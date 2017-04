Dacă glicemia fiului dvs. este mare, vă reco­mand ca pe lângă regimul alimentar indicat de me­dic, să urmeze şi un tratament de ceaiuri din plante. Se prepară următoarea infuzie: frunze de afin, frunze de nuc şi teci de fasole mărunţite, se ames­tecă în părţi egale (câte o ceşcuţă de cafea, de exemplu), apoi se ia o linguriţă de amestec şi se infuzează cu o cană de apă în clocot. Se beau câte 3 căni pe zi, după mesele principale. Îi urez fiului dvs. însănătoşire grabnică.* Balonarea poate avea mai multe cauze. După depistarea cauzei, folosiţi produsele care constataţi că vă sunt de ajutor. Cereţi sfatul medicului.* Intoleranţa la gluten sau lapte produce balo­nare. În loc de lapte, folosiţi lapte de migdale, de cocos, de soia, evitaţi produsele cu gluten şi folo­siţi, în loc de produse pe bază de grâu, hrişcă, orez, mălai, mei, quinoia, amarant, făină de orez.* Candida poate fi o cauză ascunsă a balonării. Folosiţi probiotice. Evitaţi pâinea dospită, zahărul, acriturile. Tinctură de propolis 30%, 20 de picături diluate, de 3 ori pe zi.* Specialiştii au constatat că lipsa magneziului din organism provoacă balonare. Există în farmacie Mg+B1+B6+B12+acid folic (produs Doppel Herz, Germania). Vezi prospectul.* O altă cauză o reprezintă digestia deficitară şi lipsa enzimelor. Se folosesc Triferment, Mezym Forte.* Cărbunele medicinal reţine molecule cu gaze şi neutralizează bacteriile care le produc. Luaţi câte 1/2 de linguriţă cu pulbere de cărbune medicinal înainte şi după fiecare masă.* Faceţi de urgenţă analiza de laborator (copro­cultură) pentru bacteria Helico­bacter pylori. Pro­duce balonare, ulcer şi, pe termen lung, probleme grave.* Împotriva balonării există produsele Espumi­san, Kebene Plus, Kreon, Stomach Forte (10 plante asiatice), tel. 0784/17.24.17 (dar bacteria să nu fie prezentă în organism).* Scorţişoara reduce la minim balonările. Puneţi o linguriţă cu scorţişoară în ceaiul de dimineaţă.* Nu consumaţi crenvurşti, cârnaţi, mezeluri, tocături, alimen­te cu coloranţi, aditivi. Mâncaţi puţin şi des, până la ora 18.Am suferit foarte mult din cauza durerilor de spate şi ge­nunchi. Acum 6 ani, am fost diag­nosticată cu gonartroză bilaterală şi mi s-a recomandat să-mi pun proteză. Eram înţe­penită, nu puteam face un pas. Ajunsesem să stau mai mult în pat, iar atunci când ieşeam, chiar şi pe distanţe mici, trebuia să iau taxiul. Apoi, într-o zi, mama mi-a făcut cadou Genacol. Am început să simt efecte după o săptămână şi să nu mai fiu aşa înţepenită. După o cură de 3 luni, am scăpat de durerile de genunchi şi de spate, de puteam să alerg prin casă. E ne­maipomenit produsul acesta. L-am mai recomandat unei prietene cu probleme articu­lare şi s-a simţit foarte bine.M-am confruntat şi eu cu această problemă - acufene sau tinitus se numeşte în termeni medicali. Ceea ce percepeam eu era un zgomot pulsatil, asemă­nător sunetului produs de valuri, zgo­­mot pe care îl resimţeam în urechea stângă, mai ales în po­zi­ţia culcat, înainte de a ador­mi; ziua, fiind în activi­tate, nu era aşa de deranjant. Am reuşit să scap de această pacoste cu un tratament sim­plu, prescris de medicul la care mă tratez de lomboscia­tică (o afecţiune la coloana vertebrală). Este vor­ba de o cură cu Panax Ginseng ex­trac­tum, fiole, China; o cutie conţine 10 fiole. Am făcut tra­tament cu 1 fiolă pe zi, timp de 10 zile, pauză 20 de zile şi, repetat, pe o perioadă totală de 3 luni. Zgomotul a încetat după primele 10 zile de trata­ment, dar a reapărut până la sfârşitul primei luni; după a doua serie, a dispărut definitiv. Este impor­tant să realizaţi întreaga schemă de tra­tament, de 