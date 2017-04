Unul din labolatoarele ROMVAC

Pentru majoritatea cititorilor noştri ROMVAC este, cu siguranţă, un nume necunoscut. Una dintre lacunele care ne costă... viaţă! În spatele lui se ascunde un grup de cercetători ro­mâni de excepţie, biologi, chimişti şi medici vete­rinari, ale căror produse sunt mai cunoscute în străi­nătate decât la noi. Dar minunea e şi mai mare: în paralel cu inte­resul pen­tru ani­male, "extratereştrii de la ROM­VAC" au creat un set de pro­du­se umane, ce dis­trug bac­teriile rezis­tente la antibiotice, temuţii Klebsiella, E-Coli, Aureus... În si­tuaţia ca­tastro­fală a cercetării ştiinţifice româ­neşti, succesele obţinute la ROMVAC sunt, cu ade­vărat, ste­lare! Ce urmează nu este o simplă poveste, ci o reali­tate contabilizată în mii de vindecări.- Până în urmă cu câţiva ani, la ROMVAC fabricam numai medi­ca­mente şi vaccinuri de uz vete­rinar. Dar cum efectivele de ani­male din România au scăzut con­tinuu, iar nevoia te învaţă, nu puteam să stăm cu mâinile-n sân. Aşa că am încercat să ne re­lansăm activitatea prin extin­de­rea pe piaţa externă, un pas ce s-a dovedit nu doar curajos, ci şi extrem de avantajos. În prezent, exportăm produse în 14 ţări de pe toate continentele, chiar dacă procesul de înregistrare a vacci­nurilor şi a medicamentelor de uz veterinar pe teritoriul acestor ţări este deosebit de scump şi de ane­voios, pentru că legislaţia diferă de la o ţară la alta. Până acum, am reuşit să facem faţă cu brio cerinţelor partenerilor noştri, cărora le-am ofe­rit o gamă variată de produse de uz veterinar, după nevoile şi specificul fiecăruia: unii cresc numai porci şi vite, musulmanii - doar oi şi capre, mulţi au efective imense de păsări, deci avem de lucru din plin!Apoi, ne-am extins cercetările spre un domeniu mai larg. În ultimii ani s-a discutat tot mai mult despre conceptul "One health" ("O singură sănă­tate"), ceea ce înseamnă sănătatea solului, a apei, a aerului, a animalelor şi a oamenilor la un loc, toate fiind interdependente. În ultima perioadă, s-au întâlnit tot mai multe zoonoze (boli care se transmit de la animale la om), deci e logic că agentul pato­gen este acelaşi atât pentru animale, cât şi pentru om, iar tratamentul bolii se poate face cu aceeaşi substanţă activă. Noi ştim exact ce agenţi patogeni sunt implicaţi şi am fi putut realiza medicamente de uz uman, numai că legislaţia din România inter­zice ca o întreprindere să producă pe aceeaşi linie tehno­logică şi medicamente de uz veterinar, şi de uz uman, chiar dacă ROMVAC-ul dispune de toate standardele internaţionale de calitate: GMP, ISO 9001, 14001 şi 18001. Pentru că nu puteam depăşi aceas­tă "chichiţă" legislativă, în urmă cu şase ani ne-am îndreptat atenţia spre zona medicinei alter­native şi am început să facem cercetare în domeniul sănătăţii umane, pornind de la o informaţie demult uitată, dar de mare actualitate.- În 1893, savantul german F. Klemperer a ob­servat că găinile infectate cu anumiţi agenţi pato­geni au capacitatea să producă imunoglobuline spe­cializate, pe care le transferă în ouă, pentru a asigura imuni­tatea puilor în faţa bacteriilor cu care păsările-mamă au fost infectate. Descoperirea sa a făcut vâlvă la acea vreme, dar în scurt timp a fost negli­jată, pentru că au apărut serurile hiperimune, ex­trase de la mamifere, cu care s-au salvat multe vieţi în acea perioadă (după ce animalele erau vaccinate, se extrăgeau imunoglobulinele din sânge şi se foloseau în tratamentul oamenilor). A urmat apoi epoca antibioticelor, iar descope­rirea cercetă­torului german a fost complet uita­tă. Pornind de la consta­tarea lui Klemperer, am reluat aceas­tă impor­tantă temă de cercetare împreună cu o echipă de specialişti a Institutului "Victor Babeş" şi am făcut o serie de ex­perimente în laborator. Ei au recoltat diverse bacterii de la bolnavii internaţi în spital, care aveau rezistenţă la antibiotice, le-au izolat şi ni le-au dat nouă. Noi le-am inactivat şi am produs vac­cinuri cu care am injectat mai multe loturi de găini. După trei vaccinări succesive, am căutat în gălbe­nuşurile ouălor un răspuns imunitar. Surpriza a fost uriaşă: pentru fiecare infecţie bacte­riană tes­tată, am găsit în ouăle găinilor vaccinate imuno­glo­buline specifice, anticorpi care le stopează dez­voltarea. După ce am extras imunoglobulinele din gălbenu­şuri şi le-am condiţionat sub formă de pul­­bere şi soluţii buvabile, le-am dat medicilor de la Spitalul "Victor Babeş", care le-au administrat pacien­ţilor infectaţi, iar aceştia s-au vindecat în scurt timp!