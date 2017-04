"Caut tratament pentru artrită şi poliartrită reactivă"

(Răspuns pentru PETRE VALERIU - jud. Tulcea, F.AS nr. 962)

"Caut un leac pentru reducerea trigliceridelor"

(Răspuns pentru DUMITRU - Cugir, F.AS nr. 1254)

Deşi cancerul pancreatic reprezintă doar un procent mic din totalitatea bolilor neo­plazice, el este, fără îndoială, o condi­ţie patologică foarte agresivă şi severă, însoţită, de obicei, de un prognostic foarte rezervat. Motivul pentru care acest tip de cancer are o mortalitate atât de mare rezidă în faptul că, frec­vent, este diagnosticat tardiv, el nepro­ducând nici un semn sau simptom, până la atinge­rea unui stadiu evolutiv avansat. Când semnele şi simp­tomele apar, cele mai frecvente sunt durerea ab­do­­minală, scăderea importantă în greutate, icte­rul cauzat de blocarea ductului biliar de către masa tumorală.Multe dintre motivele care pot conduce la apariţia acestui tip de cancer sunt încă neclare, însă anumiţi factori, precum fumatul, istoricul familial, vârsta, sexul (bărbaţii au un risc cu 30% mai mare faţă de femei) sau pancreatita cronică, pot creş­te riscul declanşării lui. Din păcate, rata de supravieţuire în cancerul pancreatic este redusă, în general, deoarece, în momen­tul în care este identificat, se evidenţiază şi determinări se­cundare (metastaze).În cazul în care cancerul este depistat precoce şi este limitat la nivelul parenchimului pancrea­tic, îndepărtarea unei părţi a pancreasului sau a pancreasului în întregime poate fi încununată de succes. Cea mai frecventă inter­ven­ţie chirurgicală (procedura Whipple) constă în scoaterea unei părţi de stomac şi a primei porţiuni a intestinului subţire, împreună cu vezica biliară. Este o procedură complexă şi dificilă, care necesită o perioadă lungă de recuperare. O altă opţiune tera­peutică este blocarea ganglionilor celiaci, prin care sunt distruşi nervii ce duc spre pancreas. Totodată, terapia cu enzime pancreatice poate fi de folos în reducerea malabsorbţiei şi scăderii în greutate.Este uşor de înţeles că, cel puţin din punct de vedere al abordării terapeutice convenţionale, şan­sele de vindecare pentru cancerul pancreatic sunt mici, scopul vizat fiind în special prelungirea du­ratei de viaţă. Aşa stând lucrurile, singura for­mă de tratament care mai poate oferi şanse pa­cien­tului rămâne utilizarea terapiei complemen­tare.În ultima perioadă, studii biochimice, far­maco­logice şi clinice au pus în evidenţă principii active noi (extracte din plante, ciuperci, cereale etc.), capabile să ducă o luptă importantă cu flage­lul neo­plazic de diferite localizări. Cele mai noi pro­grese în domeniul terapiilor antineoplazice natu­riste s-au concretizat în apariţia unor produse complexe, cu acţiune multiplă (antitumorală, anti­mitotică, inhibi­toare a angiogenezei peritumorale, imunosti­mulan­tă etc.), dintre care, pentru neo­plasmul pancreatic, dar şi pentru metastaze, reco­mand Extractul de Pelin-dulce (Artemisinin), Arabinoxilanul, vita­mina B 17 (Casinovita), şi, nu în ultimul rând, Avemar (extract fermentat din germeni de grâu), remedii capabile să stopeze evo­luţia