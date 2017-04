Dau spre adopţie pisicuţă jucăuşă, fru­moa­să şi educată (îşi face nevoile la litieră). Culoarea este gri cu alb, are păr frumos, gen Siameză. Relaţii la tel. 0773/92.48.86

Ofer spre adopţie o căţeluşă metis de Al­sa­cian cu Ciobănesc carpatin, în vârstă de 3 luni şi jumătate, simpatică, drăgălaşă, vaccinată, de­pa­razitată, foarte bună pentru companie, dar mai ales pentru pază, este extrem de vigilentă. D-l FLO­RESCU - Bucureşti (Tel. 0723/46.32.34)

Caut iubitor de animale pentru a adopta o că­ţeluşă metis, în vârstă de 2 ani, de talie mică spre medie, jucăuşă, foarte fru­moa­să, nepretenţioasă la mâncare, sterilizată. Bucureşti (Tel. 0723/21.04.33)

Mika este o căţeluşă Pechinez de talie mică (are doar 3 kg), în vârstă de un an şi ju­mă­tate, educată, foarte cuminte, ne­pre­ten­ţioa­să la mâncare. Fiind inteligentă, age­ră şi ata­şându-se foarte repede de oameni, dar şi de alte animăluţe, va fi companionul ideal pentru cine o va adopta. Preferăm s-o adopte cineva care poate s-o găz­duiască într-un apartament. D-na NĂS­TASE - Bucureşti (Tel. 0727/43.69.44)

Abi este o pisicuţă de 2 ani, cu blăniţa trico­loră, foarte frumoasă, pri­etenoasă dar, din păcate, fără o căsuţă şi stăpânii ei proprii, căci deocamdată trăieşte într-o instituţie care o acceptă doar ca să mănânce şoareci. Credem că Abi merită o viaţă superioară celei de acum, aşa în­cât vă rugăm s-o adoptaţi şi o să vedeţi ce pisi­cuţă deosebită este!

Ani este o pisicuţă tigrată în vârstă de 8 luni, frumoasă, cuminte, inteligentă, sterilizată, dor­nică de a fi adoptată de urgenţă şi iubită.

Pisu are 3 ani, este un motănel blând, cres­cut într-un apartament în care, din păcate, nu mai poate să rămână căci stăpâna lui are mari pro­ble­me de sănătate, iar medicii i-au interzis să mai de­ţină vreun animăluţ. Cu mare părere de rău tre­buie să se despartă de Pisu, dar credem că la cât este de frumos, blând, prie­tenos şi dor­nic de afecţiune, Pisu (care este castrat şi vac­cinat) îşi va găsi de urgenţă o familie primi­toare.

Shony este un căţeluş găsit prin Bucureşti, nemicrocipat, murdar, neîngrijit, plin de câlţi. Cu siguranţă a fost pierdut sau abandonat, dar nu poate rămâne la nesfârşit fără nişte iubitori de animale care ar putea să-l adopte, spre a avea un prieten desăvârşit în apropiere.

Persoană cu situaţie materială modestă oferă spre adopţie 2 căţeluşi - băieţi amândoi, pe care i-a găsit abandonaţi, i-a îngrijit, dar cărora nu poate să le ofere condiţii prea bune, nici mân­care, şi nici o viaţă liniştită, având în vedere că el însuşi lo­cuieşte pro­vizoriu, prin bunăvoinţa unui amic. Cei doi căţei sunt adulţi, de talie mică, unul are blă­niţa lungă, iar celălalt blăniţă cu păr scurt. Sunt ne­pre­tenţioşi la mâncare, cuminţi, afectuoşi. Infor­maţii la FLORIN (Tel. 0799/66.65.10)