3 luni.Vă doresc însănătoşire grabnică!Vă recomand să vizionaţi documentarul german "Hanf - eine Pflanze mit vielen Gesichtern" ("Câ­ne­pa, o plantă cu multe feţe"), care poate fi găsit şi pe youtube. În acest documentar (minutul 2:33) apare un interviu cu domnul James Burton, care a avut o problemă simi­lară şi spune ce a făcut să-şi trateze problemele legate de glaucomul pe care l-a avut.Toate cele bune,Mult stimată redacţie, sunt un cititor al revistei dvs., fiindcă găseşti în ea multe lu­cruri interesante. O doamnă din Ale­xan­dria spune că a devenit de­pendentă de me­dica­mente antidepresive şi întreabă cu ce mij­loc naturist ar putea înlocui aceste me­dica­mente. Dacă o interesează, îi dau o adresă. În 1980, am fost internat la celebrul profe­sor Brânzei, la Iaşi, în iunie şi iulie, i-am urmat sfatul şi acum mulţumesc bunului Dumnezeu, căci din 7 feluri de medica­men­te, am mai bine de 15 ani de când nu mai iau niciunul, era gata să scap de sub control starea depresivă. Nu vă pot scrie, că e prea mult de spus, dar dacă vreţi o în­drumare, vă stau la dispoziţie prin tele­fon.În încheiere, doresc multă, multă sănă­tate şi colectivului "Formulei AS"!Nu vă recomand antidepresive, cel mai indicat ar fi un tratament naturist cu Rhodiola rosea (2-4 tablete pe zi). Dacă doriţi să faceţi acest tratament, contactaţi-mă, să vă dau schema de administrare în funcţie de vârstă şi alte tratamente pe care le luaţi.Numai bine,Profit de faptul că sun­teţi din Bucureşti şi vă re­comand ca mama dvs. să ajungă la Policlinica de Geriatrie din str. Spătarului, sector 2, este în spatele Bi­sericii Armeneşti. Aici con­sultă o doctoriţă de excep­ţie, la gastroenterologie - d-na dr. Popov. În mod si­gur, prin investigaţii şi tratament, îi veţi găsi ma­mei dvs. leacul pentru con­sti­paţia de care suferă. Mie mi-a recomandat, pentru această afec­ţiu­ne de care sufăr şi eu, următoarele: se cumpără un pachet de fulgi de grâu (cca 400 g), un pa­chet de fulgi de secară, un pachet de fulgi de ovăz. Se amestecă toate, într-un vas, plus 200 g sămânţă de in măcinată, plus 200 g de sta­fide. Din acest ames­tec se iau 5-6 linguri şi se pun într-un castron. Se opă­resc cu 150 ml apă clocotită şi se lasă 20 de mi­nute acoperit. Se adaugă un iaurt mic (de preferinţă iaurt grecesc). Se consumă la mi­cul dejun.În speranţa că v-am fost de ajutor, eu vă doresc însănătoşire grabnică cu rezultate pozitive.Cu stimă şi respect,Vă ofer un remediu pentru osteofite (ciocuri pe coloana lombară şi cervicală). Se face o dată la 5 ani! Nu se face de cei care au osteoporoză, pentru că "to­peşte" osul. (Reţeta aparţine rusoaicei Djuna, care îi trata pe liderii sovietici.)Materiale necesare: 1 termos de 1 litru, 9 pa­chete foi de dafin de 5 grame, un vas emailat de 500 ml.Procedeu de preparare:* Pentru zilele 1, 2 şi 3 se împart 3 pachete de foi de dafin în două cantităţi egale (2,5 g şi 2,5 g) prin numărarea frunzelor. Se pun deoparte cele 3 jumătăţi rămase. În vasul de 500 ml se dau în clocot 350-400 (maximum) ml apă plată (dacă se poate de izvor) şi se face o infuzie cu 2,5 g frunze de dafin. Se toarnă infuzia cu frunze cu tot în termos. Timp de 9 zile, fără a se arunca frunzele de pe o zi pe alta! Se beau 3 ceşti de ceai, neîndulcit, din infuzia zilnică, după mesele principale.* Pentru zilele 4, 5 şi 6 se procedează ca mai sus, cu aceeaşi cantitate de apă, dar cu 5 g frunze dafin (un pachet). Nu se aruncă din termos timp de 9 zile!* Pentru zilele 7, 8 şi 9 se procedează ca mai sus cu 7,5 g frunze de dafin (1 pachet şi jumătatea rămasă de la punctul A).Efectul se observă dacă faceţi o radiografie îna­intea tratamentului, şi alta, la 30 de zile după terminarea lui. Eu aşa am scăpat.Vă urez succes!