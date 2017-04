De prin lume adunaţi...

Armonii maxime

- În primul şi în primul rând, este vorba despre muzică: iubim muzica şi eu, şi colegii mei. Nu-i un hobby pentru niciunul din noi. Suntem o gaşcă de oameni serioşi, dedicaţi muzicii, care cântăm la fel, şi pe un gaj de 100, şi pentru unul de 1000 de euro. Le mulţumesc colegilor pentru asta. Când se în­tâlnesc aşa oameni faini, e păcat să nu fie pusă în valoare trupa, să nu meargă mai departe. Eu sunt un tip căruia îi place să ducă mai departe ce-a început, ce şi-a propus. Când, din senin, ne-a plecat solistul vocal, Ovidiu "Kempes", a fost un moment dificil. Muncisem doi ani şi jumătate la acest proiect, pri­misem premiul pentru trupa anului, albumul anului, şi am simţit dezamăgirea fanilor, care nu au înţeles nimic din ceea ce s-a întâmplat. Cred că Ovidiu a fost sfătuit greşit, dar fiecare cu drumul lui. Noi avem avantajul că fiecare notă pe care o cântăm e scrisă de noi. A rămas substanţa în grup, suntem oameni cu vechi ştate de plată în meseria asta şi am trecut prin multe. Am făcut un casting naţional, în urma căruia am găsit un solist vocal foarte bun. Când eram pregătiţi să revenim, a urmat tragedia de la Colectiv şi am decis să aşteptăm. Aşadar, a fost o pauză justificată, iar acum abia aşteptăm să re­venim pe scenă.- Sigur că am emoţii, dar din cele pozitive. Avem un album nou, la care am muncit serios şi care nu conţine nici urmă de compromis. Din mo­mentul în care îl lansăm, el va aparţine publicului, şi mi-aş dori ca el să îl asculte fără prejudecăţi şi să spună dacă-i place. Ştiu că Ovidiu avea fanii săi, recunoaştere, dar nu este singurul vocalist din Ro­mâ­nia. Sebastian Simonis, noul nostru vocal, me­ri­tă să fie ascultat şi primit cu braţele deschise, sunt si­­gur că lumea se va simţi bine la concertele noas­tre. Neliniştile sunt legate de partea organizatorică. La început, am luat legătura cu câţiva manageri, ca­re au spus că facem, dregem, rupem, nu şi-au făcut treaba şi ne-au spus să amânăm. E ca şi cum ne-ar da în cap, pentru că noi avem fiecare de lucru şi în alte formule, unul cântă în Spania, unu-i la Berlin, unul la Londra. Deci, ne trebuie un program bătut în cuie. Aşa că m-am săturat de astfel de teribilişti, am pus mâna pe telefon, am venit la Bucureşti şi am organizat singur turneul.- Primul nostru disc, "Alpha", conţine piese scrise de mine în anii '80, în prima perioadă a trupei Cargo, modernizate, reorchestrate. Pe atunci, noi, cei din Banat, eram privilegiaţi, prindeam posturi de televiziune şi de radio şi din Iugoslavia şi din Ungaria, chiar şi nemţeşti, apăreau şi discuri, eram mai la zi cu ceea ce se întâmplă, social şi muzical, în lume, faţă de restul ţării. Dar aveam aceeaşi pro­blemă: să transpui în muzică ceea ce ai de spus trecând de cenzură. Să ai texte cu mesaj fără să fii cenzurat, asta era marea provocare. Eu consider că am reuşit atunci, iar o dovadă clară este piesa "Po­vestiri din gară". Acum, poţi spune ce vrei. Im­por­tant este cum o spui. Avem teme serioase, ca răz­boiul, ecologia... Noi, în Eu­ropa, Doamne ajută, am fost ocoliţi de mulţi ani de război, însă în lume, el nu s-a oprit niciodată. Şi îţi dai seama că totul se învârte în jurul banilor, al petrolului, al dictaturilor. Avem şi piese cu teme mai lejere, chiar şi o baladă scrisă de Sebastian, poate nu se mai sperie aşa tare posturile de ra­dio de chitarele electrice. Este un disc scris împreună, un efort colectiv.