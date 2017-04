În "Pădureanca", de neuitat

Pe platoul de filmare

Cu fiul ei, Andrei

Frumuseţea nu are vârstă

Mama şi fiul, în lupta pentru viaţă

- Într-adevăr, "păreau", fiindcă, deşi viaţa mea a cunoscut suişuri şi coborâşuri, niciodată nu m-am simţit cufundată într-o perioadă de întuneric.- Tot timpul am avut parte de sprijin din partea familiei: părinţii mei m-au susţinut întotdeauna, şi la bine, şi la greu, mama mi-a fost şi îmi este încă de un real ajutor (mulţumesc lui Dumnezeu că încă e să­nă­toasă şi poate să-mi fie alături!), sora mea, de ase­me­nea, merge umăr la umăr cu mine... Pe de altă par­te, fiecare om are de dus o cruce, dar, de fapt, cru­cea ne-o duce Hristos, fiindcă nici un om de pe pă­mântul ăsta n-ar putea să suporte greutatea vieţii, dacă n-ar avea sprijinul şi ajutorul lui Hristos. Dum­nezeu îţi duce crucea, în momentul în care tu o accepţi. În clipa în care tu o accepţi fără să crâcneşti, ca prin miracol, nu-i mai simţi greutatea, căci vine Dumnezeu şi o cară în locul tău. Sincer, cred că asta s-a întâmplat şi în cazul meu. Încă dinainte să con­şti­entizez prezenţa şi ajutorul lui Dum­nezeu, El a lu­crat în mine, pentru că altfel, în toţi anii ăştia, m-aş fi cocoşat sub greutatea poverii. Şi fiecare dintre noi s-ar cocoşa din pricina greu­tă­ţilor cu care ne confrun­tăm. Nu poţi să mergi prin viaţă fără spri­jinul lui Dumnezeu! Cred că, de fapt, ăsta e secretul vieţuirii pe pământ.- Am crescut cu icoana Maicii Domnului în casă, iar în familia mea, existenţa lui Dumnezeu nu a fost niciodată pusă la îndoială. Bunicii şi părinţii m-au învăţat să spun câte o rugăciune dimineaţa, la trezire, şi seara, la culcare. Doar la biserică mer­geam destul de rar, că aşa era situaţia în epoca aceea. Însă Dum­ne­zeu şi Maica Domnului şi Iisus Hristos nu erau nişte concepte abstracte, ci nişte prezenţe vii. Aşa cum, pe vremuri, Ei erau prezenţe vii pentru ţăranul român, care se închina de fiecare dată înainte de masă, care se închina de fiecare dată înainte să se apuce de lucru şi care, în fiecare seară, Îi mulţumea lui Dumnezeu pentru darurile acelei zile. Apoi, odată cu venirea pe lume a lui Andrei, fiul meu, şi mai ales din cauza problemelor lui de sănătate, la care medicii nu-mi dădeau nici o soluţie sau măcar o direcţie, Dum­nezeu a început să-mi trimită în cale oameni care să mă lumineze, să-mi arate drumul de urmat şi să-mi ofere răspunsuri la întrebări. Atunci am înţeles că, de fapt, credinţa fără acceptarea tainelor bisericii şi fără sprijinul bisericii e ceva care e... şi nu e. E ce­va care nu are ancoră. Nu cred în teoria pe care o in­vo­că unele persoane: eu îl am pe Dumnezeu în suflet, preoţii nu-mi sunt de folos. Cred că la mijloc e o pă­căleală. Dumnezeu lucrează prin oameni şi prin biserică, fiindcă a dat cele şapte taine care nu pot fi săvârşite decât în biserică. Iar aici nu mă refer la biserică în sensul de clădire, ci în sensul de întrupare a ei în preoţii care, odată hirotoniţi, primesc harul lui Dumnezeu.