El este, prin poziţie şi definiţie, primul. Prin poziţie, fiindcă e primul dintre semnele zodiacale, locomotiva care generează atâta energie, încât trage toate celelalte 11 zodii după ea. Prin definiţie, pen­tru că el întruchipează eroul, primul care se în­dreaptă neînfricat spre tot ce este nou şi necunoscut. Sau către situaţii înfricoşătoare, în care trebuie salvată o încântătoare domniţă sau vreun alt suflet inocent, de balauri sau monştri. Bine, bine, dar ce se face o femeie Berbec, dat fiind că se întâmplă mai rar ca prinţii să fie sechestraţi de balauri? Pot să vă dau un exem­plu din experienţa personală. Una dintre prietenele mele apropiate, Berbec, desigur, călca paşnic rufe, ziua în amiaza mare, în apar­ta­mentul în care se găsea împreună cu soţul ei, când în ca­să a apărut un hoţ. Ce credeţi că s-a întâm­plat? Soţul ei a dat bir cu fugiţii, mai precis s-a ascuns în spatele ei, în timp ce eroina Berbeacă a în­chis rapid masa de căl­cat, a ri­di­cat-o în mâini şi, scoţând un strigăt de lup­tă, l-a pocnit cu ea pe intrus. Evident că acesta a şters-o rapid, că se pricepea doar la furat, nu la con­fruntat Berbeci, iar curajoasa mea prietenă şi-a sal­vat şi bu­nurile, şi bărbatul. Coincidenţă sau nu, ar­ma prie­tenei mele, o simplă masă de călcat, era de fier, metalul asociat cu Marte, stăpânitorul Berbe­cului...După cum intuiţi, deja, Berbecul este mai de­grabă temperamental decât sentimental, motiv pentru care emoţiile sale se aseamănă unui mon­tagne-russe.Reacţiile Berbecului pot fi de două feluri: ins­tinctive sau intuitive. Cele instinctive îi pot salva via­ţa într-o situaţie limită, dar îl pot băga în încurcă­tură în situaţiile de zi cu zi. De exemplu, dacă cineva îl calcă din greşeală pe bătătură, se poate trezi instantaneu cu un pumn în nas. Berbecul nu a lovit persoana respectivă din intenţie, reacţia a fost pur instinctivă. În situaţii de felul acesta, cei mai mulţi dintre Berbeci sunt fair-play şi îşi cer fără probleme scuze în secunda doi.Reacţiile intuitive, deşi sunt adesea la fel de rapide ca cele instinctuale, pot friza geniul. Să ne gândim la un general pe câmpul de luptă, când ob­servă cum, pe neaşteptate, este atacat de un nou duş­man, de care habar nu avea că se află prin preaj­mă. Nu are răgazul să se sfătuiască cu cineva sau să elaboreze vreo strategie. Trebuie să ia o decizie pe loc, în toiul luptei. Intuiţia îi spune ce să facă şi intuiţia este o calitate pregnantă a Berbecilor care au reuşit să-şi depăşească sau să-şi controleze re­ac­ţiile instinctive. Ce are asta de-a face cu viaţa emo­ţională? Acolo unde unii se îndrăgostesc de un am­ba­laj frumos, iar alţii îşi aleg partenera pe seama unor considerente preponderent raţionale sau ma­teriale, Berbecul intuitiv nu poate da greş. Îi ajunge adesea o clipă ca să simtă cu întreaga sa făptură că o persoană, poate de abia zărită, se potriveşte întru totul sufletului său. Berbecul instinctual, mare ro­man­tic şi el, se îndrăgosteşte până peste cap, dar pur­tat de instincte. Acesta trăieşte, de regulă cu sin­ceritate, o serie de poveşti de dragoste, una mai ar­ză­toare ca alta, dar focul se dovedeşte a fi de paie atunci când este alimentat doar de energia instinc­telor.Planeta guvernatoare a Berbecului, Marte, îşi înzestrează nativii cu o îndrăzneală şi o po­zi­tivitate aparte. Natura cavalerească a Berbecului este evidentă, el doreşte să cucerească persoana care îi stârneşte pasiunea. Şi pe urmă ce face? Caută pe altcineva pe care să-l cucerească. Pen­tru a ră­mâ­ne într-un loc (fizic şi afectiv, căci când se termină cu afectivitatea, nimeni şi nimic nu-l poate reţine), Berbecul are nevoie de