Ce trebuie să ştim despre post

Că v-aţi pierdut ener­gia pe drum? Dacă vreţi să vă faceţi un bine, apelaţi la posturile de sănătate. Nu vă te­meţi: foamea n-o să vă stri­ce buna dispoziţie. Dim­potri­vă, postul acţionează asu­pra trupului şi su­fletului ca o "curăţenie ge­ne­rală". Pentru că, înce­pând de a doua zi, cre­ierul stimulează pro­du­ce­rea endorfi­nelor (hor­monii fe­ri­cirii), creându-vă o stare de euforie. Iată cele mai sănătoase ti­puri de post, reco­mandate de spe­cialiştii de la Uni­versi­tatea Giessen din Ger­ma­nia:Ayurveda res­pin­ge postul de du­­rată mai lun­gă. Ideal este con­si­derat, în schimb, postul scurt, care ne ajută să scă­păm de ce am acu­mulat pe timpul ier­nii. Beţi o zi întreagă nu­mai apă fierbinte cu lămâie şi ceai de ghim­bir. Pentru ceai, tăiaţi în ştifturi o ră­dăcină proas­pătă de ghim­bir, pu­neţi-o într-un ter­mos şi tur­naţi peste ea apă fierbinte. Nu strecu­raţi cea­iul! Pro­­gra­maţi-vă câte o zi de post ayur­­vedic în fiecare săp­tă­mână.Zi­lele răzleţe de post nu sunt o cură veritabilă, dar vă ajută să vă purificaţi or­ga­nismul din timp în timp. Mai ales după ex­ce­sele ali­men­tare.Chiflele cu lapte ajută, pare-se, la regenerarea sto­ma­cului şi a intestinului. Cura de trei săptămâni a fost iniţiată de medicul ger­man Franz Xaver Mayr în ur­mă cu peste 100 de ani. Timp de o săptămână, "pacienţii" nu mănâncă de­cât câte o chiflă veche de două zile, dimineaţa şi la prânz, însoţită fie­care de o cană cu lapte. În săp­tă­­mâna a doua, meniul cuprinde şi telemea nesărată sau brânză de vaci. Fie­care îmbucătură trebuie mes­­tecată de cel puţin 30 de ori. La cină nu se mă­nâncă, se bea doar ceai. Cura lui Mayr mai cu­prin­de: comprese cu apă cal­dă pe abdomen, exer­ciţiile com­­plete de respiraţie şi câte un pahar de apă cu sare amară în fie­care zi, pentru ca digestia să func­ţioneze nor­mal.Ar fi de pre­ferat ca această cură să se facă sub supra­vegherea me­di­cului, dar o puteţi practica şi aca­să, după ce aţi con­sultat me­di­cul de familie. Este foarte efi­cien­tă în cazul tul­burărilor digestive, pentru că in­tes­tinul este menajat şi curăţat în acelaşi timp.Este postul de sănătate cel mai răspândit până-n prezent, fi­ind iniţiat în 1935 de me­dicul ger­man Otto Buchinger. Pentru această cură se recomandă o durată de trei-patru săp­tămâni, dar chiar şi într-o singură săptămână or­ga­nis­mul re­u­şeşte să elimine o parte din toxine şi să se re­­facă. Cura începe cu o zi de "des­căr­care", în care se con­­su­mă doar ali­mente uşor de digerat, precum ore­zul fiert şi fructele. Pe urmă, programul prevede nu­­mai su­curi de fructe sau de legume şi supe de zar­za­vat (zea­ma). Pen­tru a ajuta or­ga­nis­mul să elimine subs­­tanţele to­xi­ce, din două în două zile se face clis­mă.Postul Buchin­ger poate ame­lio­ra astmul şi aler­giile. Dacă îl ţineţi acasă, este foarte im­portant ca la terminarea curei să reveniţi treptat la de­prin­derile dvs. alimentare, res­pectând cu stric­teţe un program de refacere.Pe par­cursul curei vă hră­­niţi ex­clusiv cu fructe proas­­pete, ceai şi mul­tă apă. Vi­­­­ta­mi­nele, subs­tan­ţele mi­ne­­rale, mi­croele­men­tele şi en­­zi­mele vă în­tăresc sis­temul imu­­­ni­tar, ac­ti­vea­ză pu­­terea de auto­vin­de­care a orga­nis­­mului şi com­­pen­sează de­ficienţele. Durata op­ti­mă: una-două săp­­tă­mâni, iar ul­terior, zile răzleţe de post, inter­calate atunci când doriţi.Cura cu fructe este foarte po­trivită pentru începători şi pentru persoanele cu pro­bleme de cir­culaţie. Fructele consumate în mod re­gulat nu permit, practic, instalarea sen­zaţiei de foa­me.Numele sună neapetisant, dar prin această metodă se curăţă şi se dezintoxică perfect sto­macul şi intestinul, iar pereţii sen­sibili ai stomacului sunt pro­tejaţi de sur­plu­sul de aci­di­tate. Preparaţi o supă di­lua­tă din fulgi de ovăz, se­minţe de in şi fulgi de orez, pe care o treceţi prin­tr-o sită. Gustul poate fi ame­­lio­rat cu puţină zeamă de zar­­za­vat sau suc de fructe. Tur­naţi su­pa pa­sată într-un ter­mos şi beţi