- Părintele Valerian, fostul actor Dragoş Pâslaru, care pe atunci era la mânăstirea Frăsinei. El m-a luat de mână, la propriu, şi mi-a zis: "Ăsta e drumul şi asta trebuie să faci!" I-am urmat sfaturile şi, într-adevăr, situaţia s-a limpezit. Am început să merg cu Andrei la mânăstirea Radu Vodă, care e peste drum de casa mea şi unde am găsit alţi oameni care ne-au ajutat enorm. De pildă, de trei ori pe săptămână, părintele Ipolit se trezea dimineaţa la 6:30, după ce slujea toată noaptea, ca să-l împărtăşească pe An­drei, înainte să mergem la şcoală. Toate gesturile acestea de sprijin creştin i-au fost cel mai de folos lui Andrei, dincolo de tratamentul medicamentos pe care, oricum, îl lua. De-asta azi, tu­turor celor care mă abordează pe acest subiect, le spun că nu poţi să pretinzi că doctorii te ajută pe o parte, iar Dum­ne­zeu pe altă parte, sufleteşte. Lucrurile merg mâ­nă în mână, căci, până la urmă, şi doctorii lu­crea­ză tot cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Orice tra­ta­ment, că e trupesc sau sufletesc, fără aportul Du­hului Sfânt nu are o finalitate, adică nu e complet.- Din tot sufletul! Există o pildă în Pateric, care mie îmi place foarte mult, pentru că dă un răspuns clar şi simplu la întrebarea ta: e vorba de un călugăr bătrân, care făcea toată ziua rugăciuni, şi în biserică, şi în chilie. Într-o zi, diavolul a venit la el şi a în­ceput să-i împingă uşa chiliei. Călugărul s-a pus la pământ, a pornit să facă mătănii, să spu­nă acatiste şi rugăciuni, dar dia­vo­lul, tot peste el. Toată noap­tea l-a chinuit aşa, împin­gându-i în uşă. Spre dimi­nea­ţă, epuizat de luptă, călugărul a rostit, cu ul­tima su­flare, cu­vin­tele "Doam­ne, ajută-mă! Nu mai pot". A­poi s-a pră­bu­şit, dar, în aceeaşi clipă, dia­volul a dis­părut. Şi atunci că­lugărul l-a întrebat pe Dum­ne­zeu: "Bine, Doamne, eu m-am rugat toată noap­tea şi diavolul n-a plecat. De ce toc­mai acum?" Iar Dumnezeu i-a răs­puns: "Abia acum te-ai rugat cu-adevărat." Deci forţa rugă­ciu­nii nu stă nici măcar în cu­vintele pe care le citeşti, pe care le-ai învăţat pe dinafară sau pe care le spui din mintea ta. Forţa ei stă în sinceritate, în sufletul deschis. Atunci lu­mea dinafară dispare şi sufletul simte comu­niunea cu Dum­ne­zeu.- Lucrul cel mai important pe care ţi-l dă legătura cu Dumnezeu este, din experienţa mea, lipsa dez­nădejdii şi credinţa că Dumnezeu te va ghida. Ca să primeşti darurile astea, tu, omul, nu trebuie decât să te lepezi de orgoliul şi de mândria pământească. Pen­tru ca "pagina" care eşti tu să se cureţe de toate mur­dăriile astea lumeşti, iar El să poată să "scrie" pe o "pagină" albă, curată. Părintele Valerian îmi spunea că, în ortodoxie, omul nu are voie să se "relaxeze" nici o secundă, căci, în clipa în care te-ai "relaxat", in­tervine iar lumescul, intervin orgoliul şi mândria pe care le avem cu toţii în noi. Nu ai voie să spui "sunt pe făgaşul cel bun, de-acum pot să merg şi sin­gur"! Tocmai atunci "cazi"! Iar "căderea" asta nu în­seamnă neapărat ceva care să se concretizeze într-o nenorocire de amploare, într-o boală gravă - Doamne fereşte! -, poţi să "cazi" şi aparent lejer, ca atunci când afară e frumos, mergi pe un drum uscat, dar apare un ochi de noroi, pe care nu-l vezi, şi tu calci tocmai în ochiul ăla, piciorul îţi fuge şi te trezeşti la pământ. De-asta omul trebuie să se păstreze într-o stare de permanentă vigilenţă, ceea ce Sfinţii Părinţi numesc "trezvie", adică să fii treaz în duh.