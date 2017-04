Valea Jiului a fost, până nu demult, plă­mânul negru al ţării. Cum lacătele de pe minele de cărbune nu se văd, dovada că cele mai multe au fost închise vine din apa Jiului. E limpede, plină de păstrăvi, cum n-a mai fost din perioada interbelică.Din păcate, ameninţată de distrugătorii de me­diu, care lucrează, nestingheriţi, la ridicarea unei micro-hidrocentrale. După oprirea extragerii căr­bu­nelui, majoritatea minerilor au luat drumul stră­inătăţii. Restul populaţiei aşteaptă să se întâmple ceva. Aşteaptă o rezolvare. Valea Jiului nu înseam­nă numai cărbune. Are munţi şi păduri, privelişti de invidiat, tradiţii populare păstrate vii. Dacă, într-un sfert de secol, guvernele nu au ajutat cu nimic ţi­nutul trist al mineritului, e timpul ca situaţia să se schimbe. Valea Jiului şi a Jieţului pot deveni zone turistice fără egal. Momârlanii îşi duc turmele în munte, iar foştii mineri devin gazde de trei şi patru margarete în pensiunile care au început să răsară la poale de munte.- Deocamdată, perspectivele Văii Jiului sunt destul de sumbre! Lipsesc locurile de muncă. Din cauza închiderii minelor, numărul lor s-a redus ex­traordinar. La nivelul văii, la toate minele care mai sunt viabile, există locuri de muncă câte erau pe timpul lui Ceauşescu la o singură mină. De la 50.000 de slujbe minereşti, câte erau în 1989, astăzi mai sunt în jur de 5000 la toate minele, în principal la Livezeni şi Vulcan. Pe lângă minele care s-au în­chis deja, până în 2018-2020, minele Lonea, Pe­trila, Lupeni, Paroşeni şi Uricani vor fi închise. Oda­tă cu ele, se vor închide şi întreprinderile auxi­liare, unde lucrau mii de oameni. Aşadar, pers­pec­tivele sunt triste, un teritoriu plin de viaţă şi destul de bine plătit dispare.- În campaniile electorale, politicienii au promis că vor face X, că vor face Y, dar nu s-a făcut nimic! Nici măcar parlamentarii şi miniştrii noştri nu au reuşit să facă ceva, cu excepţia guvernării din care a făcut parte doamna Elena Udrea. Dintre dem­nitarii de la Bucureşti, dânsa a făcut ceva concret. A făcut telegondola la Straja, a făcut telegondola la Obârşa Lotrului, a făcut telegondola la Vulcan, să întărească legătura între staţiunea Straja şi Pasul Vulcan. Din păcate, nu a avut timp s-o termine. Ar fi traversat unul dintre cele mai frumoase peisaje şi ar fi fost una dintre cele mai lungi pârtii de schi din România, de circa 3 kilometri! A făcut şi pârtii, nu spre sud, cum spuneau unii, ci spre nord. Mă gân­desc la pârtia extraordinară de la Obârşia Lotru­lui, echivalentă cu pârtiile din Austria.- Nu cred că le ştiu, dar voi spune că numai prin modernizarea staţiunii Straja, cu telegondolă şi parcări, primăria a încasat mari sume de bani. Iar­na, turiştii sunt mai mulţi decât la Poiana Braşov, iar condiţiile sunt mult mai bune. La noi nu se aş­teap­tă la telegondolă, iar pârtiile sunt lungi şi bine în­tre­ţinute. Situaţiile sunt mult mai bune şi la ce­le­lalte staţiuni. Pe scurt, turismul şi creşterea tra­diţională a animalelor ar fi principalele direcţii de salvare a Văii Jiului. Nu vom mai fi poluaţi şi nu-i vom mai polua pe alţii cu negreala lignitului, dar vom re­deveni ceea ce am fost cândva, când bunicii noştri erau copii: un paradis turistic. Valea Prahovei a cunoscut luxul regal, dar şi Valea Jiului are soarta ei. Sunt sigur că va înflori prin întoarcerea la trecut, cu mijloace specifice lumii noi.