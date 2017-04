Argila verde curăţă pielea şi cicatrizează

Cromoterapia distruge coşurile

În caz de acnee severă, rezistentă la tratamente, apelaţi la laser

Aţi crezut că aţi scăpat de ea din adoles­cen­ţă, dar iată că nesuferitele coşuri se în­torc! Temperaturile ridicate şi praful anotimpu­lui tot mai cald le aţâţă şi le provoacă să explo­de­ze pe obraz. În cazul în care boala nu s-a croni­ci­zat, trata­mentele care urmează pot fi de mare ajutor.Deşi se credea că îi vizează pe adolescenţi, tot mai multe femei se îmbolnăvesc de acnee. Dar dacă la adolescenţi co­şu­­rile apar mai degrabă pe obraji şi pe frunte, la femei ele sunt localizate pe gât, barbă, maxilare, ajungând până pe lobul ure­chilor. Şi aspectul lor este diferit: leziunile sunt inflamatorii, pro­fun­de, dureroase, cu un risc mărit de a lăsa în urma lor cicatrici.Dermatologilor le este greu să explice aceas­tă explozie de acnee la adulţi, dar, totuşi, câteva piste se profilează. Nu trebuie să vă feriţi de ciocolată sau de mezeluri, alimentaţia jucând doar un rol minor, ba chiar inexistent. Tutunul, în schimb, este primul de pe lista acuzaţilor. La fel ca şi ex­cesul de produse cos­metice, poluarea, stre­sul şi fluc­tuaţiile hormonale.Toţi aceşti factori sunt dificil de atacat în acelaşi timp. Dar dermatologii dispun de multe po­sibilităţi de tratament. În primul rând, este ne­voie de răbdare şi de perseverenţă. Primele rezul­tate nu apar decât du­pă câteva săptămâni, iar re­venirea bolii este po­sibilă chiar până la meno­pauză. Dar soluţiile pentru a face pace cu pielea dumneavoastră există şi sunt eficiente.În caz de acnee severă, o cură de antibiotice (cicline) poate aduce o ameliorare netă şi rapidă, scăzând mult riscul apariţiei cicatricilor. Dar aten­ţie, pentru a fi eficace, tratamentul trebuie să du­reze între trei şi patru luni, ceea ce, la unele femei, favorizează apariţia micozelor vaginale. Un efect secundar pe care dermatologul sau ginecolo­gul va şti să îl elimine.Pentru o epidermă mai curată şi mai proaspătă, faceţi o cură de brusture timp de două luni, sub formă de ceai, granule sau plantă proaspătă. Pro­prie­tăţile sale antibacteriene şi depurative fac din el un aliat de seamă în ceea ce priveşte lupta cu problemele de piele. Iar dacă faţa dum­nea­voastră are tendinţa să strălucească în exces, folosiţi în trata­ment şi panseluţa.Cel mai bine este să consultaţi un doctor ho­meopat, care o să vă prescrie tratamentul cel mai potrivit pentru dumneavoastră. Dar puteţi să încer­caţi şi soluţiile următoare. În toate cazurile: sulfur iodatum 9CH, cinci granule pe zi. Dacă aveţi o pie­le care luceşte în exces şi puncte negre: selenium 5CH, cinci granule pe zi. Dacă coşurile dumnea­voastră sunt infectate, kalium bromatum 9CH, cinci granule pe zi.Lăsaţi la o parte peelingurile, mult prea agresi­ve. Pentru a vă curăţa pielea în profunzime, fără să o iritaţi, optaţi mai degrabă pentru argila verde. Graţie proprietăţilor sale absorbante, ea curăţă epiderma, închide porii şi favorizează o cicatrizare blândă.Cum să vă pregătiţi masca? Vărsaţi infuzie rece de muşeţel, care cal­mează, într-un bol. Adă­u­gaţi argila pudră şi a­mes­tecaţi până obţineţi o pastă onc­tuoasă. Adă­u­gaţi apoi cinci picături de ulei esen­ţial