- E o viaţă în care încerc să găsesc bucurie în orice. Eu sunt mioapă, de-asta port ochelari, dar une­ori sunt mioapă şi-n duh. "Bu­bele" orgoliului şi mân­driei nu te părăsesc uşor şi-ţi dau târcoale me­reu. Aşa că încerc să deschid bine şi ochii fizici, şi pe cei ai spi­ritului şi să privesc limpede tot ce mă în­conjoară, fiindcă tot ce mă înconjoară - vân­tul, nin­soarea, florile care se deschid în primăvară, firul de iarbă, soarele care stră­luceşte pe cer... - e cre­a­ţia perfectă a lui Dumnezeu şi ar trebui să-mi aducă bucu­rie în fiece clipă. Noi, oamenii, ne lăsăm de­se­ori copleşiţi de probleme şi uităm adevărul ăsta sim­plu. La început de aprilie o să împlinesc 49 de ani şi, la vârsta asta, iată care e preocuparea mea prin­ci­pală: să încerc să nu mă mai amărăsc din orice pros­tie sau, dacă mă amărăsc, să trec repede mai de­parte, să văd frumuseţea şi bucuria care mi se în­fă­ţişează la tot pasul şi să-mi conştientizez greşe­lile, să mă ridic întotdeauna când cad, să-I cer iertare lui Dumnezeu şi să-L rog să mă ajute să nu mai gre­şesc. O­mul e supus greşelii sau pă­catului, dar da­to­ria lui e să se ridice întotdeauna, indiferent cât de ma­re i-a fost greşeala ori păcatul. Asta e dovada credinţei tale în Dumnezeu şi, în egală măsură, asta înseamnă lipsa deznădejdii, de care pomeneam mai devreme: să primeşti cu bucurie şi să accepţi tot ceea ce ţi se dă, căci înspre binele tău ţi se dă, ca să te modelezi ca om şi să te ajute să găseşti drumul cel bun, care să te ducă Sus, de-a dreapta Lui. Şi toc­mai din acest motiv, cele mai importante ru­găciuni pe care le poţi face nu sunt acelea de cerere, nici acelea de pocăinţă, ci acelea de mulţumire: să-I mulţumeşti lui Dumnezeu pentru viaţa pe care ţi-a dat-o, pentru fiecare zi pe care ai trăit-o.- Nu mă sperie deloc! Fireşte că-mi con­şti­en­tizez vârsta: Andrei va împlini anul ăsta 27 de ani, deci n-am cum să mă mai cred vreo copiliţă. Cifrele exis­tă, dar nu ele sunt importante, ci important e cum mă simt pe interior. Or, pe interior, eu mă simt tânără. Fi­reşte, nu tânără ca la 20 de ani, că, la 20 de ani, alt­fel trăiam, altfel gândeam, altfel iubeam, altfel re­acţionam... Mă simt tânără în raport cu vârsta asta descrisă în cifre, mă simt tânără fiindcă sunt încă în putere şi sănătoasă. Şi-apoi, poate că la tinereţea asta interioară contribuie şi faptul că băiatul meu, deşi, în cifre, are aproape 27 de ani, în comportament e, în continuare, asemenea unui co­pil de 6-7 ani. Asta mă ţine şi pe mine ancorată la vreo 30 de ani. (râde)- Să nu-ţi accepţi ridurile, care apar în mod fi­resc, care sunt ceva natural, e o altă dovadă de or­goliu şi de mândrie. Că tot discutam despre asta. Şi mai e şi o dovadă de nesiguranţă, ţine de o ne-iubire a ta. A te iubi înseamnă a te iubi cu tot ce eşti, în­seamnă a te iubi şi în dimineţile în care te-ai trezit cu ochii umflaţi, fi­indcă n-ai dormit bine peste noapte, în­seamnă a te iubi şi când meca­nis­mele fi­zio­logice încep să-ţi "picteze" riduri pe faţă etc. Iu­birea de sine nu e con­diţionată de aspecte de acest gen, cu sau fără riduri, tu tot omul ăla eşti. Tocmai din pricina acestei nesigu­ran­ţe există femei care ape­lează la chi­rurgia estetică. Eu nu cred în ope­ra­ţiile estetice, fiindcă nu cred că vreun om poate să îmbunătăţească perfecţiunea creaţiei lui Dumnezeu. E ilogic! A nu se înţelege că eu spun că nu trebuie să te îngrijeşti! În fond, trupul e templul Duhului Sfânt. Eşti chiar dator să-l îngrijeşti! Dar e o dife­renţă între a-ţi îngriji trupul şi a împinge îngrijirile astea dincolo de limita bunului simţ, a merge până în zone care depăşesc sfera naturalului.