- Credeţi-mă, şi noi am fost la fel de entuzias­maţi când ni s-au confirmat rezultatele! Pornind de la acest succes, de atunci am investit sume foarte mari în cercetare, deoarece ne-am dat seama că este un domeniu de mare viitor. Vedeţi, deşi s-au investit sume enorme pentru cercetarea şi obţinerea de anti­biotice sintetice tot mai puternice, cu acţiune poli­va­lentă, tot natura a biruit! Bacteriile s-au adaptat, iar în prezent au dezvoltat rezistenţă chiar şi la anti­bio­ticele de ultimă generaţie. Suntem primii din lume care au folosit bacterii recoltate de la subiecţi umani pentru obţinerea unui astfel de tratament. Tes­tele noastre au arătat că, pe lângă imunoglo­bulina specializată IgY, în gălbenuşul oului de găină pot exista concomitent mai mulţi anticorpi capabili să neutralizeze fel de fel de bacterii şi chiar virusuri! Interesant este faptul că, spre deosebire de mami­fere, care le furnizează fetu­şilor substanţele nece­sare dezvoltării prin interme­diul placentei, găina trebuie să le asigure embrio­nilor absolut toate sub­stanţele necesare creşterii şi dezvoltării indepen­dente în interiorul oului! De altfel, ouăle sunt con­siderate cel mai complex şi complet aliment, pen­tru conţinutul bo­gat în protei­ne, vitamine, mine­rale, aminoacizi, imu­noglobuline etc. - substanţe care au un rol esen­ţial în dez­voltarea viitorului pro­gen (descendent - n. red.).- Am dezvoltat gama IMUNOINSTANT, iar numele ales nu este deloc întâmplător. Prin imuno­globulinele Y pe care le conţin, produsele noastre au capacitatea să-i asigure organismului imunitatea la anumite bacterii încă de la prima administrare, spre deosebire de vaccinuri, la care răspunsul imu­nitar apare după 2-3 săptămâni. Marele avantaj al acestor produse este acela că nu au niciun efect se­cundar şi se pot administra la orice vârstă, cu excep­ţia persoanelor care sunt alergice la proteinele din ou. Până la ora actuală, avem câteva mii de pacienţi trataţi cu diferite produse din gama Imu­noinstant, care nu au reclamat efecte secundare, deci sunt foarte bine tolerate.Imunoinstant G este realizat sub formă de pulbere din ouă de găină imunizate cu un amestec de antigene, şi este destinat persoanelor de orice vârstă (inclusiv copii) care au sistemul imun slăbit de boli cronice, mai ales în cazul expunerii la o si­tua­ţie provocatoare - infecţii cu unul dintre ger­me­nii patogeni pentru care există imunoglobuline Y specifice în compoziţie: Streptococcus pneumo­niae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Kleb­­siella pneumoniae, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Acinetobacter baumannii, Pseudo­mo­nas aeruginosa, Clostridium difficile, Candida albi­cans.Avem şi o variantă mai nouă de Imunoinstant G, realizat tot sub formă de pulbere, care, pe lângă germenii patogeni enumeraţi anterior, mai conţine şi imunoglobuline ce asigură protecţia împotriva infecţiilor cu Helicobacter pylori şi Streptococcus mutans, tot mai des întâlnite în ultima perioadă. Acest produs şi-a dovedit utilitatea în susţinerea imu­nităţii organismului în faţa infecţiilor bacterie­ne, în menţinerea structurii şi a bunei funcţionări a articulaţiilor. De asemenea, ajută la menţinerea ni­velului normal al colesterolului din sânge şi la re­glarea activităţii musculare (inclusiv a muşchiului cardiac).Am realizat şi gama Imunoinstant Mono, în care am inclus opt soluţii buvabile monovalente, destinate unui singur germen patogen, iar în prezent putem trata infecţiile cu Escherichia coli, Kleb­siella pneumoniae, Pseudo­mo­nas aeruginosa, Strep­to­coc­cus pneumoniae, Sal­monella enteritidis, Clos­tridium