de lămâie, un antisep­tic natu­ral.Utilizare. Aplicaţi-o în­tr-un strat gros, pe faţă şi pe gât. Clătiţi cu apă căl­duţă, imediat ce argila în­cepe să se întărească. Folosiţi acest tratament de două ori pe săptămână.Derivată din vitamina A, iso­tre­ti­noina este mai cu­noscută sub numele de Roa­cutan. (Se găseşte în far­macii.) Dă re­zultate foarte bune la adoles­cenţi. La adulţi, se recomandă pentru tratarea acneei grave sau recidivante. Este contra­in­dicat în caz de sarcină. Drept ur­mare, nu este prescris decât fe­meilor care folosesc contracep­tive.Dezechilibrele hor­monale, lua­rea sau în­treru­perea unui contra­cep­tiv oral, pu­nerea unui sterilet hor­monal au re­percusiuni la fe­meile a căror piele este foarte sen­sibilă. De un­de, o producţie exce­sivă de sebum, ba chiar o explozie de acnee. Mer­geţi la dermatolog şi la ginecolog. Or să vă aju­te să gă­siţi soluţia cea mai bună. Astfel, pi­lulele care conţin pro­gestative per­mit reglarea pro­duc­ţiei de sebum.Pielea acneică are nevoie să fie hidratată. În pri­mul rând, dimineaţa, pentru a o feri de agresiu­nile exterioare din timpul zilei, dar şi seara, cu 30 de minute după aplicarea tratamentelor prescrise de către dermatolog. Scopul: compensarea efec­tului ce usucă pielea şi o irită.Din ce în ce mai mulţi medici îşi echipează ca­binetele cu aparate de cromoterapie. Această teh­nică constă în luminarea feţei cu trei diode elec­troluminiscente, difuzând o lumină albastră, care distruge coşurile şi omoară germenii. Deşi această tehnică este nedureroasă şi nu prezintă niciun fel de pericol, încă nu există date suficiente pentru a-i fi evaluată eficacitatea.Acneea dumneavoastră chiar este foarte se­veră? Rezistă la tratamentele locale, la anti­biotice şi la curele cu isotretinoină? În acest caz, laserul poate vindeca aceste leziuni rebele, chis­tice, sau poate estompa cicatricile. Nu toţi doctorii practică această metodă, dar ea este destul de răspândită şi veţi găsi fără probleme un cabinet. (Vă recoman­dăm tratamentele laser de la Bio-Medica, realizate de specialişti. Tel. 0319101)Spălaţi-vă faţa, gâtul şi decolteul, dimineaţa, cu produse blânde. Evitaţi săpunurile şi loţiunile pe bază de alcool. Esenţial este să vă purificaţi pielea fără să o agresaţi. Există mai multe produse foarte bune, de la firmele mari precum Ducray sau Vichy, dar mai ales preparatul Harrogate (cu sulf).Două bune motive pentru ca doam­nele să rămâ­nă cochete. Machiajul for­mează o barieră împotri­va soarelui. Şi veţi fi mai puţin tentate să vă tot frecaţi coşurile, pentru că vor fi mai bine as­cunse. Pentru a masca coşurile infla­mate, aplicaţi un co­rec­tor de cu­loa­re verde specific pentru acnee. El neutra­lizează culoarea roşie, tratând în acelaşi timp imperfecţiunile. Pentru a estompa aspectul în relief al coşurilor subcuta­nate, folosiţi un fond de ten cu toleranţă mare, non-comedogen şi hipo­alergic.* Ştergeţi-vă coşurile cu un tampon îmbibat în oţet de mere natural sau suc de lămâie.* Miere condimentată - amestecaţi o linguriţă de miere cu o lingură de nuc­şoară transformată în pul­be­re şi aplicaţi pasta obţinută pe coşuri. Lăsaţi să acţio­ne­ze 20 de minute apoi spăla­ţi-vă. Mierea are proprietăţi antiseptice şi accelerează cicatri­zarea.* Folosiţi creme pe ba­ză de acid salicilic (o con­centraţie de 2% este sufi­cientă).