› AUREL MARHAN - "Ungurii, elveţienii, austriecii, polonezii îşi ţin pădurile ca pe sfântul duh. Nu face fiecare ce vrea, ca în România"

Bunicii Gheorghe şi Maria nu au lăsat pădurea să se ducă pe apa sâmbetei

Aurel Marhan şi Ion Longin Popescu

Pentru prima dată în istoria românilor, composesoratele de pădure, de fâneţe şi de păşune au fost înfiinţate în Transil­va­nia după desfăşurarea revoluţiei de la 1848. Deşi drep­turile recunoscute ale iobagilor au fost legi­ferate târziu, la 1871, "comunitatea de proprietate" a funcţionat perfect de-a lungul secolelor. În 1923, legea este definită şi mai clar: "Composesoratele sunt păşunile, fâneţele şi pădurile foştilor iobagi ori ale succesorilor lor, de drept recunoscute ca ata­re, care sunt folosite în comun". În ultimele două decenii, proprietăţile comune au fost reconsti­tuite. Ele reprezintă salvarea unei mari părţi a pădurii, "pădurea composesorală", ţinând seama că pădurea individuală şi pădurea de stat (Romsilva) sunt "forţate" să accepte jaful şi distrugerea. Ingi­nerul Aurel Marhan, şeful composesoratului "Ob­ştea Jiană" din Petrila, Valea Jiului, depune măr­turie. Are sub observaţie 5000 de hectare de pădure şi o mie de hectare de păşuni.- Legea amintită prevede că membrii formelor asocia­tive, aflate în devălmăşie sau indiviziune, nu pot înstrăina propriile cote-părţi unor per­soane din afara acestora. Com­posesoratele sunt cercuri închise. Un membru al unui composesorat nu-şi poate vinde partea decât unui alt membru din ace­laşi composesorat. Apoi, tot în acelaşi articol de lege scrie: "Terenurile acestor forme asociative nu pot fi înstrăinate în niciun mod, nici în întregime, nici în parte". Deci, aviz celor care îşi mai închi­puie că, fără a fi membri în asemenea compo­se­sorate, pot cumpăra, "pe doi lei", terenurile res­pective. Aceste terenuri, în caz că formele aso­cia­tive se dizolvă, vor trece automat în proprietatea publică a consiliilor locale în raza cărora se află. Pe scurt, for­mele noastre de pro­prie­tate compo­sesorală îm­piedică jaful şi haosul din pădurile statului. Şi la noi se taie, nimic de zis, dar calculat, sub supra­ve­ghe­rea unui consiliu silvic, folosind reguli de vârs­tă, de soi, de calitate. Pe deasupra, pădurile aflate sub această regulă nu pot fi vândute cât timp trăiesc proprietarii. Sunt pro­prietăţi sfinte, faţă de care legea dominantă este co­rectitudinea. Dacă un soţ se desparte de soţia lui, fiecare îşi va lua în pro­prie­tate exact cât a avut la nuntă. Soţia mea avea ze­ro hectare de pădure, eu am avut o sută de hec­tare. Dacă ar fi să ne despăr­ţim, rămân cu pădurea mea, este proprietate primită de la bunicul, ce va merge mai departe, la copii. Lucrurile sunt simple, clare şi sănătoase.