difficile sau Sta­phylococcus aureus. Solu­ţiile sunt eficiente în tra­tarea infecţiilor izolate, deoarece conţin cantitatea maximă de imunoglobu­lină specifică. Însă este ne­voie de un diagnostic de precizie, pentru a şti cu ce bacterie ne luptăm.Avem şi un produs plu­rivalent, Imunoin­stant Multiplu, realizat sub formă de soluţie buva­bilă, care poate să neutra­lizeze 18 bacterii, unele cu mai multe tulpini dife­rite! Acest produs este recomandat în infecţiile bac­teriene grave, în care sunt implicaţi mai mulţi ger­meni patogeni, dar şi ca tratament preventiv pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, care se con­fruntă cu fenomenul de imuno­senescenţă (slăbirea sistemului imun).Formula Imunoinstant Multiplu este realizată şi sub formă de gel, pentru tratarea locală a plăgilor deschise, infectate cu diverse microorganisme pato­gene. Am tratat fistule postoperatorii vechi, care nu se vindecau de 5, 6 sau chiar de 10 ani! Vă daţi sea­ma ce chinuri pe capul acelor oameni, să aibă de atâta timp plăgi deschise infectate, care supurau în­continuu! Cu Imunoinstant Multiplu Gel, fistulele s-au închis în mai puţin de două săptămâni!De asemenea, am realizat şi două produse pentru copii: Imunoinstant Multiplu Junior - soluţie care se administrează sub formă de picături nazale sau se pun pe limbă la copiii mici, pen­tru diverse infecţii bacteriene, şi Imunoinstant Mono - soluţie, destinat infecţiilor digestive cu Rotavirus.- Nu le-am testat chiar pe toate (există mii de bacterii patogene), dar am studiat marea majoritate a microorganismelor implicate în infecţii, şi rezultatele sunt identice. Practic, în acest moment putem aborda orice infecţie bacte­ria­nă. Dacă există vreun pacient infectat cu o bacterie care nu se înca­drează în tulpinile pentru care noi avem antidotul, putem să-i realizăm un tratament personalizat. În cabinetul nostru de terapii comple­mentare putem să recoltăm probe microbiene de la pacienţi. Apoi izolăm agentul patogen, îl inactivăm, realizăm vaccinurile, injectăm găinile, aşteptăm să se ouă, extragem imunoglobulinele specifice şi preparăm un tratament ţintit. La prima vedere pare foarte complicat, dar de fapt e destul de simplu. Numai că întregul proces durează circa două luni!- De-a lungul vremii, ni s-au comunicat unele rezultate surprinzătoare, la care nici nu ne aşteptam. Un bătrân a venit la noi să cumpere ouă hiperimune, pentru întărirea imunităţii. Le consuma ca atare, crude, pentru că temperaturile ridicate distrug imu­noglobulinele pe care le conţin. M-a sunat fericit, după vreo săptămână, să-mi spună că nu i se mai mişcă dinţii. I-am transmis imediat informaţia fiului meu, care este medic stomatolog, iar de atunci, le-a recomandat soluţia Imunoinstant Mul­tiplu tuturor pacienţilor cu parodontoză, sub formă de gargară, cu rezultate uimitoare: gingia îşi schim­bă culoarea în câteva ore! De fapt, e logic că produ­sul nostru are efecte benefice în parodontopatii, deoarece dis­truge placa bacteriană patologică de la nivelul gin­giilor.Soluţia Imunoinstant Multiplu are efecte foarte bune şi în uzul extern, pentru tratarea acneei de diferite etiologii, inclusiv a acneei juvenile.Pornind de la studiul ouălor superimune, am conceput şi alte produse interesante: OvoCalD, un supliment alimentar sub formă de comprimate, care conţine calciu extras din coajă de ouă şi vitamina D3. Coaja de ou conţine calciu sintetizat pe cale naturală de către păsări, ceea ce îi conferă calităţi deosebite şi-i asigură absorbţia integrală, fără peri­col de hipercalcemie sau risc de depunere a cal­ciului în ţesuturile moi. Ovo­CalD este indicat în combaterea decal­cifierii osoase, care apare odată cu înaintarea în vârstă (osteoporoză) şi în recuperarea rapidă după fracturi. Totodată, are rol activ în menţinerea nor­mală a ritmului cardiac, sti­mularea activităţii ner­voase şi musculare, intensificarea osteo­sintezei, tonifierea neuromus­culară şi stimularea fagocitozei.Am avut mai multe cazuri rezolvate cu ajutorul acestui produs. O doamnă de 86 de ani a suferit o fractură urâtă, cu deplasare de os. A luat OvoCalD preventiv, iar