două in­grediente. Primul este aprecierea gesturilor sale de cuce­ritor/ cu­ce­ritoare, fără de care se simte frustrat, ca omul care a muncit degeaba. Dacă nu primeşte o recunoaştere (şi nu e vorba de vreo răsplată ma­te­rială, prea pu­ţini Berbeci sunt ma­te­ria­lişti), el se va retrage, bo­sum­flat şi jignit, ca un copil care a mun­cit tot anul să ia pre­miul întâi cu co­roniţă şi părinţii nici n-au catadicsit să vină la serbarea de sfârşit de an. Ber­be­cul doreşte ca persoana iubită să fie mân­dră de el. Şi nu doar în sinea ei.Al doilea ingredient necesar pen­tru ca focul pasiunii Berbe­cului să nu se stingă este misterul. E o idee bună ca persoanele îndră­gos­tite de un Berbec să lase mereu un con de umbră, ceva ne­des­coperit, o zonă a făp­turii sale care nu a fost cucerită încă. Un alt sfat pentru iubitorii şi iu­bitoarele de Berbeci este să nu renunţe, în timp, la ca­lităţile pe care le-au etalat în faţa sa în perioada de început de relaţie. Berbecul nu oferă şi nu acceptă calitatea a doua. Întâi este suprins, îşi spune că a fost o scă­pare, dar dacă vede că ceva frumos şi stră­lucitor, ce i s-a pre­zentat în personalitatea parte­nerului la în­ceput, în­cepe să pălească şi să se apla­tizeze, aşa se va în­tâmpla şi cu sentimentele sale. Cel mai bine ar fi ca persoana îndrăgită de Berbec să lucreze la ace­le ca­lităţi sau talente pe care le-a demonstrat iniţial, să le îm­bu­nă­tăţească şi să le pună în valoare. Ber­becul se străduieşte să-l facă pe partener să fie mân­dru de el dar, în acelaşi timp, îşi doreşte să se mân­­dreas­că, la rândul său, cu însuşirile sau rea­li­ză­rile acestuia. De asemenea, aşteaptă ca dra­gos­tea pe care nu va înceta să i-o arate parte­ne­­rului pe par­cursul relaţiei să-i trezească ace­luia aceeaşi reacţie de bucurie şi entu­ziasm ca la în­ceput. Pentru Berbec, dragos­tea nu are co­tidian.Berbecul caută o misiune, o cauză sau un ideal pe care să le poată înfăptui pentru par­tener sau împreună cu acesta. În momentul în care totul se învârte în banalitatea mulţumită în care se complac cele mai multe cupluri, Ber­becul simte că toate atributele sale eroice se irosesc, că armura i-a ruginit şi că nu mai are nici un rost pe lume. Dar dacă cineva are nevoie de el şi îl priveşte cu respect şi speranţă, cavalerul învie, mârţoaga i se preface într-un armăsar care mănâncă jar, ochii îi strălucesc şi nimic nu-i poate sta împotrivă.Berbecul dă semnalul pentru începerea pri­măverii, care este o explozie de vitalitate. Întreaga natură se trezeşte la viaţă într-un mod miraculos, pomii înfrunzesc, iar pământul cenuşiu se acoperă de verdeaţă. Cu aceeaşi energie intră şi Berbecul în­tr-o relaţie. Căldura sa face ca totul să vibreze, cu­lorile să fie mai intense, sunetele să fie mai limpezi. O întâlnire cu un Berbec poate fi ca o ieşire din amorţeală şi o trezire la alt nivel al realităţii. Pentru unii poate suna ciudat, dar mulţi Berbeci chiar trăiesc la un alt nivel al realităţii, de aceea, atât de mulţi dintre ei sunt artişti, exploratori, sportivi de performanţă sau aventurieri, oameni care refuză să se lase înghiţiţi de griul vieţii de zi cu zi. Că e într-o toană bună sau într-o toană proastă, Berbecul trăieşte cu adevărat, nu încearcă să fugă de realitate, dar încearcă - şi de cele mai multe ori reuşeşte - să o transfigureze. Asta aduce şi într-o relaţie. Un tonus şi un entuziasm uneori de-a dreptul copilăresc şi o bucurie profundă de-a trăi.Printre exploziile Berbecului se numără însă şi cele de furie, care pot fi înfricoşătoare, pentru firile mai sensibile. Berbecului i se pare normal să iz­bucnească şi se scuză, spunând că are nevoie să se