- Se prepară o infuzie din 2 linguriţe de mu­şe­ţel, în 250 ml apă clocotită, timp de 10 minute. Se beau 2 căni pe zi, după mese.- Se râşneşte o lingură de seminţe de in şi se înghite imediat pulberea fină, după ce în prealabil a fost amestecată cu apă clocotită. Tratamentul se face de 2 ori pe zi, înainte de masă, timp de 14 zile.Notă: Reţetele se fac pe rând, nu concomitent.Vă doresc sănătate!Stimate domn, vă veţi un­ge cu unguent POCO cu un uşor ma­saj pe suprafaţa pielii, unde aveţi mâncărimile. Unge­rile le veţi efec­tua de preferinţă seara, la culcare, timp de cel pu­ţin 20 de zile. Dacă mâncă­rimile persis­tă sau reapar, puteţi relua unge­rile cu POCO pentru orice durată de timp, chiar şi un an sau mai mult, până la dispariţia acestora.POCO este un medicament cu utilizări uni­ver­sale, brevetat ca invenţie, care a dat rezultate spectaculoase în numeroase ca­zuri în care alte tratamente au dat greş.POCO poate fi procurat la tel. 0264/58.11.36, 0744/91.02.93, sau prin e-mail: mirceapocanschi@ yahoo.com Multă sănătate!Valorile crescute ale colesterolului şi triglice­ridelor se datorează fie unei cauze endogene, fie uneia exogene. Cauzele endogene pot fi dislipi­demii familiale, ce apar în urma unei mutaţii gene­tice, care nu permite desfăşurarea unui metabolism lipidic corect. Această situaţie se regăseşte în ante­cedente atât la părinţi, cât şi la bunicii care au avut drept cauze de deces patologii cardio­vas­culare, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral.Cauzele exogene sunt cauzate de stilul de viaţă alimentar, care determină boli precum diabetul de tip 2 sau sindromul X. Acestea conduc la o creştere a glicemiei şi, în conse­cinţă, şi la o creştere a trigliceridelor. Tratamentul constă atât în dietă, cât şi în prevenţie, cu ajutorul integratorilor alimentari.Dieta trebuie să fie bazată în prin­cipal pe două tipuri de alimente:* fibre alimentare, precum crudităţi, rădă­cinoase, salate de varză sau rucola, care ar trebui consumate înainte de fiecare masă;* alimente bogate în acizi graşi nesaturaţi, precum avocado, nuci, măsline, hering, sardină, somon de captură (preparat la grătar, foarte puţin).Se vor elimina din dietă alimentele ce conţin zahăr şi fructoză, cum sunt: mierea, zahărul, pră­jituri însiropate, halva, nuga etc.Pentru prevenţie, este absolut necesară comple­tarea cu integratori alimentari, ce ajută nutriţia celulară şi garantează integrarea alimentară.Sunt recomandaţi: acizii graşi nesaturaţi omega 3, în catenă completă (cu 8 componente ale familiei de acizi graşi Omega 3), extrac­tul de allil (în forma com­pletă, din familia plantelor aliacee), şi tot ce înseamnă flavone naturale (resveratrol, hesperi­dină, antocianine, flavonoli etc). De cele mai mul­te ori, nivelul crescut de trigliceride este datorat unei cauze secundare, ce trebuie identificată.Se recomandă un consult medical personalizat, pentru a identifica această cauză şi pentru a oferi soluţia cea mai potrivită.