- În România, este un fel de Cenuşăreasă. Industria muzi­ca­lă arată ca o imitaţie ieftină a ceea ce se întâmplă afară. Rock-ul a fost lăsat deoparte şi s-a ajuns la un mare gol, gene­ra­ţii întregi nu au ascultat a­ceastă muzică, decât dacă au auzit-o la părinţi, fraţi, colegi mai mari. În plus, s-a făcut această greşeală a con­certelor gratuite în aer liber, care au dus la un cerc vicios. M-aş bucura foarte mult ca cei din trupele mari de aici să coboare din limuzine de lux, dar ei sunt dependenţi de următorul concert gratuit în aer liber, sponsorizat de primării sau de o firmă de bere. Mai e şi problema descărcării muzicii pe internet. Primul nostru disc a fost descărcat gratuit de 30.000 de ori. Niciun leu în contul nostru. Oricât ne-am feri de cuvinte, se numeşte furt. Ca şi cum am sădi nişte flori în faţa blocului, ar veni cineva noaptea, ar zice "ce flori frumoase" şi le-ar rupe. În Ger­mania, există o tradiţie a muzicii rock. Să nu uităm că de Beatles nu auzise nimeni în Anglia până nu au explodat la Hamburg. Au existat filiale ale marilor case de discuri americane şi engleze, dar totul a avut corespondent cu trupele germane. Ast­fel, s-a ajuns ca de aici să pornească trupe de prim rang la nivel mondial.- Eu am contactat de a­tât de mult timp nebunia asta, că nu pot fi alt­fel. Nu există o dedublare la mine: cum sunt pe scenă, aşa sunt şi în viaţă. Mi-a adus mul­te satisfacţii, dar şi o muncă e­normă. Mulţi spun "A, se ur­că pe scenă, cân­tă câteva acorduri şi are o viaţă fru­moa­să". Adevărul este deseori departe de imaginea asta. Satisfacţiile sunt cele ce te fac să mergi mai de­parte. Am mai pus o cărămidă la munca de-o viaţă, un nou album, am făcut tot ce a depins de noi să iasă bine şi vom face asta şi-n turneu. Dar, din­colo de scenă, apar 1000 de alte lucruri de făcut, ast­fel încât să ajungem cu banii măcar la zero. Ho­teluri, echipe tehnice, bilete de avion, mult mai multe decât are de rezolvat o trupă din România.- Singura mea reţetă de relaxare este fotbalul. Joc într-o echipă de amatori, nu dintre cei mai tineri, fireşte. Jucăm cu mare ambiţie şi îmi prinde bine timpul acesta, în care creierul trece pe locul al doilea şi instinctul preia controlul. Fiecare din noi are o astfel de evadare. Marc, bateristul, e cu artele marţiale, sporturi de contact, nu-i nicio mirare să-l vezi cum ridică picioarele până în tavan. De altfel, a şi făcut parte din unităţi de elită în Anglia. Mathias e pasionat de motoare, motociclete, iar Cristi e mare iubitor de animale, face parte din câteva asociaţii de protecţie a acestora.- Da, în sfârşit, de câteva zile e cald, frumos. Eu nu prea am timp de plimbare, stau toată ziua în casă la telefoane, pentru a organiza turneul, dar se simte în aer. E aşa, o atmosferă pozitivă, oamenii prind curaj, se plimbă, umblă pe biciclete. Hamburg e un oraş fain, deloc aglomerat, foarte întins, cu periferii cu tot are un diametru de vreo 70 de kilometri. Clă­dirile sunt mai mult lungi decât înalte. Sunt multe spaţii verzi şi o viaţă culturală intensă, multe clu­buri, concerte. Producătorul nostru ne-a pus la trea­bă, scriem textele şi în engleză, apoi imprimăm din nou vocile, în ideea că vom prezenta discul în con­cert şi aici.- Sunt mulţi români aici care de mulţi ani ţin steagul sus, muncesc cum trebuie şi fac cinste Ro­mâniei. Însă ştirile negative sunt preluate mult mai repede şi au un impact mai puternic.Imaginea Ro­mâniei a fost deteriorată în mod constant, de la mineriade, la scandalurile de corupţie, şi ar avea nevoie, pentru îmbunătăţire, de un efort al statului român. Cei de aici nu ştiu cum sunt românii, Ro­mânia. Însă i-am văzut pe cei din Vest surprinşi în­tr-un mod plăcut de protestele din România. Sur­prinşi de faptul că generaţiile tinere au reacţionat în masă şi au luat atitudine într-un mod paşnic. Cine ştie, poate-i începutul unei imagini mai bune a Ro­mâniei în lume.