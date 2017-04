Aşa începeau, ade­sea, poveştile copilăriei noastre.Desigur că a fost odată ca niciodată, că de n-ar fi fost nu s-ar fi povestit... Desigur că pe atunci oamenii erau mai apropiaţi de ma­ma natură sau aşa cum ne place să spu­nem acuma, "de mediul înconjurător". De atunci, însă, s-a aşternut o cale lungă, iar mi­nu­nile s-au şters din mintea celor care mai credeau în ele, deşi din când în când mai există, mai apar ca nişte mici steluţe, în noianul de fapte diverse. Aşa mi s-a întâmplat şi mie, sau nu chiar mie, ci unor vieţuitoare, două la număr, aparţinând reg­nului pisicilor. Totdeauna mi-au plăcut anima­lele, mai ales cele mici care te privesc cu ochii rotunzi şi plini de spaimă sau aproape stinşi de foame, abia putând să scoată o şoaptă, care aproa­pe nu mai seamănă a miau. Aşa era Miţa, pe care am găsit-o în nişte boscheţi din curtea Pa­la­tului Peleş. Se împleticea... nu mai putea să pă­şească. Era murdară de regimentele de purici ca­re se năpustiseră asupra ei în cele câteva nopţi în care rătăcise prin iarbă. Îi curgea un ochi. Îi curgea nasul. N-am privit-o decât o clipă şi în cea ur­mătoare, m-am hotărât s-o iau. Nu era spe­rioasă, şi cred că aşa pierdută cum se arăta, nici nu putea să fie. Am strâns-o la piept şi am plecat cu ea aca­să. În autobuz, pasagerii mă priveau, unii mi­raţi, unii întorceau capul, iar câteva doamne mă aprobau tacit pentru asemenea faptă milostivă! Miţa (am decis pe loc s-o cheme aşa, ca pe pi­si­cile bunicelor noastre) a zăcut două zile şi a vo­mitat continuu. Credeam că o s-o pierd, dar după cele două zile în care a zăcut cu capul într-un pa­puc de-al soţului meu, s-a sculat veselă şi în­fo­me­tată. Şi de atunci aşa a rămas. A crescut mare, am în­văţat-o să-şi înţeleagă numele, să ştie ce spun când mă adresez ei, inclusiv cuvântul magic bucă­tărie. Şi zilele au trecut, şi chiar un an şi jumătate.Eram cu ea la Sinaia (nu puteam s-o las sin­gură în Bucureşti). Într-o după-masă, m-am dus să-mi conduc o prietenă spre casă. La întoarcere, am trecut pe lângă tomberoanele de gunoi pline ochi. Sub unul dintre ele, se adăpostea un pisoi mic. M-am apropiat de el să-l văd mai bine şi când m-a văzut, a început să miaune de-abia auzit, ca un plâns. M-am uitat la el mai de aproa­pe şi mi-am dat seama că era de-o slăbiciune groaz­nică şi mergea în trei picioare. Al patrulea se ţinea atârnat de un şold strâmb şi deformat. "Vai de capul tău" i-am zis. Şi am plecat cu o mare durere în suflet. S-a luat după mine o mică bucată de drum, apoi s-a oprit. Îi era frică să meargă mai departe. I se părea că se va pierde în locuri necunoscute. Dar tot mieuna cu voce stinsă şi disperată. M-am întors să-l văd. Şedea în fund, cu piciorul din spate întins pe lângă corp. Se uita la mine cu nişte ochi mari, implorân­du-mă sfâşietor. N-am rezistat, m-am întors, l-am luat în braţe şi l-am ascuns sub haină. A început să toarcă de auzea toată Sinaia. Acasă, l-am instalat într-o cutie de pantofi. Nu i-a fost rău, dar a dormit 24 de ore încontinuu. L-am dus în braţe la tăviţa cu nisip. Apoi a început bâlciul. M-am prezentat cu el (aflasem între timp că e băieţel şi-l botezasem Luluţu) la Clinicile Uni­ver­si­tare de la Facultatea de Medicină Veterinară, unde un profesor medic m-a trimis cu el la radio­grafie şi apoi m-a anunţat cu o voce gravă: "Frac­tură de col femural cu calusare defectuoasă". Sin­gu­ra soluţie: operaţia. L-am operat. La 8 zile i s-au scos firele. La două luni i s-a scos tija din picior. Apoi iar firele. Şi apoi s-a făcut bine. Dar va fi toată viaţa lui un estropiat cu o articulaţie blo­cată. Dar aleargă, sare şi e vesel, şi Miţa e şi mai veselă, că acum are un tovarăş de joacă, cu ca­re întoarce casa pe dos. Iar noi îi iubim pe amândoi, mai ales când ne oferă spectacole de circ.Nu de multă vreme, o băbuţă mi-a spus că pisoii sunt atât de diferiţi coloraţi şi nici unul nu are desenele de pe blăniţă la fel, fiindcă îngerii îi pictează, ca să le facă plăcere copiilor. Miţa are blăniţa neagră, cu un guler mare alb şi labele din faţă albe, iar Luluţu e un tigru portocaliu, cu oche­lari albi şi cu botul ceva mai închis la cu­loa­re, de parcă ar fi uitat să se şteargă la gură, după o masă copioasă.Amândoi au rămas pentru mine ca două per­sonaje din basmele copilăriei!