- Noi tot ce exploatăm regenerăm. La noi, pardon nu există. Pardon poate fi la pădurile de stat, chiar la cele particulare, dar la un compo­se­sorat serios nu există. Mi-am făcut un ocol silvic pro­priu, în care am încredere şi care pune în miş­care sufletul pădurii. Mulţumită lui, ştiu că pădurea mea nu se duce pe apa sâmbetei. E vorba de a mea, dar şi de a celor peste 800 de proprietari pentru care lucrez. Înainte de a prelua întreaga suprafaţă, ocolul silvic de stat a exploatat o bună parte din pădurea noastră, deşi fuseseră avertizaţi că nu e a lor. Astăzi, după ce am făcut calculele, am găsit că o bună suprafaţă de pădure nu mai există. Faceţi bine şi daţi-ne pădurea înapoi! Şi ne-au dat-o, Doamne, mulţam! De unde? De la stat. De la domnul stat ro­mân. Care are nişte angajaţi, aici, în pădure, puşi să fure, nu să construiască. Că alt do­me­niu nu mai există. Mineritul l-am vân­dut, l-am făcut praf. Siderurgia a mu­rit. Când se va duce şi pădurea de stat, vom ajunge la cerşit. După cum o mă­cuie hoţii, n-o s-o mai vedem cu­rând.- "Dracul", îmi zic. De ce umblă dracul ăsta pe acolo? De ce nu stă dra­cului acasă? Vezi, să nu te vadă Dracul, zice câte unul către femeia trimisă la furat lemne. Eu ce să fac? Mă duc să văd şi oile, şi pădurea, şi fâneţele, şi pa­jiş­tile... N-o să-i amen­dez pentru un braţ de vreascuri, dar cu carul plin nu pot trece. Carele prinse sunt trimise la ocol. Aco­lo sunt măsurate şi se calculează amen­da. În caz că trece carul plin şi pă­durarul meu nu l-a văzut, are şi el amendă. Nu scapă. Ştiu, tentaţia există, mai ales că e alimentată şi de exemple cum e austriacul Schweighofer din Sebeş, care cumpără lemn furat. De vină e Adrian Năstase. El le-a făcut contract pe 30 de ani. Să taie şi să dis­trugă timp de trei decenii! Am văzut păduri şi-n Un­garia, şi-n Elveţia, şi-n Po­lo­nia... Se vede dife­renţa dintre ei şi noi. Ei îşi ţin pădurile ca pe sfântul duh. Nu face fiecare ce vrea, ca în România. Pădurea e aur. Păi, noi i-am creat condiţii lui Schweighofer să ia lemn furat. Ăştia-s conducătorii noştri. Nu ne-am ales conducători, ne-am ales jefuitori! I-au lăsat pe străini să intre în pă­duri, mai al dracu' decât comu­niştii. Năstase, Hre­benciuc, Verestoy, ei au făcut "Hoţia" din România.- Un lucru este grav: oamenii cu scaun la cap, buni organizatori şi buni conducători, nu se bagă în faţă. Refuză. Au observat că totul este aranjament, dar nu pentru cetăţeni... Şi eu m-am retras. Am rămas cu pădurea. Au tot vrut să vină cu mine, dar nu le-am permis. Nu am acceptat pe nimeni, mai ales pe ăia care doreau să construiască, pe pământul nostru, o pârtie de schi a primăriei. Tu, cu berbecul tău, eu, cu oaia mea.- Cioloş a lucrat foarte cinstit, la Bruxelles, la Paris şi pe unde a mai ajuns... A crezut că şi în România poate să facă la fel, să strângă un pic şu­rubul, să împingă organizarea pe calea bună. Degeaba. Veniră ăştia la putere şi, deodată, toată vina o poartă... "Cioloş şi Iohannis". Ei, alde-pe­sediştii, sunt albi ca zăpada. E ruşinos! Ce vor de la noi? Să punem paznici la fiecare brad? Pentru că furtul se va generaliza din nou dacă schimbă legea.- Guvernanţii ac­tuali nu pot să în­drepte nimic, pentru că nu sunt în stare. Hoţ la hoţ nu-şi scoa­te ochii. Pădurea tre­buie dată organi­za­ţiilor de oa­meni de specialitate, care să aibă grijă de ea ca de propriul copil. Pă­du­rea, ca să nu dispară, n-o poţi trata altfel decât ca pe un copil. Vin ăştia şi spun că Năstase a fost sal­va­torul, iar Cioloş, criminalul. Săracii de ei! Cu oameni de-ăştia în fruntea ţării, rămânem şi fără par de fasole în grădini...