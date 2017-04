Stimată doamnă directoare Sânziana Pop,Mă numesc Toth Irina şi vă scriu pentru a doua oară. Eu şi mama mea, Toth Ecaterina, în vârstă de 73 de ani, suntem într-o situaţie disperată, fără ie­şire. Locuim acum în Zimnicea, într-un bloc dez­afectat, neracordat la utilităţi, din 2014. Blocul a fost distrus parţial de cutremurul din 1977. Mama, venind să locuiască la mine, în comuna Năsturelu, unde am trăit 14 ani, şi-a pierdut actele. Deşi am încercat de mai multe ori să clarific situaţia aceasta la poliţia de aici, ni s-a spus că e o problemă grea, nefiind din zonă. Neavând acte, nu beneficiază nici de ajutor social, nici de asigurare medicală, de care are mare nevoie acum, când e foarte bolnavă. Ma­ma suferă de o boală gravă, dat fiind stadiul ei acum: arteriopatie obliterantă, stadiul 4 bilateral, ulcer trofic pe gamba stângă (acum şi la gamba dreap­tă), anemie nutriţională. Picioarele îi sunt pline de răni, aproape de amputare. Nu le mai poate folosi, fiind imobilizată la pat. Acest diagnostic i-a fost pus de un medic specialist, în urmă cu trei ani. De atunci n-am mai putut s-o internez deoarece nu are acte. Acum trei ani, am fost alungate din casa bărbatului meu, casa ridicată împreună, şi acum am ajuns în această situaţie. Nici eu nu am nici măcar ajutor social, nici asigurare medicală, de care aş fi avut mare nevoie, având sănătatea şubrezită.Cât a ţinut vremea bună, am muncit pe unde am găsit, n-am cerşit, n-am furat, dar acum nu mai gă­sesc nimic de lucru ca să pot aduce o pâine pe ma­să şi măcar calmante pentru durerile mari ale ma­mei. Ne lipsesc medicamentele, lemnele (am în­ge­nuncheat în faţa primarului, să ne ajute şi pe noi, că ştie situaţia noastră, unde stăm, în ce condiţii), dar mi-a întors spatele, nici nu a stat să-mi asculte so­licitarea, aşa că murim de frig, mai ales sărmana ma­ma, care are mari dureri şi frigul din în­că­pere îi măreşte şi mai mult suferinţa. E întu­neric noaptea (nu avem curent elec­tric), e boală şi multă suferinţă! Unde să ne ducem? Cum să-i micşorăm chinurile mamei? Măi­cuţa Domnului de pe perete îmi dă curajul şi speranţa că printr-un mi­racol vom ieşi şi noi din această situaţie dis­perată. În genunchi vă rog, ajutaţi-mă să-mi salvez mama din atâta suferinţă.Vă rog să publicaţi şi această scrisoare. Poate să vină şi să vadă oricine condiţiile de viaţă în care trăim. Ne-am bucura şi de pături groase şi haine.Vă doresc dvs., doamnă directoare Sânziana, cititorilor revistei, colectivului redacţional multă sănătate ca să ajutaţi şi oamenii loviţi de nenorociri, cum suntem şi noi. Dumnezeu să fie cu noi toţi!Cu multă stimă,(Anexez câteva acte doveditoare: ancheta so­cială, acte medicale, o copie xerox de pe buletinul meu, certificatul de naştere al mamei, o adeverinţă eliberată de Primăria comunei Năsturelu, care confirmă plecarea noastră de acolo şi o fotografie de-a mea pentru veridicitatea celor scrise. Neavând adresa din buletin cu actualizarea domiciliului, vă dau numărul de telefon la care pot fi contactată de cei care vor să mă ajute, ca şi datele de con­tact ale fiinţei care ne-a ajutat să trecem prin această iar­nă grea, o doam­­nă cre­dincioasă ca un înger:

Stimată doamnă Sânziana Pop,Mă numesc Topolinschi Dan şi sunt un cititor al revistei "Formula AS" încă de la începuturi, din anul 1991. Compătimind scrisorile de ajutor care vi se trimiteau, nu mă gândeam, pe vremea aceea, că voi ajunge eu însumi printre compătimiţi. Nu e vorba de mine direct, dar suferinţa este la fel de mare. Unica mea nepoţică, de care sunt foarte ata­şat, e grav bolnavă neurologic şi necesită un tra­ta­ment permanent, foarte costisitor, pe care, cu tot efortul nostru, nu-l putem achita (avem pensii mi­ze­rabile). Actele ataşate vorbesc de la sine despre starea gravă a fetiţei şi vă rog din suflet să ne ajutaţi. Fiica mea a renunţat la serviciu ca să se dedice co­pilei, şi singura nădejde este în noi, în bunici.Sperăm cu toate puterile în sufletul mare al celor ce vor citi rugămintea mea. Cu mulţumiri şi sărutări de mâini,Dragă "Formula AS",Mă numesc Tiţa Sergiu, am 26 de ani şi sunt din Slatina, jud. Olt. Vă scriu următoarele rânduri, poa­te cineva, prin intermediul revistei dvs., va fi im­pre­sionat şi de cazul meu. De ceva timp, am nişte probleme grave de sănătate. Am intrat în contact cu un virus numit HPV, am dureri mari la stomac, de câ­teodată mă pun la pământ, am discopatie lombară cu dureri, de îmi taie picioarele, am fost să donez sân­ge şi am aflat că am ficatul mărit. De multe ori, noaptea, mi se taie respiraţia în timpul somnului, am dureri de intestin acute care nu mă lasă să dorm şi de multe ori vomit. Din nefericire, tatăl meu a fost acum doi ani diagnosticat cu cancer metastazic şi a decedat. De asemenea, doi bunici au fost diag­nos­ticaţi cu cancer şi au decedat, şi recent, cealaltă bunică a mea a fost diagnosticată anul acesta cu aceeaşi boală. Eu nu pot să muncesc şi nu mai am niciun suport financiar. Părinţi nu mai am, bunici nu mai am, nu am la cine să apelez pentru a cere ajutor. Dată fiind situaţia dificilă prin care trec, vă scriu aceste rânduri sperând ca bunul Dumnezeu, prin cititorii dumneavoastră, să aducă o rază de lu­mină în viaţa mea. Tratamentul pentru virusul HPV este extrem de scump, o alifie numită Veregen costă 200 lei şi rezistă doar o săptămână. Ar trebui să o folosesc 6 luni consecutiv. Mă uit mereu spre cer şi mă rog la Dumnezeu aşteptând ziua în care ce­rul nu va mai fi întunecat tot timpul şi va apărea şi o rază de fericire să mai pot zâmbi şi eu pentru o se­cundă şi să uit de durerea care mă trage la pământ.Am cont deschis pe numele meu, Tiţa Sergiu, la Banca B.C.R. Slatina, cont RO70RNC B0700128917910005.