bolii, prin multiplicarea celulelor anormale, capacitarea siste­mului imunitar şi reducerea sau chiar blocarea căilor enzimatice de metastazare. Sigur, aceste so­luţii terapeutice pot fi asociate şi cu alte tipuri de remedii sau metode de tratament ne­convenţional. Pentru lămuriri suplimentare, contac­taţi-mă tele­fonic!Să auzim numai de bine!Artrita presupune inflamarea articulaţiilor, având ca efecte durerea, înţepeneala şi inflama­ţia. Se cunosc două tipuri de artrite: osteoartrita (înseam­nă degenerarea cartilajelor articulaţiilor, cauzată de cele mai multe ori de îmbătrânire) şi artrită reu­matoidă (presupune inflamarea mem­branei sino­viale, alcătuită din lichidul lubrifiant care protejea­ză articulaţiile).* Faceţi exerciţii fizice: înot, plimbare, dans şi taijiquan (gimnastică bazată pe principii chine­zeşti).* Faceţi băi de nămol, băi de nisip sau hidro­terapie.* Evitaţi expunerea la frig şi umezeală, încă­perea în care locuiţi să fie caldă şi uscată.* Nu dormiţi direct pe pământ şi nu staţi multă vreme pe o piatră.* Nu vă expuneţi în aria de func­ţionare a aerului con­diţio­nat.* Chimen dulce şi sare (fo­lo­siţi remediul doar dacă articu­laţia nu este roşie şi um­flată)Preparare: prăjiţi uşor într-o tigaie 50 g chimen şi 250 g de sare. Apoi puneţi-le într-o pânză de bumbac şi ţineţi-le pe locul dureros câte o oră, de două ori pe zi, timp de cinci zile. Ingre­dientele se aruncă după fiecare utilizare.* Orez fiert cu sare (în cazul în care articulaţia nu este roşie şi umflată). Preparare: amestecaţi 4 părţi de orez fiert cu o parte de sare. Le puneţi apoi în­tr-un vas pe care îl ţineţi 2-3 minute la aburi. Aştep­taţi până ce temperatura sca­de, apoi puneţi ames­tecul într-o pânză de bumbac şi ţineţi-l pe locul dureros o oră. Repetaţi procedura o dată pe zi, timp de cinci zile.* Ghimbir (folosiţi doar dacă articulaţia nu este roşie şi umflată). Preparare: puneţi într-un storcă­tor 30 g ghimbir şi o jumătate de cană de apă fier­bin­te şi faceţi suc de ghimbir. Înmuiaţi în suc o bu­ca­­tă de tifon şi stoarceţi-o, apoi pu­neţi-o pe locul du­reros. Repetaţi de două-trei ori pe zi.* Ghimbir cu zahăr brun şi vin (folosiţi doar dacă articulaţia nu este roşie şi umflată). Preparare: fierbeţi 30 g ghimbir cu o linguriţă de zăhar brun şi 500 ml vin. Con­su­maţi acest prepa­rat în 2 zile: ju­mă­tate într-o zi şi cealaltă a doua zi.* Ţuică fiartă (doar da­că arti­culaţia nu este roşie şi umflată). Fier­beţi puţină ţuică, apoi înmu­iaţi o bucată de bumbac în ea şi faceţi masaj cu aceas­ta, 10 minu­te. Repetaţi de două-trei ori pe zi.* Dacă articulaţia nu este roşie şi umflată puteţi folosi un ulei pentru masaj HONG HUA YOU. Fa­ceţi masaj cu acest ulei, de două-trei ori pe zi. De asemenea, puteţi folosi cremă antireumatism din plante chinezeşti. Folosiţi crema de două ori pe zi.* Pentru durerile provocate de artrită puteţi fo­losi diferite centuri cu plasturi din plante, în funcţie de zonele afectate: bustieră pentru umeri, brâu pentru spate, genunchere pentru genunchi.* Plasturi cu amestec din plante chinezeşti, pe care îi aplicaţi în funcţie de zona afectată.* Folosiţi foehn-ul pe zona afectată. Timp de 10-20 minute, cu mişcări circulare, folosind aerul cald pentru masaj.