descarce şi că îi trece repede. Dar ar fi bine să ia în con­siderare urmările pe care aceste ieşiri, care lui i se par fireşti, le pot avea asupra relaţiilor sale. Un mod eficient de-a preveni accesele temperamentale îl poate constitui mişcarea fizică făcută cu regu­la­ritate. Energia fizică neconsumată se transformă cu uşurinţă, în cazul Berbecului, în energie ner­voasă.Alături de un Berbec, stările de descurajare nu pot să dăinuiască, deoarece pentru el nu există "nu se poate". Apar greutăţi? Ia să vedem, cum le dăm de cap? Obstacolele nu sunt decât oportunităţi de a-şi pune la încercare forţa şi inventivitatea. Departe de-a fi un semn simplu, cum e prezentat uneori, Berbecul are un arsenal de resurse complexe, fizice, emoţionale şi mentale. Cu un singur lucru nu poate să se lupte, şi anume cu minciuna, cu falsitatea şi cu trădarea. Asta pentru că Berbecul se naşte cu un simţ al onoarei, care nu-i permite decât con­frun­tările cinstite, directe. Acest simţ al onoarei este pre­zent atât faţă de persoanele pe care le iubeşte, cât şi faţă de inamici.Unde există atâta energie şi forţă, e greu de pre­supus că vom găsi tandreţe. Ei bine, Berbecul în­drăgostit este capabil de o delicateţe uneori sur­prin­zătoare în exprimarea sentimentelor, atâta timp cât persoana iubită ştie să călătorească alături de el în lumea imaginaţiei creatoare.E greu pentru doi eroi să al­­că­tuiască un cuplu ar­mo­nios. În primul rând, se pune problema cum pot să fie fiecare eroul celuilalt?! Se poate, doar dacă ştiu să-şi împartă domeniile în care să ia fiecare deciziile şi să nu intre în concurenţă unul cu celălalt.Iată o combinaţie clasică, în care el este "bărbat de bărbat", iar ea este cu adevărat femeie. El este guvernat de Marte, ea de Venus. Cei doi au format un cuplu şi în Olimp, deci ar trebui să le reuşească şi pe pământ, mai ales dacă el trece peste mo­men­tele ei de căpoşenie.Aici rolurile sunt inversate, ea e reprezentată de un semn masculin, el, de unul feminin. E mai greu, dar se poate. Viaţa intimă poate fi secretul sta­bi­lităţii acestui cuplu. În viaţa de zi cu zi, ea face bine dacă-şi prezintă iniţiativele cu diplomaţie, nu în­cercând să le impună.O combinaţie dinamică şi veselă. El are nevoie de activităţi diverse, la fel ca şi ea. Ea e de regulă mai sociabilă decât el, care are nevoie să i se res­pecte nevoia de-a fi sau de-a pleca undeva singur. Ea îl face să râdă, iar el o protejează, uneori, ca pe un copil.Se pot descurca bine împreună, dacă nu-şi pa­sea­ză reciproc acţiuni începute şi ne­ter­mi­nate. Ni­ciu­nul nu e prea consecvent. De aceea ar fi o idee bună să se înţeleagă clar ci­ne ce are de făcut, în mare. Când se aglo­me­rează lucrurile, ştiu însă să facă echipă bună.Pentru el, casa e un loc din care pleci ca să te în­torci. Pentru ea, e un sanctuar, un loc pe care nu prea îi place să-l părăsească decât, eventual, pen­tru o ieşire la un res­taurant bun. Reţeta succesului e depistarea acti­vităţilor comune agreabile.Dacă ea face carieră şi el stă acasă cu copiii, măcar o vreme, e bine, pentru că s-ar pu­tea ca după aceea să se ambiţioneze şi să vrea să demonstreze că e şi el ca­pabil să o facă. În cazul acesta, pro­blema e cine se mai ocupă de copii?!O mare iubire romantică poate să înflorească între aceste două semne de foc. Ea se poate trans­forma într-o relaţie stabilă, de parteneriat, doar dacă cei doi agreează să împartă lumina reflec­toarelor sau să se pună reciproc în valoare.Pentru ca totul să meargă bine, cei doi nu trebuie să devină concurenţi. Nici pro­fe­sional, nici social şi în niciun caz în cuplu. Ea simte nevoia să mai evadeze, să întreprindă ceva de