câ­te-o înghiţitură pe tot par­cursul zilei.Es­te ideal pen­tru persoa­nele cu vo­inţă şi cu stomac sen­­si­bil. Şi în cazul pos­tului cu mu­­­cilagii tre­bu­ie să beţi multe li­chi­de - mini­mum 3 l de apă şi ceai -, pentru ca or­ga­nis­mul să fie bine "clă­tit".Este singura va­rian­tă de post care vă poate ajuta să slăbiţi repede. Beţi zilnic 1,5 l de zer, 1 l de borş sau 1 l de zeamă de var­ză ac­ră. Îm­pie­dică descompunerea albuminelor pro­prii or­ganismului şi stimulează, în schimb, des­com­­pu­ne­rea grăsimilor. Dacă vă mişcaţi su­fi­cient!Cu aşa-numitul post "mo­­dificat" sau "îmbogăţit" cu al­bu­mine, puteţi da jos kilogramele în plus. Cura cu zer este foarte bu­nă pen­tru eliminarea reziduurilor şi efi­cientă în caz­ul unor afecţiuni digestive sau ale pielii.În principiu, putem posti în orice anotimp. To­tuşi, lunile reci ar trebui evitate, pen­tru că în tim­­pul postului temperatura cor­pului sca­de uşor. Persoanelor supraponderale li se re­comandă să pos­tească însă şi iarna, pentru că au de unde să piardă energie.În general, timpul ideal de postit se întinde din pri­mă­vară şi până toamna. Primăvara, oame­nii sunt pu­ternic marcaţi de marile trans­formări de mediu şi climă, care îi influenţează direct şi e bine să se pre­gă­tească pe "di­năuntru" pentru în­tâm­pinarea lor.În ceea ce priveşte durata pos­tului, medicii care prac­tică în cli­nici terapia prin post susţin că tim­pul ideal de abţinere de la mân­care trebuie să se întindă între 10 şi 20 de zile. Desigur, din mo­tive de sănătate, pos­­tul poate să dureze şi 40 de zile, dar nu­mai sub observaţie me­­di­cală. Cu cât o boa­lă se do­vedeşte mai rezistentă, cu atât tre­buie să se postească mai mult.În principiu, me­di­cii recomandă:* Oamenii sănă­toşi pot să postească între 2-3 zile şi 3-4 săptămâni, în funcţie de voinţă şi mo­tivaţie.* Primul post nu trebuie să depăşească 14 zile.* Cea mai potrivită durată a postului o stabilim fie­­care în parte. Doar noi ne cunoaştem limitele pe care n-ar trebui să le depăşim.* Persoanele care postesc un timp mai în­delungat ar trebui să-şi ia un concediu de 7 zile.* Oamenilor sănătoşi, pentru care postul repre­zintă un mij­loc ideal de prevenire a bolii. Postul este o mo­da­li­tate de prelungire a vieţii, de întărire a sistemului imu­­­­­nitar, de confort fizic, sufletesc şi spi­­ritual, de evi­tare a bolilor ci­vi­li­zaţiei, de întârziere a îmbătrânirii, de pier­­­dere a kilogramelor în plus (un fo­car pentru mul­te boli).* Supraponderalii trebuie să ţină de do­uă ori pe an cure stricte de post de mi­nimum două săp­tămâni, al­ter­native cu altele mai scurte, cu sucuri de le­gu­me sau cea­iuri de plante.Nu­me­roase boli pot fi vindecate prin post, cu condiţia să existe o su­pra­ve­ghe­re medicală:- boli ale sistemului cardiac - an­gină pec­torală, hi­per­­­tensiune ar­te­ria­lă, deficienţe de cir­culaţie a sân­ge­­lui, va­rice, trom­boze, arterio­scle­roză şi distonie ve­ge­ta­tivă;- tulburări de metabolism (obe­zi­tate, gută, boli reumatice);- boli ale sistemului digestiv (cons­ti­paţie cro­nică, dia­ree, balonări, co­lite, suferinţe ale fi­ca­tu­lui, boli de fiere şi de sto­mac, cu excepţia ul­cerului cu ni­şă);- boli femeieşti (tulburări de me­­nopauză, de ciclu mens­tru­al, in­fecţii genitale, în une­le ca­zuri, chiar şi ste­rilitate);- calculi renali şi ve­zicali;- boli de piele (pso­riazis, ac­nee, ec­ze­me);- boli ale sistemului nervos (mi­­grene, epui­zare ner­voa­să, in­somnie);- alte boli - de­pre­sii, bron­şi­te, alergii, intoxicaţii, glaucom, in­fecţii acute, diabet, ticuri;- cancer: stimularea sistemului imunitar în lupta cu boa­la;- pregătire ­îna­intea unei in­ter­venţii chirurgicale.* Copiilor şi adolescenţilor aflaţi în perioada de creş­tere (eventual, pot urma o formă mai blândă de post, cu su­curi de legume şi fructe, seminţe de in etc).* Vârstnicilor, dacă suferă de slăbiciune de bă­trâ­neţe şi nu au mai postit niciodată.* Bolnavilor de Basedow, tuberculoză, boli cronice de sto­mac, celor aflaţi în convalescenţă, psiho­pa­ţilor.