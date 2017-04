Dragi prieteni,Mă numesc Stan Vasilica şi locuiesc în Brăila. Vă scriu pentru a vă cere ajutorul. Acum 20 de ani, eu şi familia mea am pierdut casa din cauza unui credit bancar. De atunci locuim cu chirie. Au fost ani buni şi mai puţin buni, dar ne puteam descurca. Lovitura a venit în noiembrie 2013, când fata noastră cea mică, în vârstă de 26 de ani atunci, pe nume Cătălina, a suferit un accident vascular ce­rebral ca urmare a unor multiple tromboze care au înfundat vasele mici de pe creier. În urma acestuia, ea a rămas complet nevăzătoare şi cu deficienţe de auz. Şi simţul mirosului i-a fost afectat. Abia în­cepuse şi ea să ia viaţa în piept şi să-şi croiască un drum. Acest eveniment ne-a marcat profund, sub toate aspectele. Şi acum resimţim efectele lui. De 14 ani, eu şi soţul meu avem o mică fermă de le­gume. Cultivăm în special mărar şi pătrunjel, salată şi ridichi, primăvara, fasole păstăi şi ardei iuţi. Ne place această muncă, deşi este grea, şi ne confrun­tăm cu diverse probleme, dar ne-a adus şi multe satisfacţii. Îmi face foarte mare plăcere să fac ceva cu mâinile mele şi să împărtăşesc cu cei din jur. La sfârşitul anului agricol din 2013, am făcut un îm­prumut la bancă pentru a moderniza mica noastră fermă. Dar accidentul cerebral al Cătălinei ne-a luat prin surprindere. Bi­neîn­ţeles că banii au fost folo­siţi pentru spitalizarea, tratamentul şi recuperarea ei, şi ne bucurăm că i-am avut atunci. În schimb, fer­ma noastră a fost afectată. S-au adăugat con­diţiile capricioase ale vremii, înnisiparea puţului forat, scăderea vânzărilor, înve­chirea utilajelor şi a maşinii cu care livrăm marfa, cheltuielile tot mai mari cu irigatul, forţa de muncă şi altele. Sezonul agricol durează 7-8 luni. Pur şi simplu, am intrat într-un impas financiar. Avem nevoie de ajutorul vostru, pentru a strânge fonduri ca să începem noul an agricol. Avem nevoie de 10.000 USD. Aceştia vor acoperi chel­tuielile pentru achiziţionarea unei ma­şini mai bune şi vor asigura un fond de investiţii pentru seminţe, lu­crări agricole etc. Aju­torul vos­tru poate fi financiar sau, pur şi sim­plu, să daţi de veste mai departe, către oameni doritori să ajute. Mi-a trebuit mult curaj ca să vă scriu. Nu am mai făcut-o niciodată, dar mă uit în jurul meu şi nu găsesc nicio soluţie. Şi totuşi, ceva dinlăuntrul meu îmi spune să am în­cre­dere în oameni, că sunt darnici şi înţe­legători şi că mă pot baza pe sprijinul se­menilor mei. Eu am 54 de ani, iar soţul meu 56, dar tot avem speranţă şi energie pentru a merge mai de­parte şi credem că va fi mai bine.Vă mulţumesc din suflet pentru că mi-aţi citit povestea, şi Dumnezeu să vă bine­cuvânteze cu sănătate, iubire, prosperitate, înţelepciune, fericire şi gânduri bune.Doamnă director,Sunt preşedintele unei Asociaţii de locatari a unui bloc de locuinţe sociale, de la periferia oraşului Ploieşti. Alături de noi locuieşte şi numita IONIŢĂ ELENA CECILIA, împreună cu fiul ei minor, Vlad Andrei Ionuţ, cu mari probleme de sănătate, care necesită îngrijire specială şi supra­ve­ghere permanentă din partea altei persoane. În dimineaţa zilei de 02.01.2016, mama (Ioniţă Elena Cecilia), trezindu-se dimineaţa să îi prepare micul dejun, butelia (unica sursă de gătit, blocul nefiind racordat la ga­ze) s-a de­fec­tat şi a luat foc, pro­vo­când ex­plo­­zie şi in­cendiu. Ar­să pe faţă, into­xi­cată cu fum, cu ulti­me­le puteri, s-a refugiat în a doua ca­me­ră, pro­te­jând copilul. A anunţat pompierii prin serviciul 112, care au reuşit în timp record să intervină să îi sal­veze. De atunci şi până acum, cu mult chin, a reuşit să aducă la bun sfârşit reparaţiile locuinţei, înda­to­rându-se peste măsură. Problema mare este că ei nu mai au nimic în casă, cu toate că le-ar trebui foarte multe, de la lingură şi până la frigider. Efec­tiv ei nu au decât o mică canapea.Rog pe această cale minunaţii cititori ai revistei ca acum, în Postul Mare al Sfintelor Paşti, să facă o milostenie pentru această familie, ce nu are decât un cearceaf pe pat.(În susţinerea prezentei vă depun în copii xerox următoarele: Adresa din partea Inspectoratului Pen­tru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al ju­deţului Prahova nr. 165048/P/01.02.2016; Certi­fi­cat de Înca­drare a Copilului într-un grad de han­dicap.)Dragă redacţie,Stimată d-nă Sânziana Pop,Mă numesc Bobaru Ionel şi sunt din Focşani, jud. Vrancea. Nu pentru mi­ne vă scriu aceste rân­duri, ci pen­tru o persoană dra­gă mie, o foar­te bună pri­e­tenă. Se nu­meşte Ba­boi Geor­gia­na. Este di­­vor­ţată de 4 ani, după o căs­nicie de 20 de ani. Este mamă a doi co­pii, de 4, respectiv 14 ani. De 4 ani, se află în proces de par­taj cu fostul soţ, pentru imo­bilul în care au locuit cândva. Aceşti patru ani au fost cei mai grei pentru ea, dar şi pentru cei doi copii. A rămas fără serviciu (s-a dedicat creşterii copiilor), nu are niciun venit, în afară de pensia alimentară, în valoare de 300 lei. Dar cei mici au ne­voie de hra­nă zilnic, rechizite şcolare, îm­bră­că­minte etc. Bă­iatul cel mare a fost diag­nos­ticat de cu­rând cu ciocuri de papagal la coloana vertebrală (osteo­fite), care determină presiune asupra mă­du­vei spinării sau a rădăcinilor nervoase ce pornesc din măduvă şi provoacă durere, senzaţie de obo­seală, amorţeli la nivelul braţelor şi pi­cioa­relor. Vă daţi seama ce în­seamnă acest lucru pentru un copil de 14 ani... Nu mai zic de mama sa, care zil­nic îl vede cum su­feră. Vă spun sincer, este o ma­mă devotată, cre­din­cioasă, care se sacrifică pen­tru ai săi copii. Este o fiinţă minunată, deosebită, care merită ajutorul nostru.Cu tot respectul, apelez la dvs., solicitându-vă un ajutor pentru această femeie, pentru a putea plăti tratamentul necesar copilului. Tratamentul constă în examen CT (computer tomograf), şedinţe de re­fle­xoterapie şi kinetoterapie, pe termen lung.Vă mulţumesc din suflet şi Dumnezeu să o bi­necuvânteze pe ea şi copiii ei, dar şi pe cei care vor dori să-i ajute, prin intermediul revistei "For­mu­la AS".Vă mulţumesc încă o dată din suflet!