- Andrei s-a transformat într-un tânăr superb: e frumos, e drăgăstos, extraordinar de iu­bi­tor... Avem şansa de a fi găsit o terapeută foarte bu­nă, pe An­dreea, care e doar cu un an mai mare decât el şi la care eu ţin enorm, care lucrează cu el de vreo trei ani şi a început să-l determine să citească puţin, să scrie puţin şi să gândească astfel încât să găsească soluţii la provocările pe care i le ridică ea prin în­trebări. Extraordinar e că Andreea are o metodă prin care Andrei nu simte că face lecţii, i se pare că, dintr-o joacă, reuşeşte nişte lucruri minu­nate. Şi e grozav că, de fiecare dată, conştientizează când mai depă­şeşte un prag. Aşa cum s-a întâmplat şi acum 20 de ani, când a început să vorbească. Până atunci, eu îi tot spusesem poezii, pe care mi-am dat seama că le me­mo­rase, fiindcă, din secunda în care a în­ceput să vorbească, a prins să dea "spectacole", în care îmi reda toate poeziile respective. Are o bucu­rie fantastică să ne vadă pe mine, pe bunica, pe mătuşa, bucurându-ne. Tot ce face, el face doar ca să ne bucure pe noi! O asemenea dăruire e greu de găsit, eu cred că e un dar de la Dum­ne­zeu. Iar, pen­tru mine, viaţa alături de Andrei e o lecţie continuă. Aşa cum o lecţie e şi uşurinţa lui de a-şi cere iertare din tot sufletul, deşi orice greşeală el o face cu ini­mă curată, fără intenţie. Când vede că a supărat pe cineva, i se stinge lumina din priviri şi-atunci îşi cere iertare cu toată fiinţa şi nu are linişte până când nu simte că l-ai iertat cu-adevărat. Pur şi simplu, în el nu există nici urmă de orgoliu sau mândrie.- Nu mă întristezi, tocmai pentru că m-am gândit serios la subiectul ăsta, iar acum sunt liniş­tită, împăcată: fără să am vreun argument tangibil, trăiesc cu credinţa de nestrămutat că Dumnezeu, aşa cum l-a ajutat pe Andrei şi până acum, o să-l ajute cumva şi după ce nu voi mai fi eu, o să aibă grijă de el.- Cred că pentru unii oameni, treaba asta cu ma­riajul nu e să fie. Pro­babil că din vina mea, eu n-am avut parte de "iu­birea vieţii mele", care să ţină "până la adânci bă­trâneţi", căci fiecare om e responsabil de ceea ce i se întâmplă pe parcursul exis­ten­ţei. Aşa că azi... nu zic nici că resping iu­birea, nici că nu mai do­resc pe ci­neva care să-mi stea alături... nu ştiu da­că Dumnezeu o să îngă­duie o astfel de persoană. Acum vreo câţiva ani, stând de vorbă cu pă­rin­tele meu duhovnic, l-am întrebat de ce crede că lucrurile s-au petrecut aşa cum s-au petrecut în viaţa mea şi dacă, într-o zi, o să-l întâlnesc pe bărbatul ca­re să rămână lângă mine până la sfârşit, iar el mi-a răspuns: "Manuela, pe tine te ajută Dumnezeu! Ui­te că acum nici nu mai simţi gre­u­tatea crucii! Şi tu ce-i spui lui Dumnezeu: «Doamne, e crucea mea, da' mai dă-mi pe cineva care să mă ajute s-o duc»?" Mi-am dat seama că avea dreptate. Am trecut la un moment dat printr-o ex­perienţă, când m-am gândit că "în sfârşit, am şi eu pe cineva care să mă ajute". Şi - când colo! - m-am trezit nu cu un ajutor, ci cu încă o po­vară de cărat în spi­nare. (râde) Înţelegi? De-as­ta zic acum că mă las deplin în voia lui Dum­nezeu. Cum gân­deşte El că e mai bine pen­tru mine aşa să fie!