- Lumea este săracă şi astăzi în oraşele noastre. Cu toate acestea, supermarketurile sunt pline. Cu tineri, cu bătrâni, cu elevi, cu studenţii din Petro­şani. Însă persoanele calificate, de 20, 30, 40 de ani au plecat. Nu mai sunt greve, nu mai sunt mineri, decât ici-colo... Sindicatele mai au unele iniţiative, dar nu mai pot face demonstraţii, nu mai vin nici puţinii mineri care au mai rămas; nu mai pot cere guvernului să nu închidă minele. Pe guvernanţi nu-i mai sperie valea noastră! Ştiu că abia ne ducem traiul. Nu mai există forţă de muncă disponibilă. Am avut nevoie de un om la spălătoria auto. Am că­utat câteva săptămâni, dar degeaba. Abia în Uri­cani am găsit un băiat, a stat o lună şi apoi a plecat. Sunt şomeri, dar au ajutoare de la stat şi nu mun­cesc. Dacă aş deschide acum o nouă afacere şi aş avea nevoie de 40-50 de lucrători, ar fi imposibil, nu i-aş găsi. Nu găseşti strungari, şoferi, mecanici auto, ospătari. Nu găseşti! Cea mai mare greşeală pe care a făcut-o doamna Ecaterina Andronescu de la PSD a fost desfiinţarea, în anul 2009, a şcolilor profesionale. Din această cauză, peste 55.000 de elevi rămân astăzi în afara şcolii, deoarece nu au bani să urmeze liceele tehnice. Ca urmare, cum să găseşti meseriaşi în oraşele noastre?- Prima direcţie în care ar trebui să meargă noua putere este infrastructura. Drumurile din Valea Jiului sunt aproape distruse. Cum să faci turism fără ele? Între Tîrgu Jiu şi Petroşani se lucrează drumul de cinci ani şi nici acum nu s-a terminat. Practic, sun­tem izolaţi. Pe aici este legătura dintre Ardeal şi Muntenia. TIR-urile care vin din Balcani şi do­resc să scurteze drumul pe Jiu sunt trimise pe Valea Oltului. În acest ritm, nu putem intra în cir­cuitul naţional şi internaţional al mărfurilor şi turismului. Cu toate că între Petroşani şi Ardeal drumul este foarte bun. Valea Jiului, dacă ar avea drumuri, ar atrage mult mai mulţi investitori decât până acum. Un alt drum care trebuie terminat este Obârşia Lo­tru­lui-Petroşani, de 30 km. Din cauza lui, suntem evi­taţi de turişti. În fine, a treia posibilitate: avem 15 km până la Pasul Vulcan-Schela (Gorj), peste Munţii Vâlcan, drumul pe care a luptat Tudor Vla­dimirescu, care aşteaptă să fie asfaltat. De la Valea de Peşti la Cheile Sohodolului (Gorj), altă direcţie, mai sunt 40 km care aşteaptă, de ase­menea, să fie asfaltaţi. Gândiţi-vă: dacă drumurile ar fi puse la punct, ce trafic am avea pe timp de vară dintr-o par­te în alta a munţilor! Iată unde stă tran­zitul de tu­rişti, pensiunile şi banii pentru localnici: în dru­muri. Faceţi drumuri, domnilor guvernanţi, şi veţi aduce în acest loc câştigul marilor zone tu­ristice! Nu există turism fără asfalt. Dacă aţi distrus mine­ritul, nu lăsaţi minerii să-şi rupă spatele prin Spania la căpşuni, aduceţi-i înapoi!- Pe timpul lui Ceauşescu, era un singur primar în toată Valea Jiului, la Petroşani. Atât! Atunci s-au făcut extinderi de blocuri în noile oraşe: Lupeni, Vul­can, Uricani, Petrila, Aninoasa. Satele din zonă au devenit... străzi! Strada Jieţ, strada Răscoala, stra­da Cimpa, strada Dobreşti etc. Numărul locui­torilor a crescut şi aşa au ajuns să înfiinţeze noi primării. Astăzi, fiecare localitate urbană are pri­măria ei. Dar, cum spuneam, locuitorii au plecat în străi­nă­ta­te, iar primăriile consumă bani în mod inutil. În plus, nu mai pot solicita fonduri europene pentru zo­nele rurale, nemaifiind sate. Trebuie re­fă­cu­tă si­tua­ţia de odinioară: trebuie înfiinţat un singur mu­ni­cipiu, cu primarul lui: Petroşani! Ar fi bine să se re­facă satele şi cătunele! Administraţia ar sta mult mai bine, întreaga vale ar avea de câş­tigat. Nu ca as­tăzi, cu şase primari! Uneori, primari de la par­ti­de diferite. Se înţeleg foarte greu sau nu se înţeleg deloc.- Să urmărească îndeaproape închiderea mi­nelor. Acum se întâmplă lucruri scandaloase. Ră­mân în urmă dezastre! Peste tot sunt construcţii aban­­donate, o privelişte dezolantă. Departe de a fi vorba de ecologizare. Locul fostelor mine trebuie sădit cu iarbă sau, dacă nu se poate, trebuie pregătit pen­tru construcţia unor hale moderne, a unor parcuri industriale. Numai aşa ne vor căuta noii in­ves­titori.- Este! Să dispară municipiile! Să apară satele de odinioară! Să avem un singur primar, la Petro­şani! Domnule Dragnea, am înţeles că sunteţi adep­tul descentralizării. Veniţi să ne vizitaţi şi veţi face un lucru istoric. Rugaţi parlamentarii dv. să voteze în favoarea noastră! Nu pierdeţi ocazia!