peste şase săptă­mâni, când i s-a făcut radio­grafia de control, osul era per­fect sudat, încât chiar şi medi­cul s-a minunat cât de frumos s-a vindecat. O altă doamnă, de 93 de ani, care în urma unei că­zături s-a ales cu o fractură de cap femural, s-a vindecat la fel de rapid cu OvoCalD.Dureri articulareO altă invenţie a colectivului nostru de cercetare este ROdia HPC2 - un supliment alimentar reali­zat din membranele cochiliere (pieliţele) extrase din ouă hiperimune şi vitamina C. Componentele natu­rale ale membranei cochiliere (acid hialuronic, co­la­­gen, sulfat de glucozamină şi sulfat de condroi­ti­nă) asigură buna funcţionare a sis­te­mului osteo-articular. Produsul este re­comandat numai persoa­ne­lor adul­te, pentru sănătatea sistemului osteo-ar­ti­cular şi al ligamentelor, precum şi în unele afec­tări funcţionale ale aces­tora (dureri articulare, rigi­ditate etc.). Este foarte bun, îţi ia durerea cu mâna!Avem în faza de testare şi omolo­gare un unguent cu imunoglobulină extrasă din ouă hiperimune, foarte eficient în tratarea plăcilor psoriazice, dar şi un spray destinat afecţiunilor respiratorii suprain­fectate cu bacterii.- Imunoinstant Mul­tiplu este 100% natural, are o acţiune plurivalen­tă şi poate neutraliza o întreagă gamă de agenţi patogeni periculoşi. Pu­tem realiza tratamente pentru cele mai frec­vente infecţii din spaţiile spitaliceşti, care pot fi administrate preven­tiv personalului medical şi pacienţilor cu risc cres­cut la astfel de infecţii, mai ales bolnavilor cronici, celor cu răni deschise, cu boli infecţioase sau celor supuşi la intervenţii chi­rur­gicale! O altă variantă ar fi realizarea de produse personalizate, în funcţie de specificul institu­ţiei şi de germenii patogeni desco­periţi, pentru că aceste infec­ţii apar şi se dezvoltă alea­toriu, nu se găsesc aceiaşi germeni în două spitale dife­rite. Putem să recoltăm probe bacteriene şi să producem un Imu­noinstant Multiplu cu acţiune ţintită împotriva bac­teriilor din acel spaţiu. Din păcate, eforturile noastre de a prezenta foru­rilor com­petente din Minis­terul Sănătăţii rezul­tatele obţi­nute cu acest produs n-au avut niciun ecou... Am par­ticipat şi la numeroase con­ferinţe medi­cale, unde am prezentat studii seri­oase des­pre acţiu­nea ga­mei Imuno­in­stant în infec­ţiile bacteriene. Nu ne-a băgat ni­meni în sea­mă! Tipic româ­nesc, nici n-are sens să co­mentăm! To­tuşi, vreau să fac o precizare, să "bat şaua ca să pri­ceapă iapa", cum se spune în popor! Am un prieten bun (n-am să-i dau numele) al cărui fiu se afla în Clubul Colectiv, în momentul acelei groaz­nice tragedii. Fusese internat într-un spital din Bucu­reşti, alături de multe alte victime, cu arsuri de gradul II şi III pe circa 40% din suprafaţa corpului. Ne ştia produsele, pentru că le folosise. Dându-şi seama la ce riscuri este expus copilul său, a venit la mine şi i-am dat mai multe doze de Imunoinstant Multiplu. Cu toate restricţiile din spital impuse atunci de gra­vitatea situaţiei şi de tot circul mediatic stârnit pe acest subiect, a reuşit să convingă o asis­tentă să-i administreze zilnic fiului său soluţia bu­va­bilă. Sta­rea tânărului s-a stabilizat, n-a fost trans­ferat în străi­nătate şi este astăzi pe lista supravie­ţui­torilor. Cred că mulţi dintre tinerii care au decedat din cauza infecţiilor nosocomiale puteau fi salvaţi... Mare păcat!- N-aş vrea să intru în astfel de polemici, pentru că atitudinea despre care vorbiţi nu e o regulă gene­rală! Mulţi medici ne recomandă produsele, pentru că le-au testat personal eficienţa şi şi-au dat seama că sunt mai bune decât medicamentele pe care le prescriu în mod uzual bolnavilor. Mai nou, au venit la noi pacienţi cu transplant de organe, trimişi chiar de medicii care i-au operat, pentru a-şi asigura imu­nitatea pasivă la infecţii, ţinând cont de faptul că, după transplant, sunt obligaţi să ia trata­mente imu­no­supresoare, pentru a evita respingerea grefei. În concluzie, n-avem cum să ne plângem de atitudinea tuturor reprezentanţilor medicinei alo­pate, chiar dacă ne-am dori o colaborare mai strânsă cu ei, mai ales la nivel ministerial!