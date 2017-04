Apelez la dvs. cu speranţa că mă veţi ajuta să-mi vin­dec fiul. Are vârsta de 37 de ani şi din toamna trecută a început să se simtă rău. La mâna dreaptă nu-şi mai poate mişca degetele, iar într-o zi a căzut, pur şi simplu, din picioare. S-a dus la doct­or, i s-au făcut radiografii la coloa­nă, iar re­zultatul a fost că nervul motor e distrus. Diag­nos­ticul a fost scleroză laterală amiotrofică (boala nervului motor). Medicii ne-au spus că nu există tratament pentru această boală. Poate mă puteţi îndruma dvs. unde pot să gă­sesc pe ci­neva care să-mi vindece băiatul. Cu mii de mulţumiri,Doresc să mă ajutaţi în legătură cu boala de ochi a soţului meu, în vâr­stă de 56 de ani: şi-a pierdut ve­derea în proporţie de 80%. Prima dată i-a fost afectat ochiul drept şi vedea foarte puţin cu el. A fost spita­lizat şi a fost externat cu diagnosticul O.D. - neuropatie optică ischemică anterioară (NOIA). A urmat trata­ment la domiciliu, pen­tru ca boala să nu se extindă şi la celălalt ochi. Dar boala s-a extins şi la ochiul stâng, cu care vede acum şi mai puţin. A fost din nou internat în spital, a făcut tratamente pentru ambii ochi şi i s-a pus diagnosticul următor: O.S. - NOIA şi O.D. - sechele NOIA (atrofie optică par­ţială). A încercat mai multe tipuri de ochelari, dar de văzut tot nu vede. Poate cunoaşte ci­neva vreun terapeut naturist, care să ame­lio­reze boala, dacă nu se poate vin­deca to­tal. În aşteptarea unui răs­puns, vă mulţu­mesc anticipat.Am un băieţel de patru ani, şi în urma unui control, s-a descoperit că un testicul nu a coborât în scrot. Medicii l-au pro­gra­mat pentru operaţie, dar având în vedere vârsta, nu vreau să-l supun la aşa ceva. Ar fi traumatizant şi pentru el, şi pentru mine. De aceea vă rog să-mi recomandaţi un tera­peut care poate rezolva o asemenea pro­blemă. Cu mulţumiri,Am 78 de ani şi sufăr de doi ani de o grozavă usturi­me în gură, nas şi ochi, de parcă aş mânca în perma­nenţă ardei iuţi. În 1976 am suferit două ope­raţii de re­zec­ţie a 40 cm colon şi res­pectiv încă 22 cm (deci 62 cm total), la Clinica Fun­deni din Bucu­reşti. După aceste operaţii am început să simt ustu­rimea, care s-a ac­centuat în timp, devenind acum de nesuportat. Am con­sultat me­dici internişti, der­ma­tologi, neuro­logi, am vorbit şi cu chi­rurgul care m-a ope­rat, dar nu am aflat vreun remediu, măcar par­ţial. O fi de la anes­tezie, o bacterie sau un microb intra­spi­ta­li­cesc? Dacă e­xis­tă ci­ne­va care a su­ferit ase­me­nea calvar şi i-a găsit remediu, îl rog din suflet să-mi comu­nice prin intermediul revistei "Formula AS", pen­tru a scăpa de aceste ustu­rimi de nesuportat. Cu multe şi sincere mul­ţumiri,Am 23 de ani şi în urmă cu patru ani am înce­put să mănânc exagerat, pentru ca apoi să-mi pro­voc voma. Problema este că nu mă pot abţine de la nimic, după care merg să-mi golesc "cămara". Îmi dau seama că fac o prostie, banii chel­tuiţi pe mâncare se duc, iar eu, in­conştientă, continuu să-mi provoc voma. Am încercat să mă autoeduc prin sport sau prin exer­ciţii de autosugestie, dar degeaba. Am ajuns să mă gândesc doar la mân­ca­re. Există vreun leac naturist pentru bu­limie? În spe­ranţa că mă veţi înţe­lege şi ajuta, vă mul­ţumesc.Vă rog să mă ajutaţi cu un trata­ment naturist care să-mi vindece boa­­la de care sufăr. La ambii ochi am înţe­pături (senzaţie de praf în ochi) şi o secreţie purulentă. Dimineaţa nu mai pot des­chide pleoa­pele, pentru că sunt lipite. Am fost la mulţi medici specialişti. Unii mi-au dat diagnosti­cul de cata­ractă, alţii de con­­junctivită alergică, am urmat o mul­ţime de tratamente, dar în zadar. Vă rog să-mi recomandaţi un remediu naturist.Sunt un fidel cititor al revistei dvs. şi aş dori să vă adresez o întrebare. Sufăr de reumatism articular acut de la vârsta de 16 ani. Strepto­cocul he­molitic mi-a atacat ge­nun­chii şi sufăr de spon­diloză dor­sală şi cervicală. Am făcut ani de zile tra­­tament cu Moldamin şi Penicilină. Ştiu că această boală nu se poate vindeca, dar poate îi mai amelio­rez simptomele. Vă rog din suflet să-mi recoman­daţi un tratament naturist sau medica­men­tos. Vă mulţumesc,Vin cu o mare rugăminte la dvs.: să-mi ajutaţi fiul, în vârs­tă de 13 ani, care suferă de tripareză spas­tică şi are dificultăţi de vorbire. Sunt divor­ţată şi mă descurc foarte greu cu el. Dacă ştie cineva un tra­ta­ment naturist pentru această boa­lă, îl rog să-mi scrie prin interme­diul revistei. Vă mulţumesc,