"Pensie? Nici vorbă! Sunt doar o fetişcană! Am o mulţime de proiecte: un film docu­mentar, înregistrări şi o mulţime de idei. Sunt recu­noscătoare Destinului că pot să fac ceea ce iubesc cel mai mult", spunea într-un interviu recent marea divă a muzicii cubaneze, Omara Portuondo. Într-adevăr, la 86 de ani, dovedeşte o vitalitate apar­te, o energie cu adevărat latino-americană, care o ajută să cânte şi să danseze molipsitor. Aşa se ex­plică mulţimile de fani care umplu sălile de concert, gata mereu să cânte şi să dan­seze pe ritm de bolero, son şi gua­racha.Omara Portuondo este singura femeie inclusă în celebrul proiect - "Buena Vista Social Club", dar şi o supravieţuitoare, căci parte­ne­rii ei de documentar, disc şi proiect au dispărut, unul câte unul. Omara îşi amin­teşte cu drag şi melancolie de Compay Se­gun­do, Rubén González, Ibrahim Ferrer şi Pío Leyva, în a căror com­panie a pornit în periplul mondial din anii '90, scoţând la lu­mină, cu ajutorul regizorului german Wim Wenders, comoara muzicală ce aştepta în li­nişte, în Cuba, să fie descoperită. "Spre deo­sebire de unii dintre ei, eu am cântat de la debut fără pauză... Băieţii s-au stins din via­ţă, dar îmi amintesc de fiecare în parte atunci când interpretez câte o melodie. Une­ori îmi place să povestesc şi câte o anecdotă despre ei", spunea ea. Iar Omara chiar are ce povesti, căci a văzut multe în cei peste 70 de ani de carieră, mulţi dintre aceştia petrecuţi prin cele mai rafinate clu­buri din Havana, dar şi pe cele mai selecte scene ale lumii. A cântat atât pentru proti­pendada cubane­ză, cât şi pe ogoare, la câmp, ca să le ridice moralul ţăranilor, dar şi în faţa unor capete încoronate euro­pene. Cu toate că în anii '60 a avut şansa să fugă din Cuba în SUA, împreună cu sora ei, Omara nu a făcut-o. "Soy cubana! (Sunt cuba­neză!)", spunea cu mândrie. "Oamenii mă recunosc şi mă salută când trec pe stradă. Iar lucrul ăsta mă bucură enorm. Fanii, criticii şi jurnaliştii din Cuba mă respectă şi mă apreciază, şi asta contează mult pentru mine. Dar cred că succesul adevărat con­stă în a rămâne un om bun şi a încerca să îi ajuţi şi pe alţii. Eu sunt membru al Crucii Roşii Inter­naţionale şi nu o dată am cântat ca să strâng bani pentru victimele răz­boiului sau pentru cele ale unor dezastre natu­rale", se confesa ea.?n SUA a ajuns pentru prima dată în turneu, în anii '50, pe vremea în care cânta în cvartetul Aida, alături de sora ei mai mare, Haydée. Din cauze politice (înăsprirea rela­ţiilor americano-cuba­ne­ze), a părăsit ur­gent Ame­rica, unde nu s-a mai în­tors decât re­cent, după ce au fost reluate rela­ţiile dintre cele două ţări. Astfel că, în 2015, O­mara a ajuns să cânte chiar şi pentru preşedin­tele SUA. "Preşedintele Barack Oba­ma a invitat Buena Vista Social Club la Casa Albă, cu oca­zia Zilei lui Columb, şi am apucat să schimb şi câteva cu­vinte cu el. Apoi am fost invitată să asist la dis­cursul pe care l-a ţinut, sărbătorind moştenirea hispanică... Da, cul­tura noastră cu­baneză a fost în vizită la Casa Al­bă", spunea ea.Omara şi-a trăit viaţa din plin. S-a confruntat cu multe piedici şi încer­cări, care nu au do­borât-o niciodată. Este tânără sufleteşte, plină de viaţă şi iradiază o frumuseţe ce vine din inte­rior. "Am pierdut mulţi oa­meni dragi, părinţii, ambele surori, prie­teni... Am iubit şi am pierdut şi acolo... Dar reţe­ta fericirii mele e simplă, ca în acel cântec: «Lo que me queda por vivir será en sonrisa» («Ce mai am de trăit va fi numai zâmbet»). Ca să mă simt tână­ră, mă înconjor cu oameni plăcuţi, care mă sprijină, mă ajută şi mă fac să zâm­besc. ?mi plac copiii, şi de câte ori am puţin timp liber, mă duc să vizitez o şcoa­lă de muzică. Rossio, nepoata mea, stu­diază acolo percuţia. Petrecem împre­ună clipe minunate. Nu am băut şi nu am fumat niciodată. Mă duc la culcare devreme, iar uneori, când am timp, înot. Asta şi munca mea mă ţin să­nătoasă. Muzica este viaţa mea!", declara cântă­reaţa. Nu are vise de lux şi nu se grăbeşte nicio­dată. După 70 de ani de muncă, are un apar­tament în Malecón, Havana, cu vedere la ocean, un adevărat sanctuar în care se retrage atunci când nu e plecată în turnee lungi: "Nu-mi pun mai multe do­rinţe în acelaşi timp, ca să fiu sigură că mi le voi putea îndeplini. Pe rând. Nu mă gră­besc. Sunt încă tânără. Şi chiar dacă poate chipul meu nu mai arată atât de proaspăt ca odini­oară, sufletul meu e în floarea vârstei."Anul acesta, solista cuba­neză are pro­gramate înregistrări pentru două discuri noi; e invitată deja la mai multe show-uri de televiziune; are planificat un turneu în Eu­ropa de Est, ce include şi cele două concerte de la noi, de pe 23 aprilie, la Bra­şov, în Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Coli­başi" şi în 25 aprilie, la Sala Palatului din Bucureşti; trei concerte în Cuba şi, spre finele anului, vrea să pornească într-un nou turneu mon­dial.Omara Portuondo Peláez s-a născut pe 29 oct. 1930 şi la 15 ani a devenit dansatoare la "Tro­picana", un celebru club cubanez. ?n 1947, s-a alăturat gru­pului vocal Loquibambia Swing, iar în 1953, alături de sora ei, Haydée, a început să cânte în cvartetul Aida. ?n 1967, a început o carieră solo şi a lansat pri­mul ei disc dintr-un lung şir. * ?n 2005, a primit premiul Billboard Latin Music Award, iar în 2009, a câştigat un Grammy pentru albumul "Gracias". Un film documentar despre via­ţa ei a câştigat un premiu la Cannes, în 1986. * De 25 de ani, fiul ei, Ariel, îi este impresar şi o însoţeşte în turnee.(Bilete pentru concerte puteţi găsi în reţeaua E­ven­tim. Au preţuri între 50 şi 200 lei pentru concertul de la Braşov şi 65-300 lei pentru cel din Capitală.)