- Da, în stagiunea pre­zen­tă, joc în "Te iubesc! Te iu­besc?", un spectacol care chiar are mare suc­ces, dovadă lon­ge­vitatea lui. În rest... cola­bo­rările sunt din ce în ce mai puţine. Căci eu pe colaborări merg, de când m-am întors din America, fiindcă n-am mai găsit loc să mă angajez într-un teatru de stat. Nu ştiu de ce lucrurile stau aşa: de ce nu sunt distribuită în filme sau în piese. Poate şi din cauza acelei lipse ale mele, de ani buni, din lumea artistică de la noi, combinată cu in­flaţia de actori din Româ­nia... pro­babil că n-am mai fost su­fi­cient de vi­zi­bilă... Cu si­guranţă că o expli­caţie există, doar că încă n-am găsit-o. Pe de altă par­te, nici eu nu am forţat "poarta", căci m-am con­vins că în­crân­­ce­narea nu duce ni­căieri. Pre­fer să las situaţia să se des­făşoare na­­tural, indiferent pe ce cale va mer­ge. Deşi nu pot să te mint: îmi lipseşte fil­mul, tân­jesc să joc în mai multe spec­­ta­cole de teatru bune... Deci dra­­gostea mea pen­tru actorie e la fel de vie.- Iarăşi te-aş minţi dacă ţi-aş spune că nu. Fireşte că mă gân­desc cu nostalgie la anii mei de glorie şi, mai ales, la "Pă­du­rean­ca", la per­sonajul acela care şi azi, la 30 de ani de la premieră, e încă viu pentru români. Aşa cum viu e şi filmul în sine. De fiecare dată când e difuzat, face audienţe fan­tas­tice. Am avut un noroc ex­traor­dinar să ajung să joc în filmul ăsta, alături de Adrian Pintea şi Şerban Io­nes­cu, partenerii mei direcţi, cărora le datorez succesul prestaţiei mele, în proporţie de 80-90%, restul reprezentând, pur şi simplu, intuiţia mea. Gândeşte-te că eram o copilă de 18 ani, fără studii de actorie, or, ei doi m-au învăţat cum să fac fiecare gest şi cum să rostesc fiecare re­pli­că. Au fost de o ge­ne­ro­zitate incredibilă! Îi mul­ţumesc lui Dum­ne­zeu pentru no­rocul ăsta! Iar în con­tinuare... ce va fi, va fi! Dacă voi mai avea ocazia să dovedesc ce pot ca actriţă, voi face asta cu bucurie. Dacă nu... vorba 'ceea: să mă ţină Dumnezeu ocu­pată! (râde)- Sunt un om al prezentului, în care îmi găsesc punctul de sprijin, ca să-mi aţintesc privirea spre vii­tor. Şi uite cum se leagă lucrurile: în prezent, lu­crez la un proiect care se va desfăşura în viitor, cins­tind tre­cutul. (râde) Acum ceva timp, m-am întâlnit cu Sil­via Pintea, prima soţie a lui Adrian Pintea, şi, stând de vorbă, ne-a venit o idee: să organizăm un soi de ca­­ravană, cu care să ajungem prin cât mai multe locuri din ţară (şi poate şi la Chişinău, dacă tratativele pe ca­re le purtăm acum se vor con­cre­tiza),unde să pro­iec­tăm "Pădureanca" şi, împre­ună cu in­vitaţii noş­tri - re­gizorul Nicolae Măr­gi­neanu şi alţi ac­tori din film , să spunem poveşti des­pre Adrian, să-l re­me­morăm ca om şi ca artist. Mai ales că anul acesta se împlinesc 10 ani de la moartea lui. După care, la anul, inten­ţionăm să continuăm cu un me­dalion Şer­ban Ionescu. Şi nu vrem să ne oprim aici, ci, în fie­ca­re an, să re­me­­­morăm câte un actor care a plecat dintre noi.