* Pieptenele de lemn: puteţi face masaj cu acesta, în funcţie de zona afectată, timp de 10 minute.* Acupunctura este benefică în cazul artritei.* Pastile adjuvante: DIZ DA WAN, HUO LUO DAN.Anomalii cu factor de risc cardiovascular deo­sebit, dislipidemiile se caracterizează prin creşterea (uneori simultană) a colesterolului LDL (rău) - valori normale sub 100 mg/dl a raportului coles­terol total/ colesterol HDL (bun) peste 5 mg/dl, creşterea trigliceridelor - valori normale sub 200 mg/dl şi scăderea colesterolului HDL.Trigliceridele sunt lipide (grăsimi neutre) lipo­proteine ce provin din alimentaţia dvs., sinteti­zate la nivelul intestinului şi stocate în celule grase ale organismului ca o "rezervă de energie", distri­buită la ţesuturi şi mai ales la muşchi, la nevoie.Organismul mai poate produce trigliceride peste valoarea normală (< 200 mg/dl) şi în cazul în care con­sumaţi alcool şi zaharuri sau când este predis­pus la diabet şi, mai grav, când este instalat diabe­tul.Combinate cu colesterol, trigliceridele ajung în plasma sanguină şi limfă, provocând ateroscleroză şi boli coronariene (de inimă, AVC etc.).Este bine de ştiut că aproximativ 75% din colesterolul din organism este fabricat de ficat, iar restul de 25% vine din alimentaţie, fiind folosit în producerea "enzimelor digestive".Majoritatea persoanelor care au un nivel crescut de trigliceride şi colesterol prezintă un risc sporit de a suferi de boli de inimă.Pentru tratament eficient este necesar să-mi trimiteţi hemoleuco­gra­ma completă, înălţimea şi greuta­tea, nivelul colesterolului LDL.Tratament hipertrigliceridimie - Persoanele care au un nivel ridicat al trigliceri­delor (lipide) trebuie să con­sume obli­gatoriu peşte (macrou, sardine, păs­trăv, hering, şalău, crap, somon, ton în ulei) - sunt peşti graşi ce ajută la sub­ţierea sângelui şi prevenirea formării cheagurilor de sânge. Folosiţi la indi­caţia terapeutului: Omega 3 Salmon Plus, Gold Krill, Bi-Iomar, Caps - 100 caps, CY­NA­RA (Rotta Natura), alune, nuci, cereale inte­grale, pâine integrală, orez brun, pâine de secară, lap­te prins (bătut), lactate de­gresate, iaurt slab 0,1%, zer, brân­ză slabă de vacă, carne slabă de vită (vacă, viţel), ied, curcan, pui, ciu­perci, suc de tomate, spa­nac, mor­covi, roşii, fa­sole verde, ardei gras, cartofi fierţi, mere, caise, orez fiert, prune, dietă bogată în fibre, fructe proaspete, ulei de măsline, unt de ara­hide, fulgi de ovăz şi tărâţe, fructe de mare, Spiru­lină etc.Nu consumaţi: carne grasă (porc, oaie, miel), untură de porc, margarină, ulei de floarea-soarelui, unt, pate de ficat, mezeluri, smântână, ciocolată cu lapte, halva, brânză de burduf, zahăr, băuturi al­coolice (ţuică, coniac, vodcă), lapte gras (vacă sau oaie), pâine albă, brânză grasă de oaie, vacă sau bivoliţă, grăsimi prăjite, carne de raţă şi gâscă, brânză topită, carne tocată, costiţă.Pe lângă o dietă adecvată aveţi voie 1-2 pahare vin roşu pe zi.Schimbaţi obiceiurile alimentare! Nu fumaţi! Controlaţi-vă greutatea! Zilnic, exerciţii fizice. Vitamina C masticabilă, usturoi capsule - Bio-oilcaps/ 120 capsule, ceai anghinare, păpădie, mes­tea­căn, rozmarin.Multă sănătate!