capul ei, fără ca el s-o controleze.Atracţia fizică poate fi puternică, iar el, de obi­cei, se aprinde primul. Ea, deşi atrasă, are obiceiul să cârcotească, ceea ce pe el nu face decât să-l in­cite. Ea ar trebui să înţeleagă că critica necons­tructivă îl alungă, iar el, că nu trebuie să aştepte apre­cieri pentru orice gest drăguţ.Pentru ea e simplu să ia decizii, ceea ce pe el îl poate exaspera, fiindcă, în mintea lui, ele trebuie întoarse întâi pe toate părţile şi analizate în detaliu înainte de-a fi puse în practică. Dacă n-ar fi chimia dintre ei, ar fi unul hăis şi altul cea...Dacă nu se resping din prima, pot fi o pereche ca la carte. El, hotărât şi masculin, ea, fină şi fe­mi­nină. El are multe din cavalerul pe care ea îl vede în rolul soţului, ea este cineva uşor de pus pe un piedestal, deci îi alimentează lui nevoia de ideal.E un cuplu fezabil, dar cu roluri necon­ven­ţio­na­le. Ea are o nevoie pronunţată de-a se impune, dar el are nevoie de o părere onestă pentru a se decide. Şi nu urmează neapărat sfaturile ei, deşi ţine cont de ele.Lui îi plac situaţiile solicitante, în care sunt de învins obstacolele care-l ţin departe de aleasa inimii lui. Dar nu-l atrag legăturile secrete sau situaţiile încurcate. Asta, până când intră în scenă o Scor­pioancă şi fascinaţia pe care o exercită. Atunci regulile devin relative.În mod cert, el este atras de ea. Ca maestru al seducţiei, îi poate fi relativ uşor să-i aprindă imaginaţia şi sim­ţu­rile, dar o poate dezamăgi. Lui îi plac jocurile de putere, ei îi plac situaţiile clare. Pentru a-l lega, ar trebui să se lase greu cucerită.Ea reuşeşte să-l impresioneze atât prin agilitatea minţii, cât şi pentru deschiderea către lume. Rămâne intrigat când îşi dă seama că, în acelaşi timp, poate fi copilăroasă şi chiar naivă. O combinaţie interesantă şi vie.Are ce învăţa de la el, îi place să-l asculte. Râd împreună, pot întreprinde adevărate expediţii îm­pre­ună călătorind la propriu sau în domeniul ideilor. Po­vestea de dragoste poate fi fermecătoare şi me­morabilă, dar se poate dovedi la fel de uşor una volatilă.La acest capitol se pot înscrie marile iubiri, acelea presărate cu obs­tacole, care testează fide­litatea şi an­ga­jamentul celor doi. Ea este o fire mai suspicioasă, care are de învăţat de aici lecţia în­crederii, pe când lecţia pentru el este cea a tempe­ranţei.Ea este cea idealistă şi impulsivă, în timp ce el s-a născut cu o înţelepciune atemporală. Asta nu înseamnă că nu e în stare să trăiască emoţii la fel de intense ca ea, doar că le filtrează printr-o pers­pectivă lucidă şi realistă.Această femeie prietenoasă, dar distantă, care când crezi că o cunoşti, face ceva surprinzător, îl intrigă. Clar, nu se se poate plictisi de ea. Ei îi e greu să rămână indiferentă la farmecul lui, dar inde­pen­dentă cum e, poate prefera o prietenie cu beneficii.Cei doi pot împărtăşi multe idealuri, dar pentru că ea este omul de acţiune, va fi adesea persoana care le pune în mişcare. Dar nu se omoară după or­ga­nizare, unde trebuie să intervină el. Dacă relaţia se axează prea mult pe prietenie, e posibil ca ea, romantica, să renunţe.Ea poate rămâne veşnic, în ochii lui, domniţa pe care a salvat-o, la un moment dat, de balaur. E vul­nerabilă, schimbătoare şi atât de feminină... Iar ea continuă să vadă în el un protector şi un iubit. Cei doi pot trăi într-o lume aparte, numai a lor.El are prea multă inteligenţă emoţională pentru a încerca să-i impună ceva, şi suficientă subtilitate ca să ştie cum să o facă, să vadă şi punctul lui de ve­­dere. Dar stările lui schimbătoare pot s-o dea peste cap, iar uneori pot s-o enerveze, dacă devine negativist.